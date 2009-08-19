Поколение «60+»

В украинской политике периодически возникают скандалы, связанные с попытками чиновников остаться на своем посту после достижения предельного возраста пребывания на государственной службе.

Этой законодательной нормой пренебрегают представители всех политических сил, которые либо входили во власть, либо представлены в ней в данный момент.



Одним из последних примеров является экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров – один из весьма немногих людей в высших эшелонах власти, при всех обстоятельствах сохраняющих лояльность Президенту Виктору Ющенко. Их отношения сложилось еще задолго до Оранжевой революции, и не испортились после нее.



В новом веке Юрий Иванович побывал и замглавы штаба «Нашей Украины» (в 2001-2002 гг.), и – вершина карьеры – премьер-министром Украины (после скандальной отставки Юлии Тимошенко 8 сентября 2005 г.) и, наконец, министром обороны в новом правительстве Тимошенко образца 2007 г.



В этой последней ипостаси Ехануров много противоречил премьеру – в частности, в вопросах распоряжения армейским имуществом. Поэтому отставка Юрия Ивановича с поста министра обороны в июне нынешнего года была логична и неизбежна. Депутаты от «регионов» рады были изгнать из Кабмина «назначенца Ющенко», коммунисты, и без того чуткие к пожеланиям премьера, с радостью проголосовали за отставку «западника», ну а мотивы БЮТ ясны без объяснений.



Юрий Иванович судился с отставившей его Верховной Радой, но суд ему отказал. Зато Еханурова не покинул в беде Виктор Ющенко. В день взятия Бастилии экс-министр переехал на Банковую. Чиновник с громаднейшим опытом государственного управления (на верхних этажах власти – с 1993 года), человек, по-крупному не ссорившийся практически ни с кем (до столкновения с Тимошенко), Ехануров стал заместителем главы Секретариата Президента по вопросам внутренней и региональной политики.



Возможно, в другой ситуации Виктор Ющенко, вообще-то не всегда отличающийся благодарностью в отношении своих верных сторонников, для Еханурова все-таки нашел бы и должность повыше. Но, увы, возможности уходящего президента весьма ограничены…



Между тем, не прошло и месяца после назначения, как из лагеря Юлии Тимошенко в огород экс-министра обороны прилетело новое ядро. Как заявил депутат от БЮТ Владимир Пилипенко, в Секретариат Президента Еханурова назначили незаконно. В растиражированном пресс-службой БЮТ заявлении депутата сообщалось: господин Ехануров перешагнул возрастной рубеж, позволяющий гражданину трудиться в структурах родного государства – а продлить его «гарантийный срок» законным порядком на Банковой не удосужились.



Поясним подробнее. Согласно ст. 23 закона Украины «О государственной службе», в нашей стране установлен предельный срок пребывания на госслужбе: 60 лет для мужчин и 55 – для женщин. Это ограничение не распространяется на так называемые политические должности – Президента Украины, народных депутатов Украины и членов Кабинета Министров. (В его нынешнем составе, кстати, уже два министра перешагнули 60-летний рубеж, а министру угольной промышленности Виктору Полтавцу аккурат в последний День Конституции вообще «стукнуло» 72 года). Не распространяется он и на мэров и депутатов местных советов.



В то же время, закон о госслужбе предусматривает возможность продления «срока годности» чиновника. Для этого руководитель органа, в котором трудится данный ценный кадр, должен обратиться к главе Главной государственной службы при Кабинете Министров. И если у того нет возражений, ценный кадр может работать и после 60-ти – но не более пяти лет. Эта норма законом установлена совершенно недвузначно.



Пользуются ею, кстати, очень часто – так что многие считают, что на самом деле закон ограничивает возраст госслужащего не 60, а 65 годами (для мужчин; для женщин, соответственно, на 5 лет меньше).



Дьявол, как известно, кроется, в мелочах – то есть в процедуре. Именно процедура, по словам Виктора Пилипенко, и не была соблюдена в случае с Ехануровым. Как выяснилось, депутат оформил депутатский запрос в Главгосслужбу – и получил ответ, что за продлением «гарантийного срока» Юрия Ивановича Еханурова туда никто не обращался.



А ведь 60 лет Еханурову исполнилось еще 23 августа прошлого года. И, стало быть, его назначение в СП формально является незаконным. Такой вот подарок к 61-му дню рожденья.



Надо сказать, что подобный метод политической борьбы использует не только БЮТ. Так, народный депутат фракции Партии регионов недавно подал иск в окружной административный суд Киева к члену Центральной избирательной комиссии Анатолию Писаренко, который достиг предельного возраста пребывания на госслужбе. По совпадению, отставки Писаренко, только через Верховную Раду, еще с весны добивается и Президент Виктор Ющенко.



Вопрос с возрастным цензом украинских чиновников возник не сегодня. Скажем, в мае 2007 года Виктор Ющенко назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны 66-летнего Ивана Плюща. Оппозиционеры раскритиковали это назначение за несоответствие закону о госслужбе – но критикой все и кончилось.



Самый же большой скандал по данному поводу имел место в 2003 году. Тогда над страной гордо расправила крылья Социал-демократическая партия Украины (объединенная), глава которой Виктор Медведчук в 2002 г. стал главой администрации президента Леонида Кучмы.



Эсдеки в те времена имели большой счет к тогдашнему мэру Киева, легендарному Александру Омельченко. Но все атаки – от перевыборов до попытки снять его с поста во время отпуска – Сан Саныч отбивал с присущим ему блеском, пользуясь тотальным контролем над ресурсами города и доверительными отношениями с президентом Кучмой (Кучма и Омельченко не только родились в один и тот же день одного и того же года, но и весьма сходились характерами).



«Втемную» использовав оппонентов Омельченко из числа национал-демократов, эсдеки (о) попытались лишить Омельченко власти через Конституционный суд. Все дело было в том, что мэр Киева, согласно закону «О столице», избирается горожанами как глава местной власти. Но вот как глава Киевской горадминистрации он назначается президентом.



Закон «О столице», в свое время принятый усилиями все того же Омельченко, указывает, что Президент обязан назначить главой КГГА именно того, кого киевляне избрали мэром. Но хитроумные эсдеки подошли с другой стороны: раз мэр является главой администрации, то он – чиновник, а раз он чиновник, то на него распространяется законодательное требование о предельном возрасте.



Конфликт приобрел такой размах, что решать его, как уже говорилось, вынужден был Конституционный суд. Последний орган был вполне лоялен президенту Кучме. Но тот не стал «сдавать» своего старого соратника ради своей новой опоры. И КС решением от 25 декабря 2003 г. постановил, что на главу Киева требования максимального возраста не распространяются.



Решение КС защитило Омельченко. Но в других, менее масштабных конфликтах, достаточно бывало и решения Президента – или отсутствия такового решения.



Так, одновременно с «проблемой Омельченко» в 2003 году возникла «проблема Зленко». Кадровый дипломат Анатолий Максимович Зленко тогда тоже вошел в свой 66-й год – а закон о дипломатической службе на этот счет вполне соответствует закону о государственной службе.



Интересно, что Зленко тоже не устраивал всесильных, как тогда казалось, эсдеков (о), принявших на тот момент резко пророссийский курс.



В итоге Кучма пошел навстречу требованиям закона: Зленко был оставлен через каких-то три месяца после достижения 65-ти лет.



Но в это же самое время Василий Дурдинец, отметивший целых 66 лет, продолжал трудиться послом Украины (сегодня политически озабоченным украинцам более известен его сын – Тиберий Дурдинец, экс-замглавы СБУ). То есть в благословенные времена Леонида Даниловича Кучмы власть прислушивалась к закону отнюдь не больше, чем ныне.



Но вернемся к «ныне». Как заверили «Главред» источники в Секретариате Президента, случай с Ехануровым – не более чем «накладка». И, возможно, ко дню рождения Юрия Ивановича все необходимые процедуры будут уже оформлены.



Правда, на вопрос о том, поступали ли бумаги по поводу Еханурова в Главгосслужбы, в отделе протокола и консультаций с общественностью этой организации ответить не смогли.



Кстати говоря, даже сам начальник Главгосслужбы Тимофей Мотренко уже превысил свой возрастной лимит: 60 лет ему исполнилось прошлой осенью (а назначили господина Мотренко на данную должность еще в 2003 году). Для продления полномочий до 65-ти лет господин Мотренко, по закону, должен был получить представление своего руководителя – то есть премьер-министра – и сам же его согласовать. Как это выглядело в процедурном плане, мы судить не беремся, но в том, что такое согласование состоялось, сомнений нет.



Скорее всего, все будет в порядке и в случае с Юрием Ехануровым (хотя, возможно, задним числом). Но все же это – показательный пример. Он свидетельствует о том, что мало известные широкой общественности формально-правовые нюансы всегда могут стать оружием в умелых руках.



Другое дело, что к этому нужно тщательно готовиться.



Например, в 2006 году патриотическая общественность громко возмущалась назначением на пост главы Госкомархива Ольги Гинзбург. Возмущение было понятным: Ольга Петровна была и остается несгибаемой коммунисткой.



Но никто из представителей упомянутой общественности не догадался в сентябре прошлого года потребовать от прямого руководителя Ольги Гинзбург – премьера Юлии Тимошенко – не продлевать ее «запенсионный» стаж. А ведь с точки зрения закона премьер могла этого и не делать, поскольку в сентябре прошлого года госпоже Гинзбург исполнилось 55 лет.



«Запенсионные» сотрудники на уровне зампредов имеются и во многих госкомитетах и других центральных органах власти. Всем им, таким образом, продлили стаж с согласия правительства. Впрочем, свыше 65-ти лет на руководящих должностях не просидел никто – по крайней мере, «Главреду» таких найти не удалось. Так что прямых нарушений закона все-таки не замечено.



Но можно только представить себе, какой интересной может быть кампания по отстранению того или иного высокопоставленного чиновника вследствие достижения им (ею) 60-ти (55-ти) лет. Собственно, кулуарно такие кампании велись всегда, и по их итогам одним людям продлевали «срок годности» еще на пять лет, а других – увольняли буквально сразу после дня рождения. Но то кулуары – а вот как инструмент публичной политики этот не столь уж новый метод выглядит сегодня весьма многообещающе.