Информационное оружие против украинских вооружений

В этот раз речь идет о подозрениях относительно продажи британскими посредниками украинского оружия определенным странам, внесенным ЕС в «черный список» импортеров вооружения. «Главред» попытался разобраться, насколько серьезными последствиями этот скандал чреват для Украины. В соответствии с этим отчетом специального комитета по контролю за экспортом вооружений британской палаты общин, британские фирмы-посредники приобретенное у Украины вооружение из советских запасов якобы перепродавали странам, внесенным Евросоюзом в определенный «черный список». В публикации британской Guardian со ссылкой на парламентский отчет утверждается, что документ с подробностями о продаже оружия британским парламентариям передал первый заместитель министра иностранных дел Александр Горин во время их майской встречи в Киеве. В этом списке значились британские фирмы, которым была выдана лицензия на продажу украинского оружия. Но у парламентариев Туманного Альбиона беспокойство вызвало другое – среди конечных потребителей есть страны, на которые распространяются ограничения британского МИД и министерства по делам содружества на экспорт стратегических товаров. Для выяснения всех подробностей – подтверждения или опровержения фактов, указанных в отчете парламентского комитета, в Великобритании уже начато следствие. Глава британского внешнеполитического ведомства так обеспокоен этим инцидентом, что попросил народных избранников в данный момент не разглашать указанные в отчете детали, дабы не навредить следствию. За последний год Украину уже в четвертый раз упоминают в контексте подозрений о причастности к незаконной торговле оружием. В августе прошлого года не успели Россия и Грузия подписать перемирие, как официальная Москва сразу обвинила Киев в незаконных поставках вооружений в Грузию, которые грузины использовали против российских войск. В Украине даже была создана специальная парламентская комиссия по расследованию законности поставок украинского оружия в Грузию. Но после заявлений главы этой комиссии – «регионала» Валерия Коновалюка – больше создавалось впечатление, что задачей комиссии является не выяснение деталей всех поставок вооружения в Грузию, а поиск доказательств вины Украины. А ведь на Грузию не было наложено соответствующее эмбарго ООН, а значит, и международных ограничений на поставки вооружений в эту страну нет. Более того, такие обвинения звучат странно, если вспомнить, что Москва когда-то сама продавала оружие Тбилиси. Но в Кремле об этом почему-то не вспоминают. За последний год Россия хотя и не смогла доказать незаконность поставок украинского оружия в Грузию, но и не отказалась от этих обвинений, время от времени продолжающих звучать. Не обошел эту тему в своем последнем письме к Виктору Ющенко, а также в видеообращении в собственном блоге и российский президент Дмитрий Медведев, когда заявил, что «именно из украинского оружия убивали мирных жителей и российских миротворцев». В последний раз до этого Украину упоминали в контексте поставок оружия в сентябре прошлого года, когда был захвачен украинский сухогруз, перевозивший на борту тяжелое вооружение для Кении. Европейские СМИ якобы нашли подтверждение тому, что в действительности это оружие предназначено для Судана, против которого применяются санкции ООН. Однако факт поставок украинского оружия в Судан так и не был доказан – минобороны Украины и Кении подтвердили, что к купле-продаже этой партии оружия ни одна третья сторона не причастна. В третий раз за последние двенадцать месяцев украинцев обвинили в контрабанде оружия в начале этого лета. Власти Нигерии задержали самолет с партией оружия и поспешили отрапортовать о борьбе с контрабандой оружия, обвинив в этом украинцев. Хотя украинскими были лишь компания-перевозчик и экипаж самолета, а оружие – хорватское. Более того, это оружие предназначалось для Экваториальной Гвинеи, против которой, кстати, не были введены никакие санкции. Закончилось все тем, что нигерийская власть отпустила самолет с украинским экипажем, доставившим груз в пункт назначения - г. Малабо (Гвинея) – в тот же день. В этот раз в самой Великобритании утверждают, что последний вооруженный скандал с британскими компаниями, в котором фигурирует украинское оружие, имеет сугубо внутрибританский характер. Ведь британские посредники не продавали украинское оружие ни одной из стран, на которую наложено соответствующее эмбарго ООН. Дело в том, что под «запрещенными» для поставки вооружений странами британские парламентарии в этом случае имеют в виду государства, отвечающие критериям, указанным в Кодексе поведения ЕС относительно экспорта вооружений. Этот документ, среди прочего, предусматривает, что европейские экспортеры не должны предлагать поставки по контрактам, от которых отказался любой другой европейский экспортер. Этот «кодекс поведения» был принят в качестве декларации Совета ЕС, то есть соблюдение его носит добровольный характер. Этим документом руководствуются лишь страны ЕС. Украина же не является стороной данного документа, поэтому к нам невозможно применить даже моральные санкции за его нарушение. По словам эксперта Центра исследования армии, конверсии и разоружения Сергея Згурца, в продаже оружия Украина руководствуется документами ООН. А поскольку мы не поставляли вооружения в страны, на которые наложено эмбарго ООН, то и обвинять нас не в чем. «Пока не будут названы фирмы-посредники и страны, которым в соответствии с кодексом поведения ЕС относительно экспорта вооружений запрещено продавать оружие, ничего не будет. Но даже если вина британских посредников будет доказана, то их будет ожидать разве что показательная порка», - рассказывает нам Згурец. Поэтому при любом результате расследования, проводящегося в Великобритании относительно фирм-посредников, ни имидж Украины, ни ее положение на международном рынке как экспортера вооружения не пострадает. Традиционно такие скандалы возникают по двум причинам: с помощью подобного черного пиара хотят либо «убрать» конкурента с рынка вооружений, либо – наоборот – продемонстрировать спрос на собственные образцы оружия. Военный эксперт отмечает, что рынок вооружений всегда работает в условиях скандалов и обвинений, но ни в одном из четырех оружейных скандалов за последний год, в которых упоминалась Украина, факт нарушения нашим государством международного законодательства зафиксирован не был.