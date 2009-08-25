Чего ожидает Ющенко от своей Конституции?

Сегодня соответствующий указ уже появился на официальном сайте Президента. Впрочем, высказанное некоторыми экспертами предположение, что гарант попытается довести всенародное обсуждение до логического завершения – всеукраинского референдума – вызывает сомнения: в тексте Указа слово «референдум» не упоминается ни разу. Но даже если он и будет объявлен, то вряд ли совпадет по времени с выборами президента. Согласно указу, Национальному институту стратегических исследований документом предписывается до 15 ноября провести ряд соцопросов по определению отношения граждан к проекту предложенных изменений и до 15 декабря подготовить обобщенные предложения к законопроекту «О внесении изменений в Конституцию Украины». Можно предположить, что референдум, если и будет объявлен, то не ранее середины декабря. Вместе с тем, закон «О всеукраинском и местных референдумах» определяет, что дата проведения референдума назначается не раньше, чем через три месяца с момента принятия соответствующего решения. То есть, если подсчеты верны, референдум возможен не ранее середины марта, когда страна, по идее, будет знать имя нового президента.



«Главред» опросил ряд украинских экспертов, чтобы разобраться, с какой целью Виктор Ющенко может именно сейчас инициировать всенародное обсуждение своих инициатив и как это может сказаться на грядущей кампании по выборам президента.



Директор социологической службы Национального института стратегических исследований, политолог Виктор Небоженко:

{1-} «Ещё неизвестно, будет ли референдум, потому как это жёсткая процедура, требующая общенационального участия, соучастия парламента. Обсуждение – это не референдум. Для начала нужно определиться, в какой форме будет это обсуждение. Возможно, пригласят общественность на дебаты, возможно Президент будет ездить по стране и встречаться с народом.

Скорее всего, для Ющенко это способ увеличить внимание к себе как к национал-демократу, объединить вокруг себя бывшее «оранжевое» большинство. Поздновато, конечно, немножко, но лучше поздно, чем никогда. Но на ход предвыборной кампании инициатива Президента вряд ли повлияет. Конституцию, как правило, не обсуждают во время предвыборной кампании. Можно одновременно с выборами провести и референдум по Конституции, но это технологически очень сложно.

Возможно, Ющенко таким образом заберёт часть голосов у Яценюка, потому как это Яценюк должен был выступать с подобным предложением. И за сутки до выступления Президента он пытался перехватить инициативу. Хотя трудно сказать, кто у кого пытался перехватить инициативу. По лицу Ющенко видно, что он не один день готовился к такому предложению.

Конституция – это консенсус ведущих политических групп, это не предложение хорошего президента или плохого премьер-министра или главы Верховной Рады. Это то, что одновременно согласовывается разными политическими силами. И население играет здесь пассивную роль. Поэтому Ющенко сначала должен был договориться с ведущими политическими силами, а потом спрашивать общественного мнения. Но он избирает другой вариант. Так тоже бывает. Повторяю: Конституция не делается за одну ночь. Это результат очень сложных переговорных процессов. Кучма тоже хотел сделать Конституцию, при этом ни с кем не считаясь. И ничего не получилось.

Как раз после выборов Ющенко и будет воплощать свой проект в жизнь. Это докажет, что новая Конституция не является для него только самопиаром. Как раз когда будет новый президент, Ющенко сможет вплотную заняться продвижением проекта Конституции. Это было бы честно с его стороны».





{2-} Президент Центра социальных исследований «София», политолог Андрей Ермолаев: «Президент делал уже несколько попыток забросить конституционную тему в политический огород. И все эти попытки были неудачными. И все разы это был политический пиар.

Проект Конституции, который Ющенко презентовал в 2009 году, разработан скорее группой президентских экспертов. Очевидно, что его инициатива – это начало предвыборной кампании. Нынешнее выступление Президента – это продолжение того сценария, который был заявлен ещё в президентском послании. Проект легализирован через Верховную Раду, зарегистрирован у Президента и есть формальные основания позиционировать этот законопроект как концептуальную наработку с целью проведения конституционной реформы. И я не исключаю, что после нескольких сугубо ритуальных мероприятий в виде распечатанных текстов, научных конференций и прочее, Президент через полтора-два месяца назначит указом дату референдума по принятию Конституции.

После вчерашних заявлений, которые все без исключения политические силы будут рассматривать как конкурентно-выборную технологию, каждый кандидат считает своим долгом, и даже в какой-то степени моральной обязанностью, представить свои взгляды, свои проекты. Так что нас ждёт ярмарка законопроектов и референдумных инициатив.

Я сомневаюсь, что у Президента всё это выгорит. Во-первых, Ющенко потерял статус морального и политического авторитета. И его инициативы перестали быть определяющими. Во-вторых, его законодательные инициативы достаточно контраверсийны. Спекулировать на общенародной поддержке – дело не очень благодарное, учитывая низкий президентский рейтинг. Более того, конкурентные проекты могут стать значительно куда более популярными. И последнее – решение Президента о референдуме возможно, только если сейчас будет развёрнута работа по сбору подписей.

В любом случае, судьба политической системы будет решаться уже будущим президентом – победителем, и, скорее всего, в стенах парламента.



Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий:



{3-} «Речь идет не об одной, а о нескольких целях, которые Президент выставляет на осенний, предвыборный, кризисный политический сезон. Первая цель достаточно очевидна и связана с тем, что Президенту необходимо программное лидерство. Речь идет о том, кто будет формировать политическую повестку дня достаточно сложного политического периода. Проблема конституционного устройства – это то, что может задать темп, ритм, тональность всей политической кампании, которая будет совпадать с избирательной, переориентируя внимание людей на проблемы государственного устройства, а не на скандалы и другие въевшиеся формы политического процесса в Украине. Второй момент состоит в том, что конституционные инициативы Президента обращены «поверх» правящего политического класса, парламентско-партийных элит, у которых есть достаточно голосов в парламенте, чтобы самим формировать свои конституционные пакты. Президент обращается напрямую к людям, к общественности, к тем, кто, разочарован качеством парламентских элит, минуя традиционные, сейчас закупоренные каналы парламентского представительства. Третья цель - смоделировать президентские выборы как выборы институциональные, как выборы конституционного устройства, а не как критику Президента за мнимую неэффективность нынешнего политического режима. Таким образом, выборы превратятся не в выборы персон, а в выборы модели государства. Расчет Ющенко в том, что президентская конституционная активность, лидерство в моделировании политической повестки дня поможет действующему Президенту поднять свой рейтинг, реально претендовать на выход во второй тур президентских выборов. Юлия Тимошенко и Виктор Янукович могут либо проигнорировать активность Президента, делая вид, что она не имеет отношения к президентской гонке, либо заняться конституционными телодвижения в парламенте (впрочем, это почти нереально – они видят друг друга главными конкурентами), либо предложат свой проект Конституции, или же начнут конкурировать с президентским проектом, что как раз и является целью Ющенко – втянуть всех «топовых» политиков в конституционный процесс».



Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента":



{4-} «Обсуждение изменений в Конституцию, предложенных Ющенко, пока что будет играть роль предвыборной технологии самого Президента как попытка создать образ Ющенко как политика, который стремится установить политическую стабильность, навести конституционный порядок и так далее. Но, как и со многими другими своими инициативами, Ющенко «засиделся на старте» - с момента обнародования его проекта Конституции до начала всенародного обсуждения прошло уже почти полгода, а политическая повестка дня уже значительно изменилась. Эффективность политтехнологии, которую пытается использовать Президент, невысока: по данным соцопросов, конституционные проблемы для рядовых граждан даже не второстепенные, а третьестепенные. Тема изменений в Конституцию во время избирательной кампании в целом задействована будет, многие политики представят конституционное реформирование как инструмент политической стабилизации, но эта тема в политической повестке дня главной явно не станет».