«Надра» требуют тишины

«Главред» побывал в эпицентре протеста – возле центрального офиса банка на киевской улице Артема. На акции царила чуть ли не карнавальная атмосфера. Пара сотен сотрудников «Надр» выстроились вдоль обочины и радостно протестовали, время от времени нестройно скандируя «Надра банк! Надра банк!» Большая часть протестующих, казалось, была даже рада тому, что политика Кабмина подарила им возможность два часа пообщаться со своими колегами в непринужденной обстановке да еще и на свежем воздухе. Первое время раз в минут десять мимо протестующих проезжал джип, сигналящий участникам акции. Они радостно размахивали ему флагами банка «Надра» в ответ. Под конец к одинокому джипу присоединилось несколько других машин и даже один троллейбус.