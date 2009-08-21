Тимошенко и Янукович поделили выборы и 10 миллиардов

Вывесив сине-желтые баннеры с надписями вроде «Умом Россию не понять», они призывали украинский парламент дать консолидированный ответ на «информационную агрессию со стороны России». Перед этим представители НУНС зарегистрировали в парламенте проект постановления о реакции ВР на известное заявление российского президента Дмитрия Медведева в адрес его украинского коллеги. Однако собравшихся на внеочередное заседание депутатов больше интересовали другие вещи: изъятие у Нацбанка 10 миллиардов гривен на нужды Евро-2012 и новые правила выборов президента страны. Два пакета законодательных изменений на эту тему ВР приняла в июле. Тогда во имя активизации подготовки к Евро-2012 депутаты от ПР и БЮТ решили изыскать дополнительно 9,8 млрд. грн. Изыскивать деньги стали в Нацбанке. По подсчетам правительства, в нынешнем году НБУ должен получить прибыль именно на эту сумму, и Нацбанк обязали передать ее в госбюджет. Однако Виктор Ющенко выразил уверенность в том, что подобные цифры не просто завышены, а завышены в полтора десятка раз. Как утверждают представители президентского секретариата, реальные прибыли НБУ в текущем году составят не более 0,7 млрд. грн. Таким образом, на Банковой не сомневаются, что речь идет о попытке банально «напечатать» недостающие деньги, что может привести к усугублению и без того заметной инфляции. К тому же, как утверждают оппоненты правительства, данные средства невозможно будет освоить: ведь потратить их надо будет до конца года, а этот срок не так уж долог. Поэтому в парламентских кулуарах во время голосования за этот законопроект открыто звучало слово «дерибан»: подразумевалось, что заинтересованные лица от Кабмина, ПР и БЮТ намерены «освоить» данные средства вовсе не предусмотренным в законе методом. Что касается изменений в закон о выборах президента, то «Главред» о них подробно рассказывал здесь. Оба закона Президент ветировал в августе, когда уже истекал 15-дневный срок, в течение которого глава государства обязан либо подписать закон, либо вернуть его в ВР. В ответ БЮТ предоставил 151 депутатскую подпись под просьбой о проведении внеочередной сессии парламента. Источники «Главреда» в БЮТ не скрывают, что сторонники Юлии Тимошенко подготовились к этому загодя: по некоторым сведениям, подписи за проведение внеочередной сессии еще с июля хранились то ли в сейфе вице-премьера Александра Турчинова, то ли у замглавы фракции Андрея Кожемякина. 14 августа спикер Владимир Литвин подписал распоряжение о проведении внеочередного сессионного дня 21 августа – в последнюю пятницу перед долгими выходными. Однако решимость ПР и БЮТ преодолеть два принципиальных президентских вето едва не натолкнулась на традиционную для этих сил проблему взаимного доверия. Повод к тому дала лично Юлия Тимошенко. Спор на 10 миллиардов Именно правительство еще 22 июля одобрило некий список объектов, на которые должны были пойти гипотетические 9,8 миллиарда Нацбанка. Известно об этом стало только 19 августа, когда свет увидело постановление, вводившие в действие решение Кабмина от 22 июля. На согласительном совете утром в пятницу депутаты-«регионалы» с возмущением заявили, что данное постановление категорически неприемлемо для их политической силы. Как объявил представитель ПР Александр Ефремов, в утвержденном Кабмином списке якобы имеются «объекты, которые не имеют ни малейшего отношения к Евро-2012». Лидер коммунистов Петр Симоненко тут же выступил с традиционным обличением олигархов, пытающихся «раздерибанить» еще не выделенные деньги, и потребовал в случае принятия закона поручить Генпрокуратуре и ГлавКРУ проследить за расходованием средств. Интересно, что после согласительного совета Петр Николаевич в комментарии «Главреду» высказал мнение, что Евро-2012 в Украине вообще… не будет. «Государство подготовкой к Евро не занимается совершенно, потому что нынешняя власть и не может, и не хочет этим заниматься», - объяснил свое мнение лидер КПУ. БЮТ же отреагировал на демарш «регионалов» симметрично. «Если «Регионы» не поддержат преодоление первого вето (на изменения в бюджет – Авт. ), мы не будем голосовать по второму (на изменения в закон о выборах президента – Авт. )», - заявил на согласительном совете глава фракции Иван Кириленко. В результате, едва начавшись утром, внеочередное заседание закрылось до двух часов дня. Все это время депутаты от «Регионов» заверяли прессу, что проголосуют только после отмены постановления Кабмина об объектах, на которые пойдут 9,8 млрд. грн. В свою очередь, Андрей Кожемякин заявил, что это невозможно: в правительстве просто-напросто нет кворума для принятия решений. Фракция НУНС традиционно раскололась. Часть лояльных к Виктору Ющенко депутатов мрачно настраивались на безвыигрышный бой, а часть вообще покинула сессионный зал – в частности, об уходе участников группы «За Украину!» объявил Вячеслав Кириленко. Напоминания еще одного «нашеукраинца», Юрия Костенко, о необходимости принять все-таки заявление по поводу российского вмешательства в украинские внутренние дела, почти никто не услышал. Все это время высшие руководители БЮТ и ПР лихорадочно искали выход из создавшегося положения. Без четверти час дня стало известно, что Тимошенко собирает Кабмин на закрытое заседание: вопреки заявлению Андрея Кожемякина, кворум волшебным образом появился. Еще через полчаса по Раде пронесся слух, что Тимошенко покинула здание правительства и прибыла в парламент. Представители окружения премьера, действительно наблюдавшиеся в кулуарах, эти слухи отрицали. Однако, как стало известно вскоре, открытие закрытого заседания Кабмина действительно задерживалось. В конце концов, после еще одного получасового перерыва, стороны достигли компромисса. Верховная Рада 384 голосами преодолела вето Виктора Ющенко на закон о переводе в госбюджет из Нацбанка 9,8 млрд. грн. «За» проголосовали практически поголовно все фракции и даже 20 депутатов от НУНС – хотя, как было хорошо видно, в зале присутствовали не более полутора сотен человек. При этом депутаты также приняли специальное постановление, которым поручили Кабмину тратить деньги только на нужды подготовки к Евро-2012, в соответствии со ст. 34 закона о госбюджете-2009. Госказначейство и Счетную палату этим постановлением обязали следить за расходованием средств и ежеквартально информировать парламент о результатах своих наблюдений. В постановление даже внесли пункт, которым правительству было специально указано на «недопустимость нецелевого использования средств» (этот пункт вызвал гомерический хохот части «нашеукраинцев»). Сразу после этого первый вице-спикер Александр Лавринович сообщил депутатам, что Кабмин отменил свое постановление от 22 июля о перечне объектов подготовки к Евро-2012. Оба действия были явно синхронизированы: руководители двух крупнейших фракций дирижировали голосованием, не отнимая уха от мобильных телефонов. Последний бастион Президента После этого судьба второго вето была очевидной. Сторонники действующего законодательства о президентских выборах попытались, правда, оказать минимальное сопротивление. «Неужели вы забыли уже 2004-й год?!» - эмоционально восклицала с трибуны представитель Президента в парламенте Марина Ставнийчук, перечисляя положения нового закона, которые, по мнению Ющенко, будут способствовать фальсификации выборов. В ответ депутаты от «Регионов» оскорблено зашумели. «Нашеукраинец» Юрий Ключковский попытался заставить Владимира Литвина отменить голосование из-за имевшихся, по его мнению, процедурных нарушений. В ответ «регионалка» Елена Лукаш потребовала вообще не рассматривать предложения Виктора Ющенко к многострадальному закону, поскольку они якобы «никак не относятся к сути вопроса» и вообще представляют собой «простую гору бумаги». В результате в течение двадцати минут парламентарии последовательно отклонили все 18 президентских поправок и с удовольствием преодолели вето. «За» предложения Виктора Ющенко последовательно голосовали только от четырех до тринадцати самых стойких «нашеукраинцев». За то, чтобы новые правила президентской гонки стали законом, проголосовало 325 депутатских карточек. Таким образом, до 5 сентября Виктор Ющенко должен либо подписать закон, либо это за него сделает Владимир Литвин. Согласно новому закону, президентская кампания начнется 19 октября и продлится 90 дней. Но обо всем остальном с полной уверенностью говорить пока рано: на Банковой уже заявили, что Виктор Ющенко обязательно обратится по поводу нового закона в Конституционный суд. На вопрос «Главреда» о том, верит ли он в отмену закона Конституционным судом, замглавы Секретариата Президента Игорь Попов расстроено ответил: «Я верю только в Бога!». Но, остыв, заявил, что обращение в КС последует обязательно – и не только от Президента, но и «от некоторых народных депутатов». Причем, по мнению Попова, КС может отменить как отдельные положения, так и весь закона – если обнаружит процедурные нарушения при голосовании за преодоление вето (подробнее об этой возможности смотрите здесь). Правда, Руслан Князевич – один из немногих депутатов, принципиально поддержавших все поправки Ющенко в сессионном зале – в комментарии «Главреду» предположил, что, скорее всего, КС признает неконституционными только некоторые положения закона. В частности, по мнению Князевича, это может касаться правил голосования граждан за границей и принципов формирования избирательных комиссий. «Как выходить из этой ситуации Верховной Раде, мне сказать трудно: возникнет правовой вакуум», - сказал Князевич. Другие депутаты – как Александр Ефремов от ПР – не столь пессимистичны: по его мнению, если КС отменит отдельные положения закона, парламент сможет проголосовать их в новой редакции в сентябре. А БЮТовец Андрей Портнов вообще выразил уверенность, что КС не должен рассматривать этот вопрос, поскольку «ни один из избирательных вопросов не регулируется Конституцией – это уровень закона». Впрочем, не факт, что какой бы то ни было вердикт КС сделает закон более качественным. Как сообщил «Главреду» депутат от БЮТ Андрей Шевченко, в этой фракции уже понимают, что некоторые изменения в закон придется вносить в любом случае, поскольку в ныне принятом варианте имеется немало технических «накладок». «Например, там говорится, что кандидатуры членов местных избиркомов подаются за 50 дней до выборов, но что сами эти комиссии формируются за 60 дней», - привел пример депутат. Таким образом, битва за правила выборов президента еще далеко не закончена. Как и споры с Россией, до ответа которой депутаты в свой внеочередной рабочий день так и не добрались. Фото Владислава Мусиенко, «Главред»