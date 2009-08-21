Дама приглашает кавалеров

Избирательная кампания в Украине на этот раз приобретет некий оттенок борьбы за гендерное равенство.

В условиях обвального разочарования украинцев в политиках и предлагаемых ими идеологических обертках на авансцену выходит противостояние по половому признаку.



Надо сказать, что пока Украина с подобными сценариями не сталкивалась – традиционно за президентское кресло боролись немолодые мужчины, тогда как представительницы прекрасного пола в лучшем случае были в кандидатской массовке. Для нынешней кампании характерно и омоложение кандидатов: в ней принимает активное участие Арсений Яценюк, недавно отпраздновавший 35-летие. Но об его участии мы поговорим в следующий раз.



Уже не первый день страна знает, что «Она работает». Чем в это время занимаются «они» - вопрос третьестепенный, поскольку действия невидимых оппонентов премьера, укрывшейся за местоимением, призваны послужить исключительно фоном для ее агитационной кампании. Николай Томенко, по старой привычке политолога комментирующий шевеления на украинском Олимпе, выдал на-гора уникальное пояснение: эта социальная реклама – обо всех украинских женщинах. Видимо, и об Инне Богословской, которая стремится испортить жизнь Юлии Владимировне.



Отдадим должное – даже в отпускной период пиарщики Тимошенко находили и создавали информационные поводы, чтобы глава правительства могла выходить к людям. Юлия Владимировна ведет сразу несколько тем: аграрии и урожай зерновых, банки и их вкладчики, строительство жилья. Остальные направления либо дожидаются своего активного использования, либо признаны неважными и малоинтересными. К тем, которые премьеру еще предстоит использовать, можно отнести внешнюю политику, вернее, отношения с Россией. Так, свою будущую встречу с Владимиром Путиным, которая ожидается 1 сентября в Польше, Тимошенко несомненно, представит как подвиг во имя сохранения российско-украинских отношений.



Премьер управляется со страной без страха и сомнений. У Тимошенко есть полезное для политика качество: Юлия Владимировна искренне верит в то, о чем говорит. Например, лидер БЮТ во время финала Кубка УЕФА «кричала, топала и свистела, болея за «Шахтер» в клубной футболке», видимо, оставшейся еще с визита в Донецке после победы Оранжевой революции. Тимошенко поспешила сообщить, что в национализированном банке нашли «арсенал тяжелого оружия», оказавшийся наградным и газовым пистолетом, но кого интересуют нюансы? В нашем мире новости меняются быстро, и только «извращенцы» подробно интересуются рабочим графиком премьера. И так всем должно быть понятно, что леди Ю без отдыха страну успокаивает, ободряет, а когда необходимо – доверительно с ней советуется и даже немного сплетничает.



Предвыборный образ Тимошенко должен заиграть новыми красками по нескольким причинам. Во-первых, для нее это первое личное участие в президентской кампании. И этот «бал дебютантки» должен пройти так, чтобы в последующие пять лет страна могла сэкономить на содержании первой леди (супруг премьера, как известно, человек непубличный, которого больше интересует разведение перепелов). Во-вторых, экономический кризис, из которого выходит страна, нанес серьезные удары по позициям «денежных мешков» БЮТ. Придется экономить и переигрывать конкурентов исключительно за счет креативных находок.



Похоже, одной из них и является позиционирование «она против всех». Юлию Владимировну преподносят избирателям в образе кариатиды, у которой на голове не цветы или корзина с фруктами, а практически неизменная коса. Украинцы знают, что Тимошенко располагает внушительными политическими мускулами и цепкостью, но благодаря собственному позиционированию рискует свалиться в штопор войны «против всех». Этот сценарий может оказаться губительным для президентских амбиций премьера. Осознание того, что премьерский портфель в нынешних условиях у нее никто не отберет, может сыграть с леди Ю злую шутку.



Тимошенко невольно подталкивает своих оппонентов к поиску образа Его. Каким он будет? Искусственно милитаризованным, как у Арсения Яценюка, страстно задышавшего в спину Юлии Владимировне на весеннем этапе президентского марафона? Теперь лидеру «Фронта перемен» приходится продвигаться вперед в полной боевой выкладке на случай непосредственного столкновения с Сергеем Ратушняком. Подчеркнуто украинским, как у Виктора Ющенко – завышенное самомнение, вышиванка, неторопливые рассуждения о будущем Украины и практически потерянная президентская каденция? Агрессивно-хамоватым, как у Виктора Януковича? Лидер Партии регионов наслаждается собственным бездействием, сопряженным со стабильно высоким рейтингом популярности и не собирается проигрывать президентские выборы второй раз. Надрывным, как у Владимира Литвина, который остро переживает происходящее в политике сквозь призму собственных интересов?



Разыгрывая «женскую карту», технологи Тимошенко, безусловно, идут на риск. Им все чаще придется тратить время и ресурсы, чтобы пояснить, почему именно ЭТА женщина лучше всех мужчин страны и по какому праву она стремится заполучить всю полноту власти в стране. Думаю, что в сосредоточении властных рычагов в одних руках в случае победы Юлии Владимировны на выборах никто не сомневается. И это подстегнет ее оппонентов, ведь уже все признали, что кампания будет грязной. В борьбе за власти нормы этикета лишние.