Володимир Хандогій: «Не може бути зовнішня політика моновекторною»

Загартованого понад тридцятьма роками роботи в МЗС Володимира Хандогія, здається, не можуть вразити ні буремні події на українсько-російському фронті, ні зовнішньополітичні перетягування канату між Президентом та прем’єром.

На Банковій вас у неформальних розмовах називають фактичним міністром закордонних справ. Ви себе почуваєте таким фактично міністром чи все ж лише тимчасовим виконуючим обов’язки?



Ви знаєте, якби була така категорія в нашій державній службі як «де-факто міністр», то, можливо, її можна було б застосувати і до мене в нинішній ситуації. Я виконую функції і думаю, що міністерство працює, і працює результативно. Я не хочу сказати, що така ситуація нас влаштовує, але з точки зору поточної роботи, особливих проблем ми не відчуваємо.



А що стосується оперативного, скажімо так, керування зовнішньополітичним відомством, то я тут тридцять з лишнім років, навіть свою трудову книжку ніколи не бачив: як з першого дня її завели у відділі кадрів, так вона й досі там. Вже як піду на пенсію, вперше її і побачу. Тому в мене є певний контакт і з колективом, і за межами міністерства.



Хоча, звісно, тут є кілька складових. По-перше, наявність міністра, повноправного члена уряду — це краще, ніж його відсутність. Є питання, які можуть вирішувати тільки члени уряду, як, наприклад, голосування під час засідання Кабінету Міністрів, відстоювання своєї позиції. Я, звичайно, виступаю та відстоюю цю позицію, але ж не голосую, і реальний вплив у мене на вирішення тих чи інших питань, як і в інших в.о. менший, ніж у повноправних міністрів.



І ще одна складова, звичайно, - це іміджева. Я не хочу сказати, що у мене виникають проблеми у спілкуванні з моїми колегами – міністрами закордонних справ інших держав (я багатьох з них знаю особисто і спілкуюся з ними), але, все ж таки, сприйняття держави за кордоном починається з наявності міністра закордонних справ. Це завжди фігура номер два після глави держави в будь-яких закордонних візитах. Тому це питання, звичайно, бажано було б у певний спосіб розв’язати. Адже міністр — це інструмент здійснення зовнішньополітичної лінії держави, якою керує Президент України.



А ви бачите сенс в призначенні міністра закордонних справ до президентських виборів?



— Звичайно. Я б із великим полегшенням зустрів новину, що нарешті призначений легітимний міністр, і я спокійно передав би цій особі всі важелі управління.



— Тобто ви не готові самі нести цю ношу до виборів?



— Ні, я готовий, але з огляду на ті моменти, про які говорив, наявність міністра, ще раз повторюю, краще, ніж його відсутність.



— І ви позитивно сприйняли б новину, якби таким міністром був призначений Олег Шамшур?



— Це абсолютно питання компетенції Президента і Верховної Ради. Яке б рішення не було прийняте, думаю, що і я, і колектив міністерства сприйме його нормально.





„Ми одночасно ведемо лінію і на інтеграцію до НАТО, і хочемо зберегти відносини з РФ ”





Якщо говорити про ключові пріоритети зовнішньої політики і скласти своєрідний рейтинг – скажімо, топ-трійку пріоритетів, то на яке місце ви поставили б європейську інтеграцію, відносини з Росією і вступ до НАТО?



Я би намалював коло…



Зачароване?



Нехай буде навіть зачароване, і розставив би ці три точки на цьому колі… І повертайте це коло як хочете. Перший, третій чи другий напрямок будуть однаково важливими.



Але це вже багатовекторність...



Чому?



Тому що має бути один ключовий пріоритет...



Я перепрошую, але знову не можу з вами погодитися. У нас щодо багатовекторності відбувається підміна понять. Толком ніхто не розуміє, що таке багатовекторність і скільки тих векторів може бути, скільки потрібно.



А скільки таких векторів може бути?



Це в принципі питання до політологів і науковців, нехай вони визначають. Насправді, не може бути зовнішня політика моновекторною. Нехай це буде навіть багатовекторність, якщо ми розвиваємо відносини і зі Сполученими Штатами, і з Російською Федерацією, а також прагнемо вступити до НАТО і до Європейського Союзу. На мій погляд, з точки зору національних інтересів, це один вектор, хоча ми перерахували вже чотири сегменти.



Це все схоластична дискусія — моновекторність, багатовекторність… Є національні інтереси, вони становлять єдиний вектор нашої зовнішньої політики. Я не бачу проблеми і, думаю, що тут навіть дискутувати не треба про те, що для нас однаково важливим є підтримання добрих відносин як із Росією, так і зі Сполученими Штатами.



Але ж так не виходить...



На жаль, на сьогодні це не виходить. І, на жаль - не в нас проблема, не в Україні.



А в чому чи в кому ж тоді проблема?



Давайте не будемо персоніфікувати. Але, на мій погляд, проблема, все-таки, в неготовності російської сторони вибудовувати відносини з Україною так, як вона вибудовує свої відносини з будь-якою іншою європейською чи світовою державою. А саме: на принципах міжнародного права, в якому домінують рівноправність, непорушність кордонів, територіальна цілісність, взаємоповага.



У наших відносинах більше емоційних, братських категорій. Пригадуєте: прокинувся вранці й подумай, що ти зробив для України? Ми б, у свою чергу, хотіли не по-братськи, а по справедливості. Існують, можливо, певні синдроми з історичного минулого – звідси виникають кваліфікації про якісь зони привілейованих інтересів.



Віктор Ющенко вже двічі за останні тижні звернувся до російської сторони з пропозицією відновити, активізувати відносини. Спочатку у своєму листі, адресованому президенту Російської Федерації, і минулого тижня, перебуваючи в Сорочинцях. Як ви гадаєте, російська сторона прислухається до звернень Ющенка?



Віктор Ющенко впродовж свого президентства вже не двічі й не тричі (мені навіть важко порахувати, скільки разів) як особисто, так і через дипломатичні канали повідомляв російську сторону про необхідність діалогу на найвищому рівні. Я абсолютно переконаний, що діалог на найвищому рівні потрібен. Він дає імпульс розвитку відносин на всіх напрямках. Це невід’ємний атрибут зовнішньої політики будь-якої держави.



Відсутність контактів на вищому рівні не є нормальною практикою. Тому я абсолютно позитивно сприймаю звернення Президента України до російського колеги.



Причому ми відкриті до обговорення будь-яких проблем у будь-якому форматі. Тим більше, що у нас існують відповідні механізми — приміром, міждержавна комісія, відповідні підкомісії, робочі групи... Але можна й поза цими форматами зустрітися, в арсеналі дипломатів є багато можливостей – від дипломатії без краваток до човникової дипломатії. Колись, пам’ятаю, дві великі держави активно використовували такий формат.



Як відреагує російська сторона (на звернення Президента – Ред.), мені невідомо. Сподіваюся, що позитивно. Знаєте, коли зустрічаються президенти, потім для дипломатів непочатий край роботи настає для реалізації принципових домовленостей, уточнення, вдосконалення і так далі...



Яку мету, на вашу думку, переслідувала Росія своїм публічним зверненням до Віктора Ющенка? Це дійсно бажання вплинути на хід передвиборної кампанії в Україні? Чи це бажання нав’язати конфронтаційні теми для дискусії під час передвиборчої кампанії, які, насправді, українців не дуже хвилюють - НАТО, російську мову?



Краще про це питати російську сторону, яку вона мету переслідує. На жаль, я не вмію читати чужі думки.



Але як ви це як сприйняли? Ви пов’язуєте звернення Дмітрія Медведєва з виборами в Україні?



Давайте просто подивимося на календар подій. Це перший критерій, який може наштовхнути вас на висновок, чому надійшов цей лист. Другий критерій - внутрішньополітична ситуація в одній та іншій країні, коли надійшов лист. А також, що відбувалося перед цим.



Дипломати, звичайно, не оперують якимись політичними категоріями. Ми знаємо, що треба поглиблювати економічні, культурні, будь-які інші відносини.



Зараз багато говорять, що було точкою відліку переходу українсько-російських відносин в режим фактичної конфронтації? Коли саме ви відчули, що все йде не так, немає діалогу, нас не чують?



Я не можу погодитися, що ми зараз перебуваємо у режимі конфронтації. Конфронтація — це вже, так би мовити, крайня межа.



А де ми зараз?



Ми зараз у стані, скажімо так, охолодження наших відносин. Заява про те, що Росія буде мати справу з новим керівництвом України, не зовсім професійна. Припустимо, що прийде нове керівництво і що? Адже, і в Росії може змінитися керівництво, воно ж теж не вічне, але завдання цього етапу — зробити певну базу, якщо не примножити, то принаймні, не втратити досягнень. Пауза для міждержавних відносин – це завжди погано.



Мені здається, що відсутність контактів контрпродуктивна – особливо на тлі декларацій про найкращі почуття до українського народу, про бажання розвивати відносини. Так само відстрочка з призначенням посла не сприяє поліпшенню співпраці.



Напевно, ви продовжуєте спілкування з російськими дипломатами – бодай неформально. Чи натякають вони, за яких умов можлива зустріч Медвєдєва та Ющенка? Можливо, вони чекають якихось сигналів, про які ми не знаємо?



Читайте висловлювання Медвєдєва та Ющенка і робіть висновки. Якщо я й говорю з дипломатами бодай неформально, то навряд чи я вам буду зараз про це розказувати. На мій особистий погляд, не треба чекати умов, щоб відбулася зустріч. Тому що треба створювати ці умови, а не чекати, коли вони виникнуть. Я якраз і бачив би завданням нового посла Росії в Україні долучитися до цієї роботи, створити ці умови для проведення зустрічі на вищому рівні.



Ми на рівні Міністерства закордонних справ продовжуємо цю співпрацю – листами, зустрічами. Зокрема, я готовий зустрітися з Міністром Лавровим у рамках сесії Генеральної асамблеї ООН – можливо, раніше, в будь-який час, якщо є готовність російської сторони. У нас є низка питань, і вони потребують постійної уваги. Для нас, для дипломатів пауза тим більше є небезпечною.



А взагалі можна розбудовувати активний діалог, коли прем’єр-міністр сусідньої держави, колишній президент ніяк не може запам’ятати, що в Україні мешкає не сімнадцять мільйонів росіян, а сімнадцять відсотків етнічних росіян? І що тема виведення Чорноморського флоту не вирішується за формулою: поживемо — побачимо?



Я би хотів, щоб такі контакти відбулися попри проблеми, про які ви говорите. Ми відкриті до діалогу. Якщо йдеться про свідомий вибір російської сторони (припинити спілкування. – «Главред»), то тут мало що ми можемо зробити.



А чи уявляєте ви таку ситуацію, що Україна заради поліпшення відносин із Росією каже: добре, ми призупиняємо свою інтеграцію до НАТО?



Ні, так питання не формулюється.



Але Медвєдєв його так сформулював у своєму листі. Або ж чи, можливо, що ми погодимося на пролонгацію присутності Чорноморського флоту?



Ці питання не обговорюються.



Тобто вони винесені Україною за дужки?



Абсолютно. Для будь-якої демократичної держави зрозуміло: президент, уряд повинні керуватися чинним законодавством. Це ж не відбувається так: сьогодні я зроблю це, а завтра те. У нас є Закон про основи національної безпеки, який чітко вказує нам вектор інтеграції до євроатлантичних структур, до НАТО при збереженні, до речі, добросусідських відносин із Росією. Хочу наголосити «при», а не «за умови» збереження.



Це означає, що ми одночасно ведемо лінію і на інтеграцію до НАТО, і хочемо зберегти відносини з РФ — це наша позиція. Ми завжди повторювали, що наше членство в НАТО не скероване і не спрямоване проти будь-якої держави. Будь-які інші трактування – від лукавого.



Перебування Чорноморського флоту так само регламентовано законодавством, Конституцією України. Сьогодні ми можемо і повинні говорити лише про одне: в 2017 році завершується термін перебування ЧФ в Україні. Наші пропозиції абсолютно нормальні: давайте з урахуванням цього терміну почнемо розробляти план по виведенню флоту, почнемо просто готуватися.



Узагальнюючи, хотів би сказати, що в серйозній політиці принцип «дай – і візьми» не працює. Є визначений національний інтерес України, ми його відстоюємо. Інша держава повинна ставитися до цього з повагою. Потрібно поважати інтереси іншого для того, щоб нормально відстоювати свої власні інтереси. За рахунок когось щастя не побудуєш.



Вас не здивувало те, що після того, як було оприлюднено листа Медвєдєва, доволі жорсткого і фактично неприйнятного в дипломатичній практиці, Європейський Союз промовчав, окрім, хіба що МЗС Франції?



Знаєте, ми й не розраховували на якусь реакцію. У принципі, це питання двосторонніх відносин. Так, Міністерство закордонних справ Франції виступило з нормальним коментарем, в якому вказано, що Париж, безумовно, поважає наш євроатлантичний вибір. Сполучені Штати Америки так само прокоментували, віце-спікер Європарламенту Марек Сівєц сказав своє слово. Тому тут я не бачу жодних проблем.



Однак у неофіційних розмовах європейські дипломати, причому високопосадові європейські дипломати, часто кажуть, що саме Президент Ющенко провокує Росію...



Я не чув таких розмов. Президент у своєму листі до Дмітрія Медведєва зазначив: ми згодні, що у нас є проблеми, але ми не можемо прийняти, що в усіх цих проблемах винна тільки Україна. Я не хочу казати, хто більше чи менше винуватий. Ми виявили готовність вирішувати проблеми — і це головне. І будь-які зарубіжні коментатори не можуть не визнати того, що Україна взяла на себе частку відповідальності.



Можливо, краще було б звернутися за допомогою до лідерів європейських держав, аби вони спробували «винудити» російське керівництво до дружби? Усе-таки російська влада прислухається до деяких керівників країн Західної Європи...



«Принуждение к миру»? Я так розумію, що це ваша пропозиція?



Звичайно...



Ми її дуже уважно розглянемо. Але насправді, ми поінформували про те, що сталося інші держави. Ми знаємо, що те саме зробила й російська сторона. Вони повідомили не лише ЗМІ, але через дипломатичні канали передали послання й відповідні коментарі до всіх держав. Українське МЗС так само це робить. Українські дипломати зустрічаються, розповідають про аргументи, про які йдеться у відповіді Президента Ющенка на лист Медвєдєва. Тобто така робота йде.





«Питання зустрічі Віктора Ющенка та Барака Обами опрацьовується»





Ви вже згадували, що ви збираєтесь поїхати на засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорк...



Планую.



Як ми розуміємо, ви плануєте вирушити туди в компанії з Президентом Віктором Ющенком. Чи направила Україна офіційний запит до президента США Барака Обами із приводу його можливої зустрічі з Віктором Ющенком?



Участь Президента в Генеральній асамблеї планується.



Це ще не факт, що він туди навіть поїде?



Вона планується, як і кожного року. Це одна з найважливіших подій, куди з’їжджаються багато лідерів держав, і де є реальна можливість провести велику кількість зустрічей. Це багатосторонній формат. Як правило, повномасштабно зустріч із президентом Сполучених Штатів під час Генасамблеї ООН не планується – оскільки приїжджає дуже багато лідерів одочасно. Він реально не може з усіма зустрітися. Ви пам’ятаєте, що минулого року відбулося дві зустрічі Президента України з американським колегою: одна коротка під час Генасамблеї ООН, під час якої було домовлено про ще один візит Віктора Ющенка до США. Питання зустрічі з президентом Сполучених Штатів опрацьовується дипломатичними каналами.



Запит такий надіслано до Вашингтона? Чи він не потрібний?



Я вам сказав, це питання опрацьовується, і за наявності згоди, можливостей двох сторін, така зустріч може відбутися.



Ви вже згадали, що відсутність посла Росії не сприяє нормальному діалогу між державами. Відсутність посла США теж так позначається?



Я можу сказати те ж саме - не сприяє.Хоча це я напівжартома сказав, бо тут дещо інша ситуація: у нас немає на сьогодні великих і нагальних проблем зі США. З іншого боку, звичайно, наявність посла завжди краще, ніж його відсутність. Це універсальний підхід.



Тобто ми можемо спокійно чекати на американського посла до листопада?



Чому ви назвали листопад? Це ви сказали.



У вас інша інформація?



Якщо у вас є така інформація, поділіться.



Ось і ділимося...



Добре. Я знаю, що кандидатура посла Сполучених Штатів проходить погодження, державні процедури в США. Я все-таки дуже сподіваюся, що це буде не в листопаді. Але це мої сподівання.



З того, що ви казали, виходить, що інтеграція України в НАТО залишається темою «важливою та актуальною». Уже в грудні ми маємо звітувати перед Альянсом про те, що ми зробили за рік у рамках Річної національної програми, а перед тим Цільового плану. Як ми будемо звітувати, якщо до цього часу не затверджено навіть плану заходів в рамках РНП?



Ви самі сказали, що до затвердження плану заходів в рамках РНП діє Цільовий план. А це також досить системний документ, там є про що звітувати. Я не став би зараз з цього робити якусь проблему, будемо звітувати.



Наскільки відсотків його виконано?



Я не готовий зараз відповісти. Питаннями моніторингу виконання плану займається МЗС разом з Національним центром євроатлантичної інтеграції, Секретаріатом Кабінету Міністрів. Я переконаний в тому, що в грудні буде дуже великий за обсягом звітний документ, який засвідчить, наскільки Україна просунулася до досягнення критеріїв членства в НАТО. А саме це є метою як Цільового плану, так і РНП. Я розумію, що не все нам вдасться зробити з об’єктивних причин, в тому числі й через економічну кризу, через проблеми із законодавчим забезпеченням наших реформ. Усе це, безумовно, не сприяє.



Прокоментуйте, будь ласка, наміри Росії відкрити центр ОДКБ в Україні?



МЗС не отримував жодних офіційних звернень з цього питання, тому мені важко коментувати. Позицію України щодо ОДКБ ви знаєте, ми не є членами цієї організації. Ця організація не вписується в концепцію наших стратегічних пріоритетів. З іншого боку, ми - демократична держава, якщо їм є що сказати про свою організацію, то давайте подивимося. Але на сьогодні передчасно про це говорити.



«Ніхто ніколи не скорочував заробітну плату працівникам МЗС»





— МЗС України переживає в цьому році далеко не найкращі часи в плані фінансування — бракує коштів навіть на мінімальні потреби, скорочено суттєво заробітну плату співробітників міністерства…



Стоп, стоп, стоп… Оце, я перепрошую…

Точніше, премії...



Ніхто ніколи не скорочував заробітну платню працівникам Міністерства закордонних справ. Ми перебуваємо точно в такому самому скрутному становищі, як і всі інші міністерства й відомства, як усі інші державні службовці, як уся країна. Тому я хотів би тут розмежувати ці питання. Перше, фінансування МЗС здійснюється практично в межах Закону України про державний бюджет, і в нас серйозних питань з цього приводу не виникає.



Інше питання, що потреби міністерства і зовнішньополітичних служб набагато вищі, ніж можливості бюджету. Тому сьогодні (інтерв’ю записувалось у середу, 19 серпня – Ред. ) навіть на засіданні уряду ми порушили питання відсутності необхідного фінансування на виконання, зокрема, програм співпраці з українцями за кордоном. І, власне кажучи, зараз дано доручення шукати можливості коригування цих видатків. Тому я би не став аж надто драматизувати ситуацію. Що стосується зарплати, соціальних виплат, усе це здійснюється.



Але ж дипломати скаржаться, що кошти, які вони зараз отримують, набагато менші, ніж у минулому році. Вони обманюють журналістів?



Я не знаю про це...



Ми чули цифру, що в деяких посольствах дипломати отримують на 80% менше грошей, аніж раніше…



Я не знаю таких цифр. Нехай той дипломат краще зайде до мене, розповість і ми тут подивимося. Ви знаєте, на сьогоднішній день зарплата державного службовця складається з багатьох компонентів. Я дійсно, скажімо, можу припустити, що дещо зазнали зниження виплати премій, але, перепрошую, премія завжди була, є й буде додатковим стимулом для роботи дипломатів. Тому мені невідомі цифри, про які ви говорите – про 80%.



А це правда, що керівний склад МЗС не постраждав? Нібито керівництво МЗС отримує такі ж кошти, як і раніше...



Йдеться про весь склад МЗС. Я не сприймаю формулювання «постраждали». Постраждала Україна від фінансово-економічної кризи, це я можу сприйняти. У Міністерстві закордонних справ, я хочу на цьому наголосити, жодного зменшення заробітної плати не відбулося. Те ж стосується і керівного складу, і будь-яких інших категорій наших працівників, у тому числі за кордоном.



Але ви маєте все-таки визнати, що на інші потреби коштів бракує, особливо на утримання наших представництв за кордоном? Це стосується оренди приміщень, телефонних розмов, пального для автомобілів…



Я ще раз хочу сказати, що на поточну діяльність як центрального апарату, так і закордонних установ коштів вистачає. Ми, звичайно, з огляду на фінансову кризу ввели, як і інші міністерства та відомства, суворий режим економії коштів. Ми подивилися на обсяги телефонних розмов, які ведуть закордонні установи, скажімо, з центральним апаратом, то суми виявилися такі, що жодних коштів не вистачить. Тому ми дійсно запровадили для закордонних установ ліміти на ведення телефонних розмов. До того ж, давайте більш активно користуватися електронною поштою, можливостями Інтернету. На жаль, новими технологіями у нас дехто користується, я б сказав, на досить примітивному рівні. Посли можуть і повинні навчитися користуватися електронною поштою. Я думаю, у нас є можливості для економії.



При цьому я хотів би наголосити, що в нас немає заборгованості по заробітній платі в закордонних установах. Звісно, не хочу ідеалізувати ситуацію, але ми намагаємося вирішувати всі поточні проблеми. Ми платимо за оренду. Ми дійсно скоротили кількість автотранспорту, який перебуває в розпорядженні посольств. Я сам був послом, і не в одній країні, тому можу вас запевнити, що заходи, які ми вживаємо, підуть на користь.



На скільки одиниць скоротився автопарк?



Ну, я не готовий на це відповісти. У кожному конкретному випадку вирішували посли – якщо вони бачили можливості для скорочення, то здійснювали таке скорочення. Ми також попросили посольства переглянути по можливості контракти на оренду службових приміщень і місць проживання. У нас жодна людина, жоден дипломат на вулиці не живе: всі живуть в нормальних, пристойних умовах, але знову ж таки, можна вивчити ринок, десь провести порівняння і врешті-решт знайти більш вигідні умови контракту щодо оренди приміщень. Ми вже переглядали контракти на оренду житла для співробітників. Ми цю роботу будемо проводити й надалі. Ми проводимо оптимізацію кількісного складу посольств



Це в яких країнах?



Я не хочу називати жодних країн тут.



Щоб люди знали…



Люди знають, жодна людина достроково не поїхала. Це все відбувається в межах ротаційних процесів відповідно до закону про дипломатичну службу, яка визначає термін перебування дипломатів і технічного складу за кордоном. У МЗС працює комісія з оптимізації нашої закордонної присутності. Вона існувала і раніше. Вона щороку розглядала – а інколи і кілька разів на рік – питання роботи українських дипломатів за кордоном.



Знаєте, китайською мовою слово «криза» позначається двома ієрогліфами. Перший означає власне стан, а другий — це шанс. Це якраз той шанс, який дає нам змогу зробити нашу діяльність більш ефективною.



Тож, чи розглядався варіант скорочення штату дипломатів або закриття консульств чи посольств?



Питання про скорочення штату не стояло. Єдине, що можу сказати: на цьому етапі відтерміновано рішення про заснування в рамках МЗС Агентства з питань іноземних інвестицій. У такий спосіб ми позбавилися віртуальних одиниць на це агентство. Але загальна чисельність МЗС не змінилося.



Питання закриття посольств - слушне. Ми працюємо над переглядом географії нашої присутності. Можливим є закриття і деяких консульських установ. Як ви знаєте, цим шляхом іде багато держав, навіть більш економічно успішних, ніж Україна. Ми маємо намір найближчим часом внести пропозиції щодо закриття, або, скажімо, зведення до мінімуму чисельності співробітників деяких закордонних установ. Я вже говорив, що штати деяких дипустанов у нас завеликі, не завжди було виправданим відкриття деяких посольств.



Вірніше, свого часу це було виправданим. Як приклад можна назвати Посольство України в Гвінеї. Ми відкрили його ще на початку 1990-х років, коли активно розвивалися торговельні відносини з Гвінеєю – ми купували у них боксити, для Миколаївського глиноземного заводу. Сьогодні цей ринок бокситів ми фактично втратили. Тому, з точки зору економічної і політичної доцільності перебування посольства саме в Гвінеї може вважатися невиправданим.



З іншого боку, у нас недостатня присутність в Африці. На цьому континенті більше п’ятдесяти країн, проте там не так багато наших дипломатичних установ. Тому, скоріше за все, ми будемо пропонувати певне переміщення дипустанов у ті країни, які б могли відігравати роль регіональних посольств. Власне, ми обґрунтовуємо й пропонуємо концепцію регіональних посольств.





Ви порушуєте питання перед прем’єр-міністром про поліпшення фінансування? Чи ви не бачите взагалі зараз цієї проблеми? Тому що, наприклад, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко змальовував ситуацію у досить темних тонах. Якщо вас послухати, то все не так і драматично...



Ми, безумовно, ставимо ці питання і постійно звертаємося до Кабінету Міністрів. Ми всі розуміємо, що все-таки потрібні зміни до бюджету. Ви пам’ятаєте, що колишні міністри закордонних справ на початку року вийшли з листом до уряду, в якому також звернулися з проханням покращити фінансовий стан дипломатичної служби. Але ж ви зрозумійте, є Закон про державний бюджет, і будь-які зміни можливі тільки зі згоди Верховної Ради. Наші пропозиції з конкретними цифрами були доведені до всіх: і до Комітету Верховної Ради з питань бюджету, і до Кабінету Міністрів. Можна багато говорити про це, але насправді потрібно приймати зміни до бюджету, от і все. Але ж ви бачите, яка ситуація зараз...



А ви не пригадуєте, про яку суму йдеться?



Є обґрунтована сума. Не думаю, що доцільно зараз про це говорити, тому що це поки що віртуальні суми. Ми дуже багато говоримо чомусь про бюджет, а не про зовнішню політику.



Тому що є питання, чи можуть дипломати адекватно працювати та відстоювати інтереси країни, якщо не мають грошей?



Поки що ми не відзначаємо плинність кадрів. І це також показник. У нас штати укомплектовані, люди працюють, черга стоїть на працевлаштування, можна сказати, від Бесарабської площі. Притому, що зараз фактично «заморожено» набір нових людей на державну службу. Тим не менше, ми працюємо наперед. У нас формується резерв. Тому можу вас запевнити, що кандидатів на роботу в міністерстві не бракує, навіть на цих жахливих, як ви кажете, умовах, які у нас є на сьогодні.