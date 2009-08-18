Ющенко и Янукович: долгое эхо друг друга?

Политические противники, уже несколько лет продолжающие свое противостояние, на поверку оказываются если не «близнецами», то политическими «двоюродными братьями».

В тактике их поведения при ближайшем рассмотрении обнаруживается немало общего.



Например, и Виктор Андреевич, и Виктор Федорович в качестве премьер-министра были вынуждены выстраивать отношения с главой государства. Более того – Януковичу пришлось учитывать мнение не только президента Кучмы, но и президента Ющенко. Последний в бытность главой правительства даже называл себя «сыном Кучмы». Лидер Партии регионов подобных реверансов своему тезке и сопернику на президентских выборах 2004 года не делал. Но сотрудничество с Ющенко у Януковича неоднократно складывалось неплохо: от подписания Универсала национального единства до тактического взаимодействия в деле проведения досрочных парламентских выборов. Разве что в 2009 году Виктор Федорович отказался идти на роспуск Верховной Рады, зато пошел на всенародное избрание главы государства.



Кстати, и Ющенко, и Януковичу не удалось обойтись без сотрудничества с Юлией Тимошенко. Ее можно назвать связующей вершиной этого властно-оппозиционного треугольника, определяющего развитие страны после Оранжевой революции. В 2004 году коалиция «Сила народа», созданная Ющенко и Тимошенко, успешно противостояла Януковичу. Но после избрания Виктора Андреевича Президентом Юлия Владимировна то демонстрировала ему лояльность, словно памятуя о собственном обещании «стирать белье в избирательном штабе Ющенко», то закручивала политические многоходовки с участием Януковича. Конечно, оба Виктора сегодня не собираются устраивать дуэль за право пользоваться политической благосклонностью лидера БЮТ, скорее, обоим предстоит ощутить на себе силу харизмы действующего премьера в ходе избирательной кампании.



И Ющенко, и Янукович, обладающие различными, зачастую диаметрально противоположными политическими взглядами, предпочитают действовать «в своем репертуаре». В 2004 году оба Виктора предпочитали сосредоточиться на консолидации своего базового электората, не выдвигая кардинально новых идей. Да и в период после президентских выборов Ющенко продолжил эксплуатировать тему интеграции Украины в НАТО, отдаления от России и консолидации национал-демократического электората. Янукович стоит на прямо противоположных позициях – придание русскому языку статуса государственного, отказ от быстрого вступления в Альянс и восстановление братских отношений с Россией. При этом ни Виктор Андреевич, ни Виктор Федорович не предприняли усилий, чтобы расширить свою политическую программу, расширить пространство для маневра. И если позиция лидера Партии регионов понятна – он остается лидером президентского рейтинга даже в условиях низкой активности, то рационально пояснить пассивность Виктора Ющенко в деле поиска электоральных резервов не представляется возможным.



Еще одна общая черта политиков Ющенко и Януковича – прохладное отношение к партийным проектам, которые они возглавляют. Виктор Федорович, напомним, обрел партийность и лидерство в Партии регионов вскоре после утверждения программы деятельности своего правительства в 2003 году. Однако его отношение к партийным делам не отличается искренней заинтересованностью. Хотя Партия регионов позиционирует себя в качестве многочисленной оппозиционной силы, ее постепенно разъедают внутренние противоречия, а наличие разнообразных групп влияния, пытающихся стать для Лидера «любимой женой», «регионалы» уже даже перестали отрицать. История «Нашей Украины» благодаря переменам в отношении Ющенко к «партии, рожденной Майданом», может стать хрестоматийным примером разрушения политического проекта, вождь которого не имел четко определенных задач для своих соратников. Запоздалое почетное председательство Ющенко в «НУ» может потешить его самолюбие, но вряд ли сможет реанимировать партию и превратить ее в полноценную политическую единицу.



Хотя и Ющенко, и Януковича нельзя отнести к когорте бесталанных политиков, но они могли бы добиться большего, изменив свое отношение к ежедневной рутинной работе, из которой зачастую и состоит большая политика. Виктора Андреевича (причем не только усилиями недоброжелателей) все больше украинцев представляют исключительно в окружении детей и пчел, в удобной вышиванке и возле мольберта. Интерьер президентского кабинета для Ющенко выглядит куда менее органичным. Виктор Федорович настолько привык руководить своей фракцией из кабинета в партийном офисе, что перестал переносить тренировки по теннису и по гольфу ради посещения заседаний парламента. И только в крайних случаях заседания политисполкома Партии регионов могут поломать график партийного вождя.



Для большинства экспертов очевидно, что после президентских выборов 2010 года в большой политике останется только один из Викторов. Впрочем, не исключен вариант, при котором наши герои продолжат «синхронное плавание», ведь неудачное выступление Ющенко и Януковича может прервать «викторианскую» эпоху в украинской политике.