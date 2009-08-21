Что значит быть украинцем?

В мае текущего года Центр социальных исследований «София» провел исследование, в рамках которого изучались, в частности, особенности патриотического сознания украинских граждан и критерии национальной идентичности*.



Как показал опрос, одно из самых распространенных проявлений патриотических чувств украинцев – это переживание за успех представителей Украины во время спортивных соревнований, гордость за „своих”, когда они побеждают. Подавляющее большинство (86%) опрошенных в той или иной степени согласились с тезисом „Я горжусь Украиной, когда она побеждает в спортивных соревнованиях”.



Патриотизм украинцев не имеет ничего общего со слепым фанатизмом. Подавляющее большинство (81%) респондентов признают: „У нас в стране есть вещи, которые вынуждают меня испытать стыд за свою страну”. Большинство (64%) опрошенных в той или иной степени соглашаются с тезисом: „Я меньше горжусь своей страной, чем хотелось бы”. Немало (15%) респондентов не исключают для себя возможности стать гражданином другой страны.



Украинцы не склонны переоценивать свои добродетели и способны на критическую самооценку. Только 24% опрошенных склонны думать, что „мир стал бы лучше, если бы люди из других стран были больше похожи на украинцев”. Не согласных с этим тезисом – значительно больше.



Во время опроса респондентам также задали вопросы, касавшиеся национальной идентичности. (Респонденты должны были оценить важность определенных критериев – каждого отдельно). По мнению опрошенных, чтобы считаться настоящим украинцем „очень важно” или „скорее важно” чувствовать себя украинцем (указали 95% респондентов), знать историю Украины и ее культурное наследие (86%), уважать политический строй Украины и ее законы (83%), а также иметь украинское гражданство (80%).



Что касается „фактора крови” (происхождения), то на его важности настаивают гораздо меньше опрошенных. Наличие отца-украинца считают „очень важным” или „скорее важным” 53% респондентов, матери-украинки – 51%, обоих родителей-украинцев – 45%.



Место рождения играет хоть и существенную, но все же второстепенную роль. На важность рождения в Украине указали 59% опрошенных. В то же время, 77% считают „очень важным” или „скорее важным” нынешнее проживание в Украине.



На важности пользования украинским языком настаивают 58% опрошенных. Менее половины (41%) респондентов считают важным для настоящего украинца исповедование традиционной для Украины религии – православия.



То есть для подавляющего большинства украинских граждан состояние самосознания, определенные ценностные ориентиры и правовые установки, а также факт проживания в Украине являются решающими для того, чтобы считаться настоящим украинцем. Обстоятельства происхождения (национальность родителей, место рождения), язык и вероисповедание менее значимы, они важны для меньшего количества граждан.





Один из лидеров националистов как-то сказал, что националист – это тот, кто любит свою нацию, а патриот – это тот, кто любит свою страну. В этом смысле можно сказать, что в основе национальной идентичности украинских граждан лежат именно гражданско-патриотические ориентиры. Этнонациональные и этнокультурные установки тоже влияют, но они играют скорее второстепенную роль.



P.S. Одна из патриотических американских песен (неофициальный гимн США) содержит такие слова: „Боже, благослови Америку, землю, которую я люблю” (God Bless America, Land that I love.). Именно любовь к своей земле реально объединяет украинцев разных национальностей, взглядов, конфессий, творит Украину как цивилизационный и геополитический феномен. Любовь к своей земле – важная основа для обеспечения целостности страны в ее нынешних границах. Спекуляция на этнонациональных, языковых и исторических вопросах, на теме окончательно цивилизационного выбора способна только раскалывать украинское общество. К сожалению, именно к этому побуждают наших политиков зарубежные злопыхатели.



* В статье приведены результаты опроса населения Украины, проведенного ЦСИ “София” с 13 по 22 мая в 2009 г.. Опрос проводился во всех областях, АР Крым, городах Киев и Севастополь. Всего было опрошено 2013 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка представляет взрослое население Украины по основным социально демографическим признакам (пол, возраст, тип населенного пункта и регион обитания). Метод проведения опроса – индивидуальное интервью по месту жительства респондента (на дому). Статистическая погрешность не превышает 2,2%.



