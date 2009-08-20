Личный враг премьера по имени «дефицит»

Из каждого правила есть исключение. Не понятно, кто лично ответственный за мировой финансовый кризис – но, с другой стороны, его, по словам Ю.Тимошенко от 16 октября 2008 года, в Украине нет. Кроме этого, заявивший о симпатиях к БЮТ ужгородский мер С.Ратушняк начал работу для создания в голове отечественного избирателя правильного понимания национальной принадлежности потенциально виновных в мировом финансовом кризисе и других неприятностях. Он еще продолжает изучать, кто распял Христа. Теперь вот новый враг, называется - «дефицит госбюджета». Впрочем, Ю.Тимошенко знает, кто персонально виноват в «раскручивании» этого врага. Это не Ю.Ехануров, досопротивлявшийся ее предвыборной идее о ликвидации призыва в армию. Это не журналисты, с которыми министры и чиновники лишены права разговаривать без санкции руководства – о чем решение Кабмина Ю.Тимошенко от 7 февраля 2008 года (не слышно справедливого негодования журналистских общественных организаций). Это не Госкомстатистики, в третий раз неправильными цифрами о состоянии экономики срывающий главе правительства победную пресс-конференцию. Нарушая утвержденный А.Абдуллиным и О.Медведевым план предвыборной пиар-активности премьера. Виновник введения в политический обиход словосочетания «дефицит госбюджета» – ее давний «политический друг» В.Ющенко. Как он сам сказал 4 февраля 2005 года. А виновник он потому, что, в отличии от Госкомстатистики, говорит обществу плохое, и, по мнению Ю.Тимошенко, ненужное и лишнее. Враги премьера, писавшие для ее «политического друга» текст выступления в Сорочинцах на Полтавщине (предположительно, ведьмы из Диканьки) имели наглость назвать ее бюджет «сложным и необоснованным», гнусно клеветали, что «при обвале экономики свыше 33 процентов нормы налогообложения оставлены на предыдущем уровне, а отставание с выполнением госбюджета составляет более 25 процентов». В стилистике времени Иосифа Сталина, «в бессильной злобе» говорят: Ю.Тимошенко тратит больше денег, чем госбюджет получает. Во времена Владимира Щербицкого «червоною ниткою, з великим піднесенням» проходила бы мысль, что 3,2 млрд. долларов кредита МВФ использованы ею для погашения бюджетных долгов. Бютовские политтехнологи с полным на то основанием могут сказать: ну и что? Конечно, для обвинения ими главы государства в неприкрытом цинизме, основания есть. В.Ющенко, не самого большого ума человек, забыл события 2004 года. И упустил момент смены фаворитов. В августе 2004 года МВФ прекратил переговоры с правительством Партии регионов (см.прессу от 3 августа 2004 года). Позже, 6 июля 2009 года, «регионал» М.Азаров об этом сказал: «МВФ заявлял: у вас - избирательная кампания, пока она не завершится, мы никаких решений принимать не будем». И вот – август 2009-го. Избирательная кампания на старте, Ю.Тимошенко деньги МВФ получала, получает и хочет еще. Днями заявила о приглашении спецмиссии МВФ во главе с Джейлой Пазарбазиолу готовить проект госбюджета на 2010 год. Гневные эмоции по поводу финансирования деньгами МВФ дефицита госбюджета почему-то слышны от В.Ющенко, но не от самого МВФ. Что здесь неясно даже самому тупому? Зачем вообще разговоры о «дефиците бюджета»… Президент теоретически прав, что надо «не давати людям солодкі обіцянки, які в сьогоднішній ситуації виглядають як просто нездоровий глузд». Но и Ю.Тимошенко неподражаема в благородном гневе, вспоминая обещания его предвыборную программу как кандидата в президенты. Обещания «збільшити мінімальну пенсію – вона буде більшою за прожитковий мінімум» и «збільшити мінімум у 10 разів грошову допомогу матері при народженні дитини». В чем-то и она права, обвиняя главу государства в том, что он первый запустил механизм предвыборных обещаний. А что готово предложить первое лицо страны для уменьшения дефицита госбюджета? О.Медведев, оторвавшись от психогенетических анализов взаимоотношений Кирилла и Филарета, пока не сделал проект заявления премьера о готовности принять предложение В.Ющенко сократить расходы на его Секретариат вчетверо – все с целью борьбы с дефицитом госбюджета. Чтобы мало никому не показалось. О цифрах дефицита. В.Ющенко 8 апреля 2009 года говорил, что "в бюджеті на 2009 рік прямий і непрямий дефіцит становить приблизно 7,5-8%. Це 80-85 мільярдів гривень, які необхідно профінансувати знову тому ж Національному банку». Думаю, Ю.Тимошенко действительно бы не помешали дополнительные деньги для уменьшения «бюджетной дыры». Ну а если денег нет, это детали. Что говорить о дефиците госбюджета, если вопрос стоит ребром. Не о каких-то примитивных экономических материях, а о победе добра (Ю.Тимошенко) над злом (все остальные)? Кого интересует платежный баланс, когда «она работает, а они мешают»? Проблема не с дефицитом госбюджета, а с оболваниванием общества. Кто сказал, что думать надо по-разному? Почему не заставить всех думать одинаково? Это непросто, но по плечу хватким политтехнологам. Ситуация в стране сложная? Налицо отсутствие единой линии? Разброд? Разочарование в «оранжевых»? Каждый тянет в свою сторону? Люди устали от словоизвержений, требуют определенности? Определенность готова внести Ю.Тимошенко: «будет так, а не иначе, в трудностях виноваты В.Ющенко и олигархи (список имен, домашние адреса прилагаются), убрав их из власти, нация обретет благополучие, наемные рабочие – долю в предприятии, журналисты сами, без олигархов, будут руководить своими СМИ (кто будет платить зарплату, не ясно, но это детали). Не сомневайтесь, каждому скажут то, что он хочет слышать. Но этого недостаточно. Надо назначить виноватых. Кто виноват в существующих проблемах? Враги и предатели. Не будь врагов и предателей, как бы Ю.Тимошенко объясняла наличие проблем? Не важно, врагом ли является этнически тот, заговоры от которого ощущает С.Ратушняк, зулус, или таиландец... Надо вдолбить в голову, в том числе и через шесть телеканалов, с которыми уже практически достигнуты договоренности, что только из за В.Ющенко, олигархов и других нехороших людей нет денег у «справжніх українців, які не дивляться телеканал «Інтер». Что этнически другие виноваты в массовой безработице (каноническая точка зрения Л.Денисовой, министра труда Ю.Тимошенко – «никакой массовой безработицы нет»). Профессиональным патриотам сформулировано, что «В.Ющенко спаплюжив (на патриотическом языке «ґвалтовно зніс») святе для кожного справжнього українця». Но надо идти дальше. Мало, чтобы украинцы просто любили Ю.Тимошенко. Их надо обязать ее любить. По логике песни, помните: «И где бы ты ни был, и чтоб ты не делал, пред нею ты в вечном долгу». Ей должны поклоняться. Пребывать в убеждении, что на землю сошла «мати-берегиня», «рятівниця України». И при этом зомбировать себя до такого уровня экзальтации, чтобы со временем было стыдно признаться, что ты, вопреки Библии, сотворил себе кумира. Чтобы добиться такого «единомыслия», надо дискредитировать думающих, тех, у кого есть собственное мнение, обладающих цепкой памятью. Новые обещания должны вытеснять старые. Приказано забыть, что Ю.Тимошенко в августе 2007 года обещала отмену НДС, замену российской нефти на украинский уголь. А тот, кто помнит ее слова 20 января 2006 года в Ивано-Франковске "если бы мне несколько раз встретиться с Путиным, мы бы газ бесплатно получали" – должен быть объявлен врагом украинского народа. Не было никаких нереальных обещаний, глупостей от Ю.Тимошенко, а то, что было, «ляпсус мемориэ» - ошибка памяти. Какой В.Ющенко, какой «дефицит госбюджета», при чем здесь, как его закрыть… Все это неважные детали. Продать Одесский припортовый за три копейки (4 млрд грн., то есть меньше миллиарда долларов), в год зарабатывающий для украинского госбюджета 700 миллионов гривен. Говорите, нельзя продавать, да и еще в кризис, когда все только покупают? Возражаете, что государство не должно отдавать за бесценок предприятие, построенное на налоги наших отцов и дедов? Кто это говорит? Раз вы это говорите, вы враг. Какой олигарх вам заказал это сказать? Гражданское общество при этом молчит? Кто это – «гражданское общество», перечислите всех поименно? Какие олигархи его содержат? Это то же гражданское общество, которое молча проглатывает вторую за последние два года девальвацию гривны? И молчит по поводу заявлений С.Ратушняка? Конечно, Ю.Тимошенко были бы не лишними деньги. Например, чтобы заплатить, по внешним обязанностям «Нефтегаза». Всего 500 миллионов долларов, конечно, пустяки по сравнению с торжеством добра над злом, работающей над мешающими. Обладающие памятью, а поэтому мешающие Ю.Тимошенко, должны забыть ее слова от 10-го июля 2009 года об отсутствии рисков по внешним долгам после получения денег МВФ. Вчера и.о. министра финансов Игорь Уманский заявил, что «украинская сторона сформирует переговорную позицию по реструктуризации задолженности "Нафтогаза" до конца недели». «Гады», убежденные враги Ю.Тимошенко могут решить, что И.Уманский решил держателям бумаг «Нефтегаза» заплатить денег, не лишних для победы добра над злом. Поэтому вопросы о том, что премьер бедет делать с дефицитом госбюджета, не является ли заимствование денег МВФ перекладыванием на будущие поколения украинцев долгов поколений предыдущих – провокационны и враждебны с ее точки зрения, глупы – с точки зрения МВФ, риторические - с точки зрения В.Ющенко. Да никак она не собирается этот пресловутый дефицит закрывать. Держатели бумаг «Нафтогаза» составляют меньшинство украинских избирателей. Деньги получит большинство; то, что инфляция превратит эти деньги в порошок, это детали. Не получившие деньги должны удовлетвориться а)обещаниями; б)поименным перечислением врагов и предателей. Разницу доходов и расходов закроет МВФ и, возможно, продажа госсобственности. В.Стельмах из Нацбанка должен сотрудничать с Ю.Тимошенко, печатать деньги, а не мешать ее окончательной победе в финале нанайской борьбы триумфаторов светлого дела добра, мира, демократии и справедливости. Известного в определенных кругах как «Майдан-2004». И уж в любом случае надо наказывать тех, которые вопреки политкорректности, в ответ на «она работает, ей мешают», чего-то вздумают вспомнить, что мешает плохому танцору.