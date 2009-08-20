Конец идеологии?

Отсутствие внятной идеологии у подавляющего большинства украинских политиков принято считать одной из главных проблем украинской политической системы.

В среде политиков и экспертов часто слышны заявления о том, что радикальные изменения к лучшему в нашей стране наступят лишь тогда, когда на политическом фронте будут сражаться не вооруженные личной харизмой лидеры, а политические силы с четкими идеологическими установками. При этом в пример приводят политический процесс в странах развитой демократии, где политики, дескать, десятилетиями отстаивают неизменные общественно-политические идеалы.



Как же обстоят дела с идеологией на самом деле и насколько большую роль этот фактор играет при поддержке того или иного политика? Руководитель Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев уверен, что деидеологизация общественно-политической жизни является объективным процессом. «Оформившиеся в период индустриального капитализма и четкого разделения общества на классы «традиционные» идеологии – коммунизм, либерализм, национализм и прочие - на данный момент себя во многом исчерпали. Общество стало намного более сложным и космополитичным. Так что отход от идеологической основы политического процесса является не только украинской, но и общемировой тенденцией», - сказал политолог «Главреду».

Вместе с тем, и утверждение о том, что «все они одинаковы», к которому рядовой избиратель зачастую приходит, не видя глобальных различий между политиками, также является как минимум спорным. «В современном обществе вполне естественно, что политики делают упор не на различия в ценностях, а на конкурентные подходы к общим для всех проблемам: повышению уровня жизни, борьбе с коррупцией и прочим», - говорит Ермолаев.

«Говорить об окончательном «конце идеологии» не стоит. Скорее, надо говорить о победе политтехнологий над идеологией», - поделился своим мнением с «Главредом» председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Это и привело к сознательному отказу многих кандидатов в президенты от озвучивания своих идеологических позиций. «Народу предлагают выбрать между несколькими политическими «товарами», обладающими теми или иными характеристиками. А «товар» по определению не может защищать некие «ценности». Квинтэссенцией такого подхода является проект «Арсений Яценюк», - считает политолог.

Однако, несмотря на указанную экспертами тенденцию к деидеологизации политики, в Украине еще остались партии и лидеры, для которых идеология служит главным инструментом если не привлечения новых сторонников, то хотя бы удержания старых (например, коммунисты). Да и не для всех украинских избирателей вопросы «зарплат, пенсий, стипендий» являются единственно важными.





Программные установки



Что же представляет собой идеологический багаж основных кандидатов на пост президента? Попытаться оценить его можно на основе программных документов политических сил, которые они представляют, ведь в массовом сознании лидер и его партия, как правило, связаны неразрывно.



Лидер Партии регионов Виктор Янукович

Идеологию лидера Партии регионов Андрей Ермолаев определяет как «консервативный социал-либерализм». Программные приоритеты «регионалов» расставлены следующим образом: сильное государство, развитое гражданское общество, эффективная экономика. А вот преподносимые как «идеология сине-белых» вопросы относительно придания русскому языку статуса второго государственного, противодействия вступлению в НАТО и признанию воинов УПА воюющей стороной к сфере идеологии как таковой особого отношения не имеет. «Темы признания воинов УПА и второго государственного языка являются не идеологическими, а политическими, при том используются в манипулятивных целях», - уверен директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко. «А вот заигрывания Януковича с Кремлем, в частности, открытая поддержка недавних претензий президента России Медведева, загоняют лидера «регионалов» в узкую нишу пророссийской риторики. Поэтому есть основания полагать, что массы привычных обещаний на социальную тематику во время этой кампании мы от него слышать не будем», - говорит политолог.



Лидер БЮТ, премьер-министр Юлия Тимошенко

Идеологическая платформа нынешнего премьер-министра переполнена взаимоисключающими параграфами. Небезызвестный «Украинский прорыв» пропитан идеологией солидаризма, о чем неоднократно заявляла сама Тимошенко. Солидаризм – идеология мобилизации всего социума в период серьезных кризисов и угроз – исторически возник как противовес разнообразным левым течениям. О правой идеологической окраске Тимошенко свидетельствует и наличие убежденных националистов в составе БЮТ. В то же время, риторика Юлии Владимировны имеет выраженную социал-популистскую основу, что очень сближает ее с «заклятым врагом» Януковичем. Идеологическая неопределенность Тимошенко подтверждается и попытками завоевать международное признание для возглавляемой нею партии «Батькивщина»: сперва Юлия Владимировна озвучивала желание вступить в Социалистический Интернационал, а в итоге «Батькивщина» получила статус наблюдателя в откровенно правой Европейской народной партии.

Лидер партии «Наша Украина», Президент Виктор Ющенко

Идеология действующего Президента озвучивалась им неоднократно: национал-либерализм. Программа возглавляемого им «Народного Союза Наша Украина» предусматривает одновременное снижение налогов, и опережающий рост доходов населения, что в долгосрочной перспективе является невозможным - в бюджете просто закончатся деньги. Националистическая окраска программы подчеркивается наличием в ней понятия «титульная нация» - в международной практике такая лексика характерна лишь для сил, открыто признающих себя правыми.

Лидер «Фронта перемен» Арсений Яценюк

Арсений Петрович является продуктом современного политического маркетинга больше всех остальных, о чем упоминал выше Владимир Фесенко. В программе «Фронта перемен» всего лишь раз употребляется слово «ценность», зато названы целых 17 стоящих перед страной «вызовов». Что интересно, уклоняющийся от прямых ответов на «раскалывающие нацию вопросы» (русский язык, УПА, НАТО), в своей программе Яценюк большой упор делает именно на «национальное»: идею, культуру, язык, - что позволяет назвать его национал-либералом, но в отличие от Президента называть себя таковым он избегает. В среду Арсений Петрович заявил, что «Фронт перемен» еще до выборов из общественной организации превратится в политическую партию. Примечательно, что, заявляя о создании своей политической силы, Яценюк даже не намекнул о ее программных и идеологических установках.

Лидер Народной партии Украины, председатель Верховной Рады Владимир Литвин

Стратегическая цель Народной партии Украины в программе выписана четко и однозначно: преодоление бедности, что показывает близость взглядов Литвина к европейской социал-демократии. «Выражаясь дореволюционной терминологией, Литвин является «новым эсером», - говорит Андрей Ермолаев. Правда, решительности в достижении программных целей, в отличие от русских эсеров, вечный «миротворец» Литвин не демонстрирует ни малейшей.

Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко

Почти необъятная по размерам программа коммунистов изобилует архаической лексикой: «трудящиеся массы», «буржуазия», «неизбежное торжество социализма» и прочее. Упорно обличать «пороки капитализма» Петр Николаевич будет и на следующих выборах – изменения риторики его вымирающий электорат не простит. Перейти же на позиции так называемого «европейского коммунизма», что могло бы добавить ему новых сторонников, Симоненко явно не желает.

Лидер партии «Всеукраинское объединение «Свобода» Олег Тягныбок

Стержнем программы и лексики Олега Тягныбока является понятие «титульной нации», социально-экономические вопросы при этом отходят в тень. Экономическая программа самого правого кандидата крайне противоречива, в частности в вопросах приватизации, управления государственным имуществом и прочее. Национал-консерватизм Тягныбока наверняка обеспечит ему стойкий процент поддержки, выше которого он вряд ли поднимется.



Беспартийный Сергей Тигипко

Свою идеологию Сергей Леонидович называет «новым лейборизмом», правда понимает его по-своему. «Работаем по принципам капитализма, а разделяем - по принципам социализма», - это сделанное Тигипко на недавней пресс-конференции заявление может вызвать недоумение даже у теоретически подкованного избирателя. «Скорее всего, Тигипко постарается совместить правые подходы в сфере экономики с лево-центристскими в сфере общественно-политической», - считает Виктор Небоженко. Сам кандидат-мультимиллионер с левыми идеями заигрывает уже давно, а недавно в прессу даже проникла информация о переговорах Тигипко с лидером социалистов Александром Морозом. Скорее всего, внятного представления об идеологии Тигипко не имеет даже он сам.



Что же мы имеем в итоге? Понятной идеологической платформы нет ни у одного из кандидатов, и рассчитывать на ее появление до выборов явно не стоит. И вину за это стоит возложить не только на самих политиков, но и на их сторонников, в массе своей очень мало интересующихся политическими программами своих любимцев. Политики, в свою очередь, прекрасно понимают, что избиратель голосует не разумом, а сердцем, и меняют риторику в зависимости от того, кто стоит перед ними – львовянин или луганчанин, пенсионер или предприниматель.



И лишь тогда, когда уровень жизни обычных украинцев поднимется настолько, что думать они будут не только о хлебе насущном, политикам придется как-то определиться со своими идеологическими предпочтениями. Но упор при этом будет делаться не на ценности, а на стратегическое видение решения конкретных проблем. По общему мнению экспертов, решающей роли в политике идеология уже не будет играть никогда.