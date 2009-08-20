Александр Лавринович о «рекордсмене»- Ющенко

«Я думаю, что нужно, наверное, поздравить Виктора Андреевича Ющенко с тем, что он начал уже третью сотню своих вето, и что он, несомненно, чемпион мира. Его рекорд, очевидно, никем и никогда не будет побит, что является очевидным свидетельством деструктивности и неумения работать с представительским органом украинского народа, независимо от его состава.Я думаю, что все видели, были составы, в которых избирались спикеры, премьеры, которых он хотел, но это опять же не было залогом согласованной работы и понимания, что в стране должно быть обеспечено единство власти, начиная от представительства и заканчивая исполнительными органами».Александр Лавринович отметил три блока изменений к Закону «О выборах Президента Украины». «Первый, который использовали во время подготовки изменений, - это отказ от законодательного лукавства. Второй - это обеспечение прозрачности и честности избирательных процедур. Третье – обеспечение надежности работы всех, кто обеспечивает проведение выборов, и обеспечение их результативности. По всем этим трем блокам мы получили соответствующую реакцию в виде замечаний Президента».«По первому блоку замечания Президента - это шаг к обеспечению участия технических кандидатов в избирательном процессе теми, кто готовил этот проект закона».Сбор подписей, необходимый для участия в выборах, не отражает реальную поддержку кандидатов. Показатели прошлых лет, когда из пятнадцати кандидатов, которые собрали миллион подписей в свою поддержку, только три получили больше миллиона голосов на выборах, свидетельствуют, что эта норма закона «не просто лукавство, это издевательство над здравым смыслом».«В данном случае Президент может преследовать единственную цель - с помощью технических кандидатов насобирать большое количество подписных листов, потом устроить проверки, создать сразу ситуацию с хаосом и судебными процессами, на первом же этапе».«Реальным обеспечением количества технических кандидатов являются деньги, залог. Обвинение заключается в том, что размер залога увеличили в пять раз и ограничили возможность участия в выборах. Кому? У тех, у кого нет 2,5 миллионов гривен под залог, нет и 500 тысяч».Эти изменения сделаны, чтобы не допускать к участию в выборах «не совсем адекватных участников, и ограничивать количество тех, кто принимает участие в кампании как подсобные люди для реальных кандидатов». «В данном случае определенная часть этих расходов может быть покрыта за счет средств тех, кто хочет использовать таким образом именно технических кандидатов».«Следующим лукавством Президента является то, что залог должен возвращаться, как пишет Президент, тем, кто набрал больше 7% во время избирательной кампании. В свою очередь парламент предложил возвращать залог только тем, кто будет принимать участие в повторном голосовании».В прошлом году свыше 7% голосов избирателей получили только два кандидата. «Разницы нет. Как трактовать это замечание? Очевидно, есть желание организовать напряженность, чтобы была проверка подписей, потом за счет своих технических кандидатов срывать работу избирательных комиссий и организовывать судебные атаки на избирательный процесс».«Четвертое, что касается лукавства, это требование, чтобы ЦИК проводила свои закупки на выборы на общих основаниях с применением тендерных процедур. В Украине уже больше года не существует закона, который регулирует тендерные процедуры и госзакупки. Сегодня значительная часть этих закупок уже осуществляются у одного участника, решения, которое согласно этому положению может приниматься Министерством экономики и в этих условиях апеллировать, что ЦИК во время выборов должен осуществлять процедуры, в соответствии с законом, которого не существует в природе»«Общее время от начала процедуры до ее завершения – 90 дней. А знаете, сколько должен продолжаться избирательный процесс? Как ни странно, тоже 90 дней. С таким подходом понятно, что желание иметь абсолютно прозрачные процедуры во время выборов в данном случае абсолютно отсутствует».«Пятое лукавство касается избирательного фонда. Я думаю, в этой аудитории нет никого, кто бы верил в то, что отчеты, которые публиковались после выборов об использовании избирательного фонда, отвечали реальным расходам кандидатов. Это то же самое, что верить, будто правительственные чиновники, публикующие свои декларации о доходах, живут на эти доходы.Поэтому мы предложили снять любые ограничения и способствовать прозрачности этих расходов. Сколько потратит – пусть тратит, но чтобы это было прозрачно, через банковскую систему, чтобы было видно, какая реальная стоимость выборов в Украине и какими средствами оперируют кандидаты».«Что касается попыток обеспечения прозрачности и честности избирательных процедур. Тут тоже есть замечание Президента. То, что предусмотрен доступ парламентских партий к базе данных Реестра избирателей, вызывает замечание. То, что мы видим в настоящий момент с состоянием реестра избирателей, с тем количеством двойников, «тройников» и так далее – если бы на этих выборах использовать исключительно данные Реестра – так, как хочет Виктор Андреевич, - то тут гарантированно у нас будет большая проблема с тем, чтобы утверждать, что в Украине проголосовали те, кто реально имеют на это право в соответствии с Конституцией и законами Украины».«Мы предусмотрели запрет для правоохранительных органов изымать избирательную документацию из избирательных комиссий во время выборов. Казалось бы, что тут может вызывать возражение? Если на самом деле есть совершение преступления каким-то членом комиссии или в самой комиссии – пожалуйста. Возбуждается уголовное дело и все действия проводятся. А если это делать в виде проверок для того, чтобы установить, а может, там были нарушения, - это значит, что все свыше 30 тысяч участков будут подвержены вероятности встретить у себя стража порядка, который придет, заберет всю документацию, чтобы проверить – а может, там что-то не так».«Очевидно, что это путь к созданию напряженности, хаоса и желание остановить избирательный процесс и таким образом помешать волеизъявлению граждан».«Что касается организации работы комиссий. Все комиссии формируются без ограничения количества, то есть каждый кандидат в президенты имеет право направить своих представителей в каждую комиссию. Вы понимаете, что в случае, если реальные кандидаты будут иметь еще и свой «эскорт», тогда очень легко сделать так, чтобы ни одна комиссия никогда не приняла ни одного решения. Поэтому мы предусмотрели, что комиссия принимает решение 2/3 голосов, но тех, кто присутствует на заседании, а не тех, кто подал заявки на участие в роботе этих комиссий.Что тут антидемократического или где какие-то ограничения для кого-то? Каждый, кто дал согласие работать в комиссии, может в ней работать. А если он дал согласие и зарегистрировался, а у самого даже нет желания туда ходить, это не должно препятствовать выборам. Против этого есть существенные возражения».«Мы имели также много участков, на которых итоги вообще не были установлены или устанавливались очень долго, и вся Украина ждала завершения этого процесса, чтобы узнать официальные результаты. Для того, чтобы в подобном случае также не было злоупотреблений, мы предусматриваем норму, когда итоги могут быть установлены Центральной избирательной комиссией без участия окружной комиссии, если она не выполняет свою функцию. Поскольку Закон предусматривает, что на каждом участке есть несколько первых экземпляров протоколов, которые оформляются, и они предоставляются всем имеющимся представителям кандидатов, понятно, что есть достаточная документальная база с оригинальными подписями, с оригинальными печатями, которая позволяет установить реальный, справедливый результат».«Потом – процедура установления уже общего результата. Много жалоб на то, что убираются нормы об установлении реального результата только после того, как он опубликован в «Урядовому кур’єрі» и «Голосі України». Я хотел бы задать вопрос: кто в Украине избирает Президента? Если прочитать эти замечания, то представляется, что его избирает редакция или «Урядового кур’єра» или члены Центральной избирательной комиссии. Или все эти органы, которые должны выполнить свою техническую миссию во имя того, чтобы все в Украине узнали о реальных результатах? А реальные результаты устанавливаются ЦИК и объявляются, когда все проверено, решение принято. И после этого, понятно, в Украине есть глава государства».«Возражение Президента далеко от желания, чтобы все процедуры были честными и прямыми.Право украинского народа избирать себе Президента должно быть обеспечено, и должно быть обеспечено законом. Украинцы имеют право избрать главу своего государства, а не получить его в результате манипуляций или фальсификаций».«Какую вообще цель преследует в данном случае Президент Украины, направляя свои замечания в парламент? После того, как я внимательно прочитал все, что написано, я убедился, что главное желание – это не допустить устранения коллизий в ныне существующих законах Украины, а также сохранить чиновников, которые могут быть использованы для срыва выборов.Столкновение правовых норм - это обстоятельство, создающее условия для злоупотреблений. Если две нормы равнозначны, то какой из них пользоваться, всегда субъективно определяют либо те, кто их применяют, либо в суде. Если не получается с вето, то по крайней мере можно будет влиять на то, чтобы затянуть избирательные процедуры, избирательный процесс и продлить свое пребывание на должности на день, на неделю, на месяц, на несколько месяцев».«А прав Президент в нескольких позициях. Они не принципиальны, но они есть. Одна из них касается календарных сроков подачи заявок на формирование комиссий, принятие решений об их формировании. Это допущенный огрех. Если вы помните, когда я завершал ведение пленарного заседания, я поставил на голосование как раз предложение поручить профильному комитету и Главному юридическому управлению провести экспертизу на предмет точного корреспондирования всех дат, поскольку мы принимали много поступавших предложений депутатов, и там изменялись определенные цифры.В данном случае я бы не сказал, что это сознательная ошибка, допущенная авторами. Это ошибка, появившаяся уже после голосования всех замечаний, проголосованных в сессионном зале. Конечно, что это можно и нужно исправить. Так же есть небольшое количество предложений, которые носят не решающий характер, но могут улучшить корреспондирование отдельных условий».«Необходимые вещи можно будет изменить в данном Законе, но после его вступления в силу».«Публично обнародовано решение фракции Партии регионов, публично обнародовано решение фракции Блока Юлии Тимошенко. Это суммарно уже сверх необходимых трехсот голосов. Кроме того, я хочу напомнить, что в подготовке этого законопроекта участвовал также уполномоченный представитель фракции «Наша Украина - Народная самооборона», поэтому общая численность тут будет намного больше необходимой.«Думаю, что физически будет меньше депутатов, полагаю, не более 400 голосов, но достаточное количество для того, чтобы электронная система «Рада» обеспечила свою работу и показала на табло необходимый результат».«В целом признать данный Закон неконституционным нет никакой теоретической возможности вообще. Что касается отдельных положений – я допускаю разное толкование отдельных подходов. Вы видели, насколько внимательно мы просмотрели все предложения и замечания, поступившие на второе чтение. Все предложения, которые способствовали проведению избирательного процесса, которые показывали определенную ошибочность в правовом подходе, учтены. Поэтому, если, например, Конституционный суд найдет какую-то одну норму, по мнению не отвечающую Конституции, то эта норма перестанет действовать, но никаких обратных последствий она не получит, выборы состоятся, и в срок, указанный законом, будет избран Президент Украины».«Знаете, вообще это не лучший способ парламентской борьбы. Но он использовался всеми без исключения парламентскими силами. Хотя у нас есть один уникальный случай - я думаю, что нигде в мире такое не зарегистрировано, - в прошлом году блокирование трибуны Верховной Рады устраивали депутаты коалиции. То есть коалиция, у которой свой председатель Верховной Рады, свой состав правительства, блокировала Верховную Раду. Это был поистине уникальный случай, заслуживающий специального изучения».«Требование Партии регионов об обязательном рассмотрении проекта закона, который касается социальных стандартов, - не прихоть одной фракции, это требование закона Украины. Эта функция должна быть обеспечена правительством и подана в Верховную Раду. Это в течение уже восьми месяцев не делается. И вы слышали, я думаю, также, что с трибуны парламента заверили от имени правительства, что это обязательно будет сделано. Понятно, что предстоящая очередная сессия начнется именно с этого вопроса. Оппозиция будет настаивать на том, чтобы законы в Украине и права граждан, которые в них закреплены, соблюдались.«Что касается завтрашнего дня, то поскольку это внеочередная сессия, Конституция позволяет рассматривать на этой сессии только те вопросы, которые заявлены инициаторами. Поэтому у нас тут нет оснований завтра рассматривать эти проекты законов».2 марта 2009 года члену ЦИК Анатолию Писаренко исполнилось 65 лет. «В специализированном законе о ЦИК (статья 30. – Ред.) указано, что все члены ЦИК имеют право работать до 65 лет. На следующий день после 65 человек уже не имеет права принимать участие в работе государственного органа и не может состоять на государственной службе».«Один депутат нашей фракции обратился в суд, поскольку в Верховной Раде достаточно долгое время затягивается постановка этого вопроса». «Это ситуация, которая может стать составляющей для того, чтобы поставить под сомнение решение ЦИК и, соответственно, весь избирательный процесс». «Этот вопрос необходимо решить до выборов».«Я думаю, что право украинского народа избирать себе Президента должно быть обеспечено, и должно быть обеспечено законом. Украинцы имеют право избрать главу своего государства, а не получить его в результате манипуляций или фальсификаций».