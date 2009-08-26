Игра по Литвину

Бывший руководитель «семерки» Алексей Пукач – главный фигурант дела Гонгадзе - может отделаться пятнадцатью годами вместо светящего ему пожизненного заключения.
Для этого он должен подписать сфабрикованные свидетельства против ряда политиков, работавших с президентом Кучмой. В дополнение к этому ведется активный поиск человека, который подкрепил бы пукачевские показания дополнительными «воспоминаниями» о сентябре 2000 года.
В СМИ уже неоднократно писали, что на сегодняшний день одна из главных «целей» этой кампании – политическое уничтожение спикера Литвина, поскольку он едва ли единственный из администрации президента Кучмы является действующим политиком. Учитывая нынешнее государственное положение и тот факт, что его фракция - в некотором роде «цементирующее звено» коалиции, именно по Литвину может быть направлено «оружие расследования».
Эффектности этому мероприятию может добавлять и тот факт, что с 23 января, когда Ющенко сложит свои полномочия, вплоть до инаугурации нового президента, которая по разным причинам может быть отложена на неопределенный срок, председатель парламента может исполнять обязанности главы государства. Не менее важно для разработчиков антилитвиновского плана – выбивание спикера из президентской гонки. В СМИ уже появилась информация, что на сентябрь-месяц запланирована широкомасштабная кампания по дискредитации Литвина. «Это будет более 200 билбордов с изображением Владимира Литвина, который бросает тень на символическое изображение Гонгадзе», - цитируют интернет-агентства слова «надежного информатора». Билборды якобы планируют разместить на самых оживленных трассах в западном и южном направлениях от Киева.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца
Компромат для политиков, как булыжник для пролетариата - основное оружие выяснения отношений. Перед каждыми выборами политический шкаф перетряхивается на предмет выявления пронафталиненных скелетов. В отсутствие последних в ход идут рукотворные фантомы, которых ни обонять, ни осязать: в их существование можно только поверить на слово. Так, количество «ходок» «теневого» Виктора Януковича возрастает до трех; милитари-мэна Арсения Яценюка обвиняют в фальсификации данных в «пятой графе»; главному коммунисту припоминают незаконную связь с уже покойным иракским диктатором Саддамом Хусейном и любовные похождения; для Юлии Тимошенко обещают «выписать» из-за границы «милого друга» по ЕЭСУ Павла Лазаренко; а Владимиру Литвину вменяют в вину работу в президентской администрации и инкриминируют причастность к «делу Гонгадзе», доказательством которой якобы являются пресловутые пленки отставного майора госохраны Николая Мельниченко. Поскольку заявления последнего, ставшего «разменной пешкой в чужой игре», по меткому замечанию директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, общество рассматривает «лишь как очередной выхлоп воздуха», в ход идут более «весомые» аргументы.
«Дело Гонгадзе», пожалуй, самый «универсальный» и долгоиграющий политический скандал. И не только потому, что в нем фигурирует большое количество участников, но и потому, что в отличие от, к примеру, не менее резонансных в прошлом «кассетного скандала» или дела об отравлении Ющенко, эта история – уголовная. С исчезновениями, расчлененными телами, загадочными смертями. Ее подогревают, опутывая флером тайны и связывая с известными именами. Она переживает уже «третий сезон». В 2001 г. эта тема стала одной из основных в акции «Украина без Кучмы!». Во время президентских выборов 2004-2005 гг. использовалась как лозунг оппозиции в борьбе со «ставленниками».
Позже, после инаугурации Ющенко, ее стали эксплуатировать против нового главы государства: его обвиняли в сговоре с Кучмой. Дескать, одним из условий проведения третьего тура выборов были гарантии неприкосновенности Леонида Даниловича и, в частности, данное ему клятвенное обещание не распутывать дело об исчезновении журналиста. Впрочем, справедливости ради, отметим, что в «консервации темы» был заинтересован и нынешний Президент. В ходе расследования убийства Гонгадзе вновь всплыли бы пленки Мельниченко, в которых речь идет и об участии в коррупционных схемах премьера Ющенко. К слову, на момент исчезновения Гонгадзе в 2000 г., именно главе правительства, а не, к примеру, руководителю президентской администрации Литвину, подчинялось МВД…
Нынешний интерес к теме, безусловно, связан с уже де-факто стартовавшей избирательной кампанией. Вброс информации проведен технологически правильно: во время традиционного летнего информационного затишья, накануне начала активной фазы политических переговоров. И все же арест бывшего руководителя Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД генерала Пукача не вызвал особого резонанса. Эксперты дружно сходятся в том, что тема – «перегорела». Директор центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко уверен, что она «не произведет яркого эффекта. Ведь общество ушло на два шага вперед. И устраивать подобные акции – все равно что судить тех, кто организовал голодомор в 1933 году».
И, тем не менее, «карту Пукача» будут разыгрывать по максимуму. Поскольку он – один из немногих оставшихся в живых ключевых свидетелей тех событий. При этом замгенпрокурора Ринат Кузьмин не отрицает, что информация, которую может предоставить бывший генерал, может оказаться ложной.
Откуда ноги растут
То, что «расконсервация Пукача» санкционирована, не вызывает сомнений. Эту версию подтверждает бывший замминистра МВД и экс-зампред СБУ Геннадий Москаль, уверяющий, что бывшие сослуживцы Пукача знали, где тот находится. Полковник милиции, ведущий телепрограммы «Чрезвычайные новости» (ICTV) Константин Стогний обратил внимание на ряд нестыковок при задержании: «Силовики… путались: то говорили, что утром его задержали, то – вечером. Когда я смотрел видео задержания, Пукача кладут на землю и достают из заднего кармана удостоверение. Получается, что человек, который скрывается, чтобы его не идентифицировали, специально носит в кармане свое удостоверение. То милиция не знала, кого задерживает, то, как позже уверял Луценко, знала. Все не совпадает… Я думаю, что реализуется какой-то сценарий».
Уверенности в этом добавляют несколько косвенных фактов, подтверждающих, что на Пукача явно давят. Он совершенно неожиданно отказался от услуг своего адвоката Сергея Осыки, в 2003 г. добившегося освобождения генерала из-под стражи. Пукачу пытаются «пришить» еще одно убийство - бывшей гражданской жены Татьяны Стельмах, пропавшей в 2003 г. А информация касательно сотрудничества бывшего руководителя «семерки» с «органами», периодически появляющаяся в прессе, с такой же периодичностью опровергается. Это - элемент психологической атаки из разряда «матросы на зебрах».
Как сообщил источник, близкий к силовым структурам, Пукачу предлагают подписать сфальсифицированные показания в обмен на сокращение срока заключения – с пожизненного, грозящего ему за одну или даже две «мокрухи», до пятнадцати лет в комфортабельной тюрьме для бывших сотрудников «органов».
Источник, близкий к Банковой, уверяет, что сейчас Пукача главным образом пытаются использовать против спикера Владимира Литвина. Последний оказался в списке фигурантов в большей степени автоматически, из-за занимаемой в 2000 г. должности руководителя президентской канцелярии. К слову, тут важно учесть, что при Литвине администрация главы государства еще не имела столь всеобъемлющего влияния и не являлась альтернативным центром принятия решений, а ее руководитель не был штатным демоном украинской политики. Литвин не имел приписываемых ему возможностей влияния на силовиков. И, не исключено, он даже не был проинформирован об этом деле. Весьма натянутыми выглядят доводы о личных мотивах, якобы двигавших Литвином. Его причастность к делу Гонгадзе явно притянута за уши и бездоказательна. Поэтому для того, чтобы получить мало-мальски обоснованный повод, если уж не для официального обвинения (за отсутствием состава), то хотя бы для общественного осуждения и порицания, одних малоадекватных заявлений Мельниченко («Литвин сказал: «Мочить!») мало.
По информации источников, близких к силовым ведомствам, возможные показания Пукача авторы сценария «Антилитвиниады» намерены подкрепить «чистосердечными признаниями» других, пока менее раскрученных фигур. Для этого срочно мониторят списки тех, кто на момент исчезновения Гонгадзе был в более-менее близком кругу общения с Литвином и кого можно было бы либо прикупить, либо шантажнуть. Руководит процессом непосредственно глава президентского Секретариата, а по совместительству дежурная нянька гаранта Вера Ульянченко в дуэте с руководителем ДУСи Игорем Тарасюком. По некоторым данным, курирует «тему» бывший зампред президентской канцелярии, заместитель главы СБУ Андрей Кислинский в паре с еще одним зампреда СБУ Валерием Хорошковским. Последний был замечен в приемной Владимира Михайловича спустя пару дней после громкого ареста Пукача. Судя по всему, известный своей деловой хваткой Валерий Иванович приходил к главе парламента прозондировать почву на предмет очередной возможности пополнить свой счет, либо лично проверить реакцию «подопечного» на вновь открывшиеся обстоятельства.
Побочный эффект «травли» Литвина – влияние на его партнера по коалиции Юлию Тимошенко. Будем честными, добиться выхода Блока Литвина из коалиции – задача сложная и неблагодарная. Кроме того, после прошлогоднего решения КС, по сути, «закрепившего» коллективное, а не личное участие депутатов в коалиции, большинство де-юре будет существовать и без участия БЛ. Другое дело, что ослабление спикера может серьезно пошатнуть имиджевые позиции премьера, усилить шатания внутри коалиции и именного блока Тимошенко, а также дать фору Партии регионов в переговорах с БЮТ.
Большая вера Президента
Нынешние президентские выборы, мягко говоря, будут юридически не идеальными, начиная от даты назначения голосования и заканчивая возможностью применения новопринятых Радой правил организации и ведения кампании. То, что КС признает их полностью или частично не соответствующими Основному Закону, не вызывает сомнений. Слишком много в принятых поправках к «Закону о выборах президента» новелл, противоречащих также Административному и Уголовному кодексам.
Поскольку Президент и его окружение не ограничено во времени подачи в КС данного закона, а судьи достаточно долго рассматривают каждое дело (для этого у них есть три месяца), может случиться так, что большая часть кампании будет проведена по новым правилам, которые ближе к выборам или сразу же после них будут признаны недействительными. Сценарий несколько фантастический, но все же в теории позволяющий поставить под сомнение результаты голосования. Что повлечет за собой длительные разбирательства и продлит период «межвластия», когда старый президент уже лишится полномочий, а новый еще не примет присяги.
Коллизия в том, что Конституция четко не оговаривает, кто в этом случае остается в стране за главного. Логично предположить, что это будет спикер. Однако на него возлагаются обязанности главы государства лишь в случае досрочной отставки президента либо его смерти.
Впрочем, данный прецедент не мешает президентской канцелярии иметь иное мнение по этому поводу. Там уверены: до «воцарения» нового гаранта страной может управлять старый. Однако если фактическое продление срока Ющенко общество просто не примет, поскольку уровень неприятия действующего Президента давно перевалил за 70%, то, к примеру, временное пребывание у руля государства спикера – одного из лидеров рейтингов доверия – отторжения не вызовет. Этим, в частности, и спровоцирована целенаправленная травля предпарламента. Кроме того, глава ВР не входит в сферу влияния Ющенко, не проводит необходимые для Президента решения и имеет право подписи законов. Что не способствует собственной президентской игре.
На одном из сайтов, очевидно, близком к Банковой, появилась информация о том, что Литвин обратился к Ющенко с просьбой прекратить «разработку» Пукача в обмен на лояльность и поддержку Президента. Вероятно, это – именно то, чего сам Ющенко хочет добиться от спикера, санкционируя очередной виток «дела Гонгадзе».
Однако этим объяснения того, что против Литвина ведется огонь на поражение, не исчерпываются. Вполне возможно, что у команды Президента есть более глубинные причины, чтобы идти на политическое уничтожение главы парламента. Если в случае с Юлией Тимошенко неприязнь проистекает преимущественно из межличностного невосприятия, то у нелюбви Президента к Владимиру Литвину, вполне возможно, есть и идеологическая основа. Например, от Литвина вряд ли бы удалось добиться автографа под «письмом трех», которое было призвано стимулировать продвижение Украины в НАТО (которое в свое время подписал тогдашний глава парламента Арсений Яценюк), поскольку Литвин выступает за внеблоковый статус Украины. Также Литвин и Ющенко часто расходятся во взглядах на отдельные неоднозначные исторические события и персонажи. Литвин также допускает применение русского языка в регионах, где преобладает русскоговорящий люд, для дело- и судопроизводства, призывает к активизации сотрудничества Украины со странами СНГ, не говоря уже о его лояльной в отношении России позиции.
Словом, скорее всего, что с началом нового сезона парламентской жизни активизация политических игроков приведет к открытию новой страницы подготовки к «честным и демократическим» выборам президента Украины.
В СМИ уже неоднократно писали, что на сегодняшний день одна из главных «целей» этой кампании – политическое уничтожение спикера Литвина, поскольку он едва ли единственный из администрации президента Кучмы является действующим политиком. Учитывая нынешнее государственное положение и тот факт, что его фракция - в некотором роде «цементирующее звено» коалиции, именно по Литвину может быть направлено «оружие расследования».
Эффектности этому мероприятию может добавлять и тот факт, что с 23 января, когда Ющенко сложит свои полномочия, вплоть до инаугурации нового президента, которая по разным причинам может быть отложена на неопределенный срок, председатель парламента может исполнять обязанности главы государства. Не менее важно для разработчиков антилитвиновского плана – выбивание спикера из президентской гонки. В СМИ уже появилась информация, что на сентябрь-месяц запланирована широкомасштабная кампания по дискредитации Литвина. «Это будет более 200 билбордов с изображением Владимира Литвина, который бросает тень на символическое изображение Гонгадзе», - цитируют интернет-агентства слова «надежного информатора». Билборды якобы планируют разместить на самых оживленных трассах в западном и южном направлениях от Киева.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца
Компромат для политиков, как булыжник для пролетариата - основное оружие выяснения отношений. Перед каждыми выборами политический шкаф перетряхивается на предмет выявления пронафталиненных скелетов. В отсутствие последних в ход идут рукотворные фантомы, которых ни обонять, ни осязать: в их существование можно только поверить на слово. Так, количество «ходок» «теневого» Виктора Януковича возрастает до трех; милитари-мэна Арсения Яценюка обвиняют в фальсификации данных в «пятой графе»; главному коммунисту припоминают незаконную связь с уже покойным иракским диктатором Саддамом Хусейном и любовные похождения; для Юлии Тимошенко обещают «выписать» из-за границы «милого друга» по ЕЭСУ Павла Лазаренко; а Владимиру Литвину вменяют в вину работу в президентской администрации и инкриминируют причастность к «делу Гонгадзе», доказательством которой якобы являются пресловутые пленки отставного майора госохраны Николая Мельниченко. Поскольку заявления последнего, ставшего «разменной пешкой в чужой игре», по меткому замечанию директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, общество рассматривает «лишь как очередной выхлоп воздуха», в ход идут более «весомые» аргументы.
«Дело Гонгадзе», пожалуй, самый «универсальный» и долгоиграющий политический скандал. И не только потому, что в нем фигурирует большое количество участников, но и потому, что в отличие от, к примеру, не менее резонансных в прошлом «кассетного скандала» или дела об отравлении Ющенко, эта история – уголовная. С исчезновениями, расчлененными телами, загадочными смертями. Ее подогревают, опутывая флером тайны и связывая с известными именами. Она переживает уже «третий сезон». В 2001 г. эта тема стала одной из основных в акции «Украина без Кучмы!». Во время президентских выборов 2004-2005 гг. использовалась как лозунг оппозиции в борьбе со «ставленниками».
Позже, после инаугурации Ющенко, ее стали эксплуатировать против нового главы государства: его обвиняли в сговоре с Кучмой. Дескать, одним из условий проведения третьего тура выборов были гарантии неприкосновенности Леонида Даниловича и, в частности, данное ему клятвенное обещание не распутывать дело об исчезновении журналиста. Впрочем, справедливости ради, отметим, что в «консервации темы» был заинтересован и нынешний Президент. В ходе расследования убийства Гонгадзе вновь всплыли бы пленки Мельниченко, в которых речь идет и об участии в коррупционных схемах премьера Ющенко. К слову, на момент исчезновения Гонгадзе в 2000 г., именно главе правительства, а не, к примеру, руководителю президентской администрации Литвину, подчинялось МВД…
Нынешний интерес к теме, безусловно, связан с уже де-факто стартовавшей избирательной кампанией. Вброс информации проведен технологически правильно: во время традиционного летнего информационного затишья, накануне начала активной фазы политических переговоров. И все же арест бывшего руководителя Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД генерала Пукача не вызвал особого резонанса. Эксперты дружно сходятся в том, что тема – «перегорела». Директор центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко уверен, что она «не произведет яркого эффекта. Ведь общество ушло на два шага вперед. И устраивать подобные акции – все равно что судить тех, кто организовал голодомор в 1933 году».
И, тем не менее, «карту Пукача» будут разыгрывать по максимуму. Поскольку он – один из немногих оставшихся в живых ключевых свидетелей тех событий. При этом замгенпрокурора Ринат Кузьмин не отрицает, что информация, которую может предоставить бывший генерал, может оказаться ложной.
Откуда ноги растут
То, что «расконсервация Пукача» санкционирована, не вызывает сомнений. Эту версию подтверждает бывший замминистра МВД и экс-зампред СБУ Геннадий Москаль, уверяющий, что бывшие сослуживцы Пукача знали, где тот находится. Полковник милиции, ведущий телепрограммы «Чрезвычайные новости» (ICTV) Константин Стогний обратил внимание на ряд нестыковок при задержании: «Силовики… путались: то говорили, что утром его задержали, то – вечером. Когда я смотрел видео задержания, Пукача кладут на землю и достают из заднего кармана удостоверение. Получается, что человек, который скрывается, чтобы его не идентифицировали, специально носит в кармане свое удостоверение. То милиция не знала, кого задерживает, то, как позже уверял Луценко, знала. Все не совпадает… Я думаю, что реализуется какой-то сценарий».
Уверенности в этом добавляют несколько косвенных фактов, подтверждающих, что на Пукача явно давят. Он совершенно неожиданно отказался от услуг своего адвоката Сергея Осыки, в 2003 г. добившегося освобождения генерала из-под стражи. Пукачу пытаются «пришить» еще одно убийство - бывшей гражданской жены Татьяны Стельмах, пропавшей в 2003 г. А информация касательно сотрудничества бывшего руководителя «семерки» с «органами», периодически появляющаяся в прессе, с такой же периодичностью опровергается. Это - элемент психологической атаки из разряда «матросы на зебрах».
Как сообщил источник, близкий к силовым структурам, Пукачу предлагают подписать сфальсифицированные показания в обмен на сокращение срока заключения – с пожизненного, грозящего ему за одну или даже две «мокрухи», до пятнадцати лет в комфортабельной тюрьме для бывших сотрудников «органов».
Источник, близкий к Банковой, уверяет, что сейчас Пукача главным образом пытаются использовать против спикера Владимира Литвина. Последний оказался в списке фигурантов в большей степени автоматически, из-за занимаемой в 2000 г. должности руководителя президентской канцелярии. К слову, тут важно учесть, что при Литвине администрация главы государства еще не имела столь всеобъемлющего влияния и не являлась альтернативным центром принятия решений, а ее руководитель не был штатным демоном украинской политики. Литвин не имел приписываемых ему возможностей влияния на силовиков. И, не исключено, он даже не был проинформирован об этом деле. Весьма натянутыми выглядят доводы о личных мотивах, якобы двигавших Литвином. Его причастность к делу Гонгадзе явно притянута за уши и бездоказательна. Поэтому для того, чтобы получить мало-мальски обоснованный повод, если уж не для официального обвинения (за отсутствием состава), то хотя бы для общественного осуждения и порицания, одних малоадекватных заявлений Мельниченко («Литвин сказал: «Мочить!») мало.
По информации источников, близких к силовым ведомствам, возможные показания Пукача авторы сценария «Антилитвиниады» намерены подкрепить «чистосердечными признаниями» других, пока менее раскрученных фигур. Для этого срочно мониторят списки тех, кто на момент исчезновения Гонгадзе был в более-менее близком кругу общения с Литвином и кого можно было бы либо прикупить, либо шантажнуть. Руководит процессом непосредственно глава президентского Секретариата, а по совместительству дежурная нянька гаранта Вера Ульянченко в дуэте с руководителем ДУСи Игорем Тарасюком. По некоторым данным, курирует «тему» бывший зампред президентской канцелярии, заместитель главы СБУ Андрей Кислинский в паре с еще одним зампреда СБУ Валерием Хорошковским. Последний был замечен в приемной Владимира Михайловича спустя пару дней после громкого ареста Пукача. Судя по всему, известный своей деловой хваткой Валерий Иванович приходил к главе парламента прозондировать почву на предмет очередной возможности пополнить свой счет, либо лично проверить реакцию «подопечного» на вновь открывшиеся обстоятельства.
Побочный эффект «травли» Литвина – влияние на его партнера по коалиции Юлию Тимошенко. Будем честными, добиться выхода Блока Литвина из коалиции – задача сложная и неблагодарная. Кроме того, после прошлогоднего решения КС, по сути, «закрепившего» коллективное, а не личное участие депутатов в коалиции, большинство де-юре будет существовать и без участия БЛ. Другое дело, что ослабление спикера может серьезно пошатнуть имиджевые позиции премьера, усилить шатания внутри коалиции и именного блока Тимошенко, а также дать фору Партии регионов в переговорах с БЮТ.
Большая вера Президента
Нынешние президентские выборы, мягко говоря, будут юридически не идеальными, начиная от даты назначения голосования и заканчивая возможностью применения новопринятых Радой правил организации и ведения кампании. То, что КС признает их полностью или частично не соответствующими Основному Закону, не вызывает сомнений. Слишком много в принятых поправках к «Закону о выборах президента» новелл, противоречащих также Административному и Уголовному кодексам.
Поскольку Президент и его окружение не ограничено во времени подачи в КС данного закона, а судьи достаточно долго рассматривают каждое дело (для этого у них есть три месяца), может случиться так, что большая часть кампании будет проведена по новым правилам, которые ближе к выборам или сразу же после них будут признаны недействительными. Сценарий несколько фантастический, но все же в теории позволяющий поставить под сомнение результаты голосования. Что повлечет за собой длительные разбирательства и продлит период «межвластия», когда старый президент уже лишится полномочий, а новый еще не примет присяги.
Коллизия в том, что Конституция четко не оговаривает, кто в этом случае остается в стране за главного. Логично предположить, что это будет спикер. Однако на него возлагаются обязанности главы государства лишь в случае досрочной отставки президента либо его смерти.
Впрочем, данный прецедент не мешает президентской канцелярии иметь иное мнение по этому поводу. Там уверены: до «воцарения» нового гаранта страной может управлять старый. Однако если фактическое продление срока Ющенко общество просто не примет, поскольку уровень неприятия действующего Президента давно перевалил за 70%, то, к примеру, временное пребывание у руля государства спикера – одного из лидеров рейтингов доверия – отторжения не вызовет. Этим, в частности, и спровоцирована целенаправленная травля предпарламента. Кроме того, глава ВР не входит в сферу влияния Ющенко, не проводит необходимые для Президента решения и имеет право подписи законов. Что не способствует собственной президентской игре.
На одном из сайтов, очевидно, близком к Банковой, появилась информация о том, что Литвин обратился к Ющенко с просьбой прекратить «разработку» Пукача в обмен на лояльность и поддержку Президента. Вероятно, это – именно то, чего сам Ющенко хочет добиться от спикера, санкционируя очередной виток «дела Гонгадзе».
Однако этим объяснения того, что против Литвина ведется огонь на поражение, не исчерпываются. Вполне возможно, что у команды Президента есть более глубинные причины, чтобы идти на политическое уничтожение главы парламента. Если в случае с Юлией Тимошенко неприязнь проистекает преимущественно из межличностного невосприятия, то у нелюбви Президента к Владимиру Литвину, вполне возможно, есть и идеологическая основа. Например, от Литвина вряд ли бы удалось добиться автографа под «письмом трех», которое было призвано стимулировать продвижение Украины в НАТО (которое в свое время подписал тогдашний глава парламента Арсений Яценюк), поскольку Литвин выступает за внеблоковый статус Украины. Также Литвин и Ющенко часто расходятся во взглядах на отдельные неоднозначные исторические события и персонажи. Литвин также допускает применение русского языка в регионах, где преобладает русскоговорящий люд, для дело- и судопроизводства, призывает к активизации сотрудничества Украины со странами СНГ, не говоря уже о его лояльной в отношении России позиции.
Словом, скорее всего, что с началом нового сезона парламентской жизни активизация политических игроков приведет к открытию новой страницы подготовки к «честным и демократическим» выборам президента Украины.