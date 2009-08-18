Бессмысленная игра в вето

18 августа 2009, 20:06

Вышедший из отпуска Президент Ющенко решил испытать нервы парламента. Зная о решительности депутатского корпуса преодолевать вето Президента к двум законам: новой редакции закона о выборах главы государства и к закону о выделении дополнительных бюджетных средств на подготовку к ЕВРО-2012, Виктор Андреевич, тем не менее, пошел напролом.

Вето Ющенко к закону о выборах появилось впритык – в последний день 15-дневного срока, отведенного Президенту для этих целей Конституцией. Заместитель главы Секретариата Президента Марина Ставнийчук  заявила во вторник, что Президент готов биться до последнего за свои замечания к закону о выборах – вплоть до обращения в Конституционный суд. Другой заместитель главы СП Игорь Попов предупредил, что принятый парламентом закон может вообще сорвать выборы.

Все замечания Ющенко к закону о выборах Президента, по словам той же Ставнийчук, заняли 31 страницу. В оспариваемом  законе Ющенко не устраивает, прежде всего,  предложенный порядок формирования и деятельности избирательных комиссий, лишение пребывающих за границей украинцев избирательного права, отсутствие надлежащего механизма определения результатов выборов и их обжалования.

Настроения парламентських игроков

Между тем, во фракции Блока Юлии Тимошенко нет и тени сомнения, что вето Президента в пятницу будут успешно преодолено «Наша фракция в полном составе будет голосовать за преодоление вето, депутаты-регионалы наверняка поступят аналогично, так что в успехе голосования мы уверены», - сказал «Главреду» бютовец Олег Ляшко.

И действительно, президиум Политсовета Партии регионов уже принял решение поддержать преодоление президентского вето на два закона. «Да, мы сегодня собрались и приняли такое решение», - сказал в свою очередь «Главреду» регионал Николай Азаров.

Политологи также не предвидят сюрпризов на внеочередной сессии в пятницу. «В парламенте сейчас есть стабильное антипрезидентское большинство в 315-320 депутатов. Поэтому я думаю, что оба вето будут успешно преодолены, несмотря на противодействие сторонников Президента»,  - сказал «Главреду» директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.  

Естественно, для преодоления вето прибегать к таким мерам, как созыв внеочередной сессии, было совсем необязательно: эти вопросы вполне можно было рассмотреть и на очередной сессии в начале сентября. Впрочем, по мнению заместителя директора Агентства моделирования ситуаций Алексея Голобуцкого, для БЮТ выгодным является созыв сессии именно сейчас, когда вся страна пребывает в отпусках. «Это один из элементов стратегии «Она работает, все мешают», - считает политолог.

Депутаты от БЮТ и Партии регионов особо не скрывают, что хотят просто перестраховаться и решить связанные с выборами Президента вопросы, не дожидаясь осени. Ведь, если новый закон не успеет вступить в силу до начала избирательной кампании, то, как ранее заявил заместитель главы ЦВК Андрей Магера, ЦВК будет руководствоваться старым законом, предусматривающим начало избирательного процесса за 120 дней до даты выборов, а именно – 19 сентября.

Интересы ПР и БЮТ совпадают и по второму законопроекту, касающегося  финансирования ЕВРО-2012. «В получении подрядов на строительство объектов к ЕВРО-2012 заинтересованы влиятельные силы в обоих крупнейших фракциях. Поэтому необходимое количество голосов наберется несомненно», - уверен директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Игра Секретариата
В преодолении президентского вето есть еще один интересный аспект. Сегодня была озвучена «давняя интрига» Секретариата Президента - о возможном роспуске парламента. Как «Главред» сообщал ранее, эксперт Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Александр Палий заявил, что преодоление вето Президента на закон о выборах главы государства, означает, что «некоторые политические силы объявляют о своем намерении фальсифицировать президентские выборы и демонтировать демократию в государстве». По мнению Палия, оптимальным выходом из внутриполитического кризиса и недопущения фальсификации выборов главы государства является роспуск парламента. И, мол, сделать это он может до конца августа.
Понятно, что роспуск парламента в данном случае – это лишь страшилка Секретариата для отдельных сомневающихся народных депутатов. Поскольку Президент уже фактически лишен права распускать Верховную Раду.
Символично, что возможность роспуска отмел бывший глава президентского Секретариата Виктор Балога. В заявлении для прессы, озвученном сегодня, Балога сказал, что с учетом приближения дня президентских выборов коалиционное тема отходит на задний план, а логику действий основных политических игроков и Рады в целом определять дата 17 января, когда глава государства уже не имеет, по Конституции, возможности роспуска парламента.  Балога также указал, что Президент не смог или не захотел использовать время, отведенное ему для конечного подписания закона, для результативного диалога с Радой, чтобы убедить ее принять его поправки: «Виктор Ющенко сразу же заявил, что будет ветировать законодательный акт, за который проголосовало подавляющее большинство депутатов. Однако глава государства мог хотя бы попытаться пойти на разговор с лидерами Партии регионов и БЮТ, чтобы лично убедить Виктора Януковича и Юлию Тимошенко принять его предложения. Зато Президент отбыл в отпуск». Вероятное преодоление вето еще раз подтвердит отсутствие коалиции в нынешнем составе Верховной Рады. Однако сейчас этот факт уже не имеет даже малейшего существенного значения, подчеркнул экс-глава СП.
Преодоление вето – вопрос решенный?
Тем не менее, гипотетически еще возможно убедить депутатов не голосовать против воли Президента. Но для этого нужно до пятницы искусственно спровоцировать серьезный конфликт между БЮТ и Партией регионов.
В принципе, внести смуту в стройные планы ПР и БЮТ теоретически мог лишь вопрос о взаимоотношениях с Россией – представители фракции «НУ-НС» зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления о преодолении кризиса в украинско-российских отношениях. В случае попытки рассмотреть этот вопрос на внеочередной сессии  - это могло бы поставить под вопрос легитимность как самого заседания, так и его решений. Ведь, согласно Регламенту Верховной Рады, в повестку дня внеочередной сессии могут быть включены только вопросы, предложенными ее инициаторами.
Вместе с тем, сами инициаторы постановления заверяют, что не хотят скороспелых решений и отказываются «торпедировать» данный вопрос, чтобы лишний раз не накалять ситуацию. «Мы хотим, чтобы наше постановление прошло всю необходимую процедуру, чтобы с ним ознакомились парламентские фракции, а также, чтобы с ним ознакомились профильные комитеты, - сказала «Главреду» один из авторов постановления, народный депутат от НУ-НС Ирина Геращенко. - Для нас важно, чтобы это заявление было принято, чтобы украинский парламент заявил о том, что внешний фактор не может, не должен играть роль во время избирательной кампании».
А это означает, что пока препятствий для преодоления вето у парламента нет. Если так произойдет, то после этой процедуры, законы должны быть подписаны спикером. А это значит, что окончательное разрешение ситуации будет зависеть, в частности, и от позиции Владимира Литвина, до сих пор, кстати, не озвученной.

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