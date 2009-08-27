Герой и его мифотворчество

Дат осталось всего ничего: Покровы («день, коли зродилася УПА»), новогоднее поздравление... пожалуй, все. Хотя нет, Гарант наверняка обыграет годовщину референдума 91-го года, и, думаю, Рождество. Почему? Речь на День независимости он начал с переделанной на свой лад молитвы «Символ веры», также известной как «Вірую».

Сразу оговорюсь. С величайшим из всех возможных уважений отношусь к ДОЛЖНОСТИ Президента Украины. К личности исполняющего должность Президента Украины, физическому лицу Виктору Ющенко отношусь адекватно. Разделяю должность и вышеупомянутое физическое лицо. Прошли времена, когда французский король говорил: «Государство – это я».



О сочетании слов и парада

Ни Д.Буш, ни его папа, Р.Рейган с Б.Обамой или Д.Медведев с В.Путиным не соединяли речи на открытом воздухе и фактически в прямом эфире с пролетом ВВС и прохождением бронетехники. Не понимали глубины замысла.

Уверен: в небе Винницы, Узина или Сквыры постоянно дежурил авиазаправщик. Военные должны были предусмотреть особенности психологии Гаранта, то, что его речь могла затянуться не на девять минут, а на все двадцать. Иначе авипробка над Крещатиком могла превратится в то, по сравнению с чем авиакатастрофа в Скнилове под Львов потом показалась бы тренировкой на восприятие крови.



О «самом важным»

Гарант решил сосредоточится на «шляху творення єдиної нації, бо лиш її моноліт захистить і вбереже нас у новому столітті».

Ввиду близящегося триумфального завершения выполнения В.Ющенко его предвыборной программы в части создания пяти миллионов рабочих мест, это Гаранту проще и приятнее. «Творенням єдиної нації», что важно, можно заниматься ВЕЧНО. Мысль о единой нации подкупала новизной в 19 веке – см. слова графа Камилло Кавура «Италию мы создали, будем создавать итальянцев».

Умные люди, Слава Богу, творили Конституцию 96-го года. Молодцы, предусмотрели статьей 15, что «жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова». Никакая – кто бы, с какими идеями не работал главой украинского государства.



О людях

«Люди звикли до постійного опікунства, покровительства з боку держави, яке по-мінімуму - на рівні, по суті, бідності - видавала і до якого привчала всіх своїх «гвинтиків» радянська система незалежно від якості праці чи реальних здобутків цієї праці».

Уважая должность Президента и с противоположным чувством относясь к физическому лицу, исполняющим эту должность, не понимаю, как ответить на следующие вопросы. Что лично Гарант сделал для исправления пороков советской системы? Готов ли он принять часть ответственности – например, за ничегонеделание госвласти - на себя, извиниться за это? Или не готов?



О капитале

«…домінування чужого капіталу - непродуктивного, нетворчого, зв`язаного на колишню метрополію. Такий капітал, який залежний від колишньої імперії і їй прислуговується, зневажає власну країну і не підтримує ані її, ані її культуру».



Уважая должность Президента и с противоположным чувством относясь к физическому лицу, исполняющим эту должность, не понимаю, как ответить на следующие вопросы. Когда в Украину пришло больше российского капитала, при Л.Кучме или при В.Ющенко? Об отечественном капитале. У П.Порошенко завод в Липецке конфеты выпускает, это что – завязка на метрополию или прислуживание империи? А может, гарант на И.Коломойского «намекает» – он, надо понимать на Швейцарию работает, отплачивает, стало быть, за отсутствие амброзии? Нет, вроде бы Швейцария – пока не империя, разве что финансовая. Но все равно не понятно, кто из контактов Веры Ульянченко презирая страну, работает на Москву. Вадим Новинский? Виталий Гайдук? Те, кто дают денег - под чутким руководством семьи Гаранта - на Батурин и Мистецький Арсенал?



Назовите фамилии капиталистов, работающих на Москву!



Об украинской независимости



«Наша держава відбулася і її новітнє відновлення - це виняткове історичне досягнення всього Українського народу».

Нет никакого достижения украинского народа в независимости 1991 года.



Стремление части народа к независимости было подавлено Красной Армией в 20-х и 50 годах прошлого века; лидеры организаций, боровшихся за независимость, «откатились» в эмиграцию, откуда либо были переброшены в СССР и здесь расстреляны (как Василий Охримович), убиты в Мюнхене и Париже (Симон Петлюра, Лев Ребет, Степан Бандера) или встретили независимость в преклонном возрасте (Микола Лебедь, Ярослава Стецько).



Украинский народ приспособился к СССР. Более того, рожденные в Украине, украинцы по паспорту, руководили Советским Союзом. Это были днепропетровцы – члены Политбюро ЦК КПСС.



Был свой Йель, Гарвард, Принстон - Днепропетровский металлургический институт. Его в разные годы закончили члены Политбюро ЦК КПСС Л. Брежнев, Генеральный секретарь ЦК КПСС, самый известный днепропетровец, М. Тихонов, председатель Совета Министров СССР (1980-1985 гг.). Выпускниками этого института были И.Новиков, заместитель председателя Совета Министров СССР, М.Щелоков, министр внутренних дел СССР, Г.Цинев, первый заместитель председателя КГБ СРСР. В.Чебриков, председатель КГБ СРСР с декабря 1982 до октябрь 1988 года, окончил Днепропетровский металлургический институт в 1950 году, в 1951-1967 годах был вторым, а потом и первым секретарем Днепропетровского горкома партии, затем – вторым секретарем Днепропетровского обкома партии. Зав.отделом ЦК КПСС Г. Цуканов — выпускник Днепродзержинского металлургического института. Даже помощник Генерального секретаря ЦК КПСС А. Блатов закончил инженерно-строительный институт в Днепропетровску.



Это тоже наша история. Я не собираюсь дарить ее России. Эта история состоит в том, что украинцы, бывшие патриотами не меньше нынешних, еще раз повторю, руководили Советским Союзом. Входившие в руководство СССР они категорически выступали против независимости Украины или другой республики СССР. Отдавали приказы сажать каждого, кто выступал за независимость любой другой республики СССР (включая Россию, см.дело российского националиста Владимира Осипова, отсидевшего в Дубровлаге в 1962-168 годах).



В 1991 году не было никакой борьбы украинского народа за независимость. Был сговор вышедших из тюрем диссидентов и правящей номенклатуры Компартии Украины, «бежавшей» от непредсказуемого Б.Ельцина. Предмет сговора - независимость Украины. Украинский народ проголосовал за эту независимость на референдуме 1991 года.



Референдуму предшествовала массированная пропагандистская кампания «хто з`їв моє м'ясо» (так называлась и одноименная книга национал-демократа Леся Танюка). Пропагандистская кампания, что Украина сама будет потреблять произведенные в ней товары. Не было кампании «вы за свободу или против». Такова правда.



О неприкосновенности



«Я вимагаю скасувати депутатську недоторканність». Предвыборный лозунг НУНС в кампании 2007 года, даже попавший в соглашение о коалиции между БЮТ и НУНС.



О будущем



«Я пропоную цілісний план економічного оздоровлення України».

Читайте внимательно интервью Гаранта в Би-Би-Си - обратите внимание на дату - 5 мая 2005 года: «у найближчі кілька тижнів буде підготовлено документ, в якому буде визначено бачення розвитку України на 5 років». Растянулись несколько недель на пять лет.



О государстве



«…йдеться про появу у громадянина почуття «рідності» зі своєю державою».



Фраза, рассчитанная на людей, которые привыкли верить, а не думать, тем более думать критически. Патриотом государства является не тот, кто покрывает его недостатки, а тот, кто не боится о них открыто говорить. Не надо «толкать» идеологию давно отброшенной социологией «органической теории». Государство – это не мать, которая нас родила. У государства – свои функции, у гражданина – свои.



Да, я помню Д.Кеннеди «не спрашивай, что твоя страна сделала для тебя, спрашивай, что сделал для нее ты». Я плачу налоги, готов служить в армии, не нарушаю законы, я выполняю работу журналиста. Я вправе требовать от государства аналогичного добросовестного отношения.



Пока все это не так. Гарант гордится: «у 2009 році ми зафіксували найвищу за 18 років народжуваність».



Чем здесь гордиться? Государство в состоянии обеспечить своим молодым гражданам качественное образование? Медицинское обеспечение не на доиндустриальном уровне? Лечение при необходимости? Настоящую защиту прав шестью спецслужбами? Контроль качества еды, воды? Нет. Почему тогда дерет налоги за это? Или целью этого государства является его самообеспечение?

Пусть каждый отвечает на эти вопросы сам.

Пусть Гарант ответит, что он сделал для того.

Умные люди, писавшие Конституцию 1996-го года, ее 193 статью сформулировали так: «Президент України обирається громадянами України шляхом таємного голосування строком на п'ять років».

Этот термин избран творцами многих конституций в качестве защитной меры: умный человек покажет себя и будет переизбран еще на пять лет. Деятельность другого прервется.