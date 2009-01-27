Святослав Олийнык: «Двух сессий хватит, чтобы и начать, и завершить процедуру импичмента»

Не в последнюю очередь благодаря их усилиям – как чисто профессиональным, так и физическим – сошли на нет планы Банковой провести досрочные парламентские выборы 7 декабря прошлого года. Хватает работы у них и в «мирное время»: юристы БЮТ причисляют к своим победам отстранение от должности представителя Президента в парламенте Петра Олийныка, продолжают судебную войну с Валентином Наливайченко и пытаются лишить депутатского мандата Игоря Рыбакова.



Заметны они были и на вчерашнем внеочередном заседании парламента. Говорят, именно идеей «бютовских» юристов была схема с отменой постановления о назначении главой НБУ Владимира Стельмаха (датированная еще 2004 годом) и замена его Сергеем Тигипко (впрочем, эту часть плана реализовать так и не удалось). «Бютовцы» же зарегистрировали и провели через сессионный зал парламента постановление, которым возложили ответственность за ситуацию в финансово-кредитной сфере Украины на Президента Виктора Ющенко.



Вообще, рассуждая о соотношении политики и права в Украине, можно прийти к неутешительным выводам. Правосудие, призванное быть беспристрастным, нейтральным, слишком часто превращается в банальный инструмент достижения сиюминутных политических целей. Политика в нашем государстве победила юстицию (кстати, с латыни – справедливость), и выделить право в чистом виде в Украине зачастую невозможно. А в такой ситуации впору говорить о слабости, – если не сказать о критическом положении – самого государства...



О том, каких ответных действий Президента БЮТ ожидает после вчерашнего заседания парламента, о возможности импичмента и судебных войн, которые до сих пор ведут «бютовцы», «Главред» поговорил с одним из «бютовских» юристов, автором принятого вчера постановления об ответственности Президента Святославом Олийныком.



Может и хорошо, что схема с Тигипко не пройшла



Святослав Васильевич, какие цели вы преследовали, регистрируя постановление об ответственности Президента Украины за ситуацию в кредитно-финансовой сфере Украины?



Это документ политического содержания, и о его юридических последствиях говорить еще рано. Он - одна из форм реакции Верховной Рады на системную бездеятельность Президента в вопросах его полномочий относительно Национального банка Украины, а также систематическое игнорирование обращений, призывов и требований Верховной Рады, которые она трижды фактически предъявляла ему. Я уж не говорю о том, что тема Национального банка Украины - это главная тема последних нескольких недель во всех средствах массовой информации.



И все-таки, почему это постановление подали именно вы? Ведь вы не входите в состав этой ВСК по вопросам деятельности Нацбанка...



В какой-то степени я выражаю позицию и своей политической силы. В данном случае это – политический документ.



Вообще же такой вопрос можно поставить относительно любого законопроекта. Вот я вдохновился после многочисленных встреч с избирателями во всех районах своего округа. Я увидел, что людям нужно давать ответы на возникшие у них в этой ситуации вопросы. Я говорю им: «Верховная Рада не бездеятельна, она создала комиссию, она дважды обращалась к Президенту». А люди меня спрашивают: «Ну, и что дальше? Как так может быть, что Президент на это не реагирует?» То есть нужно давать следующий ответ.



Вы согласовывали свое постановление с руководством фракции?



Текст этого постановления — это вопрос технического характера, и в этом моя инициатива. А столь глобальное направление исходит из позиции фракции, эти позиции неоднократно обсуждались.



Руководство вашей политической силы отреагировало на факт регистрации вами проекта этого постановления?



Это обсуждалось, в частности, вчера на заседании фракции при участии и премьер-министра.



И что сказала премьер-министр, узнав, что депутат Олийнык подает постановление об ответственности Президента?



Ну, тема заседания не была посвящена депутату Олийныку, не надо преувеличивать. Премьер-министр докладывала о ситуации, фактически имеющей место с продолжением спекуляций на рефинансировании, и с предварительными выводами Госкомитета финансового мониторинга и Счетной палаты, которыми она владеет. Cитуация ухудшается, ее нужно решать. Среди прочего рассматривалось и мое постановление, но в контексте других вопросов. Оно не было ключевым.



Чьей идеей был вчерашний неудачный сценарий с восстановлением в должности Сергея Тигипко? Почему пытались применить настолько юридически сомнительную модель?



Я, например, тоже считаю эту схему достаточно сомнительной с юридической точки зрения. К сожалению, начало ей положил именно Президент Украины в вопросах Генерального прокурора, судей Конституционного суда, судей судов общей юрисдикции, и Верховная Рада ему так своеобразно «ответила». Я не сторонник подобной позиции, потому что действительно можно зайти далеко, и по такой логике может возникнуть постановление об отмене, скажем, третьего тура президентских выборов. Но мы об этом говорили еще тогда, когда Президент эксплуатировал эту схему, так что здесь пожинаются плоды деятельности самого Президента.



Еще раз хочу сказать: как специалист в области права я считаю это неправильным, хотя и голосовал «за»... Я расцениваю это больше как политическую позицию. А посему то, что схема с Тигипко не прошла, – может, и хорошо.



«Если Президент немедленно не начнет исполнять свои обязанности, то политическая ответственность перейдет в юридическую»



Допустим, вчера парламент сказал «А», возложив ответственность за ситуацию в банковской сфере на Президента. Но он не сказал «Б» – что за этой ответственностью последует?



Это уже другой вопрос. Я склоняюсь к тому, что все действия должны быть последовательными. То есть сначала ставится лошадь, потом к ней цепляется телега. В дальнейшем это постановление может служить юридическим основанием для какого-то юридического процесса.



Но, простите за некорректную параллель, – это все равно что возложить ответственность за полсотни убийств на Оноприенко, а потом определяться, как его наказывать. Да?



Нет, тут есть разница. Дело в том, что юридически Президент наделен иммунитетом, и это самый сильный иммунитет, который на сегодняшний день существует у людей, пользующихся неприкосновенностью. Поэтому сегодня юридический механизм ответственности всего лишь теоретический. Ни разу в истории процедура импичмента не была реализована, у нас нет такого опыта. Именно поэтому говорить сегодня о том, что мы возлагаем юридическую ответственность на человека, обладающего неприкосновенностью, совершенно преждевременно.



Можно ли рассматривать ваше постановление в определенной системной связи с недавно принятым, но еще не подписанным законом о следственных комиссиях?



В системе с данным законом я бы его не рассматривал, потому что это мало сравнимые вещи. Процедура импичмента, основания для импичмента, – это значительно шире по объему вопрос, чем вот такое конкретное постановление. Как один из маленьких элементов этого его можно рассматривать. Но, очевидно, не как ключевую позицию, потому что в действиях Президента и так достаточно вопросов, которые могли бы стать основанием для юридического рассмотрения.



Например?



Возьмем хотя бы действия, связанные с руководством Фонда государственного имущества Украины. Президент, по меньшей мере, четыре раза сознательно грубо нарушал Конституцию Украины, и это трижды определил Конституционный суд, и четырежды определили суды общей юрисдикции.



Одна только история с приостановлением постановлений правительства и установлением незаконного контроля над Фондом государственного имущества Украины – это уже тянет на криминальную процедуру.



Каких шагов вы ждете от Президента сейчас, после того как парламент возложил на него ответственность за ситуацию в финансовой сфере страны?



Теперь, как по мне, Президент просто обязан выразить свою позицию, в конце концов, внести представление на кандидатуру главы НБУ. Если бездеятельность Президента в этом направлении будет продолжаться, то вы слышали и видели заявления, которые раздаются уже с разных сторон сессионного зала. Это уже фактически критический рубеж, и теперь непосредственно Президенту будет уделен максимум депутатского внимания.



Если Президент немедленно не начнет исполнять свои хотя бы минимальные обязанности, то, очевидно, политическая ответственность перейдет в юридическую. Этот процесс начинает приобретать черты неотвратимой тенденции.



Достаточно проанализировать вчерашнее выступление этого Шаповалова (и.о. главы НБУ. – Ред.), который пришел и, я не побоюсь этого слова, продемонстрировал хамское отношение не только к Верховной Раде, но и к народу, смотревшему эту трансляцию. Это все люди видят, и это – опасные игры. Я, например, не очень радуюсь тому, что вижу, возбуждение депутатов очень стремительно растет. Критический рубеж уже близок.



Но 227 голосов за ваше постановление – это не критический рубеж...



Дело в том, что по политическим мотивам, как вы видели, не принимала участие в голосовании та же Партия регионов. Но если дело дойдет персонально до Президента – не как вопрос декларативно-политического характера, а до реального – прибавьте к этому возможные голоса Партии регионов.



Спрогнозируйте, как именно, каким образом политическая ответственность, которую сегодня возложили на Президента, конвертируется в ответственность юридическую.



Есть еще неделя до следующего заседания парламента, и за эту неделю Президент просто обязан действовать. И именно действия Президента в течение этой недели в значительной мере и определят тему следующего пленарного заседания Верховной Рады. Если Президент будет продолжать свою линию, я боюсь, что масса достигнет критического предела.



И?



Очевидно, с разных концов зала начнут ставиться вопросы об импичменте. И тогда, когда этот вопрос появится реально, я думаю, что пройдут заседания всех фракций, в том числе и БЮТ, и там будут обсуждаться эти вопросы.



«Отстранение по состоянию здоровья - самый эффективный и самый быстрый путь к устранению Президента»



Как вы и ваша политическая сила относитесь к импичменту вообще?



В этот исторический момент мы считаем, что если мы начнем процедуру импичмента, то она по времени может затянуться значительно дольше, чем элементарное, простое, соответствующее Конституции решение Верховной Рады о назначении даты выборов.



Очевидно, что эта дата будет назначена на нынешний год. Фактически есть два главных кандидата в Президенты – это Тимошенко и Янукович. И именно когда они решат, что выборы должны состояться в определенное время, этого будет абсолютно достаточно, чтобы Верховная Рада определила дату выборов на основе Конституции. Это – старт избирательной кампании, два главных претендента регистрируются, остальные там: Самсоненко-Семенюк, Черновецкий, Ющенко будут поступать, как они посчитают нужным. Их регистрация или нерегистрация на судьбу выборов, на сам процесс никак не повлияет.



Хорошо. А почему в таком случае Партия регионов требует начала процедуры импичмента?



У Партии регионов свои программные политические, какие-то публичные позиции. Они могут объяснять, почему они так на этом настаивают, но мы подходим к данному вопросу с рациональной точки зрения.



Это – дополнительно потраченное время, не имеющее плодотворного завершения. Представьте себе, что мы закончим процедуру импичмента, когда уже будет новый, другой Президент. Ну и какой смысл тратить на это государственные деньги? Не забывайте, что за каждым действием Верховной Рады стоят деньги и просто время, которое мы тратим, – а оно, возможно, еще более ценно, чем просто бюджетные деньги. Желательно это время посвятить каким-то продуктивным делам.



В интервью «Зеркалу недели» Юлия Тимошенко не исключила сценарий импичмента...



Дело в том, что порой со стороны Президента мы наблюдаем экстраординарные действия, поэтому нельзя, к сожалению, исключать, что он прибегнет к прямой диверсионной деятельности, направленной на подрыв национальной безопасности.



У вас уже есть информация о таких сценариях?



Сценарий, который сегодня абсолютно четко моделируется, – это доведение страны до реального дефолта и использование этого в качестве причины для введения чрезвычайного положения, во время которого нельзя назначать даже очередные выборы. Вот таким уникальным образом рассматривается модель тотальной узурпации власти без выборов. Если мы увидим, что дело действительно доходит до этого, тогда можно ожидать и с нашей стороны пересмотра этой позиции в интенсивном порядке.



Сколько времени реально занимает процедура импичмента в условиях принятого Радой закона о следственных комиссиях и при наличии в стенах Рады соответствующей политической воли?



Я убежден, что данный закон, когда наступит время его реализации, окажется достаточно спорным. Там есть много неурегулированных вопросов, которые не корреспондируются с криминально-процессуальным законодательством. С другой стороны, все они не настолько глобальны, чтобы каким-то образом не дать возможности действовать данному закону.



Если уже действительно будет политическая консолидированная воля, то я думаю, что двух очередных сессий парламента хватит для того, чтобы и начать, и завершить эту процедуру. Но это при условии, что никто в стране не будет ничем заниматься, кроме немедленного устранения Президента.



В свое время президента Кучму заблокировали просто силами народа. Он фактически не мог вмешиваться в государственные дела, и это было, возможно, даже более эффективно. Потому что если мы начнем процедуру импичмента, то вообще нельзя предсказать, какие ужасные, возможно, последствия это может иметь с точки зрения того, что человек какое-то время будет продолжать оставаться на посту, представлять Украину во внешних отношениях... Страна будет дискредитирована этим настолько сильно, что вред от начала процедуры импичмента, возможно, будет и больше...



Когда-то вы допускали возможность отстранения Президента по состоянию здоровья...



Мое мнение таким и остается. Я считаю, что это, в случае необходимости, самый эффективный и самый быстрый путь к устранению Президента. Там нужно 226 голосов, заключение Верховного Суда, заключение медицинского учреждения, причем даже не определено, какого уровня оно должно быть. Мне кажется, что это – самый быстрый путь, и если вызреет на то политическая воля, то можно рассматривать и такой вариант. Он – значительно более эффективный с точки зрения реализации.



«Мы ведем откровенную, публичную борьбу с Наливайченко»



Отдельные представители вашей политической силы намекают на то, что если Президент не сдаст Стельмаха, внеся в парламент представление на его увольнение, то вы активно включитесь в процедуру импичмента...



Я придерживаю другого мнения. Я, честно говоря, думаю, что он уже давно его сдал. Так же, как он сдал и «слил» Наливайченко.



Посмотрите, фактически Стельмах уже не руководит Национальным банком Украины. Это полный абсурд, когда мы видим или слышим, что он ушел в отпуск на фоне этой критической ситуации, когда даже парламент на внеочередное заседание собрался, нет ни одного дня, когда бы в СМИ не поднималась эта тема, и каждого человека это волнует. Когда нам сообщают, что глава Нацбанка ушел в какой-то там плановый отпуск, это настолько невероятно, что выглядит просто абсурдно.



В переводе на простой понятный язык это значит, что он фактически уже «слит», и он не руководит этим процессом, Президент уже давно его «слил».



Хочу такой же пример привести с Наливайченко. Президент его тоже давно уже «слил». Второе представление его кандидатуры на должность главы СБУ – это просто элемент технологической цепи. Он не проходит парламент, ему говорят, мол, простите, мы сделали все что могли, но вы такой человек, которого не воспринимает Верховная Рада, поэтому напишите заявление, пойдите куда-то там дипломатом, в СНБО или каким-то клерком, а на ваше место назначим проходную кандидатуру. Это вещи, которые только кажутся такими абсурдными, нелогичными или слишком сложными. На самом деле все очень просто объясняется.



Кстати, о Наливайченко. Создается такое впечатление, что ваша политическая сила ведет против него определенную атаку...



С Наливайченко мы ведем откровенную, публичную борьбу. Мы считаем, что он присваивает себе полномочия, авантюрно, безо всяких правовых оснований, называя себя руководителем или исполняющим обязанности руководителя Службы безопасности Украины. В этом процессе происходит полное, тотальное нарушение Конституции, и сегодня в Украине фактически нет Службы безопасности Украины. Ее функции никем не выполняются.



Вы заявляли, что какие-то суды признали действия Наливайченко преступными...



Да, мы ведем сейчас целый ряд судебных процессов, связанных с противоправной деятельностью Наливайченко. Он, кстати, не реагирует на эти процессы, не ходит на них, и не посылает в суды своего представителя.



Фактически эти процессы ведутся Генеральной прокуратурой и ее подразделениями. В свое время было много наших заявлений о криминальной ответственности Наливайченко. ГПУ на абсолютно, по моему мнению, законных основаниях поручила это проверять военной прокуратуре, потому что Служба безопасности Украины – это военнослужащие. Военная прокуратура проводила проверку и приняла решение о возобновлении возбуждения уголовного дела по факту захвата спецподразделениями помещения Апелляционного административного суда, установив незаконность действий Наливайченко, но отказала в возбуждении уголовного дела только на том основании, что вроде бы не было материального ущерба.



Именно в этой части я обжаловал постановление в Военном суде, поскольку именно там пересматривается решение военной прокуратуры. На этот суд в установленном порядке трижды вызывали Наливайченко, трижды суд переносился, поскольку он игнорировал заседания, и наконец рассмотрел жалобу уже без его присутствия. Моя жалоба была удовлетворена, а отказ в возбуждении уголовного дела касательно Наливайченко был признан незаконным. После того как это попало в прессу, пресс-служба СБУ сообщила, что он не является военнослужащим, и после этого прокуратура внесла апелляцию. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении в Апелляционном военном суде.



Но возникла следующая абсурдная ситуация. Если он не военнослужащий, тогда на каком основании он назначен, или называет себя исполняющим обязанности главы СБУ именно на основании статьи 60 Устава Вооруженных сил Украины? Это послужило основанием для очередного обращения в прокуратуру, в котором я попросил ее вести процесс уже не по Уставу Вооруженных сил, а как относительно гражданского лица.



Все это тактические бои, а как со стратегией? Чего вы добиваетесь? Вы хотите, чтобы Наливайченко оказался в тюрьме, или чтобы он освободил должность?..



Нет, стратегически наше простое и четкое требование, предъявленное ему, заключается в том, что мы хотим, поскольку он вылил много грязи на депутатский корпус, на представителей нашей политической силы, и эта грязь до сих пор никак, даже в элементарной части, не подтвердилась, чтобы он элементарно по-человечески извинился перед депутатами. Это самое главное, чего мы от него требуем.



Если он нашел в себе силы оскорбить людей, беспочвенно обвинить их, то пусть найдет в себе мужество и силы извиниться. И я абсолютно ответственно заявляю, что если бы это произошло, мы бы оценили его поступок как мужественный, и, в принципе, прекратили бы все иски. Нам есть чем заниматься кроме судебных процессов с человеком, который не имеет юридического образования.



Он не понимает технологии, по которой плетутся лапти. В мотивировочной части одного решения прописывается одна часть состава преступления, в другом решении – другая часть. Потом эта мозаика складывается, и когда он уже будет никому не нужным, из этих частей будет составляться целостная картина, которая может очень плохо для него закончиться.



А человек сегодня даже не берет защитника, даже не занимается своей юридической защитой! Завтра он не будет владеть ресурсом, не будет иметь поддержки Президента и останется как Николай Рудьковский, один на один со своими юридическими проблемами. А снежный ком между тем катится все дальше...



Ну, Рудьковский, кажется, сейчас неплохо себя чувствует...



Да, но думаю, что ему это даром не прошло. Тем более что и в тюрьме он посидел немного. Мы же не говорим, что Наливайченко будет сидеть в тюрьме. Но возникает проблема юридического характера. Он получит совершенно необратимые последствия, и цена этих проблем – это его амбиции и отсутствие мужества признать то, что он безосновательно обвинил депутатов.



Не секрет, что такую же борьбу вы и ваша политическая сила вели и против Петра Олийныка.



Да.



Сейчас она закончена?



Да. Вот видите: порой проекты постановлений политического содержания имеют реальное продолжение и наполнение. Мы считаем, что отпала необходимость голосовать за зарегистрированное нами постановление с рекомендацией Президенту по отстранению Петра Олийныка. Поскольку он сам ушел с должности, возможно, поступив мужественно, возможно, по каким-то личным мотивам, и заявил, что делает это для того, чтобы следствие могло объективно разбираться, мы приветствуем этот поступок Олийныка и снимаем этот вопрос с рассмотрения.



Можете ли вы провести параллели между Олийныком и Наливайченко? То есть если Наливайченко поступит так же, как Олийнык, то вы поступите соответственно так же и в отношении него?



Как по мне, бегать по стопам этих негодяев и заниматься их личным преследованием – это не совсем производительная деятельность. В конце концов, главный суд, который остался, – это совесть человека. Даже в уголовном процессе главной целью наказания не является притеснение человека, а его перевоспитание. Его действенное раскаяние, даже согласно закону часто является основанием для освобождения от криминальной ответственности. Поэтому в моральной части мы получаем сатисфакцию и снимаем этот вопрос, потому что у нас есть более производительные дела, приносящие намного большую пользу, чем просто бегать за этим человеком.



«Быть принципиальным и сильным прокурором в этот исторический период в Украине невозможно»



Что должен сделать Президент, чтобы вы от него «отцепились»?



Это вопрос посложнее. Еще несколько, возможно, месяцев или лет назад я бы сказал, что желательно, чтобы он выполнил хотя бы половину своих обещаний. Но уже очевидно, что он их не собирается выполнять, времени для этого у него уже нет. Поэтому Президенту, очевидно, пора уже идти на пенсию, прекратить мешать развитию страны, и просто избавить Украину от себя. Возможно, даже уехав жить куда-то в другое место.



Я думаю, что как только он это сделает, то, возможно, и люди к нему станут относиться спокойнее. Я это говорю не как представитель политической силы, а как человек, который был очень большим приверженцем Ющенко - кандидата в президенты. В свое время я достаточно искренне верил в то, что он говорил, во все лозунги, которые он провозглашал, и именно поэтому у меня очень высокий уровень личных претензий к нему. Он не оправдал моих надежд, он их цинично откинул.



Люди, которые были его оппонентами, возможно, спокойнее к этому относятся, потому что они сегодня занимают позицию «а мы вам раньше об этом говорили». А вот такие как я чувствуют себя цинично обманутыми.



Причем цинизм заключается в том, что тогда затрагивались вопросы достаточно высоких нравственных ценностей: и патриотизма, и определенных культурных проблем, определенных перспектив стратегического развития страны. То, в чем каждый из нас видел свое будущее. И когда именно эти вопросы стали предметом дерзкого размена, это вызывает максимальное возмущение.



Люди, меньше об этом говорящие, но при этом занимающиеся какими-то коррупционными действиями или еще каким-то непотребством, такого негатива не вызывают, потому что они и не спекулировали этим. А когда вот такая спекуляция откровенная, то это очень и очень плохо воспринимается людьми.



Допустим, сейчас Ющенко пользуется иммунитетом, сейчас у вашей политической силы есть другие проблемы, кроме импичмента. Но когда он уйдет с президентского поста, вы ему вспомните рефинансирование, Фонд госимущества и остальные обвинения?



Этого нельзя исключать. Но я думаю, что вообще-то это будет зависеть не от политической конфигурации, а от того, как будет работать правоохранительная система. Ситуация будет разворачиваться полностью на поле правоохранительной системы. Если придет рьяный Генеральный прокурор, если он захочет покопаться в прошлом, то он даже в прошлом выищет все что угодно, в том числе и много оснований для юридической ответственности. Если же будет латентный и слабый Генеральный прокурор, то предполагать, что именно в политическом направлении будет продолжаться деятельность в прошлом, я бы не стал.



Но опять же, есть процедура назначения Генпрокурора. И это от политической воли доминирующей части политикума будет зависеть, будет он молодой и рьяный или латентный и слабый...



Мы сейчас вошли в сферу диалектики – будет ли правильный прокурор или плохой. Прокурор в какой-то степени тоже отвечает историческому моменту. Например, я считаю, что быть принципиальным и сильным прокурором в этот исторический период в Украине невозможно. Страна бы выдержала принципиального Генпрокурора не больше, чем полгода. То есть самый принципиальный Генпрокурор, который бы сейчас работал, проработал бы максимум полгода, а потом его бы уволили, а, возможно, даже убили бы.



Почему? Потому что уровень коррупции, ее проникновение во все сферы государственной власти, государственных институтов чрезвычайно высок. С таким уровнем коррупции куда ни посмотришь, сразу найдешь тропинки, ведущие либо к высшим институтам, либо к должностным лицам. Такой прокурор, поверьте, никому не нужен.



А что же в таком случае делать? Ваша политическая сила, придя к власти, с этим смирится?



Все нужно делать последовательно. В задание Генеральной прокуратуры и других правоохранительных органов нужно постепенно вводить определенные критерии, и эти критерии публично объявлять.



Например, на публичных заседаниях, на открытых коллегиях сказать, мол, уважаемые граждане, уважаемые чиновники, мы объявляем, что после такой-то даты у нас будет более строгое отношение к коррупционным преступлениям. Предупреждаем по-честному и просим не нарушать закон, потому что ответственность за это близка и эффективна. И тогда умные люди ограничат себя в удовлетворении своих собственных потребностей, а неумные сами предъявят себя на роль жертвы, которая будет публично наказана, из нее будет сделано всенародное чучело или страшилка, и это постепенно приведет страну и общество в более-менее управляемое состояние.



Как бывший прокурор я считаю, что ситуацией с коррупцией и вообще криминальной ситуацией полностью руководит государство, и государство может ее контролировать, и я знаю, о чем я говорю. Если вводить определенные критерии и говорить гласно и негласно, что вот за это мы не будем прощать и на это не будем закрывать глаза, то очень быстро люди подстоятся под этот новый формат.



Так же бизнесменам стоит сказать, каковы правила игры, сколько нужно платить «по-черному», сколько «по-белому», они просчитают все выгоды и будут платить «по-белому». Это элементарно регулируется государством. Вопрос только в том, что есть определенное соотношение «черного» дохода чиновника и его официального дохода. И этот «черный» формируется за счет того, что он закрывает глаза на определенные коррупционные деяния, он просто с этого живет. И до тех пор, пока он не будет переходить сам, начинать с себя…



Я вам могу привести пример. Вот я сам, когда стал прокурором, критически посмотрел на себя. Подумал, поскольку я уполномочен государством следить за тем, чтобы другие не нарушали закон, возникает вопрос: сколько раз в день я сам нарушаю закон? Когда я минимизировал нарушение закона, я вычислил, что это в среднем восемь раз в день. Восемь раз в день я нарушаю в той или иной мере разное законодательство, в том числе и коррупционное на должности прокурора.



То есть первые полдня у меня не смолкал телефон, мне постоянно звонили все кому не лень, как говорится, и сбоку, и сверху, и говорили, по какому делу что нужно посмотреть, какие ДТП решить и прочее. Я все это записывал на такие отрывные бумажки, и это у меня занимало первую половину дня. В обед я перебирал эти бумажки, половину из них выбрасывал в урну, а половину не мог выбросить, потому что это были мои руководители, начальники, другие люди, которым невозможно было отказать, и дальше вторую половину дня я занимался решением того, что мне там писали.



Я как можно осторожнее, но вмешивался в те или иные процессы, и говорил, что вот видите, там такой-то звонил, а это такой. Это правда нашей жизни, это нужно признавать. И так вот в среднем было, я же говорю, где-то раз восемь в день. Это когда я уменьшил количество нарушений закона, потому что я прекратил нарушать, например, правила перехода дороги. Ну, чтобы не десять было там, или двадцать, а восемь. Там, где я мог себя ограничивать, там я ограничивал, но восемь раз оставалось даже при критическом отношении к этому вопросу.



Я убежден, если бы сегодня любой руководитель либо прокуратуры, либо милиции сделал бы такой анализ, он бы вышел на цифру больше, чем восемь раз в день. Фактически из этого состоит работа правоохранительных органов. Если бы они делали все абсолютно правильно, как это предусмотрено, то мы имели бы совсем другую картину, возможно, даже значительно худшую.



«Тимошенко реальный кандидат в президенты. Дополнительные комментарии с ее стороны на данный момент не нужны»



Вы называете Юлию Тимошенко одним из самых вероятных следующих Президентов Украины. Почему она до сих пор прямо не заявляет о своих президентских амбициях?



Дело в том, что это логично говорить тогда, когда начинается официальная избирательная кампания. Как по мне, то абсолютно очевидно, что Тимошенко реальный кандидат в президенты на очередных выборах. Дополнительные комментарии с ее стороны на данный момент, мне кажется, не нужны. А когда наступит время официального объявления и выдвижения кандидатов, это будет сделано согласно известным процедурам.



Опыт показывает, что Президентом Украины больше шансов имеет стать оппозиционер. В связи с этим можно часто услышать о добровольной или «подстроенной» отставке Тимошенко с поста премьера. Насколько это возможно?



Этот вопрос мы точно не рассматриваем. Нельзя сегодня страну бросать в водоворот абсолютно неконтролированных событий и хаоса. Тимошенко будет выполнять полномочия премьер-министра до тех пор, пока не будет изменена политическая конфигурация в связи с выборами Президента, или же до тех пор, пока в Верховной Раде официально не сформируется какая-то другая коалиция.



В прошлом году Юлия Тимошенко впервые заявила, что она сторонник модели парламентской республики. Как вы считаете, останется ли она при своих взглядах в случае избрания на пост Президента?



Что касается президентства Тимошенко, то это, очевидно, будет абсолютно новая эпоха в новейшей истории Украины, и у нас, возможно, появятся какие-то другие вопросы в повестке дня, чем выбор между парламентской или президентской республикой. Мне сейчас трудно говорить об этом.



«Карточку Рыбакова желательно было бы обменять на живого правильного полноценного депутата»



Проясните ситуацию с Игорем Рыбаковым. ЦИК проводила заседание по поводу лишения его депутатского мандата, время от времени в СМИ появляется информация о взаимоисключающих решениях судов по этому поводу...



По Рыбакову есть абсолютно четкое решение БЮТ – высшего руководящего органа политической силы о том, что он лишен депутатского мандата. Сегодня в ЦИК рассматривается не вопрос Рыбакова, а вопрос признания полномочий следующего народного депутата.



Рыбаков этому процессу пытается помешать и постоянно генерирует какие-то там постановления судов, которые уже по кругу пересмотрены, мы уже их давно выиграли, а они снова и снова появляются, как грибы после дождя. И это все происходит не силами Рыбакова, а силами Секретариата Президента. Он абсолютно не скрывает, что находится в команде Балоги, а фактически он злостно мешает процессу регистрации нового народного депутата. Судьба же депутатства Рыбакова уже решена. Как вы видите, ни в комитете, ни в сессионном зале депутата Рыбакова нет.



Но ведь карточка его есть...



Да, карточка есть, и эту карточку желательно было бы обменять на живого правильного полноценного депутата, но тут у нас есть технические вопросы. ЦИК то не может собраться, то там не хватает достаточного количества голосов, то еще какие-то там проявления и промедления происходят... Вот такой, собственно говоря, и ответ.



Собственно, чем и когда это закончится?



Депутата Рыбакова уже давно нет ни в рядах БЮТ, ни в парламенте. И вы правильно говорите, что от него осталась только карточка. В какой-то степени это уже конец, потому что когда от человека остается лишь карточка, то это не совсем правильно с точки зрения жизни, это абсолютно бесперспективно.



А с другой стороны, в формальной юридической плоскости, как вам сказать? Сказать, что это закончится завтра – это в какой-то степени проанонсировать события, которые не нужно анонсировать. Желательно произвести действие, а потом о нем уже объявить. Позиция нашего юридического блока заключается в том, что сначала нужно сделать дело, а затем о нем узнает пресса, общественность и все остальные.



То есть шансы, что ЦИК признает полномочия этого многострадального следующего депутата, сохраняются?



Да. Он придет и будет исполнять обязанности депутата, как это положено, до 2012 года.