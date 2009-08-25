Александр Лавринович: Вероятнее всего – досрочные парламентские выборы после президентских

Вот это да… А Катеринчук сам понял ход изложенных им мыслей?Такой сценарий – это «круто». Но это не имеет ничего общего ни с правом, ни с политической практикой.Действительно, можно говорить о том, чтобы внести в него отдельные технические уточнения. У нас уже есть определенные предложения, и мы сами можем инициировать внесение таких изменений, потому что они, по сути, правильные. Но это произойдет не сейчас. Сначала закон вступит в силу, а потом мы будем вносить в него уточнения.Это непростой вопрос. Думаю, если КС еще будет принимать такие решения, которые он принял относительно закона, регулирующего правовую деятельность самого Конституционного суда, то этот состав суда бросит вызов всей системе государственного управления. Это был вызов праву. (Речь идет о решении КС, который 7 июля признал неконституционным Закон «О внесении изменений в некоторые законы относительно полномочий Конституционного суда», которым были сокращены полномочия Президента во взаимоотношениях с правительством и парламентом. Свое решение суд мотивировал тем, что документ был обнародован с датой 19 марта 2009 года, когда его приняли впервые, а не 14 апреля 2009 года, когда депутаты приняли его во второй раз, преодолев вето Президента. –.) И на такие вызовы политические силы и органы государственной власти найдут адекватный ответ.Не думаю, что Конституционный суд именно тот институт, который регулирует и организует общественную жизнь. Он выступает арбитром. А если арбитр назначает пенальти после того, как в центре поля от ветра упал нападающий, то игра без такого судьи будет справедливее.Мне бы очень хотелось верить в то, что в этом не будет надобности, что Кабмин сдержит свое слово, данное им парламенту, и что будет предложен вариант, как соблюсти требования закона Украины о повышении социальных стандартов.Нам это все достаточно ясно. Но что касается наших предыдущих требований, то они должны быть выполнены. Если есть закон, четко регулирующий: ежегодно, в соответствии с индексом инфляции, должна пересматриваться минимальная заработная плата, минимальная пенсия для инвалидов третьей, второй групп и тому подобное – значит, так оно должно быть. Это ведь не просто закон, регулирующий перелет пернатых над Украиной! Это то, что регулирует жизнь граждан в нашем государстве. И, в конце концов, то, что принимается в европейских странах, прежде всего в Восточной Европе и бывших советских республиках, как антикризисная программа. У всех без исключения специальным разделом есть – повышение социальных стандартов как антикризисная программа.Думаю, что не стоит это тут заворачивать в обертки. Повышали зарплаты тогда, когда были реальные возможности. И всегда основополагающие стандарты, указанные в законах, выполнялись. Была проблема с тем, чтобы выплачивать специальные средства детям войны. Я прекрасно понимаю, что существует и такая норма закона, по которой сначала «ответственно» проголосовали депутаты, а потом так же «ответственно» его подписал Президент, понимая, что по данному закону половину бюджета нужно было направить на выплаты. Это уже немножко за пределами возможностей.Скажу единственное. Мы предложили, чем можно наполнить бюджет.Сегодня в этом немногие сомневаются…Ее заявление – очевидно, это явно пропагандистский шаг. Потому что она прекрасно понимает, что не победит.. Более того, Конституция не требует от нее сложения полномочий в случае избрания нового президента. И ее заявление – это сигнал, что пусть будет новый президент, но она все равно хочет остаться премьер-министром.Но тут кроется небольшая деталь. Поскольку нет коалиции, существует два варианта. Первый: будет найдено понимание между Партией регионов и Блоком Юлии Тимошенко уже в новом формате, создано стабильное парламентское большинство, и будет работать стабильное правительство. Или второй – наиболее вероятный вариант: в связи с тем, что коалиции в парламенте не существует, будут новые парламентские выборы и новый состав Верховной Рады. Тогда создадут новую коалицию, которая даст возможность решить вопрос, в частности и конституционных изменений, чтобы в стране функционировала единая государственная власть, которая будет и должна работать для граждан, а не ради выяснения отношений между собой.Нет, это не тренировка. Это демонстрация того, что в Украине есть политики, понимающие отличие общественного интереса от своего партийного.Если бы все делалось так, мы бы жили в идеальной стране.Вот скажите, гипотетически, может быть Арсений Яценюк премьер-министром? Конечно, может. Может ли быть, например, Шлинчак премьер-министром? Тоже может, какая проблема? Нужно только, чтобы он был лидером той политической силы, которая в парламенте получит достаточное количество голосов, станет членом коалиции, которая выдвинет его кандидатуру на должность главы правительства.Это другое дело. Потому что выходит ли Тимошенко во второй тур или не выходит, в Верховной Раде остается 156 депутатов от БЮТ. И если будет платформа для понимания, тогда вновь созданная коалиция будет определяться с кандидатурой. Если не будет такого понимания, такой платформы, которая сможет объединить, – будут новые выборы, новый состав Верховной Рады, новые политические силы, и тогда только Господь Бог может знать, кто на тот момент может быть реальным претендентом на пост главы правительства.Была совокупность многих факторов. Но это хороший опыт для последующей политической работы.