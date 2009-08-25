Наталия Витренко об объединении левых

Стенограмма пресс-конференции



26 августа в «Главреде» состоялась пресс-конференция лидера Прогрессивной социалистической партии Украины Наталии Витренко на тему: «Перспективы объединения левых сил в Украине».





Наталия Витренко: Сегодня еще только 26 августа и по всем законодательным нормам, казалось бы, еще президентские выборы далеко, а фактически президентская кампания уже стартовала. Мы это чувствуем по рекламе на телевидении, радио, бигбордах и т.д.

И, безусловно, вероятность, возможность, перспективы создания левого блока - это очень важный вопрос для всей нашей страны. Сразу хочу подчеркнуть, что Прогрессивная социалистическая партия Украины всегда настойчиво и убежденно отстаивала идею объединения левых политических сил. Особенно это важно в нынешний момент. Почему? Прежде всего, из-за социально-экономической ситуации в стране. Второй момент. Понимая, что готовится вторая волна Оранжевой революции, нужно объединение левых. И третий момент - агрессивное вмешательство во внутренние дела Украины США и НАТО диктуют необходимость объединения левых.

Почему я на первое место поставила социально-экономическую ситуацию в стране? Мы все - граждане Украины, мы понимаем, что с каждым днем ухудшается экономическая и социальная ситуация в Украине, углубляется кризис. На фоне мирового финансового кризиса положение Украины намного хуже, чем в других странах мира. Если сравнить со станами СНГ, наибольшее падение и ВВП, и объемов промышленного производства и наибольшая инфляция – это в Украине. И прогнозы крайне негативные, как для мира в целом, так тем более для Украины.

Выйти из кризиса можно только, радикально изменив мировую валютно-финансовую систему. А с учетом того, что Украина встретила этот кризис уже в состоянии страны-банкрота, и за этот неполный год нахождения в состоянии глубокого глобального финансового кризиса еще и увеличила внешний долг Украины, то вы должны ощутить, насколько глубоко в долговой яме находимся мы все с вами.

На сегодня 90% валового продукта страны – это совокупный внешний долг Украины. 40 млрд. долларов – это государственный долг, 70 млрд. долларов – корпоративный долг. И правительство не предпринимает никаких шагов по улучшению экономической ситуации в Украине, набирая только новые и новые долги.

К чему это приводит? Если оценить ситуацию к концу этого года, то около восьми тысяч гривен должен выплатить каждый гражданин Украины внешнего долга. Долг отстрочен, не обязательно все сегодня выплачивать. Если посмотреть на перспективу, то в 2011 году будет наибольшая сума выплат, которая, если сопоставить с сегодняшним бюджетом страны, забирает весь бюджет Украины, то есть 32 млрд. дол. Сейчас доходная часть бюджета 237 млрд. грн. И вряд ли валовой продукт к 2011 году увеличится, и вряд ли увеличится бюджет. Чем платить?

Правительство, власть, президент – это временщики, которые надеются на то, что «после нас хоть потоп», «сегодня еле-еле бы удержаться».

Ухудшается социальная ситуация. Вы по цифрам видите: 8,6 % снижения уровня реальной заработной платы в июне, 10% - в июле. Реальная заработная плата ниже, чем год назад. Безработица, явная и скрытая, 3 млн. человек, это 15% трудоспособного населения страны. Безработица будет расти, доходы будут падать. И как бы премьерша ни заявляла, что она не будет повышать цены на газ, она подписала обязательства с МВФ, что она будет это делать. Следовательно, будут повышения цен на газ, это значит, повышения уровня всех остальных цен при снижающихся доходах населения.

Для того, чтобы Украине выкарабкиваться из этой ситуации, чтобы обеспечить свои предприятия заказами, и эти заказы реализовывать на внутренним и внешним рынке, существует единственный выход – интеграция с Россией, Белоруссией и Казахстаном в единое экономическое пространство. Вот где возможный рынок сбыта украинской продукции. Для того чтобы интегрироваться в этот экономический пласт – России, Белоруссии и Казахстана, нужно менять курс внешней политики.

Что сегодня мы наблюдаем в Украине? Во-первых, все представленные в парламенте политические силы речи не ведут о том, чтобы интегрироваться с Россией. Хотя законодательная база к этому абсолютно готова.

О законодательной базе нужно сказать отдельно. Потому что это принципиальнейшие вопросы. Баз понимания их невозможно понять, что в Украине происходит и чего ожидать.

Для того, чтобы провозгласить независимость, в Украине была создана определенная законодательная база, и, прежде всего, была принята Декларация о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года. Эта Декларация была положена в основание Акта провозглашения независимости, который был поддержан населением Украины 1 декабря 1991 года. То есть, Декларация стала главным документом, фундаментом законодательства Украины.

Хочу зачитать последний раздел Декларации. «Відносини Української РСР з іншими радянськими республіками будуються на основі договорів, укладених на принципах рівноправності, взаємоповаги і невтручання у внутрішні справи. Декларація є основою для нової Конституції, законів України і визначає позиції Республіки при укладанні міжнародних угод. Принципи Декларації про суверенітет України використовуються для укладання союзного договору». Вот за что проголосовал наш народ. Наш народ свою волю не менял, другого референдума не было. Никогда народ Украины не отказывался от внеблокового статуса, от интеграции с Россией и т.д.

Что должна была делать власть? Власть должна была выполнять волю нашего народа. Власть за эти восемнадцать лет эту волю растаптывала. Восемнадцать лет независимости Украины – это восемнадцать лет предательства украинской власти по отношению к нашему народу. Сколько миллионов человек вымерло, насколько разрушена промышленность, сельское хозяйство, как деградировала страна. Это как раз результаты того, что вопреки воли народа, вопреки потребностям народного хозяйственного комплекса, власть делала то, что хотела. Даже не столько хотела, сколько ей заказывали из-за океана. Украинская власть выполняла все эти годы команды МВФ, Вашингтона, Брюсселя.

Поэтому, самым важным и главным было бы для Украины создание антиоранжевой коалиции. Есть часть политиков, часть населения, которое отстаивает западный вектор, и есть другая часть населения, наиболее большая, есть политики, которые защищают интересы этой части населения.

Нужно было создавать антиоранжевую коалицию. Я об этом сказал Януковичу 29 декабря 2004 года, когда уже было понятно, что американский сценарий реализован, ему не дадут возможность занять пост президента, пост президента отдадут Ющенко. Я сказала, что надо создавать антиоранжевую коалицию, он сказал: «не время».

Потом, в апреле 2005 года, было заседание антиоранжевых сил, там наша позиция совпала с позицией покойного Кушнарева, и мы отстаивали вместе необходимость создания антиоранжевой коалиции. Но трусость, тупость, продажность и алчность Партии регионов не дали возможности создать антиоранжевую коалицию.

Я вижу, что и на сегодня Янукович и его поводыри не способны объединить антиоранжевые силы, не способны защитить исторический выбор нашего народа и этим самым спасти Украину от разрушения и порабощения.

Почему я говорю об угрозе второй волны Оранжевой революции? Потому что именно это готовится в Украине в результате принятия Закона «О выборах Президента». Принятый Закон противоречит Конституции Украины. В Конституции Украины выписаны основные принципы, нормы, и эти нормы не позволено никому нарушать.

Есть 19 статья Конституции, которая гласит о том, что власть имеет право делать только то, что ей разрешено. 22 статья говорит, что нельзя уменьшать существующие права и свободы. А Закон о выборах их резко сужает, даже тем, что повышает налоговую сумму в пять раз, уже сразу сужает возможности людей неимущих.

Статья 24 Конституции говорит, что все имеют равное право голосовать. Закон вводит норму: только те, кто состоят на консульском учете. Имеются в виду зарубежные граждане. Сегодня миллионы украинских граждан находятся за рубежом, в Португалии, Испании, России. Сколько из них состоит на консульском учете? Менее 10%. Значит, 90% находящихся за рубежом лишены права проголосовать.

55 статья Конституции - право на судебную защиту. Закон не предусматривает судебную защиту оспаривания результатов выборов. Только процедура голосования и то, конечно, это все условно.

Итак, принимается неконституционный закон. Зачем? Януковича ведут как быка за ноздрю на бойню, ему кажется, что он поднимается на Олимп для победы, он не понимает того, что ловушка уже все сделала. Почему? Потому что для США, для НАТО самое страшное, чтобы был изменен внешний курс Украины. Им надо, чтобы Украина оторвалась от России, дрейфовала на Запад. Вот их задача. И они все восемнадцать лет эту задачу реализуют в Украине. И глупо предполагать, что вдруг они поменялись и сказали «делайте, что хотите» - никогда в жизни мировое правительство на это не пойдет. И Обама может расточать только улыбки, а будет делать только то, что ему будут диктовать.

Итак, Закон «О выборах Президента Украины» предусматривает возможность оспаривания результатов выборов – элементарно – через Конституционный Суд - не признание результатов выборов, не признание самого избрания президента. Это тузы, которые в свой карман положил Ющенко. Если только на выборах победит не тот, кто нужен Западу, результаты эти признаны не будут.

Доказательств фальсификаций будет масса. Вы представьте, что такое норма, когда любой человек в день выборов может прийти на любой избирательный участок, потребовать, чтобы его внесли в списки голосующих и проголосовать. Будут ходить автобусы, поезда, будут эти проплаченные люди зарабатывать деньги, и делать заказчикам необходимые итоги голосования. Это будет вынесено на улицу, потом будет все разыграно, как в Молдове, как в Иране, как было раньше в Украине. Это уже настолько отрепетировано, настолько отшлифовано, что не вызывает сомнений.

Вот почему Тимошенко помчалась во Львов 20 августа и на Всемирном конгрессе украинцев начала клясться, что Украина будет в Европейском Союзе, что только украинский язык будет в Украине, что она не допустит постановки вопроса о государственности русского языка. Именно там она вдруг начала хвалить этих подонков, которые осквернили памятник Ленина, и назвала их «патриотами». Зачем? Для Тимошенко крайне важно заявить Западу, что она своя, что она никоим образом не будет ничего менять в Украине, чтобы дали ей возможность стать Президентом страны.

А Янукович думает, что он, как обычно, всех обманет, он и там, и там, то за Кириллом ходит, то поддерживает обращение Медведеву, говорит о том, что он сменит власть. Он как бык, которого ведут за ноздрю. Он думает, что он победит на выборах.

Что остается Украине? Какая возможность изменить курс внешней политики? Изменить экономическую модель? Объединение левых. Вот в чем историческая важность объединения левых. И тут не может быть амбиций ни у каких вождей. Нужно объединять все силы, исповедующие левую и левоцентристскую идеологию, и блоком, объединившись, идти на выборы.

Но в Украине происходит другое. 30 июля на сайте КПУ появляется Декларация о единстве левых сил. Мы получили ее официально 5 августа, но 1 августа было заседание Президиума нашей партии, и мы рассматривали эту Декларацию, взяв ее с сайта. И не просто рассматривали. Мы пригласили на заседание представителя КПУ – Сергея Петровича Гмырю. Был представитель партии «Справедливость», был лидер партии «Киевская Русь». Они все присутствовали на заседании, где мы рассматривали проблему единства левых сил.

Что в Декларации нас не могло не удивить? Это предложение сначала поддержать единого кандидата, а потом договариваться о чем угодно. Почему мы принципиально против такого сценария, такой процедуры? Потому что мы уже увидели, что она бесперспективна. Мы это уже проходили. Мы в 1999 году во втором туре решением Президиума ЦК ПСПУ поддержали Петра Симоненко. Мы принесли ему наше решение и сказали: «Мы готовы включиться в агитационную работу, все сделать для того, чтобы во втором туре обеспечить победу».

Если бы Петр Симоненко в 1999 году захотел победить и развернул борьбу во втором туре, у него были реальные шансы победить. 22% получил он, 11% - Мороз, почти 11% - я. Это уже 44% голосов, это больше, чем было у Кучмы. Но нужно было бороться. Петр Симоненко бороться не захотел. Нас абсолютно никуда не подключил для совместных выступлений, для совместных атак. И когда через 2,5 года подошли парламентские выборы 2004 года и мы решением съезда обратились к ЦК КПУ о создании левого блока, они отказались. И получается, захватив все наши голоса в 1999-м, коммунисты нам помахали ручкой и баллотировались в 2002-м сами.

А нас в парламент не пропустили и в 2002-м, и в 2006-м из-за фальсификаций.

Еще был момент такой же линии в прошлом году на выборах в Киевский городской совет. Мы тогда поддержали коммунистов, я подписала воззвание к киевлянам, чтобы проголосовать за КПУ, но КПУ никуда это воззвание не пустила, ни разу я не вышла в эфир. Голоса сторонников нашей партии не были использованы коммунистами.

Таким образом, мы увидели, что соглашаться на такие предложения было бы неправильно, и мы выписали полностью предлагаемую процедуру, как мы видим создание левого блока.

1 августа было принято решение Президиума ЦК ПСПУ, а 6 августа я его со своим сопроводительным письмом направила в ЦК КПУ. Здесь четко расписано, что мы предлагаем делать блок, который имеет свою политическую платформу, которая согласована руководящими органами, потом поддержана съездами партий, входящих в блок. Потом проведение межпартийного съезда, который избирает исполком блока и выдвигает единого кандидата в президенты.

Причем, у нас нет никаких амбиций, что Витренко или кто-то из наших должен быть кандидатом в президенты. Может быть и Петр Симоненко. Но учитывая очень большие вопросы к Петру Симоненко со стороны нашего электората – сотрудничество с Юлией Тимошенко, до сих пор представитель КПУ работает в ее правительстве, это и голосование в парламенте в интересах Тимошенко, это и отстаивание идеи госкапитализма и целый ряд других вопросов.

Чтобы эти вопросы снять, нужно показывать команду. Не просто кандидата в президенты, а и состав правительства, премьер-министр, программа, которую будут реализовывать левые, придя к власти. Тогда для населения Украины стало бы все понятно, за кого голосовать, кто именно будет эту программу претворять в жизнь.

Вот за что проголосовал Президиум нашей партии единогласно. Я довела это до сведения КПУ.

Сегодня 26 августа, мы не получили никакого ответа от них. Никакого.

Вчера я получила письмо от Социалистической партии Украины, подписанное Морозом. Кстати, хочу сразу сказать, что когда мы принимали решение на Президиуме о создании блока левых, мы в своем решении высказали предложение, кто должен войти в ядро блока: КПУ, ПСПУ, партия «Справедливость», партия «Киевская Русь» и СПУ без Мороза, пощадив рядовых членов партии, которые, может быть, пришли в эту партию действительно за идею. Но соглашаться с дальнейшим пребыванием в левом движении Иуды Мороза, который своими руками все сделал для установления этого олигархического, прозападного режима в Украине, который вместе с Ющенко и Тимошенко стоял на Майдане в 2004 году, а потом они втроем разделили всю власть в стране сверху донизу – конечно, прощать это Морозу нельзя.

Однако Мороз выписывает обращение ко мне, присылает декларацию о единстве левых сил, разработанную КПУ и дополненную решением Политсовета СПУ от 12 августа. Декларация практически та же, что и у коммунистов с небольшими изменениями. И процедура объединения сохраняется прежняя: то есть, поддержка единого кандидата, но потом сказано: «кроме этого, решение вопроса о выдвижении общих кандидатов на выборы в органы местного самоуправления и парламентские выборы». Т.е. совершенно размазанная процедура, которая не предусматривает формирование блока, единой команды.

Поэтому мы делаем следующий вывод: если на протяжении этой и следующей недели от Петра Симоненко, от КПУ не будет реальных предложений для нас о создании левого блока, то это позволит нам сделать вывод, что Петр Симоненко, КПУ является элементом предвыборной схемы Юлии Тимошенко, суть которой заключается в блокировании левого движения, в недопущении формирования левого блока.

Если не будут сделаны шаги со стороны коммунистов, то мы будем иначе оценивать ситуацию и думать о других вариантах.