Тектонический цивилизационный сдвиг, который разворачивается на наш глазах в форме глобального экономического кризиса, вновь и вновь заставляет нас искать его причины.

Без их понимания нельзя спрогнозировать последствия бурных изменений. Мы представляем вашему вниманию доклад «Цивилизационные основания глобального кризиса» руководителя Центра стратегических инициатив Владимира Стуса, который был прочитан на «Главреде» 22 января.





Юрий Романенко. Сегодня у нас выступает руководитель Центра стратегических инициатив Владимир Стус, который подготовил доклад «Цивилизационные основания глобального кризиса». Он раскроет нам новые глубины этого интересного процесса, который разворачивается на наших глазах. Стоит отметить, что мы на наших круглых столах и семинарах в «Главреде» мы уже не раз касались темы оснований глобального кризиса. Давайте посмотрим на него с еще одной стороны, тем более, что за время, пока мы не обговаривали эту тему, произошло достаточно много интересных событий. Давайте, начнем.



Владимир Стус. Спасибо. Я хотел бы начать с благодарности «Главреду» и лично Юрию Романенко за возможность выступить. Доклад посвящен кризису, единственная просьба, вопросы после доклада, потому что я надеюсь, что в процессе доклада ответить на замечания участников.



Чего не будет? Не будет трансляции каких-то моих измышлизмов, не будет сакральной мистики. Доклад и все мои разработки построены на естественнонаучной основе - анализ, предположения, экспериментальная проверка, возможность экспериментальной проверки. Соответственно одна часть доклада будет в большей степени анализом, другая часть больше посвящена эксперименту и определению его проверяемости. Соответственно одна часть будет посвящена прошлому, причем, в том числе и достаточно далекому, а другая часть будет обращена в будущее.



Говоря об этом кризисе, постепенно становится очевидным, что это не только ипотечный, но и финансовый кризис. Кризис затронул все области деятельности цивилизации, поэтому назовем его «цивилизационным кризисом». Сейчас говорят, успокаивая людей, что этот кризис — типичный кризис капитализма. Это не так и он будет все более остро, и в других формах разворачиваться - больше и дольше по времени, и не ограничится сдуванием мыльного пузыря, который сейчас накачан, не ограничится приведением финансовой надстройки в соответствие с реальной экономикой. Поэтому пересидеть его не удастся.



Для того чтобы понять этот кризис, мы не можем его понять без осмысления коммунизма (Под коммунизмом докладчик понимает радикальную форму воплощения политических, экономических, религиозных, социальных и других идей, связанных с фазой ускоренного развития, как увидит читатель далее – прим. Юрия Романенко).



Все крупнейшие события двадцатого века и этот кризис также связан напрямую с событиями двадцатого века, связан с развитием, упадком и закатом коммунизма. Историю двадцатого века нельзя понять без осмысления ее базовых процессов, грандиозной попытки строительства коммунизма. Между тем, несмотря на огромный массив информации, тысячи научных работ, коммунизм, по-сути, остается загадкой. Загадкой, от которой отмахнулись, осудив и заклеймив с помощью глобальной пропаганды. Коммунизм так и остался черным ящиком, который стараются задвинуть на дальнюю полку истории, вспоминая о нем лишь в дни памяти по жертвам войн или репрессий.



Не осмыслив коммунизм, как общественную практику, как цивилизационное явление, невозможно понять историю прошлого, а, следовательно, нельзя делать корректные прогнозы на будущее, в том числе и ближайшее. Так что, если мы не понимаем будущего, то причины этого нужно искать, в том числе и в осмыслении коммунизма. Образно говоря, стоя на огромном черном кубе, в принципе невозможно рассмотреть детали здания, которое на нем возводится. А куб — это вся история двадцатого века, связанная с модерном и с коммунизмом. Представляется, что коммунизм даже в первом приближении нельзя осмыслить без ответа на следующие вопросы: почему коммунизм долгое время находился в состоянии призрака, или в лучшем случае был одной из многих радикальных теорий, не имевший сколько-нибудь заметного влияния, и вдруг резко овладел массами в планетарном масштабе? Как страны, идущие по пути строительства коммунизма, во время расцвета смогли достичь феноменальных, почти фантастических темпом научно-технологического, экономического и культурного развития, несмотря на жуткие войны и репрессии? Ведь темпы были максимальными за всю историю. Почему, по меньшей мере, дважды, мир был на грани мировой коммунистической революции? Почему такое очевидное сходство коммунизма не только с фашизмом, но и с периодом реформации и раннего христианства? Почему наиболее эффективная к концу пятидесятых годов двадцатого века общественная система, наиболее динамично развивающаяся, вдруг стала сначала тормозить, потом пошла в застой, а в семидесятые годы скатилась к загниванию, в девяностые просто распалась? Почему в ряде стран современности коммунистические принципы не только популярны у населения, но и эффективны экономически? Почему трансформация коммунистических стран идет не только и не столько в направлении демократического, рыночного, социально-ориентированного общества? И, собственно говоря, а куда она идет? Совершенно не туда, куда нам говорили вожди и правители при распаде коммунизма и той системы.



И, наконец, в чем смысл коммунистической фазы развития общества? Что это было, случайная флуктуация грандиозного масштаба, эксперимент социальный, не связанный с общим развитием цивилизации, или есть какой-то смысл во всем двадцатом веке и во всех тех грандиозных событиях и преобразованиях?



На эти вопросы нужно ответить на всех уровнях: научно-технологическом, экономическом, социальном, культурном, геополитическом, военном и многих других. Причем эти ответы должны быть непротиворечивыми друг другу и максимально точными. Часто коммунизмом объясняют все, что связано на личностном уровне. Но попытки объяснить коммунизм на личностном уровне не выдерживают критики. Сейчас из миллиарда людей есть достаточно много людей, которые очень похожи по психологическим качествам на Ленина, Сталина, Мао и других людей. Почему их качества были востребованы тогда и не востребованы сейчас? То есть объяснение на личностном уровне не выдерживает. Злодеи они или гении, да, но эти люди с похожими качествами есть, но почему они сейчас не востребованы? Поклонников изотерии и разнообразных теорий заговора наверняка устроит вариант проведения грандиозного социально-экономического эксперимента, но у теории заговора есть критический недостаток. На ее основе нельзя прогнозировать даже приблизительно, то есть она не применима в практическом плане. У нее есть свои устойчивые сторонники, но она вне научного поля. Понятно, что ни одна научная дисциплина не в состоянии ответить на междисциплинарные комплексы вопросов. Учитывая высокий уровень фрагментации современной науки, междисциплинарное видение наиболее глобальных и комплексных процессов с выходом на более-менее точное среднесрочные прогнозирование, представляется чрезвычайно сложной задачей. Причем это если не учитывать государственное влияние и на науку, и на идеологию, и на интерпретацию массива исторической информации.



Во всех странах существуют официальные версии истории, поддерживаемые государством. Ни одно государство, да и большинство структур гражданского общества, не заинтересованы в проведении исследований, которые могут поставить официальную трактовку исторического массива информации под вопрос. То, что при таком подходе невозможно корректное среднесрочное планирование, и фактически в жертву государственной идеологии и официальной версии истории приносится будущее, потому что его невозможно ни прогнозировать, ни планировать, похоже, никого не смущает. Везде наблюдается преобладание тактического управления в ущерб стратегическому. На всех уровнях, не только постсоветском, но и Западе тоже. Мы действительно в жертву идеологии, в жертву этой версии истории, принесли свое будущее. Накоплен огромный массив исторической информации, который никому не нужен, потому что его никто не может обработать и сделать из него нормальные выводы. Мы накопили кучу информации, а опереться на нее и сказать, что будет дальше, к чему это приведет, мы не можем. Тогда спрашивается, зачем эта информация? Поэтому мы имеем ситуацию, о которой кто-то из великих сказал, что единственное, чему учит история, так это тому, что она ничему не учит…



На мой взгляд, понимание сложных и длительных процессов, таких, как развитие коммунизма, возможно только на основе междисциплинарного анализа, этического и идеологического религиозно нейтрального, имеющего не отраслевую, а временную специализацию. Самое главное, представить экспериментально проверяемые результаты, а не просто измышлизмы, и результаты какой-то теоретической мыслительной деятельности. Мне кажется, что тот метод, который пытается развиваться такое направление - цивилизационный анализ.



Если очень коротко, переходя к определениям, и самый, может быть, главный тезис первой части доклада - это то, что коммунизм является циклической идеологией. Есть два взгляда на развитие, два взгляда на течение времени. Есть традиционный взгляд — время идет по кругу. Его нельзя назвать восточным, потому что он был характерен для доколумбовой Америки, когда течение времени было по кругу. Есть также западный взгляд — это линейное течение времени. Также в его марксистском понимании, диалектика предполагала некую спираль, но под витками этой спирали изначально понималось, что каждый следующий виток будет не выше предыдущего, и отступление вниз возможно только на небольших участках.



Сейчас одна из основных особенностей этого кризиса покажет неэффективность вот этого западного взгляда на линейность истории. Тот метод, который я развиваю, — модель развития технологической цивилизации являет собой соединение западного и восточного взгляда, соединение линейности с цикличностью развития. Поэтому я говорю о коммунизме, как о закономерной идеологии, закономерной практике, которая носит циклический характер. В фазе медленного стабильного развития, коммунизм находится в неявном состоянии призрака. Почему? Либо все желающие строить справедливое гармоничное общество могут перебраться на неосвоенные территории и там вовсю экспериментировать, это вариант открытый. Он работает, когда есть возможность массовой колонизации. Причем не важно, в какое время. Система открытого варианта работает и в античной Греции, и в постреформаторской Западной Европе одинаково успешно. В Новое время, как известно, очень многие представители религиозных течений просто уезжали на «землю обетованную». Как известно, существовали и государства иезуитов, и других сект. Действительно, люди просто ехали и строили там свой новый мир, поэтому на тех старых землях никакого коммунизма в это время быть не могло.



Есть другой вариант — закрытый вариант. Когда усиление ресурсного дефицита, делает идею построения общества всеобщей гармонии, изобилия и равенства слишком очевидно утопичными, и оторванными от реальности. Этот закрытый, типично восточный вариант, реализуется в случае невозможности проведения сбалансированной колонизации. Это вариант восточного общества. Жесткий ресурсный дефицит, избыток трудовых ресурсов требует от общества жесткого контроля за поведением каждого. Тут уж не до экспериментов, не до изобилия, лишь бы быть живым. В этой ситуации коммунизм тоже невозможен, и поэтому находится в состоянии призрака, а в таком состоянии коммунизм неистребим, как и любой призрак. Он может находиться в этой фазе столетиями. За счет чего он поддерживается? За счет того, что невозможно искоренить до конца память о прошлых попытках его построения, как и о величайших героических эпохах былого. Коммунистическая мечта о возможности преодоления технологических, биологических и социальных ограничений остается жить в легендах, песнях, эпосах и так далее. Это на том уровне. Все великое, все это остается, искоренить его невозможно, но потом начинается фаза ускорения. В китайских исторических традициях она называется время перемен.



В европейской линейной традиции исторической традиции, три последних фазы ускорения назывались эпохой крестовых походов, эпоха возрождения, Реформации и великих географических открытий — это вторая. Последняя, наиболее близкая к нам, — это эпоха модерна.



Первые десятилетия, пару десятилетий происходит накопление количественных изменений. Идет поток научно-технологических открытий, появляются новые виды ресурсов, открываются новые месторождения старых видов ресурсов, идет увеличение мобильности населения, увеличение взаимного проникновения глобализации, приводит к тому, что примерно через одно поколение люди, которые уже с этим выросли, они начинают искренне, опираясь на свой собственный опыт, верить, что так будет и дальше. Они искренне верят, что возможно, что ускоренные темпы развития будут проявляться и дальше. Так рождаются поколения вождей, пророков и революционеров. Отсюда, кстати, вывод о том, что сейчас невозможны ни революционеры, ни вожди, ни пророки, не то время сейчас. Становится очевидным несоответствие традиционной, устоявшейся экономической, политической, религиозной структуры общества резко возросшим темам развития. Одновременное ускорение темпов развития представляет вполне реальным коренное преобразование структуры общества с преодолением ставших уже неэффективных сословных, имущественных, образовательных, культурных различий и ограничений. И, даже биологических ограничений, которые на нас накладывает сама природа.



Кажется, действительно, что возможно все, включая бессмертие, построение хотя бы в первом приближении царства Божьего, мира гармонии, благополучия и достатка. Эта идея не навязывается сверху, она в это время соответствует тому опыту, который видят люди, наблюдая насколько быстро, резко изменяется мир. Идея овладевает массами и происходит великая революция, как бы она ни называлась: революция, реформа или взрывное распространение новой религии. Здесь действительность оправдывает ожидания, оправдывает настолько, что мелкие несоответствия либо не замечаются, либо воспринимаются как мелкие издержки на пути к всеобщему счастью. Советским агитаторам достаточно было провести электричество в дом, или привести крестьян, и показать, что вот лампочка, и что это не просто лампочка — это лампочка Ильича, и большинство крестьян в этом селе были за советскую власть. Коммунизм не только как советская власть, не только как система управления, но и как вот эти огромные темпы научно-технологического развития и действительно возможность преодоления вековых ограничений, которые касались каждого. Это действительно взрывное развитие.



Как это происходит? Быстрое, взрывное развитие и внедрение кардинальных новых технологий, требует значительной концентрации требующихся ресурсов. До этого система рассредоточена, она ограничивается ресурсами, ограничивается издержками необходимости контроля общества. Во время быстрой фазы имеет смысл концентрация ресурсов, даже на волюнтаристских направлениях. Все старые методы, включающие предпринимательскую активность, частную предпринимательскую деятельность, перестают быть эффективными, причем здесь актуальны не только примеры советской России. Гораздо более эффективной становится концентрация ресурсов по важнейшим ключевым направлениям с отбросом старого. Эта система работает, несмотря на все издержки экспроприации, репрессии по классовому и религиозному принципу. В этот раз были репрессии против крестьян, против революционеров, в прошлый раз во время Реформации были репрессии против евреев, против мавров или представителей других конфессий. Это не столь важно. Важно то, что в это время издержки от репрессий минимизируются и с лихвой перекрываются возможностью концентрации ресурсов.



Вот мы говорим Голодомор, Голодомор… Давайте посмотрим, как связан Голодомор с индустриализацией, которая проводилась в то же время. Ведь связь прямая. Давайте посмотрим. В любой стране Голодомор или массовые репрессии вызовут экономический коллапс, резкое снижение темпов развития. Но в это же время мы видим феноменальный взлет развития. Наша официальна версия истории это объяснить не может, они на это просто не обращают внимания, для этого у них есть жертвы, есть кого клеймить, бесчестить и покрывать позором. Итак, репрессии обеспечивают требуемую концентрацию ресурсов, направление которых на ключевые пути развития, дает феноменальные результаты. Я никого не оправдываю, я говорю, что это было. Так было во времена Крестовых походов, когда возрождение Европы началось с раздробления Византии и Константинополя своими же христианами, это было во времена Реформации, когда в Мюнхене вырезали всех евреев. Это же было во время последнего Модерна. Я не даю этому этическую оценку, моя задача проанализировать, и посмотреть, что будет дальше. Уровень кровавости противостояния общества, разделенного на революционеров и контрреволюционеров, на своих и чужих, как внутри страны, так и внешними странами, задается внешними условиями.



Перед Первой мировой войной, и перед Второй мировой войной есть много воспоминаний, как люди чувствовали приближение войны и писали об этом. Мой дед, обыкновенный советский колхозный агроном, другие простые люди четко чувствовали, что будет война. Как можно, если простые люди знали, сваливать войну на кого-то? Таким образом, если бы на рубеже девятнадцатого — двадцатого веков в результате применения новых открытий и технологий был бы открыт мир, полный ресурсов, и доступных массовых колонизаций, если бы второй Колумб открыл Новый Свет, то войн вообще могло бы не быть, или они, если бы и были, то гораздо более мягкими. А за что было бы бороться? Пространства было валом тогда, ресурсов тоже, был бы дефицит населения, люди были бы заняты другими вещами, это открытый сценарий — сценарий реформации. Гораздо в более мягких формах все это происходило бы, чем сейчас.



Но в данном случае мы не рассматриваем не внутреннее развитие цивилизации, а взаимодействие цивилизаций и окружающей среды на новом технологическом уровне, заданном новым временем быстрого развития. Поскольку мы заранее не можем определить уровень благоприятности окружающей среды, такой подход представляется оправданным. Это, кстати, к этому можно провести параллель о возможности предотвращения следующих мировых войн. На каком уровне, и за сколько десятилетий, если не за столетие, нужно что-то делать и что-то прогнозировать и планировать, чтобы предотвратить следующие мировые войны? Кто станет делать даже не за десятилетия, а за столетия наперед планировать, выделять ресурсы и в чем-то ограничивать себя сейчас. То есть уровень влияния людей достаточно представляется очень низким. Во время жизни одного поколения мораль и мотивация людей меняется настолько, что создаются общество человека нового типа. Советский народ действительно был, это народ — строитель коммунизма. Все остальные противоречия, различия в этническом плане, в культурном, в религиозном, все это отходило на второй план перед великой целью — построение коммунизма. А он же — царство Божье на земле в первом приближении. Как только эта цель исчезла, исчез и советский народ и сейчас уже о нем, как о былой общности никто не вспоминает.



Представляется, что судить о действиях тех людей можно лишь с позиций морали этики тех лет. Когда мы судим о действиях тех людей с наших этических позиций, это примерно то же самое, что животным приписывать действия людей, мотивацию людей и судить о животных с позиции человеческой этической морали. Это в принципе не верно. Темпы развития стран, производящих революционные преобразования, достигают рекордных значений. Идея коммунизма действительно овладевает массами все большего количества стран, настает его звездный час. Даже противники вынуждены проводить частичные преобразования в духе революционных стран. Это очень важный момент, напрямую касающийся этого кризиса. Даже противники вынуждены проводить революционные преобразования, делать концентрацию ресурсов, приглушать или отводить на второй план распыление и общественную предпринимательскую активность, это усиливает социальную роль государства, вводить определенные демократические нормы.



С цивилизационной точки зрения, это великая попытка технологическим путем преодолеть как биологические ограничения каждого человека, так и ресурсные ограничения цивилизации в целом, и построить общество всеобщего достатка. Оно же — царство Боже на земле.



Но фаза ускоренного развития очередной скачок, который начат в двадцатом веке и носит название Модерн, заканчивается. Заканчивается он незаметно, пока этого никто не видит. Почему? Сначала этого никто не видит, потому что накоплен огромный запас открытых, но не проверенных экспериментально, или не внедренных, нереализованных в массовом производстве инноваций. За всей круговертью времени перемен не было ни времени на это, ни потребности ни в ресурсно-экономических, ни в дизайнерских изысках, ни в эргономике, ни в экологической безопасности, ни в экономии ресурсов. Когда развитие заканчивается эти резервы позволяют еще несколько десятилетий двигаться, сохранять достаточно высокие темпы развития. Несколько десятилетий идут по накату, по инерции, но постепенное замедление темпов развития становится очевидным во всех сферах. Система общественного устройства, настроенная революционными преобразованиями на эти быстрые темпы развития, при их существенном замедлении быстро дряхлеет и разрушается. Ведь она настроена на быстрые темпы. Например, советская система, которая прекрасно работала с 1953 года, со дня смерти Сталина, до 1959 года сохраняла все свои черты, и абсолютно не работала с 1983-го до 1989 года. А система была одна и та же, просто изменились внешние условия.



Далее, коммунизм, постепенно угасая, снова возвращается к состоянию призрака. Формально он может остаться и даже внешне процветать во многих странах, как это было с распространением христиан по Римской империи, или с протестантскими конфессиями после окончания Реформации. Но по ленинскому определению: коммунизм, без требования немедленной отмены частной собственности, как и реформаторы, без идеи построения хотя бы в первом приближении царства Божьего на земле, по сути уже не являются таковыми. Компартии могут эволюционировать в консерваторов левого толка, либо во что-либо еще, но о построении коммунизма, как о конкретном плане реальных преобразований, поддерживаемых большинством народа, можно забыть ровно до следующей фазы, до следующего времени перемен. Понятно, что тогда и коммунизм будет называться по-другому, и сам скачок, эта быстрая фаза, будет иметь свое собственное название.



В чем же смысл этого грандиозного цикла, действующего на протяжении десятилетий, не зависимо от уровня научно-технологического развития? Он действительно уходит вглубь тысячелетий. Вопрос, скорее философский, потому что точного экспериментального ответа на него нет. Но очевидно, что разные процессы развития человека, как вида, так и развития цивилизации, происходит с разной скоростью. Например, понятно, что биологическая эволюция человека происходит медленнее, чем скорость технологического развития. Возможно, что циклическое развитие технологической цивилизации, управлением которого являются периодические фазы ускоренного развития, а с ним и коммунизма, уходящего вглубь тысячелетий, необходимы для внутренней синхронизации разноскоростного развития. Возможно, этот цикл придает цивилизации феноменальную устойчивость и приспособляемость к разным внешним условиям. Это вот как сердце у человека бьется, фаза сокращения в четыре раза медленнее по времени, чем фаза релаксации, и за это время сердце успевает отдохнуть.



Это была первая часть моего доклада. Она была направлена в прошлое. Вторая часть будет направлена в будущее, и она будет посвящена экспериментальным подтверждениям трактовки этого высказанного предположения о коммунизме и связи его с наблюдаемым кризисом.



При рассмотрении процессов цивилизационного масштаба, каковым является коммунизм, на мой взгляд, только прогноз выполняет функцию экспериментальной проверки. Поэтому любой анализ коммунизма и любого цивилизационного явления, не сопровождающегося прогнозом, представляется банальной имитацией, спекулирующей на науке. Не желая уподобляться некоторым нашим политическим пропагандистам от науки, в качестве экспериментальной проверки ниже будет представлен долгосрочный прогноз логически следующий из этого определения и анализа коммунизма, и базирующийся на модели технологической цивилизации. Исходя из базового тезиса о коммунизме, как о циклическом процессе, называемым исторической традицией в разные времена по-разному, теоретически нагляднее всего было бы предсказать дату следующего аналога Великой Октябрьской Социалистической Революции. Причем именно все четыре слова с большой буквы.



Немножко отступления. И они ее сами называли переворотом, и сейчас называют переворотом, но мы Оранжевую революцию называем революцией, хотя она оказала на три порядка меньшее влияние на события на земле в целом, чем Октябрьская революция. Это было действительно, по тому влиянию, которая она оказала, Великой Октябрьской революцией.



Но если не учитывать возможности природной катастрофы планетарного масштаба, не связанной с деятельностью человечества, то дату следующей революции, как и дату начала следующей фазы времени перемен, можно определить с точностью до пяти лет. Но это интересно лишь гипотетически, так как никто из ныне живущих до того времени не доживет, и не сможет проверить. Более того, не доживут гарантированно наши дети и внуки. Зато можно проверить другой прогноз, соответствующий пристальному циклическому видению коммунизма и тоже основанный на модели развития технологической цивилизации.



Теперь основной тезис второй части доклада и основной прогноз. Вслед за бывшими социалистическими странами системный кризис аналогичного масштаба начнется в других развитых странах по тем же причинам. Причины будут одинаковыми что для соцлагеря, что для либерально-демократического лагеря. Для проверки этого прогноза не нужно быть специалистом. Масштаб кризиса и его продолжительность коснется каждого. Для того чтобы убедиться в правильности утверждения, не нужно быть специалистом. Для того чтобы понять правоту Фарадея или Максвелла, не надо знать, быть знакомым с опытами Фарадея или дифференциальными уравнениями Максвелла, достаточно включить лампочку и понять: да, они были правы, не дураки... Точно так же и в данном случае, не нужно быть специалистом по цивилизационному развитию либо какому-то другому, это вопрос коснется каждого и каждый сможет проверить. Но почему капиталистические страны должны…



Юрий Романенко. Я не понял, по каким причинам? Повторите, чтобы было понятно.



Владимир Стус. Причина в завершении Модерна, и в настроенности. Дальше об этом будет. Почему некоммунистические страны должны повторить кризис завершения коммунизма? При кажущейся парадоксальности данный прогноз во многом очевиден. Кризис коммунизма был связан с окончанием модерна — фазы быстрого развития. Но дело в том, что на быстрые темпы развития были настроены не только коммунистические страны. Кстати говоря, в максимальной мере ориентированные на быстрые темпы развития, максимальные темпы, показывал именно Третий Рейх — германский фашизм, а не коммунизм. Это была система, настроенная на еще более быстрые темпы развития. Поскольку шла война, то в основном это выражалось в ставке на чудо-оружие, созданное немецким гением. И это чудо-оружие должны было сломить огромное ресурсное превосходство союзников. По ряду позиций для реализации этой стратегии Третьему Рейху не хватило буквально чуть-чуть времени. Но многие десятилетия после войны ученые всего мира использовали, развивали идеи, разработанные поверженным противником. Можно долго перечислять те технологические достижения, которые были сделаны в этот короткий период, несмотря на войны, репрессии, несмотря на полный волюнтаризм системы управления, но если мы хотим увидеть самые быстрые темпы развития за все время исторического развития, то это был германский фашизм. Он же первым и рухнул, он был настроен на более быстрые темпы развития, и он не выдержал ресурсного противостояния, и темпов развития оказалось недостаточно, чтобы переломить ресурсное превосходство союзников.



СССР и другие страны соцлагеря предполагали ориентацию общества на чуть более медленные темпы развития, чем фашистская Германия. Но в конце пятидесятых годов прошлого века на Западе серьезно обсуждался вопрос самой возможности противостояние волне коммунизма. Когда социалистические страны, имеющие существенно более высокие темпы развития, обойдут Запад. Тезис «Догоним и перегоним!» в конце пятидесятых годов был вполне актуален. Это было до того, как его провозгласил Хрущев. Кто не верит, пусть сравнит темпы развития стран в середине двадцатого века, когда…



Юрий Буздуган. Это не соответствует действительности. Вспомните реформы 1965 года…



Константин Матвиенко. Юра, здесь много чего не соответствует действительности. Но давайте дослушаем.



Владимир Стус. В те годы встречался Эйзенхауэр с английским премьером и основной вопрос их встречи был: как противостоять соцлагерю и коммунизму, после того, как они, имея такие темпы развития, обойдут по абсолютным показателям и пойдут дальше? И что дальше делать, и как вообще ему можно противостоять, когда уничтожить его уже невозможно, а противостоять экономически этим темпам, и другим темпам культурного, социального развития невозможно будет? Ну, сами западные страны после Великой депрессии во многом переориентировались на быстрые темпы интенсивного развития во всех областях. Это и монетарная политика, ориентированная на увеличение внутреннего спроса, — кейнсианство, и увеличение доли ВВП, распределяемого через бюджет, и увеличение социальной защиты, и ориентация на средний класс, с обеспечением расового, гендерного, религиозного и другого равенства. Не случайно критики Генри Форда называли его социалистом. И демократия, и развитие демократических институтов, и скандинавская модель социализма тоже появилась не на пустом месте.



Конечно, западные оппоненты Советского Союза, отстаивающие контрреволюционные, антикоммунистические идеи и традиционные ценности, были ориентированы на более медленные, чем в СССР, темпы развития. Но частичная переориентация всех форм жизни общества на значительно более быстрые темпы, чем до начала Модерна, была неизбежна, и она была осуществлена. Иначе бы молот перемен, в том числе и Великая депрессия, камня на камне бы не оставила от традиционного закостенелого общества и мы бы имели реализацию коммунистической идеи в общемировом масштабе. Конечно, в разных странах ситуация отличалась, однако региональное развитие старых развитых стран лишь дополняет глобальную картинку.





Впрочем, темпы развития существенно снизились, коммунистический путь развития, как ориентированный на более быстрые темпы развития, оказался неспособным справиться с медленными: с перестройкой, собственностью, демократизацией, рыночными отношениями оказались не в состоянии обеспечить то, для чего они задумывались. А для чего они задумывались? Для ускорения. И социалистический лагерь рухнул как карточный домик. Кстати, крушение соцлагеря, во многом, компенсировало и отдалило этот кризис, который, сейчас намечается, первые кризисные явления которого мы уже видим сейчас.



Как отдалило? Образовался новый рынок, который раньше был закрытым для западных стран.

Появился доступ к закрытым ранее советским технологиям, ученые начали свободно переезжать на Запад, появился рынок сбыта западных товаров и рынок дешевого сырья. Таким образом, наш кризис немного отдалил их кризис, иначе он у них тоже начался бы раньше. Но темпы развития продолжали снижаться и сейчас подошло время рухнуть и либерально-демократическому лагерю по тем же причинам. Былые реформы тридцатых — шестидесятых годов минувшего века, определившие лицо современного либерально-демократического общества, становятся для него тяжелым бременем, неподъемным в условиях низких темпов развития и накладываемых ограничений. Попытки обеспечить дальнейшее ускорение, их эффективность сравнима с советскими. И во многом роль Обамы — это будет роль второго Горбачева. Не потому что они плохие: один и второй, а потому что возможности влияния были очень и очень ограниченными. Имеющиеся резервы западной системы, огромная масса накопленного капитала, переориентация капитала на выпуск товара статусного спроса, ориентация и развитие дизайна, эргономики, использование энергосбережения, выноса производств, милитаризм, экспопризм и другие резервы близки к исчерпанию. Экономики ведущих западных стран находятся в глубоком застое, постепенно переходящем в рецессию.



Напомню, что понятие застоя, как и понятие рецессии, имеет четкие количественные определения, известные еще с советских времен — это темпы развития ниже трех процентов в год. Таким образом, кризис коммунизма и кризис либеральной демократии — это явления одного порядка, неизбежно следующие друг за другом. Это все этапы кризиса перехода от модерна к постмодерну в цивилизационном понимании этих терминов. Можно сколько угодно устраивать ритуальные похороны коммунизма с плясками на груди покойного, и с клеймением его вечным позором, но ровно до тех пор, пока либерально-демократическая система старых развитых стран не станет разваливаться так же, как совсем еще недавно социалистическая.



Каковы параметры предстоящего кризиса? Очевидно, что наблюдаемые события не закончатся локальным ипотечным кризисом, или финансовым кризисом, или классической рецессией, или даже великой депрессией. В то же время тотальная мировая война в ближайшие десятилетия практически невозможна, также невозможна, как была неизбежна в первой половине минувшего века. Холодная война двух противостоящих систем также нереальна: нет ни ресурсов, ни того уровня концентрации. Наиболее близкая историческая аналогия предстоящего кризиса была так давно, что такое развитие событий учеными и экспертами сейчас вообще не рассматривается. Для того, чтобы посмотреть, что будет, нужно во многом посмотреть, что было в то же время в этой же фазе в предыдущем цикле. И это закономерно, так как распад Советского Союза тоже никто не прогнозировал.



Константин Матвиенко. Бжезинський не враховується…



Юрий Романенко. Тоффлеры тоже в общем-то…



Владимир Стус. Никто из них не говорил. Они если и прогнозировали, то гораздо больше.



Юрий Романенко. В 1981-м или в 1982 году Тоффлер писал о том, что «советский корабль плохоуправляемый и разбалансированный имеет не очень радужные перспективы». Но не важно.



Владимир Стус. По моим расчетам крайней датой начала активной фазы кризиса будет 2015 год. Активная его фаза, может начаться в любой момент до этого времени. Более точно определить ее невозможно, потому что он может проявиться в любой сфере: геополитической, экономической, технологической… Практически в любой. По времени кризис продлится одно поколение. Это может быть парадоксально, но с учетом того, что наш кризис тянется, по меньшей мере с девяностого года прошлого столетия, а, может быть, даже и раньше, Украина и постсоветское пространство вступили раньше в кризисную фазу, то это не такой уж и нереальный прогноз. Тем, кто помнит распад социалистической системы, будет достаточно легко себе представить его начало, начало общего кризиса, экстраполировав картинку на планетарный масштаб. Как бывшие связи внутри СЭВ, так и затем внутри Союза связи рухнули, также рухнет и глобализация. Статью о глобализации я раздавал, кому не досталось, кому не раздал, можно найти по поиску в Интернете по словам «глобализация завершается». Она уже, глобализация, почти остановилась и уже откатывается назад. Там же, кстати, есть описание и того, какой процесс будет после глобализации, почему, и к чему это приведет.



Вопрос сейчас не в том, насколько упадет та или иная валюта, или фондовый индекс. А вот смогут ли они остаться и сохраниться? Если да, то, что от них останется. Смогут ли остаться и сохраниться страны и образования стран, которые эмитирует эти валюты, по которым рассчитывается фондовый индекс? Вспомните, как быстро советский рубль стал деревянным, денежные потоки остановились, товарные услуги свелись к бартеру, и вся еще недавно могущественная экономика развалилась на глазах. Примерно то же самое произойдет в связи с началом активной фазы кризиса.



Вторая серия этого увлекательного сериала, который мы видели на советском примере, в мировом масштабе фактически гарантирована. Но кризис постсоветского пространства был смягчен Западом, как по остроте, так и по продолжительности. Кризис же перехода самого Запада к постморедну смягчать некому. Посткоммунистические страны либо сами начали только выкарабкиваться из своего кризиса, либо полностью интегрировались с Западом, то есть прыгнули из огня в пламя. На новых азиатских тигров, в том числе и Китай, рассчитывать не стоит. Их недолгий вторичный модерн также постепенно смоет волной всеобщего кризиса.



Образно говоря, продолжив те негативные тенденции постсоветского пространства 1992-1994 годов на десятилетие вперед, и вы увидите остроту и динамику предстоящего кризиса. Для наглядности можно привести следующее сравнение. После развала Советского Союза наиболее пострадавшие регионы Средней Азии, Закавказья, Молдовы, скатились практически до уровня натурального хозяйства. То же самое, но в гораздо больших размерах и территориях, и по времени это произойдет снова. Это и есть то самое дно кризиса. Сейчас часто спрашивают: а достигли ли мы уже дна? Скоро ли начнется улучшение? Вот этот уровень натурального хозяйства — это дно кризиса, увидеть которое еще предстоит.



Соответственно сейчас еще и активная фаза кризиса не началась, и до дна еще очень далеко. Это если мы говорим о мировом масштабе, Украины мы сегодня не касаемся. Если рассматривать исторические аналоги, то ближайшим фазовым аналогом является продолжительный и масштабный кризис, связанный с завершением эпохи Реформации, Возрождения и Великих географических открытий. В исторической традиции он назван Тридцатилетней войной. По сути дела нас ожидает вторая Тридцатилетняя война.



Это была очень необычная война, и даже не война в привычном понимании этого слова, а типичное Смутное время. Чем больше стараешься его понять, внутреннюю логику событий, тем менее рациональными они кажутся, особенно на личностном уровне. В сравнении с предыдущими войнами, это была наиболее масштабная по сочетанию количества стран-участниц и территорий противостояния сторон, длительности и количества театров военных действий. Старые методы организации армий и ведения боевых действий оказались малоэффективными в новых условиях. Сменяющие друг друга главные театры боевых действий, с втягиванием постепенно увеличивающегося количества стран, кризис внутри этих стран был зачастую более острым, чем между ними. Локальные гражданские войны, этнические чистки и религиозные, экономические блокады, и ряд ведущих центров геополитического влияния утратили свои лидирующие позиции. Они не только не смогли обеспечить распространение своего религиозного, идеологического, экономического и военного влияния, но и сами подверглись жесточайшим внутренним кризисам с реальными угрозами раскола и территориальными потерями. В данном случае речь идет об Испании. Большинство людских потерь было даже не среди военных и будет, не в результате военных действий, огромное количество людей умерли от эпидемий, природных катастроф, последствий экономических блокад, разрушения хозяйственных связей. Великие идеи Возрождения, как и сейчас великие идеи Модерна, были похоронены, казалось навсегда. Научно-технологическое развитие сильно замедлялось. Война не стала катализатором его ускорения. В этом одно из основных отличий. Мы привыкли, что война ускоряет научно-техническое развитие, а в данном случае будет все наоборот.



Грузопоток как внутри Европы, так и в межконтинентальной торговле сократился в разы, экономический спад измерялся в разах, а не в процентах. Глобализация того уровня сменилась регионализацией, переходящей в раздробленность, многие экономические инструменты и возможности просто перестали существовать. И так продолжалось на протяжении десятилетий. В результате снижения техногенного воздействия, а затем и снижение численности населения, снизился результат экологических проблем. Вот так они, кстати, будут решаться. Но наиболее пострадавшие регионы пришли в запустение. Выход из масштабного кризиса, с достижением докризисных показателей, занял не одно десятилетие. А наиболее пострадавшие регионы не восстановились полностью и через столетие. Эти наиболее общие описания Тридцатилетней войны, если перенести в планетарном масштабе на ближайшие десятилетия, мы получим в первом приближении картину предстоящего кризиса. А наблюдаемые сейчас кризисные явления, это еще не Смутное время, а лишь прелюдия к нему. Вы знаете, более точный среднесрочный прогноз можно найти в Интернете по поиску «прелюдия к смутному времени». Введя эти слова, вы откроете прогноз на время до того, как начнется активная фаза.



Но история не повторяется, полных аналогий не бывает. Бесчисленны более существенные различия между первой Тридцатилетней войной и второй. Нет, эти различия не в том, что мы стали значительно умнее, цивилизованнее и добрее, и все будет протекать по-иному. За прошедшие четыреста лет, это слишком маленький срок в истории человечества, чтобы изменить самого человека. Отличие во внешних условиях, реализация технологических достижений эпохи Возрождения, позволила открыть новый свет полный ресурсов и готовых колонизаций. Расширение цивилизаций в результате технологических прорывов модерна оказалась гораздо скромнее. Результатом является дефицит ресурсов и избыток рабочей силы, а также обострение экологических проблем. В этой ситуации западной, до этого европейской, а еще до этого христианской цивилизации не было, по меньшей мере, восемьсот лет. В этом ее уникальность этой ситуации. Любые аналогии с ближайшими событиями просто не будут работать.



Юрий Буздуган. Я прошу прощения, чего не было восемьсот лет?



Владимир Стус. Той ситуации, в которой оказались сейчас западные страны, старые развитые страны, они не находились…



Юрий Буздуган. Тридцатилетняя война была в 1618-1648 годы.



Константин Матвиенко. Він наводив цю аналогію.



Юрий Буздуган. Нет, я просто к тому, что это было гораздо ближе, чем восемьсот лет.



Владимир Стус. Да, но я же говорю, что ситуация Тридцатилетней войны не полностью повторяет то, что сейчас. Мы сегодня имеем несколько другую ситуацию.



Костянтин Матвієнко. Володимире, а що було вісімсот років тому? Батий?



Владимир Стус. Я отвечу, давайте я закончу доклад. Внешняя природная ситуация сейчас гораздо хуже, чем была во время Тридцатилетней войны. И в этой ситуации, которая сейчас есть, западная цивилизация не находилась более восьмисот лет.



Другим различием является влияние малого ледникового периода в семнадцатом веке, и вероятность глобальных климатических изменений в ближайшие десятилетия не связана с деятельностью цивилизации. Если очень кратко, то таков мой прогноз, напрямую вытекающий из представленного видения коммунизма, основанный на модели развития технологических цивилизаций. Данный метод позволяет конкретизировать прогноз по географическому, временному или отраслевому признаку. Но приведенных выше основных тезисов, на мой взгляд, достаточно для экспериментальной проверки этого видения коммунизма. Я хочу призвать все экспертное сообщество сопровождать свои выводы цивилизационного, геополитического и любого другого анализа комплексных длительных процессов приложением по их экспериментальной проверке. Без этого они представляются простой болтовней и никакого отношения к науке не имеют, независимо от научных званий, должностей этих пиарщиков от науки. Желающие могут последовать моему примеру и в подтверждение своих выводов опубликовать в доступной форме прогноз и поставить на него свою репутацию. Я это делаю регулярно, вы можете посмотреть мои предыдущие прогнозы.



Например, пятилетний прогноз комплексного развития Украины, где впервые упоминается этот кризис, который сейчас наступает. Тот прогноз называется «Пятилетка Ющенко» («Зеркало недели», №1 за 2005 год). Где дан комплексный прогноз экономического развития, политического, социального и культурного развития. Каждый может понять и сделать оценку, насколько этот метод работает и насколько тем прогнозам, которые я делаю сейчас, можно верить. В конце концов, огромный массив исторической информации служит не для того, чтобы на потребу властей одних славить, а других клеймить. А для того, чтобы, анализируя его, попытаться понять будущее и свои возможности влияния на него. Спасибо за внимание. Я готов ответить на все вопросы.



Юрий Романенко. Задам первый вопрос, который, наверное, волнует всех. Честно говоря, из ваших слов я так и не понял, что такое коммунизм. Потому что вы обозначили его, что коммунизм является циклической идеологией. Но в чем его суть? Я не поленился, зашел в «Википедию», и здесь написана дефиниция, что коммунизм — общество, основанное на общей совместной собственности. После девятнадцатого века под этим термином чаще всего подразумевается, спрогнозированная в теоретических работах классиков марксизма, общественно-экономическая формация, созданная на общественной собственности на средства производства. Предпочитает наличие высокоразвитых производственных сил, не имеет деления на социальные классы, и отделение государства. Обходится без денег, реализует принцип: от каждого по способности, каждому — по потребности.



Костянтин Матвієнко. Юра, а там не написано, що він ніколи й ніде не був збудований, отже, він не міг померти.



Юрий Романенко. Вот. В общем-то, об этом я и хотел сказать. Собственно говоря, Константин, верно сказал, что он нигде не был создан, соответственно, если мы говорим о кризисе коммунизма, то его не могло быть.





Владимир Стус. Отвечаю. Определение коммунизма с цивилизационной точки зрения -это радикальная форма времени перемен. В данном случае — это радикальная форма Модерна. Экстраполируя это дальше, мы увидим, что радикальная форма христианства — это христианский коммунизм, в радикальной форме Реформации мы увидим предыдущее воплощение коммунизма. По этой же причине коммунизм никогда не может быть построен, из-за цикла развития он в принципе не может, как исчезнуть, так и быть построенным.



Александр Кириченко. Правильно ли я вас понял, что по вашему определению коммунизм — радикальная форма воплощения любой идеи?



Владимир Стус. Нет. Это радикальная форма воплощения политических, экономических, религиозных, социальных и других идей, связанных с фазой ускоренного развития.



Костянтин Матвієнко. Звідти й позитив.



Владимир Стус. Да. Будь-то модерн, будь-то эпоха реформации, будь-то эпоха раннего христианства.



Александр Кириченко. Соответственно это радикальная фаза реализации любой идеи с ограничением в виде ускоренного развития?



Костянтин Матвієнко. Але продовжуючи логічно вашу думку, то криза комунізму означає не що інше, як криза цієї радикальної фази?



Владимир Стус. Правильно. В виду ее завершения.



Владимир Лупаций. Так зачем тогда называть коммунизмом? Смысл.



Владимир Стус. Еще раз.

.

Александр Кириченко. Зачем фазу радикальных перемен, то есть ускоренных изменений, называть коммунизмом?



Владимир Стус. Фаза называется скачок. Она не имеет своего названия. В нашей исторической традиции эти фазы называются: первая — эпоха Крестовых походов, вторая — Реформации и Модерна. Коммунизм — это наиболее радикальное воплощение тех идей, которые дает…



Владимир Лупаций. Можно вопрос?



Владимир Стус. Да.



Владимир Лупаций. Вот эти фазы реформация, христианства, какое это имеет отношение к цивилизации? Это что, цивилизационные скачки?



Владимир Стус. А вы не были вначале, я вначале об этом говорил. Есть два вида взгляда на развитие, на ход истории. Первый взгляд — это восточный, и традиционный американский, когда история — это круг. Завершение этого круга и есть история.



Владимир Лупаций. Но вы же пользуетесь источником?



Владимир Стус. Нет. Второй взгляд — это взгляд линейной истории, характерный для западных цивилизаций. Это линейный взгляд, причем крайней коммунистической формой этого взгляда, который сейчас тоже будет, очевидно, неэффективным, и неправильность его будет очевидна каждому, является тезис об ускорении развития. То, от чего следует отказаться, и то, чего не будет очевидно. Это тезис ускоренности развития. То, чем я пользуюсь, это есть синтез восточного циклического движения развития с западным линейным на основе модели развития технологических цивилизаций.



Александр Кириченко. То есть гегелевская спираль…



Владимир Стус. Не совсем гегелевская спираль. В гегелевской спирали все-таки в традиционном ее истолковании, витки не накладываются один на один, это пружина. А в данном случае может быть наложение, и величина витка зависит от благоприятности внешних условий для данного технологического уровня. Условия могут быть настолько неблагоприятные, что величина следующего витка будет ниже, чем предыдущего.



Александр Кириченко. То есть вы предполагаете возможность декомпрессии этой спирали?



Владимир Стус. Да, с наложением витка на виток.



Костянтин Матвієнко. Ось я підтримав би цю думку на прикладі України. Ми мали в дев’яностому році минулого століття чотирнадцять трильйонів вартість усієї країни. Зараз ми маємо близько одного трильйона. Тобто ми з індустріальної, і навіть частково інноваційної економіки повертаємося до аграрної, натуральної економіки. Оце класичний приклад декомпресії цієї спіралі.



Владимир Стус. Классический признак вот этого дна.



Александр Кириченко. Нет, это регресс просто обычный.



Юрий Романенко. Я просто никак не могу понять, почему вот эти вот скачки называются именно коммунизмом, а не как то иначе.



Владимир Лупаций. Господа, какой регресс? Если это еще из социальной инерции Советского Союза. Если бы это было развитие на собственном основании, а потом как бы регресс…



Костянтин Матвієнко. Розумієш, в чомусь, безумовно, регрес, але в чомусь все одно суспільство розвивалося і незважаючи на те, що була спіраль.



Юрий Романенко. Давайте по очереди. Господин Кириченко.



Александр Кириченко. Ваше представление, что есть линейное развитие истории, циклическое, и есть ваше представление о развитии истории. Так вот скажите, где есть скачок, о котором вы говорили? В линейном развитии, и в циклическом развитии. Где момент там этого скачка, кроме как в вашем представлении? Есть линейное видение развития истории, вы сказали. Где там скачок, в какой момент он происходит? И есть циклическое, которое может завершиться. Где там в реальной истории этот момент скачка? То есть коммунизма в вашем понимании.



Владимир Стус. Следы скачка можно видеть и в восточном понимании развития истории, в виде времени перемен китайском, и в линейном, западном понимании истории в виде вот таких периодических фаз, интенсивного развития: эпоха крестовых походов, эпоха реформации, модерн. Это есть и там, и там. В данном случае модель развития технологических цивилизаций — это попытка синтеза восточного и западного взгляда на ход истории.



Юрий Гаврилечко. Можно сказать, что ваши, в данном случае воззрения, близки к Леммовским, изложенным им в «Сумме технологий»? Есть скачок, как это называется, до определенного момента, до следующей волны, есть дивергенция — его распространение, и есть последующая деградация, которая опять-таки будет служить для следующего скачка. И на каждом из этих этапов технология имеет свои отличительные черты, то есть, можно сказать, что да, сейчас есть мобильные телефоны, компьютеры, плазмы, но, тем не менее, по уровню жизни мы сидим намного ниже. То есть это просто явления разного порядка, несмотря на то, что технический уровень стал выше в Украине, чем пятнадцать лет назад. Ну, и что, что он стал выше? А, грубо говоря, это не привело к тому, что люди стали жить лучше. Все. Технический уровень здесь никак не был связан непосредственно с уровнем жизни.



Константин Матвиенко. Скажем так, ликвидность страны стала ниже, несмотря на то, что как бы стиль жизни поменялся.



Юрий Гаврилечко. Да. Можно так сказать?



Владимир Стус. Спасибо за вопрос. Объясняю. Модель развития технологических цивилизаций включает в себя вот этот Леммовский подход. Она дополняет его механизмом взаимодействия цивилизаций технологических и природной среды. Влиянием природной среды не просто само по себе, а на технологическую цивилизацию на данном уровне развития технологий. Просто говоря, условия Саудовской пустыни, Аравийской пустыни, для уровня пятнадцатого века были крайне неблагоприятны. Для современного технологического уровня, основанного не нефти, это суперблагоприятные условия. Условия не изменились, изменился технологический уровень. То есть модель, основана как на этой циклической Леммовской системе, так и учитывает взаимодействие технологической цивилизации с окружающей средой на фундаментальном уровне. Изначально первое название модели было «антиэкология». То есть это была попытка создания альтернативы неэффективному и ничего не предлагающему конкретно экологическому направлению.



Юрий Романенко. Еще вопросы есть? Тогда я еще вопрос задам. Честно говоря, из ваших слов опять-таки я не понял, что является движущими силами сегодняшнего кризиса? Какие движущие силы были у предыдущих кризисов? Привязка, например, к Тридцатилетней войне, мне кажется, натянута, потому что Тридцатилетняя война носила ограниченный характер. Даже в Европе она не помешала развитию многих других стран. Например, те же Нидерланды в этот момент достигли пика своей гегемонии и стали, согласно броделевской классификации, ядром формирующейся миросистемы.



Юрий Гаврилечко. Мировым гегемоном, да.



Константин Матвиенко. Сверхдержавой.



Юрий Романенко. И это факт был. Нидерландам, в общем-то, по барабану были эти разборки Германии со Швецией и другими.



Константин Матвиенко. Не по барабану, это для них был как раз «бульон животворительный», как говорят.



Юрий Романенко. Благодаря которому они поднимались. Поэтому да, с одной стороны, была деградация у ряда стран, например, у той же Чехии, которая понесла чудовищные потери. С другой стороны, был необыкновенный подъем, который, в общем-то, создавал условия для формирования нового гегемона - Великобритании, которая позже пришла на смену тем же Нидерландам.



Константин Матвиенко. Единство и борьба противоположностей.



Юрий Романенко. Второй вопрос. Вам не кажется, что натянутая такая получается привязка? Потому что это был слишком локальный европейский такой контекст. Если бы вы взяли другую сторону Евразии, то там вообще-то проходили совсем другие процессы, и им все равно, что в тот момент происходило в Европе. Тому же Китаю, который маньчжуры взяли. Либо же Индия, которая достаточно стабильно развивалась.



Владимир Стус. Спасибо за вопрос. На то она и естественнонаучная парадигма, что она позволяет проверить. И я отношусь к прогнозу, как к эксперименту. Я не говорю о повторении, тем более мы находимся в иных условиях. Мы имеем другой тип. Я говорю о Тридцатилетней войне, как не о том, что нам предстоит, а как о наиболее близкой аналогии. Человек мыслит аналогиями. Это наиболее близкая аналогия. Что касается Нидерландов, то Нидерланды и выехали за счет того, что они тогда назывались, их название было убежищем. Они были убежищем, они не участвовали в этой Тридцатилетней войне, и ресурсы стекались туда, и за счет как раз неучастия в этой войне они и выиграли. Кстати, и Швейцария, швейцарская вся механика, часовая промышленность возникла тогда, когда в Швейцарию пришли, гонимые из Франции, гугеноты. Здесь хотелось бы сделать проекцию на Украину. То, чего мы касались сегодня, вообще не связано с Украиной.



Юрий Романенко. Вот это и подтверждает просто мой тезис, что Тридцатилетняя война была локальным столкновением, как югославская война, например, в недавних событиях. Можно привести такую же аналогию.



Владимир Стус. Для того мира Швеция, Италия это было гораздо далее. Это примерно то же, что сейчас это Земля и Марс. Плюс еще то, что действия велись не только на европейском континенте, то была самая глобальная война. То есть применительно к Украине. Одна из наиболее вероятных тактик Украины, это повторение тактики Голландии, тактики Швейцарии в той Тридцатилетней войне — стать убежищем во время всеобщей смуты и всеобщих блокад, войны каждого с каждым. Почему тогда неприменима была оценка к Китаю, с отсылкой к Индии и другим странам? Они находились в других фазах развития. Сейчас тоже не весь мир находится в этой фазе развития — не везде закончился модерн. В Китае модерн в полном разгаре. В Африке он и не начинался. Когда мы говорим о фазах, о цифрах развития, мы должны понимать, что земля все еще не в одном цикле, есть локальные территории, достаточно большие, которые находятся в своих циклах. Я вам больше скажу, разорение ареала мухи цеце, является непреодолимым барьером пока что для включения этого ареала обитания в общую мировую систему и ее подтягивание к общему циклу других стран.



Юрий Романенко. Опять-таки позволю себе покритиковать. Такой контрвопрос. А почему вы взяли, что к Украине может быть применима нидерландская модель? Нидерланды обладали на тот момент передовыми технологиями, именно поэтому они были ядром мировой системы. Потому что они обладали инновациями, которые позволили им в кратчайшие сроки аккумулировать капитал.



Юрий Буздуган. Они обладали самым большим флотом. Кельбер сказал, что шестнадцать тысяч голландских кораблей и десять тысяч кораблей всех остальных стран мира.



Юрий Романенко. Но это тоже не сразу произошло. Одним из таких главных условий такого резкого скачка было чудовищное совпадение факторов, когда в Великобритании, во Франции начались проблемы с поставками продовольствия, а это продовольствие было в Восточной Пруссии, в Польше, и только у голландцев…



Юрий Буздуган. В России, в Украине…



Юрий Романенко. Но только у голландцев как раз в то время были свободные суда, которые могли его доставить. И они на этой монополии они и смогли быстро сконцентрировать капитал, а потом направить в более прибыльные сферы.



Юрий Буздуган. Они получили в десять раз больше золота, чем Испания выкачала из Америки.



Константин Матвиенко. Короче говоря, в Украине таких факторов нет, поэтому Украина не может рассматриваться в качестве Швейцарии и Голландии.



Владимир Стус. Я привел Голландию, как пример убежища. В том плане, что тактика Украины будет аналогичной, будет напоминать Голландию в том, что Украина будет строить себя как страну-убежище во время общей смуты. Более адекватной, и наибольше со всего того европейского театра, который был во время первой Тридцатилетней войны, наиболее близко нам подходит Швейцария. Почему? На это есть большая статья, и на основе этой статьи разработаны сверхдолгосрочные тенденции развития Украины. Если будет интересно, я сделаю на эту тему отдельный доклад.



Костянтин Матвієнко. Я тут підтримую, Україна вже виступає як притулок. От російський газ у наших газосховищах отримав притулок, а потім ми його відповідно віддамо.



Юрий Романенко. Дело в том, что Украина, если опять-таки брать аналогию со странами Тридцатилетней войны, то она как раз выступает в роли Чехии, стратегически важной территории, обладание которой важно для более крупных акторов. Именно поэтому за нее идет напряженная борьба. И эта борьба как раз сейчас разворачивается и приобретает все более радикальные формы.



Константин Матвиенко. За инфраструктуру, да.



Юрий Буздуган. Десять тысяч лет это продолжается в Украине. Десять тысяч лет.



Юрий Романенко. Хорошо, вижу пора переходить к обсуждению доклада.



Продолжение следует

