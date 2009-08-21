25 августа в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Итоги внеочередной сессии Верховной Рады. Судьба Закона «О выборах Президента Украины».



В пресс-конференции приняли участие:



-директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала;

-директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский;

-политтехнолог Сергей Гайдай.





Михайло Погребинський: Як я і передбачав, вето було подолано, попри те, що перед тим, що ми стали свідками чергового сплеску особистісного конфлікту між Тимошенко і Януковичем. Дехто думав, що перед таким відповідальним голосуванням говорити про «Міжгір’я» і т.д. Але так сталося, що насправді політичні інтереси в цей самий момент виявилися більш суттєвими. Як я, власне, і передбачав, вето подолане.

Пропонували висловитися, яка доля законопроекту «Про вибори Президента України» надалі. Ми бачимо, що Президент під час свого виступу вчора нарікав на те, що поганий законопроект, що він буде звертатися, що він сподівається на відповідальність Конституційного суду і т.д. Єфремов з Партії регіонів говорив про те, що, якщо Конституційний суд визнає якусь там норму неконституційною, то в принципі вони можуть розглянути.

Моя власна точка зору полягає в тому, що в законопроекті дійсно є норми, які порушують права виборців. Наприклад, виборець, який мусить бути на своєму робочому місці чи вдома, кудись їде, в нього серйозні справи, заради виборів він не може їх відмінити, але якщо він навіть відповідальний виборець і хоче проголосувати, він проголосувати не зможе за цим законом. Інша справа, коли виборець живе і працює, припустимо, в Москві, не зможе проголосувати, якщо у нього немає консульського посвідчення, що він там на законних підставах. На законних підставах за кордоном перебуває менше 10% українців.

Погано? Погано!

Був страшенний ґвалт 2004 року саме з боку команди Ющенка не допустити голосування в Москві, а зараз Ющенко хоче, щоб в Москві проголосували.

Ще раз наголошую, так, норми порушують. Але я хотів би, по-перше, звернути увагу на те, що порушення прав людини - це так чи інакше, відносна річ. Що я маю на увазі? Наприклад, 3-відсотковий бар’єр на парламентських виборах порушує права людини? - порушує. У нас люди голосують за Тягнибока, а ці голоси частково отримає Симоненко. Це порушує права виборців Тягнибока.

Тобто, так чи інакше, порушення прав виборців – річ відносна. Справа лише в конкретних обставинах, які можуть привести до радикальної зміни співвідношення тих, хто переміг, тих, хто програв і т.д.

Я особисто вважаю, що якщо Конституційний Суд окремі норми визнає не конституційними, тоді відповідні статті того Закону, який був, будуть відновлені, а ця норма буде визнана не конституційною. Це не є катастрофою. Проблема лише в тому, скажімо, якщо основні гравці Партія регіонів і БЮТ будуть вважати, що це їх категорично не влаштовує, у них може не вистачити часу і буде затримка початку виборчого процесу.

Я вже сказав, що є норми не дуже справедливі. Але чому взагалі вони з’явилися? Чому Партія регіонів і БЮТ погодилися з тим, що відкріпних талонів не буде? Я вважаю, що ця згода є скоріше позитивом, ніж негативом. Ця згода демонструє небажання конкурувати в лівих засобах політичної боротьби. Хто більше намалює цих відкріпних посвідчень за тих людей, які насправді не збиралися голосувати. Вони вирішили: не будемо тут конкурувати. Насправді, очевидно, що це спосіб використати свої організаційні і фінансові можливості для фальсифікації виборів. Вони обидва відмовились від цього.

Що хоче Президент? Що він, не знає, що насправді українська держава з’явилася не тоді, коли була комуністична тоталітарна імперія, а тим не менше, вчора сказав, що створення української держави зруйнувало комуністичну тоталітарну імперію в 1991 році. Він це добре розуміє, але він хоче, щоб якнайбільше було проблемних моментів в цих виборах. Тому що це дає, бодай, примарний, але шанс сказати, що вибори погані, вони нечесні, і тому «я залишусь президентом до тих пір, поки ми зможемо забезпечити чесні вибори». Це примарні шанси, але хоч якісь дають йому можливості, тому, власне, він і проти. Як Баба Яга.

Тому я вважаю, що насправді є політична воля у найбільш впливових політичних гравців, які в цій ситуації знайдуть можливість почати процес виборів на законних підставах і гарантувати цей легітимно, тому що вони зацікавлені. А з боку Президента очевидно, що його зацікавленість проявлена була вчора під час виступу. Він відверто сказав, що він буде працювати проти, як він сказав, «двох кланів», які хочуть там щось на двох поділити. Його не влаштовує ані перемога Януковича, ані перемога Тимошенко. Я б сказав, його найбільше не влаштовує перемога Тимошенко. Тому він буде робити все, щоб ускладнити цей процес і зробити його більш туманним, із звинуваченнями одне одного і т.д., для того, щоб мати примарні шанси після виборів сказати «я пройшов чесно у третьому турі, а тут вони все недемократично зробили, поділили на двох».



Віталій Бала: Дійсно ми відсвяткували День незалежності, і в цьому сенсі мені здається, говорити про долю цього Закону виглядає не таким пафосним, не таким важливим. Тим більше, на мою думку, цей закон буде використаний тільки один раз. Цей Закон «Про вибори Президента» він буде використаний конкретно на цих виборах.

Тому я б сказав, позитив цього закону полягає тільки в тому, що вже починають вимальовуватись якісь певні правила гри, певні правила поведінки основних фігурантів, тобто, політиків, політичних сил, які претендують на участь у керівництві країною. Це стосується як парламенту, так і кандидатів на цю посаду.

Тому навіть особистісна атака між Януковичем і Тимошенко ставила деякі запитання у експертів з приводу того, що, можливо, варіант подолання вето буде досить маловірогідний. Але все таки ми побачили, що ці правила почали грати, і я вважаю, що це дуже позитивно.

Більше того, мені б хотілося, щоб це було саме тим початком, який після президентської кампанії, незалежно від того, хто переможе в цих виборах, таки дав можливість продовжувати встановлювати ці правила, бо дійсно, у Ющенка є тільки один варіант зберегти свою посаду - це варіант, коли вибори можна визнати такими, що не відбулись, або підставити під сумнів легітимність цих виборів. І тут, якщо правила не будуть діяти, то той, хто програє ці вибори, може стати на сторону Ющенка, якщо правила не будуть вироблені, і підтримати його в цьому намаганні використати свої можливості і ресурси для того, щоб втілити це все у життя.

Тут ми можемо побачити, що тоді, якщо правил не буде, тоді, хто програє вибори, я маю на увазі, чи Янукович, чи Тимошенко, можуть піти на такий тимчасовий союз з Ющенком для того, щоб залишити свого опонента чи переможця виборів ні з чим. Це досить небезпечно, і тому цей закон, який почав діяти, не дасть можливості такому сценарію втілитись в життя. Бо це нічого хорошого для країни насправді не дасть. Тоді президентські вибори будуть не тільки початком нової політичної боротьби за переділ чи переформатування влади в України, але це може стати серйозним приводом для того, щоб ми могли зрозуміти, що саме існування країни може мати великий знак запитання. Чи буде Україна в перспективі в тій географічній площині, в якій вона зараз є, чи не буде.

І тому, підкреслюючи те, що вето було подолано, те, що все-таки вони намагаються рухатися, подобається це комусь, чи не подобається. Мені завжди, коли опоненти, незалежно від політичних сил, розповідають про права людей, які нібито порушують їх політичні конкуренти, це викликає усмішку, бо насправді ніхто про ці права не думає. Всі думають конкретно про свої права.

Мені здається, що треба все таки починати трохи про обов’язки. Обов’язки не тільки тих людей, які мають голосувати, не дати можливості проводити фальсифікацій. До речі, хочу нагадати, що Ющенко виступав проти відкріпних талонів у третьому турі, а зараз він виступає за ці відкріпні талони. Тобто ми бачимо, це спроби того, як борються за права наших громадян. Обов’язки мають бути і в громадян, і в політиків.

Що є позитивним в цьому Законі? Мені здається, якщо будуть ці правила діяти, то наші українські політики, в яких характерною рисою є безвідповідальність, якщо вони вже взялися за це, то тоді вони будуть мати певні зобов’язання, які будуть причиною певної відповідальності перед тим, що вони почали, що вони роблять. Це, можливо, привчить їх співвіснувати, співпрацювати. Той приклад, що міжособистісні стосунки загострилися буквально за день до голосування, але все рівно, це не завадило тому, щоб ці правила почали діяти.

І знову ж таки, хочу завершити, з чого почав. Цей Закон буде одного дня, умовно кажучи, в день голосування. Тому все-таки треба думати про реальний закон, який би влаштовував українське суспільство, в першу чергу, а не прізвище чи людину, яка хоче буде президентом. І як мені здається, новообраний президент, який започаткує зразу прийняття такого закону, зніме всі запитання і ми не будемо свідками, як це постійно відбувається, перед кожними виборами президентськими чи парламентськими, у нас є питання з приводу того, по якому закону будемо обирати чи парламент, чи президента.



Сергей Гайдай: Я считаю, что вопрос о преодолении вето на этот Закон не является столь важным в нынешних временах. Он показывает только одну тенденцию, которая неукоснительно соблюдается в украинской политической системе уже много лет.

Любая власть, которую мы избираем, так или иначе, постепенно пытается эту власть узурпировать, отобрав максимальное количество этой власти у того, кому эта власть по закону должна принадлежать – избирателя Украины.

Мы не заметили, как потихоньку у нас исчез нормальный инструмент – референдум. Потихоньку исчезла система прямой ответственности избирателей за территории – мажоритарная система. У нас вообще собирались отобрать право избирать Президента прямым способом – это должен был делать парламент.

Очередной Закон тоже является таким небольшим, микроскопическим шажком в части того, чтобы выборы были чуть более удобными тем политическим силам, которые приняли этот закон. В данном случае об избирателях никто не думал. Хотя, конечно, на фоне того, что предлагалось в части широкой коалиции, которая чуть было не случилась, этот Закон не столь важен.

Я согласен с коллегами в том, что это просто еще одна площадка борьбы различных политических сил. В данном случае Президент выступил против Януковича и Тимошенко. Действительно, для него как для Президента тоже не очень важно, что он является гарантом Конституции или борется за права избирателей.

Согласен также с коллегами, что, наверное, когда-нибудь наступят времена, когда будет принято принципиально другое избирательное право в этой стране. Дай Бог. При этом я не столь готов сейчас обсуждать конкретные параметры этого нового законодательства, сколько важный принцип, который должен быть соблюден. Сегодня за выборы отвечает вертикаль исполнительной власти. Этого не должно быть. Выборная власть долждна существовать отдельно, независимо от всех остальных властей. До тех пор, пока выборы должны быть обеспечены вертикалью исполнительной власти, до тех пор то, что называют «админресурсом», будет в округах. Это я говорю как политтехнолог. Не важно, открепительные талоны, не открепительные, но в принципе нас спасает сегодня только одно – у нас власть пока разделена между разными финансово-промышленными группировками, поэтому конкуренция между ними дает нам какую-то видимость демократии. Стоит им договориться, как эта демократия исчезнет.

Если мы выступаем с точки зрения избирателей, нам надо надеяться на то, чтобы они воевали между собой, потому что как только они договорятся, они начнут воевать за максимальный отбор избирательных прав у избирателя.

Есть еще одна гипотеза, связанная с этим законом. Мы все наблюдали, как Юлия Тимошенко не смогла договориться с Януковичем. Некоторые эксперты, знакомые со мной, говорят, что в нынешний Закон были специально заложены определенные нормы, которые противоречат Конституции, которые формально могут этот Закон отменить. Что произойдет в случае отмены этого закона? Вернутся нормы прежнего Закона, Закона, существовавшего до 2004 года, в котором есть те же открепительные талоны, возможности «крутить карусель» и т.д.

Кому это выгодно? Пока самой представительной и самой рейтинговой силе – Партии регионов. Есть одна из версий, что это еще один способ обойти Юлию Тимошенко Партии регионов, если Закон будет отменен. В данной случае невольно Президент, который является инициатором отмены этого Закона, выступит на стороне Януковича.

Насколько эта версия возможна? В украинской политике, где ведут дружбу друг против друга, возможно все. На самом деле, это обычный эпизод борьбы за власть.

Хочу только поддержать коллегу. Я надеюсь, что наступят времена, когда законы не будут менять и писать под конкретные выборы, под политическую силу. Они будут писаться под избирателя.



Михаил Погребинский: Я хочу добавить два слова к тому, что сказано. Что необходимо для того, чтобы обеспечить права избирателя в нашей стране?

1.Хороший реестр избирателей. Сколько лет уже об этом говорят? Раньше 2004 года начали говорить. Какая проблема – сделать качественный реестр избирателей? Если бы вы поручили какой-нибудь торговой сети это сделать, она бы за 2-3 месяца сделала качественный реестр. У нас страна уже пятый или шестой год делает реестр избирателей, и можете не сомневаться в том, что он некачественный.

2.Нужна неотвратимость наказания за фальсификации реестра избирателей и результатов голосования. Это большая проблема для страны, где действуют законы? Если оказывается, что за тебя проголосовали, значит, следует уголовная ответственностью. Неотвратимо. Она может быть не обязательно в тюрьму сажать. Но если виновный получил наказание в виде 100 тысяч гривен штрафа, то я думаю, в следующий раз он сильно подумает, идти ли на такие вещи ради кого-то, непонятно за что или за 10 гривен.

Мне кажется, что мы получим качественный Закон, качественную защиту прав избирателей лишь после того, как у нас будут эти две вещи.

Неотвратимость наказания вытекает из нормальной судебной власти в Украине. Конечно, у нас ее нет.



Сергей Гайдай: Я могу добавить. Кому поручить – только что пришла хорошая мысль. Я думаю, не торговой сети, а налоговой инспекции, потому что такой реестр уже существует. Это вопрос даже не двух месяцев. Поручив налоговой выдать каталог всех, кто платит налоги, вы получаете готовый реестр. Может быть, налоговой поручить заниматься выборами? Пока это самая большая система.



Михаил Погребинский: Я бы даже сказал – она самая мощная силовая структура в стране.



Запитання із залу: Вчора Президент оголосив референдум щодо його проекту Конституції. Оскільки він не матиме юридичних наслідків, що це є: намагання Ющенка підняти свій рейтинг чи щось інше?



Михайло Погребинський: Цей проект, окрім Президента і Марини Ставнійчук, не підтримується більше ніким. Тому я думаю, що це технологія Президента для того, щоб залишатися в інформаційному полі і весь час мати змогу критикувати основних конкурентів на посаду Президента. Не більше.



Віталій Бала: З приводу можливості проведення референдуму – на це потрібно виділити гроші. Виділяє гроші хто? Кабінет Міністрів України. Чи може Верховна Рада проголосує за те щоб виділити кошти. Думаю, це досить проблематично зробити. Тут я погоджуюся з паном Михайлом – результатом подолання вето цього Закону, окрім всього іншого, є те, що психологічно-моральний аспект зараз в «мінусі» у Ющенка. Йому треба якимось чином ситуацію виправляти.