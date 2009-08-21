Дама приглашает кавалеров

21 августа 2009, 15:54

Избирательная кампания в Украине на этот раз приобретет некий оттенок борьбы за гендерное равенство.

В условиях обвального разочарования украинцев в политиках и предлагаемых ими идеологических обертках на авансцену выходит противостояние по половому признаку.

Надо сказать, что пока Украина с подобными сценариями не сталкивалась – традиционно за президентское кресло боролись немолодые мужчины, тогда как представительницы прекрасного пола в лучшем случае были в кандидатской массовке. Для нынешней кампании характерно и омоложение кандидатов: в ней принимает активное участие Арсений Яценюк, недавно отпраздновавший 35-летие. Но об его участии мы поговорим в следующий раз.

Уже не первый день страна знает, что «Она работает». Чем в это время занимаются «они» - вопрос третьестепенный, поскольку действия невидимых оппонентов премьера, укрывшейся за местоимением, призваны послужить исключительно фоном для ее агитационной кампании. Николай Томенко, по старой привычке политолога комментирующий шевеления на украинском Олимпе, выдал на-гора уникальное пояснение: эта социальная реклама – обо всех украинских женщинах. Видимо, и об Инне Богословской, которая стремится испортить жизнь Юлии Владимировне.

Отдадим должное – даже в отпускной период пиарщики Тимошенко находили и создавали информационные поводы, чтобы глава правительства могла выходить к людям. Юлия Владимировна ведет сразу несколько тем: аграрии и урожай зерновых, банки и их вкладчики, строительство жилья. Остальные направления либо дожидаются своего активного использования, либо признаны неважными и малоинтересными. К тем, которые премьеру еще предстоит использовать, можно отнести внешнюю политику, вернее, отношения с Россией. Так, свою будущую встречу с Владимиром Путиным, которая ожидается 1 сентября в Польше, Тимошенко несомненно, представит как подвиг во имя сохранения российско-украинских отношений.

Премьер управляется со страной без страха и сомнений. У Тимошенко есть полезное для политика качество: Юлия Владимировна искренне верит в то, о чем говорит. Например, лидер БЮТ во время финала Кубка УЕФА «кричала, топала и свистела, болея за «Шахтер» в клубной футболке», видимо, оставшейся еще с визита в Донецке после победы Оранжевой революции. Тимошенко поспешила сообщить, что в национализированном банке нашли «арсенал тяжелого оружия», оказавшийся наградным и газовым пистолетом, но кого интересуют нюансы? В нашем мире новости меняются быстро, и только «извращенцы» подробно интересуются рабочим графиком премьера. И так всем должно быть понятно, что леди Ю без отдыха страну успокаивает, ободряет, а когда необходимо – доверительно с ней советуется и даже немного сплетничает.

Предвыборный образ Тимошенко должен заиграть новыми красками по нескольким причинам. Во-первых, для нее это первое личное участие в президентской кампании. И этот «бал дебютантки» должен пройти так, чтобы в последующие пять лет страна могла сэкономить на содержании первой леди (супруг премьера, как известно, человек непубличный, которого больше интересует разведение перепелов). Во-вторых, экономический кризис, из которого выходит страна, нанес серьезные удары по позициям «денежных мешков» БЮТ. Придется экономить и переигрывать конкурентов исключительно за счет креативных находок.

Похоже, одной из них и является позиционирование «она против всех». Юлию Владимировну преподносят избирателям в образе кариатиды, у которой на голове не цветы или корзина с фруктами, а практически неизменная коса. Украинцы знают, что Тимошенко располагает внушительными политическими мускулами и цепкостью, но благодаря собственному позиционированию рискует свалиться в штопор войны «против всех». Этот сценарий может оказаться губительным для президентских амбиций премьера. Осознание того, что премьерский портфель в нынешних условиях у нее никто не отберет, может сыграть с леди Ю злую шутку.

Тимошенко невольно подталкивает своих оппонентов к поиску образа Его. Каким он будет? Искусственно милитаризованным, как у Арсения Яценюка, страстно задышавшего в спину Юлии Владимировне на весеннем этапе президентского марафона? Теперь лидеру «Фронта перемен» приходится продвигаться вперед в полной боевой выкладке на случай непосредственного столкновения с Сергеем Ратушняком. Подчеркнуто украинским, как у Виктора Ющенко – завышенное самомнение, вышиванка, неторопливые рассуждения о будущем Украины и практически потерянная президентская каденция? Агрессивно-хамоватым, как у Виктора Януковича? Лидер Партии регионов наслаждается собственным бездействием, сопряженным со стабильно высоким рейтингом популярности и не собирается проигрывать президентские выборы второй раз. Надрывным, как у Владимира Литвина, который остро переживает происходящее в политике сквозь призму собственных интересов?

Разыгрывая «женскую карту», технологи Тимошенко, безусловно, идут на риск. Им все чаще придется тратить время и ресурсы, чтобы пояснить, почему именно ЭТА женщина лучше всех мужчин страны и по какому праву она стремится заполучить всю полноту власти в стране. Думаю, что в сосредоточении властных рычагов в одних руках в случае победы Юлии Владимировны на выборах никто не сомневается. И это подстегнет ее оппонентов, ведь уже все признали, что кампания будет грязной. В борьбе за власти нормы этикета лишние.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
12:39
Жара +47 градусов и выше: кого и какие рекорды ждут в августе-2018
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять