Исчезновение Януковича

Многие запомнили выступление Виктора Федоровича на Троицу, фактически давшее отмашку старту президентской кампании. Янукович тогда поставил точку на переговорах о создании широкой коалиции с БЮТ, но почему-то не стал развивать успех. Со стороны даже показалось, что лидер «регионалов» нарочно ушел в тень, чтобы не сказать чего-нибудь лишнего. Ни проведение досрочных парламентских заседаний, ни стычка Сергея Левочкина и Нестора Шуфрича не заставили Виктора Януковича прервать фактически добровольный обет молчания. Самый рейтинговый политик (за лидера Партии регионов готовы проголосовать 20-25% избирателей) практически не делает публичных заявлений – вместо него отдувается Александр Ефремов и другие «регионалы». Этот разнобой порой напоминает какофонию, однако на Липской делают вид, будто эти звуки способны услаждать слух, при этом позиционируя вождя Партии регионов как мастера закулисной политики. Минувшим летом только прибытие высокопоставленных иностранных гостей заставляло Януковича повышать степень активности. В числе остальных кандидатов в президенты он провел встречу с вице-президентом США Джо Байденом и уделил немало своего внимания Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, посещавшему Украину. Советники Виктора Федоровича, впрочем, проморгали другой момент: всеохватывающий «одобрямс» скандальному видео-посланию Дмитрия Медведева Виктору Ющенко Янукович высказал, не сделав даже минимальной паузы. Хотя бы для соблюдения приличия. Простите за циничное предположение, но не случись в начале недели трагедия на шахте в Макеевке, унесшая жизни 8 шахтеров, Виктор Янукович еще некоторое время мог бы не появляться на людях. Ведь даже с годовщиной обретения независимости лидер Партии регионов поздравил сограждан как-то формально, без огонька. Но обстоятельства заставили его не только выразить соболезнование, но и выдать несколько дежурных фраз о политической и экономической ситуации в стране. Ничего нового и оригинального, но факт. После этого с легким сердцем и чувством выполненного долга Виктор Федорович отправился осматривать «Донбасс-Арену» - новое детище Рината Ахметова. Ринат Леонидович уже успел заявить, что Партия регионов поддержит Януковича в ходе президентской кампании. Позиция самого богатого украинца прагматична, ведь в нынешней ситуации трудно представить себе другой сценарий развития событий. Создав своему лидеру в 2004 году «терриконовый» рейтинг, «регионалы» за пять лет не предпринимали сколько-нибудь серьезных попыток для обновления партии и поиска новых руководящих персонажей. Смерть Евгения Кушнарева и переход Раисы Богатыревой в президентскую команду поставили точку на размышлениях о возможном преемнике Януковича по партийной линии. Но сегодня невооруженным глазом видно, что Лидер (так принято называть Виктора Федоровича в партии) не справляется с массой мелких внутрипартийных проблем. Они имеют свойство накапливаться и способны захлестнуть его в случае поражения на президентских выборах, выбросив за борт партийного корабля. Уж сегодня аналитики рассматривают две причины пассивного поведения Януковича. Первая – политтехнологическая команда не выпускает своего Лидера в народные массы, чтобы он не допустил ошибок. Видимо, «регионалы» рассчитывают победить «на классе», словно «Шахтер» в рядовом матче украинского чемпионата, без напряжения усилий. Однако такая тактика, мягко говоря, опрометчивая, ведь спрогнозировать развитие ситуации в Украине непросто. Кампания без кандидата – известный технологический прием, но он может не сработать в условиях масштабного кризиса. К тому же игра в «поддавки» с Юлией Тимошенко уже для нескольких украинских политиков заканчивалась плачевно. Виктор Федорович предпочитает «демонстрировать флаг», а не предлагать реальную альтернативу нынешней власти. Вторая причина – нежелание спонсоров кампании тратить значительные средства на победу Януковича в условиях, когда высока вероятность необходимости договариваться с БЮТ, обладающим значительной фракцией в парламенте, при любом исходе президентской кампании. Второй вариант особенно обиден для Виктора Федоровича, поскольку демонстрирует неверие соратников в его силы и способность компенсировать затраты. Сегодня ясно одно – чем дольше Виктор Янукович находится в тени, тем больше у его противников возможности для разработки наступательных действий, способных подорвать лидерство вождя Партии регионов в президентском рейтинге. Заявленные амбиции Виктора Федоровича не подкрепляются реальными действиями, он будто не понимает, что для победы в президентской кампании недостаточно громких деклараций и наличия юго-восточного электорального заповедника. В украинской политике царят ницшеанские нравы, поэтому девиз «Падающего – толкни» может стать очень актуальным. P.S. Сегодня впервые после лета Виктор Янукович появился перед журналистами на большой пресс-конференции. Отчет о ней читайте через несколько часов.