Украина неоднородно отреагировала на Медведева (опрос Разумкова)

Обострение отношений между Украиной и Россией стало одним из самых резонансных событий августа, который традиционно считается «мертвым сезоном» из-за периода отпусков.
Центр Разумкова опросил украинцев в 5 городах Украины на предмет их отношения к обращению Президента России Дмитрия Медведева к Президенту Украины Виктору Ющенко.
Социологический опрос был проведен социологической службой Центра Разумкова методом телефонного интервью с 12 по 16 августа 2009 года в Киеве, Львове, Николаеве, Донецке, Симферополе. В Киеве было опрошено 640 респондентов, в каждом из других городов – по 600 респондентов в возрасте от 18 лет.
Предлагаем вам результаты опроса.
11 августа Президент России Дмитрий Медведев выступил с обращением к Президенту Украины Виктору Ющенко. Знаете ли Вы что-либо об этом обращении?
Киев – август 2009
Поддерживаете ли Вы основные положения, высказанные Дмитрием Медведевым в этом обращении?
Считаете ли Вы правильным решение Президента России отложить назначение Посла России в Украине?
По вашему мнению, в обращении Президента России Д.Медведева:
Как Вы считаете, преследует ли цель обращение Д.Медведева повлиять на ход и результаты президентской избирательной кампании в Украине?
Есть ли сегодня угрозы для Украины со стороны России?
Опрос осуществлялся по случайной выборке телефонных номеров, на последнем этапе отбора респонденты отбирались по поло-возрастным квотами. Структура массива опрошенных отвечает структуре взрослого населения указанных городов по возрасту и полу.
Уровень отказов от участия в опросе составлял в Киеве – 30,8% тех, к кому обращались интервьюеры с просьбой об интервью, во Львове – 38,1%, в Николаеве – 20,5%, в Донецке – 49,1%, в Симферополе – 66,0%.
Социологический опрос был проведен социологической службой Центра Разумкова методом телефонного интервью с 12 по 16 августа 2009 года в Киеве, Львове, Николаеве, Донецке, Симферополе. В Киеве было опрошено 640 респондентов, в каждом из других городов – по 600 респондентов в возрасте от 18 лет.
Предлагаем вам результаты опроса.
Киев – август 2009
|Киев
|Львов
|Николаев
|Донецк
|Симферополь
|Впервые о нем слышу
|32,6
|7,2
|21,6
|29,0
|39,2
|Знаю, что было такое обращение, но не знаю, о чем в нем идет речь
|12,7
|6,7
|13,7
|19,0
|15,2
|В общих чертах знаю, о чем в нем говорится
|31,0
|57,5
|30,7
|23,5
|26,5
|Довольно хорошо знаю о содержании этого обращения
|23,7
|28,7
|34,0
|28,5
|19,1
|Киев
|Львов
|Николаев
|Донецк
|Симферополь
|Да
|8,4
|5,7
|35,4
|38,3
|12,2
|Нет
|36,3
|66,7
|18,5
|7,5
|23,8
|Сложно ответить
|10,0
|13,7
|10,8
|6,2
|9,5
|Впервые слышат об обращении или не знают, о чем в нем говорится
|45,3
|13,9
|35,3
|48,0
|54,4
Считаете ли Вы правильным решение Президента России отложить назначение Посла России в Украине?
|Киев
|Львов
|Николаев
|Донецк
|Симферополь
|Да
|7,4
|4,8
|28,3
|21,7
|4,5
|Нет
|35,3
|68,3
|22,9
|16,7
|31,5
|Сложно ответить
|11,9
|13,0
|13,5
|13,7
|9,6
|Впервые слышат об обращении или не знают, о чем в нем говорится
|45,3
|13,9
|35,3
|48,0
|54,4
По вашему мнению, в обращении Президента России Д.Медведева:
|Киев
|Львов
|Николаев
|Донецк
|Симферополь
|Нет проявлений неуважения к В.Ющенко, украинской власти, Украине и ее народу
|8,0
|7,7
|20,6
|27,8
|7,9
|Оно является проявлением неуважения лично к Президенту В.Ющенко
|13,7
|18,0
|24,8
|14,8
|5,8
|Оно является проявлением неуважения к украинской власти в целом
|12,2
|17,0
|8,7
|6,2
|28,1
|Оно является проявлением неуважения к Украине и ее народу
|16,1
|37,7
|5,8
|2,2
|1,0
|Сложно ответить
|4,7
|5,8
|4,9
|1,0
|2,7
|Впервые слышат об обращении или не знают, о чем в нем говорится
|45,3
|13,9
|35,3
|48,0
|54,4
Как Вы считаете, преследует ли цель обращение Д.Медведева повлиять на ход и результаты президентской избирательной кампании в Украине?
|Киев
|Львов
|Николаев
|Донецк
|Симферополь
|Да
|32,1
|45,2
|23,5
|16,7
|21,8
|Нет
|15,6
|25,7
|36,2
|27,3
|15,1
|Сложно ответить
|7,0
|15,3
|5,0
|8,0
|8,7
|Впервые слышат об обращении или не знают, о чем в нем говорится
|45,3
|13,9
|35,3
|48,0
|54,4
Опрос осуществлялся по случайной выборке телефонных номеров, на последнем этапе отбора респонденты отбирались по поло-возрастным квотами. Структура массива опрошенных отвечает структуре взрослого населения указанных городов по возрасту и полу.
Уровень отказов от участия в опросе составлял в Киеве – 30,8% тех, к кому обращались интервьюеры с просьбой об интервью, во Львове – 38,1%, в Николаеве – 20,5%, в Донецке – 49,1%, в Симферополе – 66,0%.