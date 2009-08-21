Совершеннолетие страны

В понедельник Украина отпразднует свое совершеннолетие. Путь, который страна прошла за 18 лет своей независимости, непростой и противоречивый.

С одной стороны, украинцам удалось отстоять свою государственность, создать формальные институты власти, обзавестись государственной атрибутикой и зачатками гражданского общества. С другой – уровень жизни подавляющего большинства украинцев еще не дотягивает даже до советских стандартов, годами длится политический кризис, до полноценного признания Украины как авторитетного международного игрока еще очень далеко.



Украинское государство так и не утрясло все вопросы, связанные со своими границами, и угрозы потери территориальной целостности или даже суверенитета периодически будоражат общество.

За эти годы страна так и не смогла очиститься от остатков советского прошлого, ее политическая элита – суть старая партийная номенклатура, густо разбавленная разбогатевшими в начале 90-х бизнесменами. Смена властных элит за это время так и не произошла, хотя давно раздаются возгласы о том, что приход столь горячо ожидаемого «нового поколения» уже не за горами.

Кроме того, государство столкнулось с серьезной угрозой раскола страны на Запад и Восток, которая обострилась после событий 2004 года. На уровне деклараций и обещаний остались столь необходимые стране реформы: судебная, административная, пенсионная.

В то же время, страна, которая вот-вот станет совершеннолетней, своего глобального исторического шанса еще не потеряла и смотрит в будущее со сдержанным оптимизмом.



Оценить успешность пройденного Украиной пути, ее место в современном мире, актуальные проблемы и перспективы «Главред» попросил ряд украинских политических и экономических экспертов.



Кость Бондаренко, директор Киевского института проблем управления им. Горшенина:

{1-} «Можно с уверенностью говорить, что наше государство состоялось, со времен самого возникновения понятия «Украина» эта страна никогда не была независимой так долго, как сейчас. За эти 18 лет в стране прошли серьезнейшие изменения, Украина пережила целый ряд революций: национально-освободительную, демократическую, социальную, сексуальную. Все эти революции, которые проходили почти параллельно, радикальным образом изменили тип отношений в нашем обществе. То, что было до 1991 года, и то, что мы имеем сейчас – большая разница. В массе своей народ все меньше и меньше ностальгирует по советскому прошлому, украинцы превращаются в нацию индивидуалистов, которые не надеются на государство, выживают не благодаря государству, а вопреки ему. Государство стало тем общим врагом, который объединяет и Восток и Запад, и мы все скоро будем праздновать день рождения врага каждого украинца, врага при этом необходимого.

Для качественного улучшения нашего политического процесса необходим приход новых людей. А нынешняя система, которая строится по принципу идентификации «свой-чужой», допускает к власти только тех людей, которые соглашаются играть по установленным ею правилам. В том, что такие люди рано или поздно придут, я уверен.

В будущее нашей страны я смотрю с оптимизмом, в первую очередь благодаря гражданскому обществу, которого у нас больше, чем в Европе. Именно неструктурированное гражданское общество в Украине всегда являлось и спасителем, и носителем национальной идеи. Украинская государственность сохранится несомненно, а вот станет ли от этого лучше простым людям – другой вопрос».





Валерий Чалый, директор международных программ Центра им. Разумкова:

{2-} «Как государство, Украина, безусловно, состоялась, а вот процесс формирования политической нации еще не завершился, у политических элит отсутствует консолидированное видение будущего страны, не преодолен до конца региональный раскол. Свой шанс Украина во многом упустила, не сумев повторить путь, по которому прошли Польша, Словакия, Венгрия.

На сегодняшний день развитие страны отягощено серьезной коррупцией, отсутствием ответственности политического истеблишмента, разочарованием и апатическими настроениями народа. Украина попала в сложное внешнее окружение, она является буферной зоной между двумя военными блоками и экономическими интеграционными объединениями: с одной стороны - НАТО и ЕС, с другой – Организация договора о коллективной безопасности и ЕврАзЭс. В последнее время особенно ощущается дефицит безопасности страны, спровоцированный как внутренними, так и внешними факторами. В целом, на международной арене Украину видят потенциально влиятельным субрегиональным государством, но лишь в будущем

Я вижу три варианта будущего страны. Первый - полный провал проекта «Украина» с дефолтом суверенитета, даже при сохранении формальной территориальной целостности, второй – сохранение существующей ситуации глобальной политической нестабильности, третий – качественное улучшение механизма государственного управления, стремительное улучшение уровня жизни, прорыв в евроинтеграционной плоскости. Наиболее вероятной мне представляется стагнация существующего положения вещей, но протянется она не более пяти лет, после чего реализуется либо первый, либо третий сценарий».



Игорь Жданов, президент Аналитического центра «Открытая политика»:

{3-} «Наша страна прошла очень нелегкий путь за эти годы. К сожалению, ее граждане пока не могут быть довольными существующим положением дел. Формальные институты власти созданы, но качество политической элиты низкое, ведь формировалась она, прежде всего, из осколков старой партноменклатуры и бизнесменов «новой волны».

Общество пронизано тотальным недоверием к действующим органам власти.

Несмотря на начавшийся в начале 2000-х годов плавный экономический подъем, реструктуризации экономики так и не произошло, слишком заметной была проэкспортная ориентация. Из-за этого нынешний кризис и ударил по стране настолько сильно.

Я не верю в сценарии потери Украиной своей государственности или территориальной целостности. В то же время, нельзя закрывать глаза на внутренние проблемы, потому что их с выгодой для себя могут использовать внешние игроки.

Ответственность за существующее положение дел лежит не только на политиках, но и на народе, который их выбирает. Ярчайший пример – переизбрание мэром Киева Леонида Черновецкого. Естественно, ошибиться может каждый, но в своих нынешних проблемах киевляне виноваты, прежде всего, сами».



Дмитрий Выдрин, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, политолог:

{4-} «Страна идет в правильном направлении, но очень медленно, с большими отклонениями в сторону, а иногда даже отходит назад. Куда идти, мы, в общем-то, знаем, а вот поводыри у нас неважные.

Любая страна – это центр приложения усилий и внутренних, и внешних. Даже если внутренних сил Украины на каком-то этапе будет недостаточно для поддержания своей независимости, хотя об этом не хотелось бы думать и говорить, то найдутся силы внешние, которые помогут сохранить Украину как самостоятельную страну – в этом заинтересовано очень много геополитических игроков. Поэтому вероятность утраты независимости, по моему мнению, нулевая.

Я прогнозирую еще несколько лет войны «всех против всех» в украинской политике. То поколение, которое сейчас находится у власти, не умеет сотрудничать и созидать, а умеет только разрушать и воевать. Пока эти элиты до основания не разрушат все пережитки советской эпохи, а потом не уничтожат друг друга, поле для нового поколения не расчистится. Это произойдет примерно лет через пять. А метания нашей страны между Западом и Востоком будут продолжаться до тех пор, пока от какой-то из сторон не поступит достаточно мощный позитивный сигнал, который поможет Украине определиться».



Александр Пасхавер, президент Центра экономического развития:

{5-} «С учетом очень плохих исторических предпосылок, обусловивших такие свойства политической украинской нации, как незаконопослушание, безгосударственность и прочие, я могу сказать, что пройденный за эти 18 лет путь грандиозен.

Как экономист, я скажу, что одним из самых важных успехов Украины на этом пути является создание самостоятельного народнохозяйственного комплекса, построение рыночной экономики. Это безусловный плюс, а существенный минус – то, что этот процесс был хаотичным.

Отсутствие дееспособного государства и недиверсифицированность экономики – вина нашей политической элиты. Она не умеет идти на компромиссы и осуществлять стратегическое планирование, а эти две вещи – неотъемлемые атрибуты любого цивилизованного политика.

Я вижу два направления, по которым надо реформировать нашу страну в первую очередь: повышение дееспособности государства как такового и реформа социальных сфер экономики, которые находятся на уровне развития стран третьего мира. Для этого надо запустить действенный антикоррупционный проект, провести судебную, административную, пенсионную реформы, радикально укрепить системы здравоохранения и социального обеспечения.

Вероятность потери нами своей государственности я оцениваю как ненулевую. Украина 18 лет сдает свой экзамен на независимость, и пока что она его еще не сдала».