День рождения страны

С самого утра по всей центральной улице Киева - Крещатик - и особенно вокруг Майдана Независимости можно было лицезреть большое столпотворение. В воздухе парили жёлто-голубые шарики, на головах детворы пестрели ленточки цветов государственного флага. Десятки тысяч людей пребывали в ожидании праздника, ещё 4,5 тысячи, в форме - на страже порядка. Все, от мала до велика, спешили поздравить страну с совершеннолетием. Или, по крайней мере, послушать, как это сделают другие. Не обошлось без политики. Руководство страны, видимо, решило позабыть свои перманентные склоки и весь праздничный день демонстрировало единство и согласие. Премьер-министр Юлия Тимошенко сопровождала Президента Виктора Ющенко практически на всех праздничных мероприятиях, а на параде стояла рука об руку с соратниками Ющенко - главой Секретариата Президента Верой Ульянченко и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Раисой Богатырёвой. Правда, без политики в этот праздничный день не обошлось. Виктор Ющенко, как и полагается Президенту в такие знаменательные даты, выступил с программной речью, рассказав о своём стратегическом плане. Оппоненты Ющенко отреагировали моментально, заметив, что этот спич больше похож на предвыборную речь человека, который собрался баллотироваться во второй раз на высший государственный пост страны. В ходе выступления Ющенко сделал акцент на трех тезисах - национальное возрождение Украины, конституционная реформа и экономическое оздоровление государства. Президент заявил, что таки выносит на всенародное обсуждение свой вариант обновления Конституции. Ющенко дал понять, что рассчитывает на содействие народа в споре вокруг конституционной реформы, однако так и не раскрыл, как именно собирается использовать народную поддержку в имплементации своего проекта нового Основного Закона. После «спича», видимо, чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений, Виктор Андреевич залез в броневик. Если точнее, это был бронетранспортер для специальных подразделений «Козак», на котором Президент проехался по Крещатику, где в этот день демонстрировали новинки украинского оборонно-промышленного комплекса. Закончился парад выступлением множества военных оркестров, которые, кроме патриотических мотивов, сыграли ещё и несколько современных песен.