Наталия Витренко: Рука Вашингтона, высокие отношения «левых» и Янукович как бык

Прогрессивная социалистка Наталия Витренко видит, как минимум, три причины для создания блока левых сил: социально-экономическая ситуация в стране, угроза второй волны Оранжевой революции и «агрессивное вмешательство во внутренние дела Украины США и НАТО».Наталия Михайловна рассказала, что сегодня государственный долг страны составляет 40 миллиардов долларов, корпоративный – 70 миллиардов, причем «правительство не предпринимает никаких шагов по улучшению экономической ситуации в Украине, набирая только новые и новые долги».С социальной ситуацией тоже никакого позитива. Снижается заработная плата – на 8,6% в июне, на 10% - в июле. Явная и скрытая безработица составляет 15% трудоспособного населения, - сообщила лидер ПСПУ. «Безработица будет расти, доходы будут падать», - «утешила» госпожа Витренко.Выход из ситуации Наталия Михайловна видит в интеграции с Россией, Беларусью и Казахстаном, что, собственно, уже давно заложено в Декларации о государственном суверенитете Украины. «Відносини Української РСР з іншими радянськими республіками будуються на основі договорів, укладених на принципах рівноправності, взаємоповаги і невтручання у внутрішні справи. Декларація є основою для нової Конституції, законів України і визначає позиції Республіки при укладанні міжнародних угод. Принципи Декларації про суверенітет України використовуються для укладання союзного договору», - процитировала документ Наталия Михайловна.«Никогда народ Украины не отказывался от внеблокового статуса, от интеграции с Россией», - сделала вывод она.Но власть, вместо того чтобы выполнять эту волю народа, «все эти восемнадцать лет растаптывала ее», - сказала лидер ПСПУ. «Восемнадцать лет независимости Украины – это восемнадцать лет предательства украинской власти по отношению к нашему народу», - добавила она. Более того, «украинская власть выполняла все эти годы команды МВФ, Вашингтона, Брюсселя».Сразу же после событий Оранжевой революции прогрессивные социалисты начали задумываться о создании так называемой «антиоранжевой» коалиции. 29 декабря 2004 года, когда им стало ясно, что «американский сценарий реализован», и Януковичу не быть президентом, Наталия Витренко обратилась к лидеру Партии регионов с таким предложением. Но Виктор Федорович лаконично ответил: «Не время».«Потом, в апреле 2005 года, было заседание «антиоранжевых» сил, наша позиция совпала с позицией покойного Кушнарева, и мы отстаивали вместе необходимость создания «антиоранжевой» коалиции», - рассказывает Наталия Михайловна. Но «трусость, тупость, продажность и алчность» Партии регионов не дали возможности создать такую коалицию.И сегодня, по убеждению лидера ПСПУ, «Янукович и его поводыри не способны объединить «антиоранжевые» силы, не способны защитить исторический выбор нашего народа и этим самым спасти Украину от разрушения и порабощения».Наталия Михайловна считает, что новая редакция Закона «О выборах Президента» имеет явные признаки неконституционности. Этот факт может быть использован для оспаривания результатов выборов в случае, если победит кандидат, не угодный Западу.«Януковича ведут как быка за ноздрю на бойню», - говорит Наталия Михайловна. Она уверена, что США никогда не допустят, чтобы вектор внешней политики Украины изменился. А именно это, по всей видимости, намерен сделать Виктор Янукович, став президентом.Следовательно, в случае его победы можно будет «вспомнить» о противоречащих Конституции нормах Закона и таким образом признать недействительными результаты выборов. «Если на выборах победит не тот, кто нужен Западу, результаты эти признаны не будут».По той же причине Юлия Тимошенко «помчалась во Львов» на Всемирный конгресс украинцев, где неожиданно для всех, по крайней мере, для Наталии Витренко, стала делать заявления о стремлении Украины в Европу, об одном государственном языке, и даже о варварах, изувечивших памятник Ленину, как о «патриотах». Наталия Михайловна объясняет такое поведение лидера БЮТ просто: «для Тимошенко крайне важно заявить Западу, что она своя, что она никоим образом не будет ничего менять в Украине, чтобы дали ей возможность стать президентом страны».Что в этой ситуации остается Украине? Только объединение левых сил, - убеждена Наталия Витренко.30 июля прогрессивные социалисты нашли на сайте Компартии Декларацию о единстве левых сил. Прочитав документ, Наталия Витренко испытала дежавю: в Декларации снова, как и 10 лет назад, делался упор на, прежде всего, выдвижение единого кандидата на пост президента, а уж потом можно «договариваться о чем угодно».Но у Наталии Михайловны хорошая память. Она не забыла, как в 1999 году «во втором туре решением Президиума ЦК ПСПУ поддержала Петра Симоненко. Мы принесли ему наше решение и сказали: «Мы готовы включиться в агитационную работу, все сделать для того, чтобы во втором туре обеспечить победу». Но, анализируя дальнейшие действия Петра Симоненко, в ПСПУ пришли к выводу, что лидер коммунистов не захотел бороться за президентское кресло.«У него были реальные шансы победить, - рассказала Наталия Витренко. - 22% получил он, 11% - Мороз, почти 11% - я. Это уже 44% голосов, это больше, чем было у Кучмы. Но нужно было бороться. Петр Симоненко бороться не захотел». Об этом же свидетельствует и то, что «нас абсолютно никуда не подключили для совместных выступлений, для совместных атак».В 2002-м, во время парламентских выборов, «мы решением съезда обратились к ЦК КПУ о создании левого блока, но они отказались». Таким образом, «захватив все наши голоса в 1999-м, коммунисты нам помахали ручкой и баллотировались в 2002-м сами».Простила ли Наталия Михайловна Петра Николаевича? Кто знает… Но, судя по действиям ПСПУ, на сегодняшний день их союз с коммунистами возможен, по крайней мере, теоретически.Так, 6 августа прогрессивные социалисты направили в адрес ЦК КПУ решение Президиума ЦК ПСПУ. Там было «четко расписано, что мы предлагаем создать блок, имеющий свою политическую платформу, которая согласована руководящими органами, потом поддержана съездами партий, входящих в блок. Потом проведение межпартийного съезда, который избирает исполком блока и выдвигает единого кандидата в президенты».Амбиций стать этим самым единым кандидатом у Наталии Михайловны нет. «Может быть и Петр Симоненко», - сказал она. Но вначале должны быть сняты «очень большие вопросы» к лидеру коммунистов, в частности, его «сотрудничество с Юлией Тимошенко, - до сих пор представитель КПУ работает в ее правительстве, это и голосование в парламенте в интересах Тимошенко, это и отстаивание идеи госкапитализма и целый ряд других вопросов».Ответа от коммунистов Наталия Витренко пока не получила, и готова ждать его до конца следующей недели. Если же его не последует, «то это позволит нам сделать вывод, что Петр Симоненко, КПУ является элементом предвыборной схемы Юлии Тимошенко, суть которой заключается в блокировании левого движения, в недопущении формирования левого блока».Поскольку лидера СПУ Александра Мороза Наталия Михайловна считает «предателем, который своими руками все сделал для установления этого олигархического, прозападного режима в Украине», об объединении с ним речь не может идти. И лишь «пощадив рядовых членов Соцпартии, которые, может быть, пришли в эту партию действительно за идею», прогрессивные социалисты готовы объединиться с СПУ, «но без Мороза».Итого, ядро левого блока должно выглядеть так: «КПУ, ПСПУ, партия «Справедливость», партия «Киевская Русь» и СПУ без Мороза».На вопрос читателя «Главреда» о праздновании 130-й годовщины со дня рождения Сталина, Наталия Витренко ответила, что не станет отмечать эту дату. «Как аналитик, как ученый, я внимательно изучила деятельность Сталина, понимаю, что, как в деятельности каждого государственного вождя, у него были и «плюсы», и «минусы», но я вижу больше «минусов», - сказала глава ПСПУ.Наталия Михайловна не сможет простить «отцу народов» «удар, который он нанес по Ленинской Конституции, поменяв ее на Конституцию 1936 года, поменяв принципы государственного строительства». Кстати, по словам Наталии Витренко, именно в этой сталинской Конституции впервые прозвучало понятие «депутатской неприкосновенности». Кроме того, не забыть репрессии, «которые не были заложены в логику социалистического строительства. Да и пакт Риббентропа-Молотова. Что это за тайный сговор с нацистами?»«Может быть, Сталин потом и пытался исправить свои ошибки, но слишком большой ценой эти ошибки обошлись для нашей страны».Социализм и коммунизм отнюдь не отрицают Бога. В этом убеждена лидер прогрессивных социалистов Наталия Витренко. «Мы говорим о том, что есть духовная основа человеческого общества. Для нас, славян, духовная основа – это православие. И отказываться от традиций, от духовности, я считаю, просто недопустимо, это значит обворовывать себя», - рассказала Наталия Михайловна.Она уверена, что духовность не мешает «строить на земле то общество, которое бы эту духовность лучшим образом защитило». «Мы считаем, что заповеди Христа – это социалистические заповеди. Они потом стали десятью принципами строительства коммунизма», - уверена лидер ПСПУ.«Канонические вероучения призывают к добру, справедливости, к тому, чтобы не было нищих и бедных и не было чрезмерного богатства, ибо это грех», - эти основы, по мнению Наталии Витренко, совпадают с идеологией социализма.