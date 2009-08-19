Армия готовится к выступлению

По традиции парад откроют знаменосцы со взводом отдельного полка Президента Украины и рота барабанщиков Киевского военного лицея им. И. Богуна. Следом за ними пройдут около 4 тысяч воинов Вооружённых сил и других военных формирований. «Праздничную атмосферу» на Крещатике создадут 18 военных оркестров. На репетиции вчера вечером военной техники и вооружения не было – ее привезут на Крещатик в ночь на 24 августа. В отличие от прошлых лет, нынешнее мероприятие не предусматривает проезда колонн техники, состоится лишь ее демонстрационный показ. В центре Киева будут представлены более 20 новинок боевой техники отечественного производства, такие как танк «Оплот», БТР-4 «Ладья» и легкобронированное транспортное средство «Дозор-Б». Желающие также смогут посмотреть на другую наземную военную технику, зенитно-ракетные комплексы, пушки, бронетранспортёры. Долго велись дискуссии и о том, стоит ли в этот день выпускать в небо самолёты. Но над Крещатиком всё-таки пролетит 35 самолётов, в их числе самый большой в мире транспортник АН-225 «Мрия», бомбардировщики, истребители, штурмовики, боевые вертолёты. 21 августа состоится вторая репетиция с прохождением пеших колонн парадных расчётов. На это время, так же как и вчера, будет перекрыто движение всех видов транспорта на Крещатике. Для демонстрации «военной мощи» 24 августа государство выделило 70 миллионов гривен. Вопреки кризису, расходы на парад не уступают прошлогодним, хотя и не превышают их. Среди отличительных черт парада к 18-й годовщине Независимости можно отметить отсутствие в стране министра обороны. В связи с этим парадом будет руководить исполняющий обязанности министра Валерий Иващенко. Самих военных эта деталь смущает гораздо меньше, чем проблемы с финансированием армии. «То, что министра обороны в Украине нет, никак не повлияет на проведение парада. Люди все взрослые, все понимают ситуацию в стране. Значительно больше военных деморализует отключение от энергоснабжения», - сказал «Главреду» старший офицер отдела информационного обеспечения Министерства обороны Константин Садилов. Еще ранее начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал армии Украины Сергей Кириченко заявил, что у армии уже не хватает денег даже на элементарные нужды, не то что на выполнение задач. Господина Кириченко также возмущает, что воинские объекты отключают от энергоснабжения. Генерал высказал опасение, что «такими темпами» украинская армия не протянет и до конца года. Вместе с тем, его пессимизм не разделяют в Секретариате Президента: «Парад войск в честь 18-й годовщины независимости свидетельствует о готовности Вооружённых сил обеспечить защиту суверенитета, неприкосновенности границ государства и мирного труда граждан Украины», - заявила пресс-служба главы Украинского государства. Осталось только потерпеть до следующего парада, чтобы узнать, кто же из них оказался прав.