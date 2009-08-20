Тигипко + Богословская = чемодан?

Кампания по выборам президента официально еще не началась, а поведение ее участников становится все более интригующим.

Отдельные кандидаты в президенты, еще не испытав все тяготы предвыборной гонки, уже говорят об объединении с другими претендентами на президентский пост. Так, один из будущих кандидатов Сергей Тигипко уже допустил объединение усилий с Арсением Яценюком, Анатолием Гриценко, Инной Богословской для выдвижения единого кандидата на выборы президента. Политик отметил, что такое объединение возможно не раньше, чем за 20-30 дней до начала 1-го тура президентских выборов. Сергей Леонидович, однако, уточнил, что объединение возможно только после того, как кандидаты померяются рейтингом между собой. Надо полагать, для того чтобы выяснить, вокруг кого объединяться и на каких условиях.



Заявление Тигипко вызывает много вопросов. Первый и главный из них – не является ли такое заявление политика банальным пиаром, эдакой демонстрацией готовности объединять и консолидировать политиков и общество во благо страны? Кроме того, вызывает вопрос, почему заявление Тигипко совпало с заявлением экс-министра транспорта и связи Иосифа Винского, который еще в конце прошлого месяца заявил о намерении объединить политиков с относительно небольшим рейтингом для выдвижения единого кандидата в президенты? Банальный пиар или хитроумная предвыборная комбинация?



Пока политики пытаются разобраться что к чему, эту идею поддержала другой «малый» кандидат Инна Богословская. «Я выступаю за объединение всех новых по духу политиков. Об этом я сказала еще 15 июня, сразу после ухода из Партии регионов, и этой линии буду придерживаться во время всей избирательной кампании», - сказала она «Главреду». «Очевидно, что президентские выборы 2010 года – это борьба старых подходов в политике против новых. Сегодня БЮТ и ПР ведут игру «на двоих». После того, как им помешали реализовать антиконституционный сговор, они решили оттеснить конкурентов, «протащив» выгодный для себя закон о выборах президента», - говорит Богословская.



«Всем новым по духу политикам нужно работать сообща. Только вместе мы сможем поломать их игру. Я рада, что Сергей Тигипко это понимает, иначе он не говорил бы о возможном выдвижении единого кандидата», - говорит она.

Инна Богословская согласна с Сергеем Тигипко, что такая договоренность может быть достигнута не ранее, чем за месяц до первого тура. «За 2-4 недели до первого тура выборов будет понятно, у кого самые высокие шансы победить. Только тогда смогут состояться предметные переговоры», - резюмирует народный депутат.

Позже подобное сообщение было растиражировано ее пресс-службой, что подтверждает заинтересованность Богословской в этой инициативе.



В свою очередь, в лагере другого претендента на президентский пост Анатолия Гриценко относятся к идее единого кандидата скептически. Пресс-секретарь Анатолия Гриценко Андрей Лысенко в разговоре с «Главредом» сравнил сегодняшнюю ситуацию с так называемой «каневской четвёркой», отметив, что «история не должна повториться».

Лысенко сказал, что никаких переговоров между кандидатами не велось, и допустил лишь возможность совместной борьбы с кандидатами от Партии регионов и БЮТ в случае, если эти две политические силы попытаются узурпировать власть. «Объединение в коалицию возможно только тогда, когда объединятся ПР и БЮТ, чтобы подгрести всё под себя. Тогда – да. Тогда все другие политики должны объединиться против этих намерений. Но ни в каком другом случае», - подчеркнул Лысенко.



В штабе Арсения Яценюка на инициативу Тигипко ответили уклончиво, отметив «Главреду», что сегодня преждевременно говорить о каких-либо формах сотрудничества между кандидатами в президенты, поскольку сама избирательная кампания еще не началась, нет еще зарегистрированных кандидатов, не ясны предвыборные программы потенциальных соискателей поста главы государства. Более того, пресс-секретарь лидера «Фронта перемен» Андрей Жигулин подчеркнул, что до регистрации кандидатов в президенты любые разговоры об объединении можно рассматривать как политическую провокацию.

«Мы прекрасно понимаем, что Сергей Леонидович однажды выражал намерение зарегистрироваться кандидатом в президенты, но так и не реализовал его. В 2004 году его президентские амбиции удовлетворились позицией начальника штаба кандидата от Партии регионов Виктора Януковича. На что он реально претендует, сейчас пока не ясно», - сказал Жигулин «Главреду».



В свою очередь, украинские эксперты настроены еще более категорично. {1-} Профессор политологии, научный директор школы политической аналитики НаУКМА Алексей Гарань считает, что упомянутые политики никогда не найдут «точек соприкосновения»: «Сейчас по всему Крыму развешаны слоганы Богословской «Для Крыма самое главное – жильё, вода и язык». Так как же можно представить себе объединение, например, Гриценко с таким политиком? Да и Яценюка тоже, ведь основной его электорат – это центр и запад Украины. Полгода назад, например, Гриценко не смог объединиться с Яценюком, потому как считает его недостаточно принципиальным», - сказал Гарань «Главреду». Также политолог утверждает, что Арсений Яценюк не станет рисковать своим рейтингом, поддерживая такие идеи: «Я не вижу никаких оснований для объединения этих кандидатов. Богословская – просто популист. Любой политик, который с ней будет объединяться, дискредитирует себя. Если Тигипко хочет поддержать Яценюка – это его дело, и, возможно, какая-то часть его электората действительно отойдёт Яценюку. Но если включить в это уравнение Богословскую, то это всё тогда приобретает гротескный характер. И я не уверен, что Гриценко примет участие в таком объединении». Господин Гарань также не исключает, что Винский и Тигипко хотят просто «попиариться», делая такие заявления: «Есть такая тактика – более слабые кандидаты привязываются к более сильным».

{2-} Политолог Виктор Небоженко также уверен, что ничего хорошего из затеи объединения «малых» кандидатов не получится. «Я думаю что Тигипко не надо смешивать себя в едином популистском миксе таких людей, как Яценюк, Богословская и Гриценко. Это люди со своими чёткими политическими физиономиями, поэтому соединить их нельзя», - заявил политолог «Главреду». - «Тем более что у Яценюка комплекс мессианства, как когда-то у Ющенко. Он не сомневается, что выиграет выборы и сам, поэтому я не уверен, что из такого объединения что-то получится».

{3-} Научный руководитель Фонда демократических инициатив, социолог Ирина Бекешкина считает идею объединения утопичной. Она уверена, что ни один из кандидатов не будет жертвовать возможностью получить для себя все выгоды, которые только может принести участие в выборах в качестве кандидата в президенты. «Каждый из этих политиков видит единым кандидатом себя. Каждый собирается начать свою собственную политигру, сконцентрировать вокруг себя какую-то политическую силу. Набранные 3 процента – это уже гарантия того, что появятся спонсоры, появятся возможности, и кто из политиков захочет эти возможности упускать?» - сказала Бекешкина «Главреду». При этом социолог убеждена, что даже в случае объединения политиков их избиратели не проголосуют за единого кандидата: «Электорат – это не чемодан, который можно передать друг другу», - отметила Бекешкина.





