У украинцев снова отбирают власть

: «Как я и предполагал, вето было преодолено, несмотря на то, что мы стали свидетелями очередного всплеска личностного конфликта между Тимошенко и Януковичем. Так случилось, что на самом деле политические интересы оказались существеннее».«Моя собственная точка зрения заключается в том, что в законопроекте действительно есть нормы, которые нарушают права избирателей. Например, избиратель куда-то едет, у него серьезные дела, ради выборов он не может их отменить, но если он даже ответственный избиратель и хочет проголосовать, согласно данному закону он этого сделать не сможет. Если избиратель живет и работает, допустим, в Москве, он не сможет проголосовать, если у него нет консульского удостоверения. На законных основаниях за рубежом находится менее 10% украинцев». «Был страшный шум в 2004 году именно со стороны команды Ющенко не допустить голосования в Москве, а теперь Ющенко хочет, чтобы в Москве проголосовали».«Да, нормы нарушают. Но я хотел бы обратить внимание на то, что нарушение прав человека - это так или иначе относительная вещь. Например, 3-процентный барьер на парламентских выборах нарушает права человека? – нарушает».«Если Конституционный суд отдельные нормы признает неконституционными, тогда соответствующие статьи предыдущего закона будут восстановлены, а эта норма будет признана неконституционной. Это не катастрофа. Проблема лишь в том, скажем, если основные игроки - Партия регионов и БЮТ - посчитают, что это их категорически не устраивает, у них может не хватить времени и это приведет к задержке начала избирательного процесса».«Почему Партия регионов и БЮТ согласились с тем, что открепительных талонов не будет? Я считаю, что это согласие скорее позитив, чем негатив. Это согласие демонстрирует нежелание конкурировать в левых средствах политической борьбы. Они решили: не будем здесь конкурировать. На самом же деле очевидно, что это способ использовать свои организационные и финансовые возможности для фальсификации выборов. Они оба отказались от этого».«Чего хочет Президент? Он хочет, чтобы было как можно больше проблемных моментов в этих выборах. Потому что это дает хоть призрачный, но шанс сказать, что выборы нечестные, поэтому «я останусь президентом до тех пор, пока мы сможем обеспечить честные выборы». Это призрачный шанс, но он дает ему хоть какие-то возможности, поэтому, собственно, он и против. Как Баба Яга». «Его не устраивает ни победа Януковича, ни победа Тимошенко». «Поэтому он будет делать все, чтобы осложнить этот процесс и сделать его туманнее».«Я считаю, что в действительности у наиболее влиятельных политических игроков есть политическая воля, и они в этой ситуации найдут возможность начать процесс выборов на законных основаниях».: «На мой взгляд, данный закон будет использован только однажды, конкретно на этих выборах».«Позитив данного закона заключается только в том, что уже начинают вырисовываться какие-то определенные правила игры, определенные правила поведения основных фигурантов - политических сил, которые претендуют на участие в руководстве страной». «Даже личностная атака Януковича с Тимошенко ставила некоторые вопросы перед экспертами по поводу того, что, возможно, вариант преодоления вето будет достаточно маловероятен. Но все же мы увидели, что эти правила начали действовать, и я считаю, что это большой позитив. Более того, мне бы хотелось, чтобы это было именно тем началом, которое после президентской кампании, независимо от того, кто победит, дало возможность продолжать устанавливать эти правила».«Мне кажется, если будут действовать эти правила, то наши украинские политики, для которых характерная черта безответственность, будут иметь определенные обязательства. Это, возможно, приучит их сосуществовать, сотрудничать».«У Ющенко есть только один вариант сохранить свой пост - это вариант, когда выборы можно признать несостоявшимися, или поставить под сомнение легитимность этих выборов. И тут, если правила не будут действовать, тот, кто проигрывает эти выборы, может встать на сторону Ющенко и поддержать его в этой попытке». «Или Янукович, или Тимошенко могут пойти на такой временный союз с Ющенко. Это ничего хорошего стране не даст. Тогда президентские выборы будут не только началом новой политической борьбы за передел или переформатирование власти в Украине, но и могут стать серьезным поводом для того, чтобы мы могли понять, что само существование страны может оказаться под большим вопросом».«Когда оппоненты, независимо от политических сил, рассказывают о правах людей, попранных их политическими конкурентами, это вызывает улыбку, потому что в действительности никто об этих правах не думает. Все думают конкретно о своих правах».«Кстати, хочу напомнить, что Ющенко выступал против открепительных талонов в третьем туре, а теперь он выступает за эти открепительные талоны. То есть мы видим, как борются за права наших граждан».«Все-таки нужно думать о реальном законе, который бы прежде всего устраивал украинское общество, а не фамилию или человека, который хочет быть президентом. И, как мне кажется, новоизбранный президент, который сразу положит начало принятию такого закона, снимет все вопросы и мы не станем свидетелями того, как это постоянно происходит перед каждыми президентскими или парламентскими выборами, что у нас возникает вопрос, по какому закону избирать то ли парламент, то ли президента».: «Я считаю, что вопрос о преодолении вето на этот Закон на данный момент не столь важный. Он показывает только одну тенденцию, которая неукоснительно соблюдается в украинской политической системе уже много лет.Любая власть, которую мы избираем, так или иначе, постепенно пытается эту власть узурпировать, отобрав максимальное количество этой власти у того, кому эта власть по закону должна принадлежать – избирателя Украины.Мы не заметили, как потихоньку у нас исчез нормальный инструмент – референдум. Потихоньку исчезла мажоритарная система. У нас вообще собирались отобрать право избирать президента напрямую – это должен был делать парламент.Очередной закон тоже такой небольшой, микроскопический шажок в части того, чтобы выборы были чуть удобнее тем политическим силам, которые приняли этот закон. В данном случае об избирателях никто не думал. Хотя, конечно, на фоне того, что предлагалось в части широкой коалиции, которая чуть было не случилась, этот закон не столь важен.Я согласен с коллегами в том, что это просто еще одна площадка борьбы различных политических сил. В данном случае Президент выступил против Януковича и Тимошенко. Действительно, для него как для Президента тоже не очень важно, что он является гарантом Конституции или борется за права избирателей.Согласен также с коллегами, что, наверное, когда-нибудь наступят времена, когда будет принято принципиально другое избирательное право в этой стране. Дай Бог. При этом я готов сейчас обсуждать не столь конкретные параметры этого нового законодательства, сколько важный принцип, который должен быть соблюден.Сегодня за выборы отвечает вертикаль исполнительной власти. Этого не должно быть. Выборная власть должна существовать отдельно, независимо от всех остальных властей. До тех пор, пока выборы будут обеспечиваться вертикалью исполнительной власти, то, что называют «админресурсом», будет в округах. Это я говорю как политтехнолог.Не важно, открепительные талоны, не открепительные, но в принципе нас спасает сегодня только одно – у нас власть пока разделена между разными финансово-промышленными группировками, поэтому конкуренция между ними дает нам какую-то видимость демократии. Стоит им договориться, как эта демократия исчезнет.Если мы выступаем с точки зрения избирателей, нам надо надеяться на то, чтобы они воевали между собой, потому что как только они договорятся, они начнут воевать за максимальный отбор избирательных прав у избирателя».«Хочу поддержать коллегу. Я надеюсь, что наступят времена, когда законы не будут менять и писать под конкретные выборы, под политическую силу. Они будут писаться под избирателя».: «Что необходимо для того, чтобы обеспечить права избирателя в нашей стране?1.Хороший реестр избирателей. Сколько лет уже об этом говорят? Какая проблема – сделать качественный реестр избирателей? Если бы вы поручили какой-нибудь торговой сети это сделать, она бы за 2-3 месяца сделала качественный реестр. У нас страна уже пятый или шестой год делает реестр избирателей, и можете не сомневаться в том, что он некачественный.2.Нужна неотвратимость наказания за фальсификации реестра избирателей и результатов голосования. Это большая проблема для страны, где действуют законы? Если оказывается, что за тебя проголосовали, значит, следует уголовная ответственность. Неотвратимо. Не обязательно в тюрьму сажать. Но если виновный получил наказание в виде 100 тысяч гривен штрафа, то я думаю, в следующий раз он сильно подумает, идти ли на такие вещи». «Неотвратимость наказания вытекает из нормальной судебной власти в Украине. Конечно, у нас ее нет».«Мне кажется, что мы получим качественный закон, качественную защиту прав избирателей только после того, как у нас будут эти две вещи».: «Кому поручить? Только что пришла хорошая мысль. Я думаю, не торговой сети, а налоговой инспекции, потому что такой реестр уже существует. Это вопрос даже не двух месяцев. Поручив налоговой выдать каталог всех, кто платит налоги, вы получаете готовый реестр. Может быть, налоговой поручить заниматься выборами? Пока это самая большая система».: «Я бы даже сказал – она самая мощная силовая структура в стране».«Как обжаловать результаты голосования, не зная результатов? Возможно, жалобу составить заранее?»«Мой опыт свидетельствует о том, что у них заблаговременно все составлено перед началом кампании. Это является одним из необходимых элементов подготовки к выборам. Есть люди, которые специально нанимаются на работу для того, чтобы составлять эти жалобы. Они это делают профессионально».«Есть юридические департаменты, которые отвечают в том числе и за это направление. В каждом избирательном округе есть юрист, который это все готовит». «Я вообще считаю, что должна быть отдельная структура, которая будет проводить выборы. В этом смысле, как по мне, это вопрос избирательной комиссии, только ее нужно формировать по другим признакам. Она должна быть конечным арбитром и определять результаты выборов. Как это делается, кстати, во всех нормальных странах».«Еще выборы не начались, а уже миф запустили. Раскручивается миф, что новый закон даст возможность провести выборы с фальсификациями. Мы сейчас являемся свидетелями нескольких запускаемых мифов. В последние годы в мире очень популярны две темы - теория заговора и политтехнологии, что все в мире зависит от этих двух видов деятельности. В действительности это не так. Но мы сейчас снова становимся свидетелями того, что оппоненты данного закона снова запускают эти две темы».«То есть нужно говорить о заговоре политтехнологов».: «Совместно с налоговыми инспекторами» ().