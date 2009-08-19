Газовая «война»: как это будет

-- НАК «Нафтогаз Украины» - дорогая игрушка: «Хочу напомнить, что «мина замедленного действия» была заложена в энергетические отношения России и Украины еще в начале года, когда был подписан известный договор.Дело не только в цене. Я хочу напомнить, что в 2008 году, когда правительство Тимошенко после выборов декларировало новый подход к экономической политике, был заявлен один ориентир, который всем нравился: формирование сильной национальной компании, способной отвечать по долгам, способной заниматься инвестициями.Правительство было сторонником того, чтобы это был национальный проект. То есть, в общем-то, перспективы «Нефтегаза» выглядели привлекательными, хорошо просчитанными. НАК выстраивался как крупный монополист, внутренний и внешний инвестор.Я предполагаю, что у правительства есть определенное видение и понимание, на каких ресурсах и в рамках какой энергетической стратегии Украина сможет содержать такую дорогую игрушку, как крупный национальный энергетический монополист.Я сам, как эксперт, разделяю идею украинской национальной монополии в сфере энергетики. Но самое парадоксальное, что именно этот подход был постепенно демонтирован в 2009 году. Был подписан договор, который, по сути, не отвечает возможностям и перспективам НАК, который вообще подрывает его финансовые основы на этот год».-- Газовая «война» будет, ибо конфликт заложен в саму систему отношений: «Конфликт во взаимоотношениях со страной, которая поставляет нам газ, по этой цене, по этому договору, с этой компанией, заложен в саму систему отношений. Он не является ноу-хау августа и вообще никак не связан с заявлением Медведева».«Я хочу напомнить, что в газовой войне 2008 года, кроме взаимоотношений Украины и России, было еще кое-что припрятано. В частности, ситуация, которая сложилась у самого «Газпрома». Поэтому, по большому счету, в этой «войне» было много постановочного. Я не исключаю, что такая же постановка будет и в 2009 году. Формальные основания заложены теми противоречивыми, плохо просчитанными лишениями начала года.Тут я не исключаю, что будут основания подозревать в коррупции тех, кто готовил этот договор, – странный договор с точки зрения ценовых параметров. Но и потому, что у «Газпрома», особенно в условиях кризиса, крайне сложная ситуация с кредитными возможностями.Вы знаете, что добыча газа и нефти сопровождается активной инвестиционной деятельностью, на каждую тонну добытой нефти необходимо ежегодно, условно, Х долларов вложений на поддержку инфраструктуры, разработку и т.д. В этом году есть риск того, что «Газпром» вновь столкнется с проблемой снижения объемов производства, и им нужно будет вновь искать аргументы, как обеспечить, прогарантировать наиболее важные для него контракты. А тут вам Украина с ее проблемами, с деньгами и прочим.«Война» будет, но она никак не связана с заявлениями Медведева. Она связана с очень сомнительной и, на мой взгляд, очень конфликтной энергетической политикой 2009 года».: «Нынешний непрозрачный характер деятельности «Нефтегаза Украины» и его отношений с «Газпромом» - благоприятная почва для воровства, когда можно выкачивать и оборотные средства, и нал, и газ из трубы и использовать его в разных целях – как бизнесовых, так и политических».-- Традиционные противоречия и новая предвыборная кампания спровоцируют газовую «войну»: «Война» может быть, но не обязательно, что она будет.Два комплекса причин могут спровоцировать эту «войну».Один комплекс причин – традиционный. Он связан с тем, что между нашими странами существуют объективные противоречия в газовой сфере. Не все вопросы сняты январским соглашением. Вы знаете, что сейчас идут переговоры, идут дискуссии, Украина хочет сократить объемы поставляемого газа. Если проводить политику энергосбережения, то действительно надо сокращать объемы потребляемого газа. Россия заинтересована в том, чтобы продавать как можно больше. Здесь несовпадение интересов. Этот вопрос пока открыт.Думаю, что могут быть трения, дискуссии и по вопросу о том, как рассчитывать цену на 2010 год. Пока удается расплачиваться за газ, но, тем не менее, проблема остается. Думаю, опять могут возникнуть разговоры по формуле.Я не исключаю, что здесь может вмешаться и фактор, связанный не с отношениями двух правительств или двух хозяйствующих субъектов, а, например, фактор Ющенко. Ему ведь тоже надо как-то влиять на ситуацию.И здесь мы подходим ко второму базовому комплексу причин, которые могут спровоцировать эту «войну». Дело в том, что традиционный период «газовых войн» - декабрь-январь. А это финальная часть президентской избирательной кампании. Поэтому будет соблазн использовать фактор «газовых войн» как с российской стороны, так и со стороны тех, кто хочет выставить себя патриотом».-- За государство-корпорацию украинцы будут рассчитываться холодными домами: «Тема газопоставок очень мистифицирована. Но радость-то отчего? Государство за наши с вами деньги, которые мы отдаем в бюджет, покупает в свои хранилища миллиарды тонн газа, уменьшая внешнюю задолженность, увеличивая внутреннюю».«Таким образом, за наш с вами счет государство накопило газ, на который будет повышать цену, а потом нам с вами продавать. А нам в это время рапортуют: «Ребята, у нас у всех все хорошо!» Нет, это у них все хорошо, это хорошо у государства, которое ведет себя просто как прибыльная корпоративная структура с непрозрачным распределением прибыли и непрозрачным распоряжением кредитами».«Население сейчас и так затянуло все, что может затянуть. С сентября начинается повышение цен на газ. В этой ситуации быстро проводится структурная реформа по поставкам газа населению. Что это означает на практике? Что через 2-3 месяца, когда у населения не будет денег и начнутся стихийные неплатежи, а на уровне логистики не будет даже внятного центра, который будет получать и платить «Нефтегазу», появится уникальная тема для новых спекуляций.Наряду с тем, что у нас будет проблема с Россией, у нас будет новая «война» с олигархами, причем продуманная и хорошо разыгранная. Так что следите за спектаклем – впереди нас ждут очень «веселые» события. Но, к сожалению, мы расплатимся холодными домами, потому что все это в итоге обернется дорогим газом, который есть у государства, но нет у населения, потому что у населения нет денег на газ».