Украина неоднородно отреагировала на Медведева (опрос Разумкова)

18 августа 2009, 18:39

Обострение отношений между Украиной и Россией стало одним из самых резонансных событий августа, который традиционно считается «мертвым сезоном» из-за периода отпусков.

Центр Разумкова опросил украинцев в 5 городах Украины на предмет их отношения к обращению Президента России Дмитрия Медведева к Президенту Украины Виктору Ющенко.

 Социологический опрос был проведен социологической службой Центра Разумкова методом телефонного интервью с 12 по 16 августа 2009 года в Киеве, Львове, Николаеве, Донецке, Симферополе. В Киеве было опрошено 640 респондентов, в каждом из других городов – по 600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Предлагаем вам результаты опроса.

Киев – август 2009
11 августа Президент России Дмитрий Медведев выступил с обращением к Президенту Украины Виктору Ющенко. Знаете ли Вы что-либо об этом обращении?
Киев Львов Николаев Донецк Симферополь
Впервые о нем слышу 32,6 7,2 21,6 29,0 39,2
Знаю, что было такое обращение, но не знаю, о чем в нем идет речь 12,7 6,7 13,7 19,0 15,2
В общих чертах знаю, о чем в нем говорится 31,0 57,5 30,7 23,5 26,5
Довольно хорошо знаю о содержании этого обращения 23,7 28,7 34,0 28,5 19,1
Поддерживаете ли Вы основные положения, высказанные Дмитрием Медведевым в этом обращении?
Киев Львов Николаев Донецк Симферополь
Да 8,4 5,7 35,4 38,3 12,2
Нет 36,3 66,7 18,5 7,5 23,8
Сложно ответить 10,0 13,7 10,8 6,2 9,5
Впервые слышат об обращении или не знают, о чем в нем говорится 45,3 13,9 35,3 48,0 54,4

Считаете ли Вы правильным решение Президента России отложить назначение Посла России в Украине?
Киев Львов Николаев Донецк Симферополь
Да 7,4 4,8 28,3 21,7 4,5
Нет 35,3 68,3 22,9 16,7 31,5
Сложно ответить 11,9 13,0 13,5 13,7 9,6
Впервые слышат об обращении или не знают, о чем в нем говорится 45,3 13,9 35,3 48,0 54,4



По вашему мнению, в обращении Президента России Д.Медведева:
Киев Львов Николаев Донецк Симферополь
Нет проявлений неуважения к В.Ющенко, украинской власти, Украине и ее народу 8,0 7,7 20,6 27,8 7,9
Оно является проявлением неуважения лично к Президенту В.Ющенко 13,7 18,0 24,8 14,8 5,8
Оно является проявлением неуважения к украинской власти в целом 12,2 17,0 8,7 6,2 28,1
Оно является проявлением неуважения к Украине и ее народу 16,1 37,7 5,8 2,2 1,0
Сложно ответить 4,7 5,8 4,9 1,0 2,7
Впервые слышат об обращении или не знают, о чем в нем говорится 45,3 13,9 35,3 48,0 54,4

Как Вы считаете, преследует ли цель обращение Д.Медведева повлиять на ход и результаты президентской избирательной кампании в Украине?
Киев Львов Николаев Донецк Симферополь
Да 32,1 45,2 23,5 16,7 21,8
Нет 15,6 25,7 36,2 27,3 15,1
Сложно ответить 7,0 15,3 5,0 8,0 8,7
Впервые слышат об обращении или не знают, о чем в нем говорится 45,3 13,9 35,3 48,0 54,4
Есть ли сегодня угрозы для Украины со стороны России?
Опрос осуществлялся по случайной выборке телефонных номеров, на последнем этапе отбора респонденты отбирались по поло-возрастным квотами. Структура массива опрошенных отвечает структуре взрослого населения указанных городов по возрасту и полу.

Уровень отказов от участия в опросе составлял в Киеве – 30,8% тех, к кому обращались интервьюеры с просьбой об интервью, во Львове – 38,1%, в Николаеве – 20,5%, в Донецке – 49,1%, в Симферополе – 66,0%.
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