Александр Лавринович о президентском вето

20 августа в «Главреде» состоялась пресс-конференция первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Александра Лавриновича на тему: «Президентское вето на Закон «О выборах Президента Украины»: юридические и политические последствия».





Олександр Лавринович: Я б, напевно, розділив реакції на ті зауваження, які Верховна Рада отримала від Президента України, на дві частини. На загальні речі і на сутнісні питання законодавчих змін. Звичайно, я не буду зупинятись на всіх них, тому що їх аналіз без детальної проробки у мене особисто зайняв не менше кількості сторінок, які прислані до Верховної Ради. Я не думаю, що це потрібно. Очевидно, є загальні підходи, загальні речі, які відбились на блоках питань.

Що стосується загальних речей, я думаю, що потрібно, напевно, привітати Віктора Андрійовича Ющенка з тим, що він розпочав уже третю сотню своїх вето, і що він, безсумнівно, чемпіон світу. Його рекорд, очевидно, ніким і ніколи не буде подоланий, що є очевидним свідченням деструктивності і невміння працювати з представницьким органом українського народу, незалежно від його складу.

Я думаю, що всі бачили, були склади, в яких обирались спікери, прем’єри, яких він хотів, але це знову ж таки не було запорукою того, що була злагоджена робота і розуміння, що в країні має бути забезпечена єдність влади, починаючи від її представництва і закінчуючи виконавчими.

Років чотири-п’ять тому наводив приклади початку роботи Віктора Андрійовича, і приклади інших країн світу, що таке вето президента країни. На той момент можна було вже сміливо говорити, що Віктор Андрійович скористався цим правом більше, ніж всі президенти Європи разом взяті. Сьогодні я вже не робив спеціальний аналіз, тому що його світове чемпіонство не викликає жодних сумнівів.

Друге із загальних речей - це те, яку мету взагалі переслідує в даному випадку Президент України, направляючи свої зауваження до парламенту. Після того, коли я уважно прочитав все, що написано, я переконався в тому, що головне бажання – це не допустити усунення колізій у законах України, які існують, які існували частково і в 2004 році, коли проводились вибори, а також зберегти чиновників, які можуть бути використані для зриву виборів.

Зіткнення правових норм - це обставина, яка створює умови для зловживань. Якщо дві норми є рівнозначними, то якою з них користуватись завжди суб’єктивно визначають або ті, хто їх застосовують, або у суді. Якщо не вдається з вето, то, принаймні, можна буде впливати на те, щоб затягнути виборчі процедури, виборчий процес, і зробити можливим продовження свого перебування на посаді на день, на тиждень, на місяць, на кілька місяців. Це те, що потрапляє в очі.

По суті закону хочу зупинитися на трьох блоках. Перший, який використали під час підготовки змін - це відмовитись від законодавчого лукавства, яке у виборчому законодавстві, на превеликий жаль, дуже яскраво було видно. Друге - це попрацювати над тим, щоб забезпечити прозорість і чесніть виборчих процедур. Третє – забезпечити надійність роботи всіх, хто забезпечує проведення виборів і забезпечити, щоб вони були результативними.

Оскільки, ми мали різні події в українській історії, я вважаю, що український народ має право обрати собі президента, а не отримати його внаслідок якихось маніпуляцій чи фальсифікацій. По всім цим трьом блокам ми отримали відповідну реакцію у вигляді зауважень Президента.

Якщо по першому блоку можна сказати, що найперше кидається в очі скасування необхідності збору підписів за кандидата. В цьому я вбачаю, що це крок до того, щоб забезпечити участь технічних кандидатів у виборчому процесі тими, хто готував цей проект закону. Я думаю, що взагалі ця норма була «фарисейською» декларацією, яка ні на що не впливала, але підірвала авторитет Закону.

Я спеціально взяв підсумки виборів 1999 і 2004 років. Перший тур. Ви знаєте, що 1999 року була встановлена планка збору підписів 1 млн., для того, щоб кандидувати. Цю вимогу виконали 15 кандидатів, які брали участь у виборах. З цих 15-ти кандидатів тільки троє під час голосування набрали більше 1 млн. голосів. Решта від двох до сорока разів менше. 2004 рік – вимога – 500 тис. підписів, її виконали 24 кандидати. Під час голосування більше 500 тис. голосів отримало 4 особи. Про що це свідчить? Підписи реально відзеркалують підтримку. Це не просто лукавство, це знущання над здоровим глуздом.

Якщо ми бачимо, що тільки невелика кількість реально має ту підтримку, яка декларується, і якщо людина роздає мільйон підписів, а в підсумку отримує 30 тис. голосів, для чого тоді ці підписи? Є, звичайно, мета в тому, щоб їх зберігати.

Друге питання. Кого ми хочемо обдурити в наявності цих підписів? Абсолютно нікого, тільки самих себе. І для того, щоб ми обмежили технічних кандидатів, про яких йдеться в зауваженнях Президента, існують інші способи. А в даному випадку може переслідуватися тільки єдина мета - щоб за допомогою якраз цих технічних кандидатів назбирати велику кількість підписних листів, потім влаштовувати перевірки, зробити відразу ситуацію з хаосом і судовими процесами, вже на першому етапі, щоб старт кампанії забезпечив загальну думку, яка насаджується вже тривалий час: які б не були підсумки виборів, вони будуть неправильними. Тому що, зрозуміло, у того, хто підписував ці зауваження і в деяких поважних політиків, які також підтримують ці підходи, просто немає жодних, навіть теоретичних, шансів бути обраними. Тому, зрозуміло, що потрібно зробити, щоб було уявлення, що які б підсумки не оголосили, вони вже неправильні.

Реальне забезпечення числа цих технічних кандидатів, які б так назвав ще – олімпійців, тому що принцип в тому, щоб взяти участь, - це гроші, це застава, яка використовується в Україні, в багатьох інших країнах. Її правова природа цілком ясна, навіть в 2002 року Конституційний суд розглядав також звернення, щодо конституційності запровадження застави, сказавши, що це питання політичної доцільності, яке жодним чином не обмежує чиїсь права.

В даному випадку звинувачування в тому, що збільшили в п’ять разів і обмежили таким чином до участі у виборах. Обмежили доступ кому? Ті, хто не мають 2,5 млн. гривень під заставу, вони не мають і 500 тис. заставу. Якщо це люди, які хотіли б просто вийти на старт на Хрещатику під час Дня Києва і показати, що вони також вміють бігати. Я думаю, що ці цифри, які витрачаються реальним кандидатами. Для всіх присутніх не є великою таємницею, і вони порядком розходяться з цими вимогами, які виставляються як кваліфікаційні, якраз заради того, щоб не допускати участі не зовсім адекватних учасників, і обмежувати кількість тих , хто бере участь в кампанії, як підсобні люди для реальних кандидатів. Оскільки для них тоді кампанії здорожується. При цьому вона здешевлюється для громадян України, оскільки вибори проводяться за їх рахунок. В даному випадку певна частина цих витрат може бути покрита за рахунок коштів тих, хто хоче використовувати таким чином саме технічних кандидатів.

Інше питання також близьке до лукавства, в тому, що це є свідомим підняттям минулого цензу, і застава має повертатися, як пише Президент, тим хто набрав більше 7% під час виборчої кампанії. Так як і було на виборах минулого разу. Зараз запропоновано, що повертається тим, хто буде брати участь у повторному голосуванні, тобто двом першим кандидатам.

Я знову ж таки спеціально подивився минулий рік. Хто у нас набрав більше 7% голосів виборців. Виявляється аж 2 кандидати. Повний збіг виявляється. Всі решта набрали значно менше. Це ж стосується і виборів 1999 року, так само тільки двоє набрали більше 7%. По суті, різниці немає. Тобто це до питання, яким чином трактувати це зауваження. Очевидно, є бажання так організувати напругу навколо того, що б була перевірка підписів, потім за рахунок своїх технічних кандидатів зривати роботу виборчих комісій і організовувати судові атаки на виборчий процес.

Оскільки ви знаєте, що формування виборчих комісій зроблено таким чином, як було і на минулих виборах. Висловлене було бажання тими хто не сприйняв першу пропозицію, щоб обмежити чисельний склад комісії і зробити їх мобільними для роботи. Оскільки це суттєво не впливало на те, щоб була забезпечена дієвість виборчого процесу, ми підтримали цю пропозицію. Всі хто висловлював її під час круглого столу, який ми спеціально організували, зібрали всі пропозиції, побачили, що при розгляді в другому читанні проекту Закону було враховано біля сотні пропозицій різного плану. Пропозиції Президента серед них, на жаль, не було. Мені навіть була дивна реакція його представника в парламенті, який сказав, що є претензії тільки до формування комісії, а потім вийшов і сказав, що це змова з метою поділити країну на двох. Така запрограмованість достатньо дивна.

Четверте, що стосується лукавства, я б сказав, це вимога, щоб ЦВК проводила свої закупівлі на вибори на загальних підставах із застосуванням тендерних процедур. Я думаю, що вам не треба нагадувати, що в Україні вже і більше року не існує закону, який регулює тендерні процедури і держані закупівлі. Після скасування попереднього з його Тендерною палатою, новий закон досі не ухвалений. І до сьогоднішнього дня, ці закупівлі здійснюються на підставі Положення, затвердженого Кабінетом Міністрів. Сьогодні значна частина цих закупівель, набагато більше половини, вже здійснюються у одного учасника, рішення, яке відповідно цього положення може ухвалюватися Міністерством економіки і в цих умовах апелювати, що ЦВК під час виборів має здійснювати процедури, відповідно до закону, якого не існує в природі.

Якщо подивитись на графік державних закупівель, як проводяться тендери, загальний час від початку процедури до її завершення – 90 днів. А знаєте, скільки має тривати виборчий процес? Як не дивно, теж 90 днів. З таким підходом зрозуміло, що бажання мати абсолютно прозорі процедури під час виборів є в даному випадку абсолютно відсутнім.

Мабуть, йдеться про щось інше. Тому що, коли ми говоримо про те, хто може поставити папір для друку бюлетенів, хто може їх надрукувати, не обов’язково оголошувати тендер і ухвалювати рішення про це вже після того, як вибори закінчились – у нас є єдина фабрика, яка це робила на всіх виборах.

П’яте лукавство стосується виборчого фонду. Я думаю, в цій аудиторії немає нікого, хто б вірив в те, що звіти, які публікувались після виборів про використання виборчого фонду відповідали реальним витратам кандидатів. Це те ж саме, що вірити, що урядовці, які публікують свої декларації про доходи, живуть на ці доходи. Багато тих, хто вірить в це?

Тому ми запропонували зняти будь-які обмеження і сприяти прозорості цих витрат. Скільки витратить – хай витрачає, але щоб це було прозоро, через банківську систему, щоб було видно, яка реальна вартість виборів в Україні і якими коштами оперують кандидати.

Другий блок стосується кроків по забезпеченню прозорості і чесності виборчих процедур. Тут також є зауваження Президента. Те, що передбачений доступ парламентських партій до бази даних Реєстру виборців викликає зауваження. Я думаю, те, що ми бачимо зараз із станом реєстру виборців, з тією кількістю двійників, «трійників» і т.д. – якби на цих виборах використовувати виключно дані Реєстру – так, як хоче Віктор Андрійович, - то тут гарантовано у нас буде велика проблема з тим, щоб стверджувати, що в Україні проголосували ті, хто реально мають на це право відповідно до Конституції і законів України. Стан Реєстру не викликає відчуття впевненості в цьому.

Тому зняття нормативних вимог щодо уточнення списків виборців, на підставі яких мають бути проведені вибори і які первинно формуються на базі Реєстру, є абсолютно очевидними, оскільки ми хотіли б, щоб в Україні не голосували ті, хто тут не живе або хтось голосував по кільканадцять разів.

Наступне, на чому я хотів би зупинитись, що також викликало заперечення – це те, що ми передбачили заборону для правоохоронних органів вилучати виборчу документацію з виборчих комісій під час виборів. Здається, що тут може викликати заперечення? Якщо насправді є вчинення злочину якимось членом комісії або в самій комісії – будь ласка. Порушується кримінальна справа і всі дії проводяться. А якщо це робити у вигляді перевірок для того, щоб встановити, чи, можливо, там були порушення, - це означає, що всі понад 30 тисяч дільниць будуть мати ймовірність зустріти в себе правоохоронця, який прийде, забере всю документацію, щоб перевірити – а може, там щось не так.

Очевидно, що це шлях до створення напруги, хаосу і бажання зупинити виборчий процес і таким чином перешкодити волевиявленню громадян.

Наступні кроки зроблені по забезпеченню надійності процедур проведення виборів, що забезпечить результативні вибори. У нас були проблеми 2004 року, у грудні був прийнятий спеціальний закон, яким керувались на фінальній стадії проведення виборів. Але цей закон «помер» відразу після того, як Президент вступив на посаду, тому була необхідність ці кроки передбачити.

Перше стосується організації роботи комісій. При тому, що всі комісії формуються без обмеження числа, тобто кожен кандидат в Президенти має право представити своїх представників в кожну комісію. Ви розумієте, що в разі, коли реальні кандидати будуть мати ще й свій «ескорт», тоді дуже легко зробити так, щоб жодна з комісій ніколи не ухвалила жодного рішення. Такі проблеми були 2004 року. Тому ми передбачили, що комісія ухвалює рішення 2/3 голосів, але від тих, хто є на засіданні, а не від тих, хто подав заявки на участь у роботі цих комісій.

Що тут є антидемократичного чи якісь обмеження для когось? Кожен, хто дав згоду працювати в комісії, може в ній працювати. А якщо він дав згоду і зареєструвався, а сам навіть не має бажання туди ходити, це не має перешкоджати виборам. Проти цього є суттєві заперечення.

Ми мали багато випадків, коли окремі члени комісії відмовлялись підписувати протоколи. Чинний Закон вимагає, щоб під протоколом були підписи всіх членів комісії. Це також один з способів перешкодити встановленню результатів виборів. Ця вимога знімається. До цього теж є заперечення.

Ми мали також багато дільниць, на яких підсумки взагалі не були встановлені або вони встановлювались дуже довгий час, і вся Україна чекала завершення цього процесу, щоб дізнатись офіційні результати. Для того, щоб в цьому випадку також не було зловживань, ми передбачаємо норму, коли підсумки можуть бути встановлені Центральною виборчою комісією без участі окружної комісії, якщо вона не виконує свою функцію. Оскільки Закон передбачає, що на кожній дільниці є кілька перших примірників протоколів, які оформляються, і вони надаються всім представникам кандидатів, які є, зрозуміло, що є достатня документальна база з оригінальними підписами, з оригінальними печатками, яка дозволяє встановити реальний, справедливий результат.

Потім – процедура встановлення вже загального результату. Великі нарікання на те, що прибираються такі норми, які говорять про те, що результат реально встановлений після того, як він опублікований в «Урядовому кур’єрі» і «Голосі України». Я хотів би задати питання: хто в Україні обирає Президента? Якщо прочитати ці зауваження, то виникає уявлення, що його обирає редакція або «Урядового кур’єру» або члени Центральної виборчої комісії. Чи це все органи, які мають виконати свою технічну місію заради того, щоб всі в Україні довідались про реальні результати? А реальні результати встановлюються ЦВК і оголошуються, коли все перевірено, рішення ухвалено. І після того, зрозуміло, в Україні є глава держави.

Це викликає заперечення. Я думаю, воно далеке від бажання того, щоб всі процедури були чесними і прямими і щоб після того, коли Президент буде обраний, кілька місяців не створювати проблему пошуку, яким чином провести третій або четвертий тур, і щоб Президента обирали не на виборах, а обирали на судових засіданнях або в інших залах. Я думаю, що право українського народу обирати собі Президента має бути забезпечене, і має бути забезпечене законом. Українці мають право обрати голову своєї держави, а не отримати його внаслідок маніпуляцій чи фальсифікацій.

Це – головні питання, які я хотів вам сьогодні сказати, детально почитавши послання глави держави відповідно до того Закону, який був ухвалений Верховною Радою України, який має забезпечити виборчу кампанію в нашій державі.



«Главред»: Як ви вважаєте, чи буде завтра подолане президентське вето?



Олександр Лавринович: Я думаю, що кожен з присутніх дасть відповідь на це запитання. Публічно оприлюднене рішення фракції Партії регіонів, публічно оприлюднене рішення фракції Блоку Юлії Тимошенко. Це сумарно вже понад необхідних триста. Окрім того, я хочу нагадати, що в підготовці цього законопроекту працювала також уповноважений представник фракції «Наша Україна-Народна Самооборона», тому загальна чисельність тут буде набагато більша за необхідну.



«Главред»: Але зараз літній період. Ви не припускаєте, що може бути фізично менше депутатів?



Олександр Лавринович: Гадаю, що буде фізично менше, думаю, не буде понад 400 голосів, але буде достатня кількість депутатів, щоб електронна система «Рада» забезпечила свою роботу і показала на табло необхідний результат.



Запитання з залу: Невже серед такої великої кіпи президентських пропозицій немає нічого слушного? Чи може він розпустити парламент, чи це може зробити новообраний президент?



Олександр Лавринович: Є слушне в тому, що давав Президент в кількох позиціях. Вони не є принциповими, але вони є. Одне з них, що стосується календарних термінів подачі заявок на формування комісій, прийняття рішень про їх формування. Це гріх, який допущений. Якщо ви пам’ятаєте, коли я завершував ведення пленарного засідання, я поставив на голосування якраз пропозицію доручити Профільному комітету і Головному юридичному управлінню провести експертизу на предмет точного кореспондування всіх дат, тому що ми ухвалювали багато пропозицій депутатів, які надходили, і там змінювались певні цифри.

В даному випадку я б не сказав, що це є свідома помилка, яка була допущена авторами, це помилка, яка вже з’явилася після голосування всіх зауважень, які голосувалися в сесійній залі. Звичайно, що це можна і потрібно виправити. Так само є невелика кількість пропозицій, які також носять не визначальний характер, але які можуть покращити кореспондування окремих умов.

Але так само, я думаю, повертаючись до питання арифметики, оскільки у нас є любителі арифметики, я також трошки обізнаний з точними науками. Можу сказати, що жодна з цих пропозицій підтримуватись не буде. Оскільки є арифметика, і якщо ми, наприклад, завтра ухвалили нову редакцію закону з урахування хоча б однієї пропозиції, після цього п’ять днів. Тут також я можу констатувати, що менше не буде підготовка у ВР для повернення Президенту. Не менше 15 днів на розгляді у Президента, плюс 2 чи 3 дні пересилки. Всього ми отримуємо 25 днів сумарно, після яких буде чергове вето, по іншим причинам. Після цього воно буде подолано, але вже в межах десяти днів наступить 19 вересня, після якого повернення назад вже не буде і буде чинний сьогодні закон.

Я думаю, що ті хто сподівався, що з арифметикою в парламенті не все гаразд, також помилилися. Тому слушні речі можна буде змінити в цьому Законі, але після того, як він набуде чинності.

Щодо розпуску. Розпуск – це фантасмагорія. Він не неможливий ні з правової точки зору, ні з організаційної, ні з якої. Це питання вже закрито. Воно може стати актуальним після складання присяги новообраного Президента України.



Запитання з залу: Хто повинен нести відповідальність за недосконале виборче законодавство?



Олександр Лавринович: Відповідальність за недосконалість законодавства має нести той, хто делегує тих, хто ухвалює норми законодавства, ті хто його ухвалюють, ті, хто його змінюють, ті хто його не виконують.



Запитання з залу: Коли може бути повернення до конституційної реформи?



Олександр Лавринович:: Повернення буде обов’язково, і без цього ми не зможемо забезпечити ефективність роботи всього управлінського організму в Україні. А без цього не може бути успіху в жодному з напрямків. Тому що менеджмент є вирішальним будь-де, чи в редакції «Главреду», чи на будь-якому підприємстві, корпорації чи в державі в цілому. Якщо ми не знаємо менеджмент, буде нуль успіхів. А у нашій державі з менеджментом, м’яко кажучи, є величезна проблема. Ця проблема як нормативно закріплена, на превеликий жаль, так і через кваліфікацію менеджерів, які потрапляють на ключові позиції. Думаю, що після серйозного оновлення державної влади це питання буде актуальним, і воно знайде вирішення обов’язково.



Запитання з залу: Переговори зараз ведуться?



Олександр Лавринович: Ніяких переговорів зараз не ведеться.



Запитання читача «Главреду»: Ваша партія постійно блокувала трибуну, які причини не блокувати її тепер?



Олександр Лавринович: Що стосується «постійно», знаєте, взагалі це не найкращий спосіб парламентської боротьби. Але він використовувався всіма без винятку парламентськими силами. Хоча у нас є один унікальний випадок - я думаю, що ніде в світі такого не зареєстровано, - минулого року блокування трибуни Верховної Ради здійснювалось депутатами коаліції. Тобто, коаліція, яка має свого голову Верховної ради, свій склад уряду, блокувала Верховну Раду. Це була дійсно унікальна річ, яка заслуговує на спеціальне вивчення.

Що стосується завтрашнього засідання. Очевидно, читач мав на увазі вимогу Партії регіонів обов’язкового розгляду проекту закону, що стосується соціальних стандартів, оскільки це не є примха однієї фракції, це є вимога закону України, який вимагає обов’язковості проекту. Ця функція має бути забезпечена урядом і подана до Верховної Ради. Це протягом уже восьми місяців не робиться. І ви чули, я думаю, також, що з трибуни парламенту запевнили від імені уряду, що це обов’язково буде зроблено. Зрозуміло, що чергова сесія, яка має початися, почнеться саме з цього питання. Опозиція буде наполягати на тому, щоб закони в Україні і права громадян, які в них закріплені, дотримувалися.

Що стосується завтрашнього дня, то оскільки це позачергова сесія, Конституція дозволяє розглядати на цій сесії тільки ті питання, які заявлені ініціаторами. Тому у нас тут немає підстав, щоб завтра розглядати ті проекти законів, з рештою обидва закони, авторами яких є члени фракції Партії регіонів.



УНІАН: Вчора Президент заявив, що звертатиметься до Конституційного Суду у разі подолання вето. Якщо КС винесе рішення, що цей законопроект неконституційний, наприклад, за тиждень до голосування чи за місяць, які варіанти можливі?



Олександр Лавринович: Мене надзвичайно тішить, що Президент України вже дивиться в сторону, де знаходиться Конституційний Суд і думає, що він може ухвалювати рішення, які можуть допомогти йому в протидії тим рішенням, які можуть бути ухвалені на президентських виборах.

Не так давно, два роки тому, ви могли бачити, яким чином Президент України діяв, щоб ліквідувати як явище Конституційний Суд в Україні, блокуючи його в цілому і розправляючись з його членами окремо, поодинці. Саме він створив ситуацію, коли сьогодні великі питання до законності рішень КС взагалі. Тому що Президент умудрився призначити п’ять суддів КС на дві вакансії, які він створив. Реально сьогодні не 18, а 19 суддів, які призначені, які склали присягу, для роботи яких немає жодних перешкод. Тому ми маємо неконституційний склад Конституційного Суду взагалі.

По суті питання. В цілому визнати цей Закон неконституційним не має жодної теоретичної можливості взагалі. Що стосується окремих положень – я допускаю різне тлумачення окремих підходів. Ви бачили, наскільки уважно ми подивились на всі пропозиції і зауваження, які надходили до другого читання. Всі пропозиції, які сприяли проведенню виборчого процесу, які показували певну хибність в правовому підході, - всі враховані. Тому якщо буде, наприклад, знайдена якась одна норма, яка, на думку Суду, може не відповідати Конституції, ця норма перестане діяти, але жодних зворотніх наслідків вона мати не може і не буде, і вибори відбудуться, і в час, визначений законом, буде обраний Президент України. І ніякі бажання перешкоди цьому успіху мати не будуть.



Запитання з залу: Залишається питання щодо легітимності ЦВК із-за перебування на посаді Анатолія Писаренка, який досяг пенсійного віку. Чи є можливість зміни складу ЦВК перед президентськими виборами?



Олександр Лавринович: Є не можливість, а необхідність це зробити. У зв’язку з цим один депутат нашої фракції звернувся до суду, оскільки у Верховній Раді достатньо довгий час зволікається постановка цього питання.

Взагалі, мова не повинна була йти про прийняття рішення шляхом голосування, оскільки є закон, який чітко визначає межі. В спеціалізованому законі про ЦВК записано, що всі члени ЦВК мають право працювати до 65 років. Закон встановив 65 – і все. На наступний день після 65 людина вже не має права брати участь в роботі державного органу і не може перебувати на державній службі. Для цього не потрібно влаштовувати спеціальне голосування.

Це ситуація, яка морже стати складовою для того, щоб поставити під сумнів потім рішення ЦВК і, відповідно, всього виборчого процесу.

Це питання необхідно вирішити до виборів.