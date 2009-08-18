Украина неоднородно отреагировала на Медведева (опрос Разумкова)



Киев – август 2009





Киев Львов Николаев Донецк Симферополь Впервые о нем слышу 32,6 7,2 21,6 29,0 39,2 Знаю, что было такое обращение, но не знаю, о чем в нем идет речь 12,7 6,7 13,7 19,0 15,2 В общих чертах знаю, о чем в нем говорится 31,0 57,5 30,7 23,5 26,5 Довольно хорошо знаю о содержании этого обращения 23,7 28,7 34,0 28,5 19,1

Киев Львов Николаев Донецк Симферополь Да 8,4 5,7 35,4 38,3 12,2 Нет 36,3 66,7 18,5 7,5 23,8 Сложно ответить 10,0 13,7 10,8 6,2 9,5 Впервые слышат об обращении или не знают, о чем в нем говорится 45,3 13,9 35,3 48,0 54,4

Киев Львов Николаев Донецк Симферополь Да 7,4 4,8 28,3 21,7 4,5 Нет 35,3 68,3 22,9 16,7 31,5 Сложно ответить 11,9 13,0 13,5 13,7 9,6 Впервые слышат об обращении или не знают, о чем в нем говорится 45,3 13,9 35,3 48,0 54,4

Киев Львов Николаев Донецк Симферополь Нет проявлений неуважения к В.Ющенко, украинской власти, Украине и ее народу 8,0 7,7 20,6 27,8 7,9 Оно является проявлением неуважения лично к Президенту В.Ющенко 13,7 18,0 24,8 14,8 5,8 Оно является проявлением неуважения к украинской власти в целом 12,2 17,0 8,7 6,2 28,1 Оно является проявлением неуважения к Украине и ее народу 16,1 37,7 5,8 2,2 1,0 Сложно ответить 4,7 5,8 4,9 1,0 2,7 Впервые слышат об обращении или не знают, о чем в нем говорится 45,3 13,9 35,3 48,0 54,4

Киев Львов Николаев Донецк Симферополь Да 32,1 45,2 23,5 16,7 21,8 Нет 15,6 25,7 36,2 27,3 15,1 Сложно ответить 7,0 15,3 5,0 8,0 8,7 Впервые слышат об обращении или не знают, о чем в нем говорится 45,3 13,9 35,3 48,0 54,4

Социологический опрос был проведен социологической службой Центра Разумкова методом телефонного интервью с 12 по 16 августа 2009 года в Киеве, Львове, Николаеве, Донецке, Симферополе. В Киеве было опрошено 640 респондентов, в каждом из других городов – по 600 респондентов в возрасте от 18 лет.Предлагаем вам результаты опроса.11 августа Президент России Дмитрий Медведев