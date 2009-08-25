Александр Лавринович: Вероятнее всего – досрочные парламентские выборы после президентских

Первый вице-спикер – не любитель равнодушного созерцания футбола, он любит играть.
И технический дрибблинг в исполнении Лавриновича, который как-то пришлось наблюдать «Главреду», очень напоминает его политические шаги. Или, может, наоборот? Ответы первого вице-спикера – как пробитие пенальти: с одной стороны, такие же быстрые и эмоциональные, с другой – он хладнокровен и осмотрителен.
Александр Владимирович, перед преодолением вето Президента на новый закон о выборах главы государства народный депутат Николай Катеринчук заявил следующее: «Я уверен, что вероятное преодоление вето Президента и последующее представление Президента в Конституционный суд о признании отдельных статей нового Закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выборов Президента Украины” (регистрационный № 4741) неконституционным – это совместный сценарий Президента Ющенко и Партии регионов, разработанный для того, чтобы снова “кинуть” Юлию Тимошенко. Именно Партия регионов специально заложила в новый закон пункты, которые не отвечают Конституции Украины. Поэтому КС, без сомнения, отменит отдельные статьи нового закона. Таким образом, выборы будут проходить по старому сценарию первого тура 2004 года, с открепительными талонами, “каруселями” и голосованием на дому. А кампания по дискредитации премьер-министра, которую планомерно проводит Президент Ющенко совместно с ПР, получит новое развитие. Ведь именно Тимошенко можно будет обвинить в подсовывании избирателям “плохого” неконституционного закона». Так вы играете в сценарий, который расписал Катеринчук?
Вот это да… А Катеринчук сам понял ход изложенных им мыслей? (Иронично). Такой сценарий – это «круто». Но это не имеет ничего общего ни с правом, ни с политической практикой.
Мы сейчас можем говорить, что до выборов президента данный закон снова претерпевает определенные изменения, например, в части формирования членов избирательных комиссий?
Действительно, можно говорить о том, чтобы внести в него отдельные технические уточнения. У нас уже есть определенные предложения, и мы сами можем инициировать внесение таких изменений, потому что они, по сути, правильные. Но это произойдет не сейчас. Сначала закон вступит в силу, а потом мы будем вносить в него уточнения.
Вы и народный депутат от БЮТ Андрей Портнов заявили о нелегитимности КС в связи с возобновлением на должности судьи Сюзанны Станик, которая стала 19-м судьей. Не будет ли разыгрываться эта карта, когда Конституционный суд обнародует решение относительно неконституционности положений закона о выборах? Ведь если верить вашим словам, что КС – нелегитимный, то нелегитимными являются любые его решения.
Это непростой вопрос. Думаю, если КС еще будет принимать такие решения, которые он принял относительно закона, регулирующего правовую деятельность самого Конституционного суда, то этот состав суда бросит вызов всей системе государственного управления. Это был вызов праву. (Речь идет о решении КС, который 7 июля признал неконституционным Закон «О внесении изменений в некоторые законы относительно полномочий Конституционного суда», которым были сокращены полномочия Президента во взаимоотношениях с правительством и парламентом. Свое решение суд мотивировал тем, что документ был обнародован с датой 19 марта 2009 года, когда его приняли впервые, а не 14 апреля 2009 года, когда депутаты приняли его во второй раз, преодолев вето Президента. – Ред.) И на такие вызовы политические силы и органы государственной власти найдут адекватный ответ.
А что тогда? Начнутся выборы, а страна останется без КC?
Не думаю, что Конституционный суд именно тот институт, который регулирует и организует общественную жизнь. Он выступает арбитром. А если арбитр назначает пенальти после того, как в центре поля от ветра упал нападающий, то игра без такого судьи будет справедливее.
Партия регионов уже определилась: в сентябре парламент снова будет заблокирован?
Мне бы очень хотелось верить в то, что в этом не будет надобности, что Кабмин сдержит свое слово, данное им парламенту, и что будет предложен вариант, как соблюсти требования закона Украины о повышении социальных стандартов.
Але если этого не случится, Партии регионов все равно придется разблокировать работу. Во-первых, трансляция ВР – это хорошая агитационная площадка, во-вторых, кажется, что «регионалам» будет трудно объяснять в разгар кампании, почему они мешают принятию хоть каких-то законов.
Нам это все достаточно ясно. Но что касается наших предыдущих требований, то они должны быть выполнены. Если есть закон, четко регулирующий: ежегодно, в соответствии с индексом инфляции, должна пересматриваться минимальная заработная плата, минимальная пенсия для инвалидов третьей, второй групп и тому подобное – значит, так оно должно быть. Это ведь не просто закон, регулирующий перелет пернатых над Украиной! Это то, что регулирует жизнь граждан в нашем государстве. И, в конце концов, то, что принимается в европейских странах, прежде всего в Восточной Европе и бывших советских республиках, как антикризисная программа. У всех без исключения специальным разделом есть – повышение социальных стандартов как антикризисная программа.
Ну, тут есть разные точки зрения на проблему. Потому что получат люди больше денег – вырастет уровень инфляции, курс. И, кстати, вы же не вспоминаете, что когда Виктор Федорович Янукович был премьер-министром, то зарплаты повышали не по закону, а в соответствии с политической конъюнктурой.
Думаю, что не стоит это тут заворачивать в обертки. Повышали зарплаты тогда, когда были реальные возможности. И всегда основополагающие стандарты, указанные в законах, выполнялись. Была проблема с тем, чтобы выплачивать специальные средства детям войны. Я прекрасно понимаю, что существует и такая норма закона, по которой сначала «ответственно» проголосовали депутаты, а потом так же «ответственно» его подписал Президент, понимая, что по данному закону половину бюджета нужно было направить на выплаты. Это уже немножко за пределами возможностей.
То есть вы думаете, что Тимошенко сейчас сидит на мешках с деньгами и просто, как Шапокляк, не хочет повышать минимальную пенсию и минимальную зарплату. Но если бы у правительства были эти деньги, она бы первой всем все раздала и пропиарилась бы на весь мир.
Скажу единственное. Мы предложили, чем можно наполнить бюджет.
Как вы прогнозируете, если президентом станет Виктор Янукович…
Сегодня в этом немногие сомневаются…
В 2004-м тоже немногие сомневались. Тем не менее, если Виктор Янукович станет главой государства, что будет с Верховной Радой? Юлия Тимошенко уже заявила, что если она станет президентом, Верховная Рада распущена не будет.
Ее заявление – очевидно, это явно пропагандистский шаг. Потому что она прекрасно понимает, что не победит. (Смеется) . Более того, Конституция не требует от нее сложения полномочий в случае избрания нового президента. И ее заявление – это сигнал, что пусть будет новый президент, но она все равно хочет остаться премьер-министром.
Но тут кроется небольшая деталь. Поскольку нет коалиции, существует два варианта. Первый: будет найдено понимание между Партией регионов и Блоком Юлии Тимошенко уже в новом формате, создано стабильное парламентское большинство, и будет работать стабильное правительство. Или второй – наиболее вероятный вариант: в связи с тем, что коалиции в парламенте не существует, будут новые парламентские выборы и новый состав Верховной Рады. Тогда создадут новую коалицию, которая даст возможность решить вопрос, в частности и конституционных изменений, чтобы в стране функционировала единая государственная власть, которая будет и должна работать для граждан, а не ради выяснения отношений между собой.
Преодоление вето Президента – это тренировка нового формата коалиции?
Нет, это не тренировка. Это демонстрация того, что в Украине есть политики, понимающие отличие общественного интереса от своего партийного.
Но не всегда это происходит.
Если бы все делалось так, мы бы жили в идеальной стране.
Мы правильно вас поняли, что вы не отрицаете сценарий, по которому победитель второго тура станет президентом, а побежденный – премьер-министром?
Вот скажите, гипотетически, может быть Арсений Яценюк премьер-министром? Конечно, может. Может ли быть, например, Шлинчак премьер-министром? Тоже может, какая проблема? Нужно только, чтобы он был лидером той политической силы, которая в парламенте получит достаточное количество голосов, станет членом коалиции, которая выдвинет его кандидатуру на должность главы правительства.
То есть вы перечеркнули перспективы Яценюка? Но пока по социологии во второй тур выходит Тимошенко.
Это другое дело. Потому что выходит ли Тимошенко во второй тур или не выходит, в Верховной Раде остается 156 депутатов от БЮТ. И если будет платформа для понимания, тогда вновь созданная коалиция будет определяться с кандидатурой. Если не будет такого понимания, такой платформы, которая сможет объединить, – будут новые выборы, новый состав Верховной Рады, новые политические силы, и тогда только Господь Бог может знать, кто на тот момент может быть реальным претендентом на пост главы правительства.
Вы постоянно говорите о понимании. Как человек, который принимал участие в той узкой группе переговорщиков по созданию коалиции ПРиБЮТ, скажите, пожалуйста, что перевесило, чтобы этот сценарий сорвался? Помешали амбиции? Или, может, надежда на социологию? Или патологическое недоверие друг к другу? Или, может, все-таки внешние факторы?
Была совокупность многих факторов. Но это хороший опыт для последующей политической работы.
Александр Владимирович, перед преодолением вето Президента на новый закон о выборах главы государства народный депутат Николай Катеринчук заявил следующее: «Я уверен, что вероятное преодоление вето Президента и последующее представление Президента в Конституционный суд о признании отдельных статей нового Закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выборов Президента Украины” (регистрационный № 4741) неконституционным – это совместный сценарий Президента Ющенко и Партии регионов, разработанный для того, чтобы снова “кинуть” Юлию Тимошенко. Именно Партия регионов специально заложила в новый закон пункты, которые не отвечают Конституции Украины. Поэтому КС, без сомнения, отменит отдельные статьи нового закона. Таким образом, выборы будут проходить по старому сценарию первого тура 2004 года, с открепительными талонами, “каруселями” и голосованием на дому. А кампания по дискредитации премьер-министра, которую планомерно проводит Президент Ющенко совместно с ПР, получит новое развитие. Ведь именно Тимошенко можно будет обвинить в подсовывании избирателям “плохого” неконституционного закона». Так вы играете в сценарий, который расписал Катеринчук?
Вот это да… А Катеринчук сам понял ход изложенных им мыслей? (Иронично). Такой сценарий – это «круто». Но это не имеет ничего общего ни с правом, ни с политической практикой.
Мы сейчас можем говорить, что до выборов президента данный закон снова претерпевает определенные изменения, например, в части формирования членов избирательных комиссий?
Действительно, можно говорить о том, чтобы внести в него отдельные технические уточнения. У нас уже есть определенные предложения, и мы сами можем инициировать внесение таких изменений, потому что они, по сути, правильные. Но это произойдет не сейчас. Сначала закон вступит в силу, а потом мы будем вносить в него уточнения.
Вы и народный депутат от БЮТ Андрей Портнов заявили о нелегитимности КС в связи с возобновлением на должности судьи Сюзанны Станик, которая стала 19-м судьей. Не будет ли разыгрываться эта карта, когда Конституционный суд обнародует решение относительно неконституционности положений закона о выборах? Ведь если верить вашим словам, что КС – нелегитимный, то нелегитимными являются любые его решения.
Это непростой вопрос. Думаю, если КС еще будет принимать такие решения, которые он принял относительно закона, регулирующего правовую деятельность самого Конституционного суда, то этот состав суда бросит вызов всей системе государственного управления. Это был вызов праву. (Речь идет о решении КС, который 7 июля признал неконституционным Закон «О внесении изменений в некоторые законы относительно полномочий Конституционного суда», которым были сокращены полномочия Президента во взаимоотношениях с правительством и парламентом. Свое решение суд мотивировал тем, что документ был обнародован с датой 19 марта 2009 года, когда его приняли впервые, а не 14 апреля 2009 года, когда депутаты приняли его во второй раз, преодолев вето Президента. – Ред.) И на такие вызовы политические силы и органы государственной власти найдут адекватный ответ.
А что тогда? Начнутся выборы, а страна останется без КC?
Не думаю, что Конституционный суд именно тот институт, который регулирует и организует общественную жизнь. Он выступает арбитром. А если арбитр назначает пенальти после того, как в центре поля от ветра упал нападающий, то игра без такого судьи будет справедливее.
Партия регионов уже определилась: в сентябре парламент снова будет заблокирован?
Мне бы очень хотелось верить в то, что в этом не будет надобности, что Кабмин сдержит свое слово, данное им парламенту, и что будет предложен вариант, как соблюсти требования закона Украины о повышении социальных стандартов.
Але если этого не случится, Партии регионов все равно придется разблокировать работу. Во-первых, трансляция ВР – это хорошая агитационная площадка, во-вторых, кажется, что «регионалам» будет трудно объяснять в разгар кампании, почему они мешают принятию хоть каких-то законов.
Нам это все достаточно ясно. Но что касается наших предыдущих требований, то они должны быть выполнены. Если есть закон, четко регулирующий: ежегодно, в соответствии с индексом инфляции, должна пересматриваться минимальная заработная плата, минимальная пенсия для инвалидов третьей, второй групп и тому подобное – значит, так оно должно быть. Это ведь не просто закон, регулирующий перелет пернатых над Украиной! Это то, что регулирует жизнь граждан в нашем государстве. И, в конце концов, то, что принимается в европейских странах, прежде всего в Восточной Европе и бывших советских республиках, как антикризисная программа. У всех без исключения специальным разделом есть – повышение социальных стандартов как антикризисная программа.
Ну, тут есть разные точки зрения на проблему. Потому что получат люди больше денег – вырастет уровень инфляции, курс. И, кстати, вы же не вспоминаете, что когда Виктор Федорович Янукович был премьер-министром, то зарплаты повышали не по закону, а в соответствии с политической конъюнктурой.
Думаю, что не стоит это тут заворачивать в обертки. Повышали зарплаты тогда, когда были реальные возможности. И всегда основополагающие стандарты, указанные в законах, выполнялись. Была проблема с тем, чтобы выплачивать специальные средства детям войны. Я прекрасно понимаю, что существует и такая норма закона, по которой сначала «ответственно» проголосовали депутаты, а потом так же «ответственно» его подписал Президент, понимая, что по данному закону половину бюджета нужно было направить на выплаты. Это уже немножко за пределами возможностей.
То есть вы думаете, что Тимошенко сейчас сидит на мешках с деньгами и просто, как Шапокляк, не хочет повышать минимальную пенсию и минимальную зарплату. Но если бы у правительства были эти деньги, она бы первой всем все раздала и пропиарилась бы на весь мир.
Скажу единственное. Мы предложили, чем можно наполнить бюджет.
Как вы прогнозируете, если президентом станет Виктор Янукович…
Сегодня в этом немногие сомневаются…
В 2004-м тоже немногие сомневались. Тем не менее, если Виктор Янукович станет главой государства, что будет с Верховной Радой? Юлия Тимошенко уже заявила, что если она станет президентом, Верховная Рада распущена не будет.
Ее заявление – очевидно, это явно пропагандистский шаг. Потому что она прекрасно понимает, что не победит. (Смеется) . Более того, Конституция не требует от нее сложения полномочий в случае избрания нового президента. И ее заявление – это сигнал, что пусть будет новый президент, но она все равно хочет остаться премьер-министром.
Но тут кроется небольшая деталь. Поскольку нет коалиции, существует два варианта. Первый: будет найдено понимание между Партией регионов и Блоком Юлии Тимошенко уже в новом формате, создано стабильное парламентское большинство, и будет работать стабильное правительство. Или второй – наиболее вероятный вариант: в связи с тем, что коалиции в парламенте не существует, будут новые парламентские выборы и новый состав Верховной Рады. Тогда создадут новую коалицию, которая даст возможность решить вопрос, в частности и конституционных изменений, чтобы в стране функционировала единая государственная власть, которая будет и должна работать для граждан, а не ради выяснения отношений между собой.
Преодоление вето Президента – это тренировка нового формата коалиции?
Нет, это не тренировка. Это демонстрация того, что в Украине есть политики, понимающие отличие общественного интереса от своего партийного.
Но не всегда это происходит.
Если бы все делалось так, мы бы жили в идеальной стране.
Мы правильно вас поняли, что вы не отрицаете сценарий, по которому победитель второго тура станет президентом, а побежденный – премьер-министром?
Вот скажите, гипотетически, может быть Арсений Яценюк премьер-министром? Конечно, может. Может ли быть, например, Шлинчак премьер-министром? Тоже может, какая проблема? Нужно только, чтобы он был лидером той политической силы, которая в парламенте получит достаточное количество голосов, станет членом коалиции, которая выдвинет его кандидатуру на должность главы правительства.
То есть вы перечеркнули перспективы Яценюка? Но пока по социологии во второй тур выходит Тимошенко.
Это другое дело. Потому что выходит ли Тимошенко во второй тур или не выходит, в Верховной Раде остается 156 депутатов от БЮТ. И если будет платформа для понимания, тогда вновь созданная коалиция будет определяться с кандидатурой. Если не будет такого понимания, такой платформы, которая сможет объединить, – будут новые выборы, новый состав Верховной Рады, новые политические силы, и тогда только Господь Бог может знать, кто на тот момент может быть реальным претендентом на пост главы правительства.
Вы постоянно говорите о понимании. Как человек, который принимал участие в той узкой группе переговорщиков по созданию коалиции ПРиБЮТ, скажите, пожалуйста, что перевесило, чтобы этот сценарий сорвался? Помешали амбиции? Или, может, надежда на социологию? Или патологическое недоверие друг к другу? Или, может, все-таки внешние факторы?
Была совокупность многих факторов. Но это хороший опыт для последующей политической работы.