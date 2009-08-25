Украинская армия воюет с кризисом

Несмотря на кризис, столица отметила 18-ю годовщину Независимости Украинского государства парадом.

По главной улице с оркестром отмаршировали 3 400 военнослужащих. Одновременно в небе над Киевом пролетела авиационная техника ВС Украины. Всего над Крещатиком пролетели 35 самолетов и вертолетов истребительной, штурмовой, бомбардировочной, разведывательной, армейской и транспортной авиации.

Военная техника в этом году участвовала в параде пассивно – была выставлена для обозрения, в связи с чем злые языки уже распространили анекдот: В День независимости на Крещатике выставлена военная техника, Минобороны просит - не трогайте ветхие экспонаты руками.

Как бы, впрочем, ни язвили обыватели, а военные убеждены: парад ВСУ столице был нужен. Исполняющий обязанности министра обороны Валерий Иващенко как кадровый офицер, прослуживший в Вооруженных силах 30 лет, уверен: «Армия в мирное время поддерживается в тонусе военными учениями и парадами». Цена парада в этом году – 70 млн. грн. 15 млн. выделил Кабинет Министров. Остальные – за счет ВСУ. Рациональность потраченных средств и.о. министра не комментирует.

Впрочем, и он считает более важным «возможность повседневно заниматься полноценной, всесторонне обеспеченной и интересной боевой подготовкой. Насчет всесторонней и, особенно, интересной подготовки – неизвестно. Но некоторый позитив имеется. 24 августа над столицей впервые за последние годы пролетели «Украинские соколы» - восстановленное недавно пилотажное подразделение с особым статусом.

Пилотажная группа "Украинские соколы", куда входили лучшие военные летчики, была создана в 1995 году и выполняла фигуры высшего пилотажа на самолетах МиГ-29. В 2002 году деятельность группы была прекращена из-за отсутствия финансирования. Валерий Иващенко отметил, что подразделение недавно воссоздано и ему предстоит еще много тренироваться, чтобы вернуть форму. Наблюдатели, впрочем, скептически замечают, что армейская казна пуста, а средства на «соколов» нужны немалые. Например, на технику.

Где взять самолеты, знают в министерстве. Причем новенькие Ан-70. По словам Валерия Иващенко, соответствующие документы, денонсирующие намерения России выйти из этого проекта, он подписал с министром обороны Российской Федерации Анатолием Сердюковым на последнем авиасалоне «МАКС – 2009» в Москве.

Правда, и.о. руководителя оборонного ведомства благоразумно не поднимает вопрос финансирования, говоря лишь, что 60% финансирования лежит на российской стороне.

Впрочем, это не первое заявление об обновлении парка летной техники Вооруженных сил. В марте было озвучено намерение правительства продать часть вооружения, находящегося на балансе Минобороны, чтобы на вырученные средства купить новые самолеты и обеспечить жильем военнослужащих. Эксперты, правда, сомневаются в эффективности этой схемы. Как минимум, потому что с торгов старая техника пойдет уж больно по смешной цене. Так, реактивный учебный самолет Л-39 продается по цене дешевого автомобиля - всего за 133 тыс. грн.

В бюджете же ни на новую технику, ни на жилье денег не предусмотрено. По словам директора департамента строительства Министерства обороны Татьяны Амосовой, в общем фонде госбюджета-2009 на строительство жилья для военнослужащих нет ни одной гривни. По специальному фонду, то есть за счет собственных поступлений МО, запланировано 775 млн. грн., но получено лишь 25 млн.

В целом, показатель условных расходов в год на одного военнослужащего в Украине составляет около 6,5 тыс. долларов, что почти в восемь раз меньше, чем в России, и в 23 - чем во Франции. Средняя зарплата контрактника составляет около 1000 грн.

Нынешнее состояние украинской армии можно оценить как состояние ограниченной боеготовности, считают и сами военные, и эксперты. По их мнению, необходимо в краткие сроки пересмотреть все программы, поскольку точечные решения только усугубят проблемы. Среди первоочередных мер называется увеличение финансирования армии. Причем профессиональной армии.

Нет ни одного политика, который бы не говорил о необходимости увеличения объемов финансирования Вооруженных сил и переход армии на контрактную основу. Особенно активно армию вспоминают во время выборов. Как мы помним, именно переход на контрактную армию был основной фишкой последней избирательной программы премьера Юлии Тимошенко. Заигрывая с электоратом, она обещала отменить призыв еще в прошлом году. Позже прозвучала дата – 2010 г. Эксперты сдержанно комментировали ее заявления. Еще до кризиса они сомневались, что до 2012 года Украине удастся осуществить реформу ВСУ. В начале этого года Президент Виктор Ющенко подписал указ о переносе сроков перехода Вооруженных сил Украины на контрактную основу на 2015 год.

По словам эксперта Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова Алексея Мельника, расходы на армию должны составлять 3% ВВП. В 2008 году они составили 10 миллиардов гривен, то есть немногим более 1% ВВП. В 2009 г. с учетом финансирования через спецфонд было предусмотрено около 17,5 млрд. грн., то есть 1,7% ВВП. Почти вдвое меньше необходимой суммы. Впрочем, секвестр бюджета еще урежет эту сумму.

Специалисты утверждают, что этих средств достаточно разве что на содержание личного состава, да и то с трудом. Так, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал армии Украины Сергей Кириченко заявлял, что армия уже почти исчерпала нынешний ресурс для обеспечения своих потребностей и эффективного выполнения заданий. По его словам, "если говорить о ресурсе, то его нет".

В такой ситуации проще всего задуматься, а нужна ли Украине армия вообще. В истории есть примеры, когда государства с кризисной экономикой отказывались от развития своих вооруженных сил на время выхода из стагнации. Зато при подъеме экономики это отставание легко и безболезненно наверстывалось.

Однако в нынешних условиях роста напряженности в мире Украина себе такого позволить не может. Вспомним хотя бы недавние события на Кавказе, эскалацию отношений между США и Ираном, США и Северной Кореей. И самое неприятное – внесенный недавно российским президентом Медведевым в Госдуму проект нового оборонного закона. Последний предусматривает возможность оперативно использовать ВС РФ для отражения нападения на подразделения российской армии, расположенные за пределами территории страны, для отражения агрессии против другого государства, для защиты граждан России за рубежом, а также для борьбы с пиратством. В Украине, где базируется российский Черноморский флот, негативно восприняли появление такого документа, и хоть российская сторона на уровне замминистра иностранных дел успокоила украинских коллег, заверив, что это обычное явление и никакой агрессии против Украины не предполагает, осадок остался.

Поздравляя военных с Днем независимости, Президент Украины Виктор Ющенко выразил убежденность, что народ высоко оценивает выдержку военнослужащих Вооруженных сил Украины, которую они обнаруживают в условиях экономического и политического кризиса в государстве. "Из-за многочисленных бытовых и служебных неурядиц могут возникать мысли, что армия брошена на произвол судьбы. Наверное, бороться с такими настроениями тяжелее всего", - считает Президент. В то же время, глава государства убежден, что украинские военные должны выйти из таких тяжелых испытаний, будучи уверенными в собственных силах. "Украинский народ доверяет своей армии. Это важнее всего», - считает Президент.

Народ действительно доверяет армии. Более того, готов подставить плечо военным. Согласно опросу, проведенному ко Дню независимости Украинским центром экономических и политических исследований им. А. Разумкова, в этом году готовность защищать страну в случае военной опасности изъявили 63% граждан — от 65% на Западе (против 18%, сказавшихся неготовыми) до 58% на Юге (против 20%). Причем к защите готовы не только 68—70% молодежи и зрелого, так сказать, населения (18—39 лет), но и 50% пенсионеров. Этот показатель, как ни удивительно, гораздо выше прошлогоднего.

И все же, если мы хотим иметь в государстве армию, то ей нужно не только доверять, но и помогать материально. Наполеон закономерно предполагал, что народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить чужую. В нашем случае, правда, речь не о народе, а о власти.