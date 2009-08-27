Тимошенко заводят спецслужбу

27 августа 2009, 10:36

С 1 января украинских госслужащих ожидает резкое ухудшение уровня жизни.

Точнее, может ожидать, если государство приложит надлежащие усилия к соблюдению закона «Об основах предотвращения и противодействия коррупции», который должен вступить в силу именно в первый день 2010 года.

Согласно этому закону, госслужащим нельзя будет назначать на «хлебные» должности своих родственников, получать слишком дорогие подарки и расхаживать в костюмах от кутюр, декларируя нищенские доходы. Давно назревший документ готовился с помощью зарубежных специалистов несколько лет, а принять его Верховная Рада сподобилась только два месяца назад, отложив на полгода вступление в силу. Тем временем в исполнительной власти развернулась конкуренция за то, кто и как будет контролировать воплощение благородного начинания в жизнь.

Политическая антикоррупция

Накануне заседания Кабинета Министров 26 августа в прессе появились сообщения о создании в исполнительных структурах некой «антикоррупционной вертикали». Поводом тому послужил проект постановления правительства, которым предусмотрено создать специальные антикоррупционные подразделения не только в каждом министерстве или ведомстве «в центре», но и в государственных администрациях на местах.

Такая инициатива не вызвала восторга не только у тех, кого, по идее, должны будут проверять новосозданные «внутренние контролеры». Ропот зазвучал в рядах уже существующих контрольных организаций – в первую очередь, Главного контрольно-ревизионного управления Украины, где не видели смысла в появлении конкурента.

Не обрадовались новым веяниям и в профильном Министерстве юстиции, которое уже не первый год разрабатывает законодательную основу реформирования антикоррупционных структур.

Более того: вопрос сразу приобрел неожиданную политическую окраску. Все дело в том, что руководителем новой вертикали, согласно проекту постановления, должен стать уполномоченный Кабмина по вопросам антикоррупционной политики Юрий Сухов.

Бывший замглавы Госкомнацмиграции, Юрий Сухов был назначен на нынешнюю должность в конце апреля – когда она, собственно, и была создана. Уже в начале июля уполномоченный попал в скандал, связанный с внутренней борьбой в рядах Блока Юлии Тимошенко.

Тогда достоянием гласности стало письмо руководителя аппарата уполномоченного по антикоррупционной политике Александра Моргуна, направленное премьер-министру Юлии Тимошенко. В письме господин Моргун утверждал, что его непосредственный шеф собирает компромат на видного БЮТовца Андрея Портнова. Наблюдатели связали это с обострением конкуренции групп влияния внутри блока.

В нынешнем году ранее всесильная, хотя и весьма условная «группа Портнова», который курирует в БЮТ юридические вопросы (и сопровождение важных судебных процессов – вроде судов по поводу незаконности выборов) была потеснена не менее условной «группой Кожемякина». Бывший зам Александра Турчинова в СБУ, Андрей Кожемякин сегодня дирижирует голосованиями фракции в парламенте и приобретает все больше контроля над «доступом к телу» главы правительства.

Такое положение дел огорчает многих депутатов БЮТ. В мае один из представителей «группы Портнова» Святослав Олийнык вступил с Кожемякиным в публичное столкновение, попытавшись выступить с парламентской трибуны с заявлением, которое не было завизировано генералом. В ходе словесной перепалки Олийнык обозвал Кожемякина «солдафоном», за что тот потребовал исключить его из фракции; ситуацию пришлось разруливать лично Юлии Владимировне.

Между тем, Юрий Сухов, по утверждениям источников в БЮТ, является не только креатурой, но и добрым приятелем Андрея Кожемякина. Некоторые недоброжелатели последнего даже утверждали весной, что должность антикоррупционного уполномоченного была специально «изобретена» для расширения зоны влияния Кожемякина – хотя в принципе введения подобного института давно требуют от Украины европейские структуры.

В любом случае, переоценить роль господина Сухова в случае принятия подготовленного им же постановления будет сложно.

В товарищах согласье есть?

26 августа Кабмин это постановление, вопреки ожиданиям, не принял. В то же время правительство другим постановлением утвердило план антикоррупционной деятельности аж до 2012 года. Среди прочего этот план предполагает также и создание новой антикоррупционной вертикали во всех органах исполнительной власти.

Оппоненты ее создания продолжают настаивать, что речь фактически пойдет о, своего рода, «тайной службе», которая вместо борьбы с коррупцией станет собирать компромат на чиновников всех уровней – и не факт, что именно для премьер-министра, или только для нее.

«У нас было очень много замечаний к этому проекту постановления Сухова. Уже не помню сколько – но можете себе представить, если в этом документе и так целых четырнадцать страниц», - рассказал «Главреду» источник в Минюсте.

«Пока неизвестно, каков будет окончательный вид постановления. Но в такой форме, как я его помню, это будет слишком… Такая антикоррупционная служба может использоваться для того, чтобы «того любить, а под этого копать». А результаты работы будут такими же, как в случае с Ехануровым», - добавил источник. (Напомним, экс-министр обороны Юрий Ехануров был уволен парламентом после заявлений Юлии Тимошенко о коррупции в Минобороны; свои заявления Тимошенко сделала на основании данных ГлавКРУ, которое после отставки Еханурова признало большую часть своих обвинений несостоятельными).

Не исключает чего-то подобного и депутат Святослав Олийнык, бывший адвокат и оппонент Андрея Кожемякина в БЮТ. «Я бы начинал борьбу с коррупцией с повышения профессионального уровня власти и жестких критериев отбора чиновников», - сказал он в комментарии «Главреду». – «Сами по себе подобные структуры могут использоваться как по прямому назначению, так и для преследования политических интересов или других, не предусмотренных законом целей. Нередко так и происходит, вот почему я и говорю о том, что начинать надо с более общих подходов».

Впрочем, господин Олийнык сегодня не склонен критиковать соратников, даже если они теоретически и могут использовать служебное положение для «не предусмотренных законом целей». «Я не хотел бы говорить от имени господина Кожемякина или кого-то другого – я могу сказать только от себя: возможно, нам с единомышленниками следовало меньше внимания уделять чужой деятельности, а спокойно заниматься своими направлениями», - описывает он свой конфликт трехмесячной давности.

«Команде БЮТ внутренние конфликты не нужны», - резюмирует депутат.

Что касается другой стороны, то есть уполномоченного Кабмина по антикоррупционной политике, то он отметает всякие подозрения в политическом подтексте вопроса. «У меня даже нет оперативных ресурсов, как я могу следить за всеми подряд? Весь мой штат – пять человек, которые анализируют документы и готовят выводы», - сказал Юрий Сухов «Главреду».

При этом, правда, он признался, что в будущем и полномочия, и штат его подчиненных могут расшириться. Ведь им надо будет не только следить за отсутствием коррупционных признаков в нормативных актах власти (как это делается сейчас). Но и устанавливать факты конфликта интересов госслужащих, отслеживать соотношение их доходов и расходов, наблюдать за соблюдением других норм закона «О предотвращении коррупции». И даже направлять свои материалы не только руководителям проштрафившихся чиновников, но и напрямую – в правоохранительные органы.

Правда, указывает господин Сухов, все эти процедуры еще не проработаны. Собственно, этому и должно будет послужить скандальное постановление Кабмина вкупе с другими актами. И Юрий Сухов не отрицает, что ко времени утверждения постановление может заметно измениться.

К политической подоплеке происходящего уполномоченный Кабмина по борьбе с коррупцией относится, по его собственным словам, философски. «Никакого компромата на Портнова или еще кого-либо я не собирал, что же до моего бывшего руководителя аппарата, то он оказался человеком совершенно непорядочным», - сказал господин Сухов (одновременно с письмом к Тимошенко Александр Моргун написал заявление об увольнении по собственному желанию).

«Я думаю, его просто кто-то использовал. Кстати, сам он – донецкий», - вспоминает те события Сухов.

Уполномоченный Кабмина уверен также, что новая структура под его возможным подчинением не составит конкуренции существующим контрольно-ревизионным органам. «Буквально перед вашим звонком я говорил с руководителем ГлавКРУ Николаем Сивульским. Он действительно написал мне письмо со своим видением процесса, но мы пообщались очень продуктивно, и договорились, что все согласуем в рабочем порядке», - заверил собеседник «Главреда».

Как всегда, хотим, как лучше

Несмотря на «сырость» проекта «антикоррупционной вертикали», никто в правительстве не отрицает, что нечто подобное создавать нужно – и для усиления борьбы с коррупцией, и для выполнения обязательств перед Европой. Хотя точно так же никто не отрицает, что процесс идет достаточно медленно.

«Около трех лет назад американской организацией Millenium Challenge Corporation был предоставлен грант, в рамках которого мы изучали возможность создания таких отделов внутренних расследований. Но только в некоторых «пилотных» ведомствах – в Пограничной службе, Минздраве, Министерстве юстиции», - рассказал «Главреду» директор департамента законодательства о правосудии, правоохранительной деятельности и антикоррупционной политике Минюста Руслан Рябошапка.

«Первый проект постановления был разработан с помощью американских экспертов и нашей неправительственной организации – Центра правовых реформ. Мы очень много шишек на этом набили, тема была совершенно новая…» - рассказал он.

По словам господина Рябошапки, подобные структуры существуют во многих западных странах. Правда, правовед согласен, что подчинение всей «антикоррупционной вертикали» одному правительственному чиновнику нелогично. «В той же Америке в каждом ведомстве подобные отделения руководятся человеком, назначаемым извне – президентом и парламентом. Они независимы от «своего» министра», - разъяснил господин Рябошапка.

В то же время, по его словам, свои ограничения накладывают украинское законодательство и отечественная структура министерств и ведомств: создать в любом ведомстве отделение, неподконтрольное его главе, практически невозможно.

Очевидно, этим и объясняется желание премьера контролировать все через верного человека. Более того: в Кабмине регулярно возникает идея о том, чтобы «антикоррупционную вертикаль» контролировала лично Юлия Владимировна. Правда, в то самое отечественное законодательство эта идея не вписывается: ничего подобного функциями главы правительства не предусмотрено.
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