Украина стала «в разы» более независимой от России. От дружественной России

21 августа 2009, 18:07

Украинцы больше не будут гаплыками и недочеловеками. Империи нет возврата

Через три дня независимому государству по имени Украина исполняется 18 лет. Но можно ли считать совершеннолетнюю страну действительно независимой? А нас, ее граждан?
Конечно, это вопрос в большей степени риторический, но, но, но… «Главред» попытался найти ответ на него и пригласил на пресс-конференцию первого Посла Украины в России Владимира Крижановского и заместителя директора Института социологии НАНУ Николая Шульгу.
В свое время Владимир Крижанивский принимал участие в историческом подписании соглашения о создании СНГ в Беловежской Пуще (кстати, слово «содружество» предложил именно он), а Николай Шульга был председателем Комитета по вопросам государственного суверенитета и докладывал Декларацию.

Украина-1991 и Украина-2009: чего-то достигли, что-то «профукали»

Владимир Крижановский признался, что в 1991 году не мог и подумать, как изменится страна за 18 лет независимости. Причем как в позитивном, так и в негативном смысле. По его мнению, независимая Украина очень далеко «уехала» от своего советского прошлого.
В числе позитивных, «огромных, невероятных» сдвигов Владимир Петрович назвал изменения, произошедшие с людьми. «Люди изменились невероятно, люди стали раскованными», - говорит он. Вместе с тем, появилась свобода слова, и теперь можно говорить обо всем. Это по поводу позитивов.
Что касается негативов – они также присутствуют. Поскольку «наследие довлеет над нами», менталитет украинцев изменился мало. По крайней мере, с точки зрения Владимира Крижановского.
Тем не менее, два события он считает знаковыми в современной истории независимой Украины: это провозглашение государственного суверенитета 24 августа 1991 года и Майдан 2004 года. Но, к сожалению, украинцы их «профукали». Почему? «Энтузиазм народа тогда, в 1991 году, не был использован в нужном направлении, и огромный потенциал украинского народа, который можно было использовать после Майдана, практически полностью был проигнорирован. В первую очередь, руководителем, первым лицом государства», - объяснил Владимир Петрович.
По его мнению, граждане Украины должны нести за это почти такую же ответственность, как и власть, ведь «бачили очі, що купували», - «мы избирали». Так же, как право выбора имели бойцы, вернувшиеся с фронтов Великой Отечественной войны. По убеждению господина Крижановского, они имели возможность изменить режим Сталина, но «они были рады и счастливы, что остались живыми, и снова попали в ярмо этого режима».
«Снимать вину с народа нельзя, народ виноват во всем», - сказал он.
В свою очередь, Николай Шульга вспомнил недавний лозунг Майдана о «бандитах» и «тюрьмах». Несмотря на мнимую конкретику лозунга, он оказался общим и ни к чему не привел. «Кому тюрьмы, а кому Канары», - поняли позднее украинцы.

Два страшных слова об Украине

Коммунист и социолог Николай Шульга назвал два страшных, непонятных слова, которые, по его мнению, имеют непосредственное отношение к Украине: «фрагментизация» и «атомизация».
Дальше – словарь.
«Фрагментизация» - это явление, при котором общество распадается на фрагменты, в каждом из которых «люди сходятся в своих важнейших ценностях». Таких фрагментов в Украине несколько – языковых, региональных, конфессиональных, связанных с собственными взглядами на будущее страны и на ее геополитическую перспективу.
«Атомизация» - это «распад общественной ткани, разрыв связей», - объяснил Николай Шульга. В состоянии «атомизации» люди теряют доверие к социальным институтам – официальным и неофициальным – и надеются только на себя, на свою семью и близких.

Сухая статистика: независимость государства на десятом месте в рейтинге ценностей украинцев

Николай Шульга привел данные опроса граждан Украины, проведенного в апреле 2009 года среди 1800 украинцев. Результаты – просто поражающие.
Наибольшей ценностью украинцы сегодня считают собственное здоровье. На первую ступеньку его поставили 87% опрошенных. Второе место у «крепкой семьи» - 85%, третье – в «создании в обществе равных возможностей для всех» - 84%.
И только десятую (!) ступеньку на шкале личных ценностей украинцев занимает государственная независимость.
То есть, о чем это свидетельствует? О том, что «больше всего люди сосредоточены на таких ценностях, как семья, здоровье, личное самоутверждение».
Хорошо это или плохо? Владимир Крижановский считает такие изменения в приоритетах позитивными. «Меня чрезвычайно позабавило, что чуть ли не первой является семья. То есть мы приближаемся к нормальному цивилизованному миру, в котором самое главное - это семья, здоровье», - сказал он. Владимир Петрович отметил, что его волнует слишком большой процент, по его мнению, обеспокоенных политическими вопросами – 22%. «В нормальном обществе политическими проблемами интересуются максимум 15%», - рассказал он.
Тем не менее, «наше общество развивается в нужном направлении», - верит Владимир Крижановский. Более того, он доволен «атомизацией» общества, потому что человек, «прежде всего начинает думать о себе, о своей семье».
«На превеликое счастье, наш народ не был окончательно изувечен той идеологией, и каждый отдельный человек думает о том, как заработать, как найти лучшее место, самоутвердиться, сделать свою семью успешной. И это очень хорошо. Несмотря на все неурядицы, несмотря на все убожество наших политиков», - сказал Владимир Петрович.

Настоящее имя президента России и несерьезная позиция серьезного государства

Напряженность в украинско-российских отношениях - индикатор подлинной независимости Украины или неспособности договариваться с соседями? Тут есть разные оценки. Николай Шульга «огорчен состоянием украинско-российских отношений». По его наблюдениям, уже несколько лет подряд продолжаются процессы, ухудшающие отношения между странами. Но если принять во внимание, что идет речь о стране, с которой у нас самый большой товарооборот, то «тут уже вопрос к самим себе».
Коммунист сразу предупредил: «Я не хочу быть апологетом Российской Федерации и ее внешней политики», но пока проигрывающей стороной чаще всего становится именно Украина.
Владимир Крижановский признал очевидный факт: «в настоящий момент мы попали в сложную фазу российской истории». По его словам, во времена Ельцина договориться с Россией было намного проще. Прежде всего, за счет экономических рычагов – «нефть была настолько дешевой, что не нужно было думать, как с такими небольшими запасами выжить государству, выжить людям». Потом «поползла вгору» цена на нефть и газ – и началось. Президентом России стал не Путин и не Медведев, а «Баррель нефти за 120-130 долларов». Это фамилия президента России», - считает Владимир Петрович.
Россияне «почувствовали, что взяли Бога за бороду и могут диктовать свои условия». Россия решила вспомнить свое имперское происхождение и снова стала отстраивать старую империю.
О таких тенденциях, по мнению господина Крижановского, свидетельствует и последний «обмен любезностями» между главами двух стран. «Вы видели обращение Медведева, вы видели ответ Ющенко – абсолютно взвешенный, по пунктам». Тем не менее, президент России отреагировал на письмо своего украинского коллеги совершенно по-имперски. Его ответ сводился к тому, что, мол, «с этим человеком я не собираюсь ни о чем говорить. Мы подождем нового президента».
Но «подождите – это два огромных государства на территории Европы. Это государства, сосуществование которых очень многое решает для них самих. И позиция: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» - это не позиция для серьезного государства», - уверен первый посол.

Украинцы больше не будут гаплыками и недочеловеками. Империи нет возврата

Владимир Крижановский рассказал: «Мальчишкой я все время думал: неужели мне будет стыдно говорить по-украински? Я - житель города, но я разговаривал дома, с родителями на украинском языке и мне было в известной степени сложно говорить по-украински вне своей семьи. Я думал, что так будет всегда.
Сейчас я совершенно спокойно разговариваю на украинском языке где угодно и не чувствую себя гаплыком, недочеловеком. И в Крыму практически ни разу я не услышал, чтобы кто-то мне сказал: «Перейдите на общепринятый…»
Но это не главное. Украинцы ментально отличаются от россиян. Нам нужен другой государственный строй, другое построение экономики. Это нормально, что мы другое государство. Дружественной к России».
«Исторически произошло то, что должно было произойти: погибла и ушла в небытие последняя империя, которая уже никогда не объединится», - уверен Владимир Крижановский.
На вопрос, от кого или от чего сегодня все же зависимо государство Украина, Владимир Петрович ответил: «от собственной глупости».
Но нам есть чем гордиться, ведь за годы независимости Украина «в разы» стала более независимой от России. От дружественной России.


Стенограмму пресс-конференции читайте здесь


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