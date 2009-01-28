Ярослав Кендзер: «Если раньше у меня срабатывали тормоза, то теперь я буду совершенно свободен»

Но оппозиция Тарасюку в лице мятежных галицких партийных организаций не исчезла. Несмотря на информацию о том, что галицкие руховцы собирались перейти в «Нашу Украину», этого не случилось, и эти организации решили перейти в жесткую оппозицию, не слагая партбилетов. Ярослав Кендзер обещает не сдаваться и организовать руководителю партии жесткое сопротивление во всех областных организациях, ссылаясь на то, что Бориса Тарасюка просто купили министерскими должностями и местами в списке БЮТ на следующих выборах. Борьба в Рухе продолжается, но в нынешних политических реалиях она больше похожа на борьбу пауков в банке, ведь нынешняя партия – это уже бледная тень прежнего Руха.



О подробностях партийных перипетий в НРУ, нюансах проведения скандального съезда партии 25 января и о политических планах «руховской оппозиции» в интервью «Главреду» рассказал бывший руководитель самого сильного Львовского краевого провода НРУ Ярослав Кендзер.



Похоже, традиция, когда бывшие руховцы становятся жестокими врагами, продолжается. Яркий факт - во время интервью «Главреду» Ярославу Кендзеру позвонили и сообщили, что у него только что родился третий внук. На что господин Кедзер заявил журналисту, что «это у меня уже третий внук, парень, настоящий руховец, не такой, как Борис Тарасюк».



Я думаю, что логично было бы кратко напомнить, по поводу чего возник конфликт, приведший к нашему исключению. Потому что именно на эту тему избегает разговоров господин Тарасюк. А когда его побуждают говорить об этом, то он выдумывает всякую ерунду и просто откровенно врет. Конфликт начал назревать в начале 2008 года, когда Борис Иванович Тарасюк взял откровенный крен на союз с БЮТ. Весной он дважды приводил депутатскую руховскую группу (шестерых народных депутатов) в партийный офис Юлии Тимошенко на встречу с ней.Главные причины наших визитов туда - познакомить нас с проектом новой Конституции от БЮТ. Юлия Владимировна тогда нам доверила святая святых, документ, который параллельно с «регионами» разрабатывался при посредничестве Виктора Медведчука.Это было в марте прошлого года. На мое замечание, что для принятия Конституции нужно триста голосов, Юлия Владимировна сказала, что «Ярослав Михайлович, проблем не будет, я договорилась с «регионами», с Виктором Федоровичем, у нас будет больше трехсот голосов. Потому что их вариант Конституции буквально близнец с проектом Конституции БЮТ».Потом мы получили информацию, в конце концов, журналисты об этом знают, что посредником по координации текстов Конституции был Виктор Медведчук. Эти проекты еще есть в сейфе Юлии Владимировны и у «регионалов», поэтому они где-то еще при случае внезапно появятся в Верховной Раде, я в этом не сомневаюсь.Когда я развернул проект Конституции и посмотрел раздел «Президент Украины», «Кабинет Министров, «Верховная Рада», «Система выборов», я ужаснулся, особенно, когда увидел, что Президент Украины по этому проекту становится декоративной фигурой.Все полномочия, включая национальную безопасность и оборону, гарантирование целостности, соборности, неприкосновенности государства - это все у президента отнималось. Вся полнота власти передается премьер-министру и парламенту. Я спросил господина Тарасюка: «Борис Иванович, так что, мы готовы поддержать такой проект Конституции?» Борис Тарасюк ответил: «Ну, ничего, у нас же много в Европе парламентских государств, с парламентской формой правления, и в этом нет ничего плохого». В условиях Украины парламентская форма правления, когда области получат всю политическую и финансовую власть в регионах, это полная регионализация Украины. Это полное разрушение государства. На это готова была идти Юлия Тимошенко, и это готов был поддержать Борис Тарасюк.В нашем присутствии Юлия Владимировна публично дала гарантию Тарасюку, что НРУ гарантированы десять процентов мест в проходной части списка, это якобы должно было быть минимум 15 руховцев в следующей Верховной Раде. Тогда шел разговор о досрочных парламентских выборах, и вот так соблазнили депутатскими мандатами. После этого на заседаниях политсовета партии позиция Тарасюка сводилась только к тому, что нам нужно как можно плотнее сотрудничать с БЮТ.Как дипломат он использовал иезуитские методы, ставя на рейтинговое голосование вопрос, с кем Рух должен был идти в случае выборов. Тогда побеждали две позиции: или самостоятельный поход на выборы, или блок с Юлией Тимошенко. Но потом пришло второе сентября 2008 года, когда БЮТ без предупреждения изменил свой курс, пойдя на альянс с коммунистами и «регионами».Все, на чем мы настаивали, чтобы в решении о политической ситуации в государстве отметить, что БЮТ привел к распаду коалиции, вызвало истерику у Бориса Ивановича. Ни в одном официальном документе политсовета Руха не дана оценка деятельности фракции БЮТ в Верховной Раде. Только где-то вне официальных заседаний Тарасюк что-то говорил о вине БЮТ, чтобы обмануть членов центрального провода.И вот с тех пор проявилась откровенная антипрезидентская позиция головы НРУ, которую не принимали ни Львовская, ни Тернопольская, ни Франкивская, ни Полтавская, ни Харьковская, ни Николаевская, ни Сумская краевые организации.Конечно. Кроме мест в списке, шла речь об участии в правительстве. Было договорено, что Борис Иванович может рассчитывать на должность министра иностранных дел. Кроме того, шла речь о представительстве Руха на должностях глав областных государственных администраций.Это не конкретизировалось. Могу сказать, что соглашение о десяти процентах нашего представительства в списке, подписанное Тимошенко и Тарасюком в двух экземплярах, хранятся и сегодня. Он об этом не говорит никому, потому что стыдно. Но один экземпляр находится в сейфе Бориса Тарасюка, а второй экземпляр в сейфе Юлии Тимошенко. Когда по приглашению Тарасюка премьер-министр участвовала в заседании центрального провода Руха, то заявила нам, что подписала такое соглашение с Борисом Ивановичем.В марте-апреле прошлого года все еще не выглядело такой катастрофой для Руха. Кстати, Тарасюк очень просил нашу депутатскую группу, что пока не нужно никому рассказывать, что мы были в офисе Юлии Владимировны, поскольку это могут не так воспринять. Но когда ком стал нарастать и приобретать все более глубокие и понятные формы, и Тарасюк уже по уши погряз в своих обязательствах перед БЮТ, ясное дело, что терпеть дальше было нельзя.Сентябрь месяц раскрыл карты. Сопротивление трех депутатов от Руха: Кендзера, Стойко и Ткача политике сближения с БЮТ стало нарастать, нас поддерживали Николаевская, Харьковская, Полтавская области и Киевская областная организация, это начало перерастать в публичный конфликт, не только наш лично, но и наших организаций. Мы опирались в своей позиции на поддержку наших краевых организаций. У меня во Львове не было ни одного района, который бы высказался на своих официальных заседаниях советов, проводов или конференций за союз Руха с БЮТ.Не было. Не было ни в одном районе официального решения. У нас есть один район — Самборский, где, по сути, организация разрушена Степаном Кузьо.Наш Львовский краевой провод, рассматривая роботу Самборской районной организации, вынес оценку «неудовлетворительно». Стоял вопрос об исключении этого человека из Руха за развал работы. И он, спасаясь, выступил с таким полуграмотным заявлением, которое сразу подхватил Тарасюк.Забегая вперед скажу, что Борис Тарасюк включил в оргкомитет по подготовке отчетно-выборной конференции Львовской краевой организации этого Степана Кузьо.Три галицких организации: Львовская, Франковская и Тернопольская — это почти пятьдесят процентов членства Народного Руха Украины. Но, понимая это обстоятельство, Тарасюк инициировал проведение восемнадцатого внеочередного съезда НРУ, который был спровоцирован указом Президента о досрочных парламентских выборах. Нужно было сзывать технический съезд с небольшим представительством, чтоб определить формат участия Руха во внеочередных выборах.Задачей Тарасюка было во что бы то ни стало обеспечить себе контрольный пакет голосов на этом съезде. Была четко просчитана квота центрального провода, потому что по уставу члены центрального провода автоматически являются делегатами съезда. Он посчитал, что имеет две трети голосов в центральном проводе, две трети в центральной ревизионной комиссии, которые тоже автоматически являются делегатами съезда. Зная это, они провели решение, что квота от региональных организаций должна быть один от тысячи партийцев. С таким раскладом съезд можно было провести в кабинете Тарасюка.Потом они благородно сказали, что, возможно, и в самом деле будет несправедливо, давайте один от пятиста. Ну, для технического съезда, возможно, это было и нормально, но такая квота позволяла Тарасюку получить контрольный пакет голосов.Более того, такая формула представительства нивелировала влияние на съезд самих сильных краевых галицких организаций, плюс Киевской областной, Харьковской, Полтавской и Сумской.По численности мы явно превышали пятьдесят процентов, и имели бы при нормальной справедливой квоте преимущество на съезде.На первом этапе съезда еще 16 ноября мы сознательно пошли на срыв, потому что понимали, какую опасность может представлять тот факт, что Тарасюку удастся провести постановление о блокировании с Юлией Тимошенко на следующих парламентских выборах.Ко второму этапу делегатов оставляли тех же. Мы понимали, что они сделают вывод из первого этапа. Мы могли бы привезти по десять автобусов сторонников из Львова, из Франковска, из Тернополя, которые рвались ехать, но мы категорически отказались от этого варианта. Наша группа решила аргументами попытаться убедить делегатов, что нельзя идти на союз с Тимошенко, что нельзя переизбирать Тарасюка на внеочередном съезде с минимальным присутствием представителей Руха. Что нельзя превращать этот съезд в отчетно-выборный съезд, потому что он должен был состояться в мае этого года.Кендзер, Стойко и Ткач доступа к руховской всеукраинской газете «Час Руха» не имели. Нас на пушечный выстрел к руховскому сайту не подпускали. Позиция трех краевых организаций, в конце концов Полтавы и Харькова, руховцам передавалась, как в старые добрые большевистские времена, в интерпретации самого Тарасюка. На нас навесили ярлыки предателей, врагов Руха, раскольников.Я вам скажу парадоксальный факт. Адреса районных организаций по всей Украине под строгим секретом, под грифом «совершенно секретно». Это делалось для того, чтобы, например, львовскую газету «Слово Руха» мы не разослали по районным организациям, чтобы руховцы в районах во всех областях почитали нашу позицию из первых уст.Раньше не было нужды в этих адресах. А теперь, когда появилась необходимость - мы не смогли их добыть в центральном аппарате - ни электронной почты, ни почтовых адресов районных организаций. То есть полная изоляция.Второй этап съезда, который состоялся двадцать пятого января, прошел по всем правилам, так сказать, партийно-гебистской практики. Была целая рота спецназа «Тайфун».Съезд проводился в пединституте Драгоманова. Уже на первых дверях при входе в здание стояли ребята из «Тайфуна». Спецназ «Тайфун» на первых дверях, на вторых дверях, на третьих дверях, на лестнице на второй этаж – всюду! При входе в зал, где должен был проходить съезд, там уже пять «тайфуновцев»! Наиболее экзотично смотрелся спецназ перед сценой, где заседал президиум. На ступеньках на сцену с обеих сторон по пять человек «тайфуновцев»!Ну, они боялись, что мы будем штурмом брать Бориса Тарасюка в заложники, захотим его захватить или нечто подобное.После открытия съезда поступило предложение снять охрану президиума, так как невозможно работать в условиях военного положения. Из зарегистрированных двухсот сорока пяти делегатов где-то сто тридцать проголосовали «за». Этого было достаточно, чтобы «Тайфун» скучал, бедняга, до завершения съезда под стенами. Понятное дело, такого надругательства над Рухом, над светлой памятью Чорновила, над идеалами Руха я за двадцать лет не видел. На это страшно было смотреть, так сказать, до чего довело Рух сегодняшнее руководство. Им, как ни странно, стыдно не было.Он готов уничтожить партию, но оставить при себе печать, регистрационное свидетельство и торговать брендом Руха.После выступления Тарасюка, в котором он в основном хвастался, как он спасал Украину от газового кризиса, на сцену вышел Лесь Танюк. Он был в президиуме, как заместитель председателя партии. Рядом с Лесем сидела вдова Вячеслава Чорновила, член политсовета Атена Пашко. Танюк выступил, зачитал свое заявление и обосновал свое несогласие с политикой Тарасюка, которая ведет к полному уничтожению Руха и попиранию идеалов Вячеслава Чорновила. Он заявил о выходе из Руха. После Танюка вышла Атена Пашко, которая тоже заявила свой протест политике Бориса Тарасюка и заявила о выходе из Руха. После оглашения своих заявлений они вышли из зала. Солидарно с Лесем Танюком и Атеной Пашко в знак протеста против политики Тарасюка в полном составе покинули зал делегации Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.Имея контрольный пакет голосов, Тарасюк провозгласил собрание отчетно-выборным съездом. Не удивительно, что Бориса Тарасюка избрали председателем партии на следующие два года. За него проголосовало сто шестьдесят делегатов. И это в шестидесятитысячной партии сто шестьдесят человек избрали председателя!Самое малое на отчетно-выборном съезде у нас было шестьсот человек. Это стыд, это позорище. Человек, имеющий хоть каплю совести, чести и достоинства не согласился бы таким мизерным количеством назначать себя на следующие два года председателем Руха. Какова легитимность такого председателя?! Как он может спокойно спать и представлять НРУ полноценно? Кстати, одна деталь. Руководству Руха было мало махинаций с количеством делегатов, так они еще и раздавали мандаты непонятно кому. Господин Коваль имел при себе пачку мандатов, которые раздавал нужным людям. Думаю, если бы Борис Тарасюк сейчас поставил на голосование вопрос о посмертном исключении Чорновила из Руха, съезд проголосовал бы не задумываясь.Тарасюк сейчас сделал из Руха партию, которая становится антиукраинской. Они осуждают действия Президента в гуманитарной сфере, по Голодомору, Батурину и другим делам. Как это может делать национал-демократическая партия?В канун съезда у нас была очень долгая дискуссия, мы анализировали разные варианты поведения. Что будут делать три наши организации? Поступали всевозможные предложения: выйти из Руха, договориться с какими-то другими политическими партиями, близкими по идеологии, и перейти туда. Но все предложения отклонили. Сейчас мы единодушно остановились на единственно мудрой и правильной позиции: руховская организации трех областей — Львова, Тернополя, Ивано-Франковска остаются в структуре НРУ. Они остаются на своей позиции, на той, которую высказывали бывшие председатели проводов Ярослав Кендзер, Иван Стойко и Роман Ткач.Тарасюку, чтобы остаться в покое, нужно будет исключить из Руха десять тысяч львовских руховцев, девять тысяч тернопольских руховцев и восемь тысяч руховцев Ивано-Франковщины, а еще тысячи руховцев Харьковщины, Полтавщины и Николаевщины. Я уже себя настроил на то, что в ближайшее время поеду в Ровенскую, Волынскую, Хмельницкую области, проведу пресс-конференции, выйду на радио и телевидение и расскажу о деятельности Тарасюка и его сторонников — председателях этих организаций, которых прикупил, прикормил и обласкал обещаниями о депутатских мандатах Борис Тарасюк.Они наивно поверили в это. Мы знаем нынешний рейтинг БЮТ, он упал наполовину, и если Юлия Владимировна наберет сто — сто десять депутатских мандатов, это будет золотая цена. Теперь национал-демократов в БЮТ Мовчана, Терена, Давимуку, Косива и других уже выпихивают из этой фракции как отребье. Потому что там есть свои, которые платят деньги и которые будут зубами выгрызать свое место в проходной части списка. Плюс человек тридцать из Кабинета Министров, которые непременно имеют право претендовать на проходную часть будущего списка. Что, Юлия Владимировна Тарасюку отдаст в первой сотне пятнадцать мест? Да они на дыбы все встанут и этого не допустят. Я убежден, что Борису Тарасюку может быть предоставлено место, ну и еще один-два мандата, это максимум. А эта наивная братия надеется оказаться в Верховной Раде. Наивно и смешно.Абсолютно. Такая информация - это ложь! Я никуда не собираюсь вступать, потому что это не в моих правилах перепрыгивать. Это Борис Тарасюк был верным марксистом-ленинцем, потом пошел в ПРП, а затем его привели в НРУ, чтобы окончательно развалить Рух. Я в Рухе с его рождения, и никуда из Руха не уйду, с партийным билетом или без.Кстати, меня после съезда главы районных организаций Львовской области, соревнуясь, опережая друг друга, просили: «Ярослав Михайлович, напишите заявление, мы вас примем в Рух заново.Председателями станут те, кого выберут наши организации: Львовская, Тернопольская и Франковская. Конечно, Тарасюк уже создал оргкомитеты, собрал всех своих сторонников.Но гарантирую на тысячу процентов, что эти краевые организации изберут себе тех лидеров, на которых они ориентируются, и будут, как я уже говорил, придерживаться нашей позиции. Я убежден, что не так много времени пройдет, чтобы прозрели руховцы купленных краевых организаций. Я верю, что осталось еще здоровое ядро «чорновиловской» партии, хотя и много мусора в нее налезло.Это вовсе не говорит о том, что позиция Романа Ткача изменилась. Роман откровенно сказал, что я не хочу тянуть кота з хвост, все равно финал будет один — нас исключат из Руха. Вот и все.Мы, кстати, с Иваном Стойко тоже планировали предпринять такой же шаг уже на съезде. Сначала думали, что мы все трое выйдем еще в декабре, обнародовав заявления. Но потом поняли: подождите, а почему мы так легко без боя должны сдаваться и упрощать ситуацию для Тарасюка и его пятолизов? Поэтому мы решили на съезде выступить и положить наши заявления об уходе еще до голосования. Но и от этого мы потом отказались.Это значило бы упростить жизнь Тарасюку и делегатам, поднимавшим руки за наше исключение. Пусть они, прежде всего Тарасюк, возьмут на себя ответственность за то, что делают с Рухом. Они исключили и побуждали к выходу людей, создававших Рух, сохранявших, хранящих и намеренных сохранять идеологические принципы и Чорновиловский дух Народного Руха Украины.Я убежден, что я дождусь того времени, что этого бывшего цековского кадрового инструктора выбросят из НРУ. Работая в миссии Украинской ССР в Нью-Йорке при ООН, Тарасюк выполнял единственную задачу: развенчивать антисоветские мифы — что Голодомора не было, репрессий в Украине не было, политзаключенных в Украине нет, арестов политических в Украине нет, а Чорновил - это не узник совести - это самый обыкновенный насильник и уголовник. Не может этот человек руководить Рухом.Вы знаете, есть такие предложения, но я от них отказываюсь. Возобновить мое членство в Рухе может только центральный провод и потом утвердить съезд. Вступать в Рух с чистого листа, с нуля, я имею право, но этого делать не буду, хотя мог бы сделать так хоть завтра, и моя организация меня избрала бы руководителем снова. Я останусь руховцем без партийного билета, потому что быть руховцем — это состояние души.Если Тарасюк думает, что он обрел покой, выгнав из Руха Кендзера, Стойко и Ткача, он горько ошибается. Если раньше у меня все-таки срабатывали тормоза, потому что за мной стояла организация, то теперь я буду совершенно свободен от этого. И тут я уже, так сказать, поработаю с теми документами, которые у меня есть, одним словом — весело будет. Пусть Борис Иванович запасается валерьянкой.Всегда журналисты задают такой вопрос: почему на второй день после аварии мы не обнародовали эту информацию? Да потому, что этой информации не было. Ее скрывали, даже если ее и зафиксировали. Утром двадцать шестого марта 1999 года тогдашний министр внутренних дел Юрий Кравченко дал ориентир, как должно закончиться дело. Что это самое обычное дорожно-транспортное происшествие, и нет тут никаких других версий. Поэтому должно было пройти почти десять лет, чтобы осмелели люди и появились нормальные следователи в следственной группе, которые хотят честно раскрыть и разгадать эту загадку гибели Чорновила.Эта информация ко мне и к Ивану Стойко попала поэтапно от разных людей, причастных к экспертным группам и к расследованию дела. И мы, собрав все вместе, обратились к Президенту. Я знаю, что Президент уже готовит очень крутое обращение к Генеральной прокуратуре, чтобы сохранить эту информацию и провести самый жесткий контроль Генерального прокурора над завершением расследования.Это хорошо, что Виктор Ющенко берет под персональный контроль расследование этого дела, но, чтобы не исчезли многие доказательства, мы публично обнародовали часть этой информации. Более того, мы с Иваном Стойко зарегистрировали проект постановления о создании депутатской следственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели Чорновила. Меня радует, что Генпрокуратура не отрицала эти факты, о которых мы говорили.