Левые объединяются. Чтобы снова проиграть?

Украинские левые партии ведут активный переговорный процесс о выдвижении единого кандидата на выборах президента. Однако перспективы переговоров призрачны, как и шансы потенциального кандидата.

Пока вся страна пребывала в отпусках, украинские левые активизировали переговорный процесс, направленный на объединение усилий на грядущих выборах президента.

Этот вопрос был главным в повестке дня всех прошедших в июле-августе партийных собраний коммунистов, социалистов, прогрессивных социалистов, а также ряда карликовых левых партий.



Враждебный союз

Как стало известно «Главреду», с приближением нового политического сезона переговоры обрели новое дыхание. В частности, сегодня лидер коммунистов Петр Симоненко намерен встретиться с лидером Социалистической партии Александром Морозом для продолжения разговора о сотрудничестве на президентских выборах.

На данном этапе процесс объединения вертится вокруг обнародованной в конце июля разработанной КПУ «Декларации о единстве действий левых сил», которая содержит основные программные цели, стоящие перед инициируемым коммунистами «Левым блоком». По официальной информации Компартии, объединяться коммунисты хотят с «Союзом левых сил» Василия Волги, СПУ, ПСПУ, СДПУ(о) и партией «Справедливость».

Сам лидер КПУ в разговоре с «Главредом» подтвердил факт встречи с главой социалистов. «На встрече с Морозом мы будем обсуждать конкретные предложения социалистов к «Декларации», искать процедурный механизм согласования этих предложений», - сказал Симоненко «Главреду». «В ближайшее время мы представим общественности проект объединения левых, именно тогда и будет названа конкретная фамилия единого кандидата. На данный момент КПУ выдвинула мою кандидатуру в этом качестве и предложила всем левым силам поддержать ее», - заявил лидер украинских коммунистов.

Представители Соцпартии высказываются в аналогичном духе, отмечая, что на встрече разговор будет вестись «об общих задачах и интересах». «Декларацию единства левых сил», предложенную коммунистами, мы поддержали, внесли свои предложения, которые будут обсуждаться», - сказал «Главреду» секретарь Политсовета СПУ по организационно-партийной работе Алексей Малиновский. «Для нас важен единый кандидат, а личность не важна. И мы готовы идти на самые серьезные компромиссы с левыми партиями», - заявил политик.

Самые весомые участники переговоров об объединении левых Соцпартия и КПУ верят в их успех. «Я убежден, что получится выдвинуть единого кандидата от левых. Никаких проблем и камней преткновения с нашими партнерами у нас нет», - заявил, в частности, Петр Симоненко.

Вместе с тем, как удалось выяснить, переговоры об объединении левых сил идут не так гладко, как хочется показать некоторым их участникам.

В частности, свое отдельное мнение по возможному объединению есть у прогрессивных социалистов. Лидер ПСПУ Наталия Витренко предельно категорично настроена в отношении социалиста Александра Мороза. Наталья Михайловна в среду вновь заявила о том, что отказывается входить в любое объединение, в котором будет присутствовать Мороз. В начале августа ПСПУ открыто обвинила лидера социалистов в «разрушении украинской экономики, массовой нищете и вымирании украинцев», обозвав Мороза «мразью и в политике, и в жизни». Александр Александрович, в свою очередь, заявил, что подобные заявления Витренко «может комментировать только психотерапевт». Есть у Наталии Михайловны претензии и к Петру Симоненко: «сотрудничество с Юлией Тимошенко», а также отсутствие реакции на призыв прогрессивных социалистов к объединению. Впрочем, Симоненко нежелание видеть в блоке левых Витренко отрицает. «В ближайшее время мы обязательно встретимся и с ПСПУ, чтобы обсудить, как учтены их предложения к «Декларации о единстве действий левых сил», - сказал Симоненко «Главреду».





Расчет на форс-мажор?

В целом, это уже далеко не первая попытка украинских левых объединиться. Первое (и, кстати, последнее) такое объединение в новейшей истории Украины произошло на президентских выборах 1999 года – небезызвестная «Каневская четверка», объединившая Александра Мороза, выдвинутого на пост президента Крестьянской партией Александра Ткаченко, поддержанного некоторыми левыми силами Евгения Марчука и тогдашнего мэра Черкасс Владимира Олейника.

Тогда же Мороз призвал Симоненко снять свою кандидатуру в его пользу на президентских выборах 1999 года. Во всех своих интервью тех времен Мороз выражал твердую уверенность, что если бы Симоненко добровольно уступил ему дорогу, именно лидер социалистов и стал бы президентом страны.

Неудачные попытки объединения в 99-м ничему левых не научили. Хотя едва ли не на всех последующих выборах слабые импульсы о возможном объединении левых сил возникали, дальше общих фраз дело не шло, а суммарная поддержка левых в обществе постепенно уменьшалась.

На сегодняшний день социологические опросы показывают в целом безрадостную для левых картину. По данным июльского соцопроса, проведенного Центром Разумкова, за Симоненко на выборах проголосовали бы 5,5% избирателей, за Александра Мороза – 0,8%, за Наталию Витренко – 0,5% (статистическая погрешность опроса – 2,3%). Даже если механически суммировать эти рейтинги (а рейтингами других возможных партнеров по левому блоку можно пренебречь по причине их ничтожности), еще и сделав поправку на статистическую погрешность, шансы единого левого кандидата на президентских выборах выглядят весьма призрачными.

В то же время, украинские эксперты не так однозначны в оценке перспектив левого кандидата. Более того, мнения отдельных политологов по данному вопросу расходятся кардинально. Например, президент Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев уверен, что рейтинг единого кандидата от левых сил будет выше, чем рейтинг любого отдельного кандидата от конкретной левой партии. «Электорат КПУ, СПУ, ПСПУ достаточно стабилен, и он вполне может прислушаться к призыву своих лидеров голосовать за единого кандидата», - объясняет свое мнение политолог. «Нельзя даже исключать вариант, что кандидат от левых пробьется во второй тур выборов, если уровень поддержки основных кандидатов будет не слишком отличаться», - добавляет Ермолаев. Противоположного мнения придерживается политолог Дмитрий Выдрин. Он считает, что у кандидата от левых, кто бы им ни был, есть свой, очень невысокий электоральный потолок. «Пока украинские левые не начнут перенимать мировой опыт, харизму ультралевых политиков-латиноамериканцев и респектабельность европейских социал-демократов, ничего у них не получится», - говорит Выдрин. «Если единым кандидатом от левых станет Петр Симоненко, партнеры по объединению помогут ему поднять рейтинг максимум на пару процентов, и его результат на выборах составит не 4-5%, а 6-7%», - считает председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. «Какой-то существенный успех Симоненко на президентских выборах, например, выход во второй тур, возможен только при каких-то форс-мажорных обстоятельствах, например, если Виктор Янукович откажется идти в президенты», - сказал политолог.