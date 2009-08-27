Виктор Янукович открыл новый политсезон

Лидер Партии регионов Виктор Янукович на этой неделе вышел на работу в оппозиционный Кабинет министров, который он возглавляет, а также в Партию регионов, лидером которой он является.
Свое возвращение из отпуска Виктор Федорович отметил активными действиями в информационном пространстве страны. В среду лидер ПР побывал на «прямой телефонной линии» в газете "Комсомольская правда в Украине", а в четверг встретился с представителями региональных средств массовой информации со всей Украины. В штабе Партии регионов в кинотеатре «Зоряный» на Печерске Янукович около двух часов беседовал с журналистами на различные политические и экономические темы. Хотя по меткому замечанию Виктора Федоровича на пресс-конференции, «избирательная кампания еще не началась», анонс пресс-конференции журналистам разослала пресс-служба Киевского городского избирательного штаба кандидата на пост президента Украины Януковича Виктора Федоровича. Стоит отметить, что встреча лидера ПР с журналистами из регионов прошла без излишнего пафоса, хотя и была посвящена, как отметил сам лидер ПР в ее начале, новому политическому сезону. При этом начал «бело-голубой» лидер со «старого», сделав небольшой экскурс в историю. «Страшный для меня был 2004 год. Я прошёл это испытание, но, несмотря на свою подготовку к очень разным испытаниям, это для меня был тяжёлый удар, и для всех моих сторонников в Украине», - пожаловался политик, отметив, что ему крайне тяжело вспоминать о событиях пятилетней давности. Главный «регионал» пообещал не говорить ничего плохого о своих политических оппонентах, но в процессе общения не сдержался. Он обозвал правительство «непредсказуемым сборищем», подчеркнув, что в стране творится полный хаос, а виновата во всём – действующая власть. «Я считаю, что это великий грех – дурить свой народ. Я считаю, что неэффективное руководство привело к тому результату, который мы имеем на сегодня», - сказал он. Надо отметить, что большинство из двух десятков заданных Януковичу вопросов были заданы в подозрительно «комплиментарном» для лидера ПР ключе. В ходе ответов на вопросы, касающиеся совершенно разных тем – от цены на сахар до признания независимости Южной Осетии, – Виктор Янукович сделал ряд резонансных заявлений. В частности, предводитель «бело-голубых» высказал позицию своей политической силы относительно проекта государственного бюждета на 2010 год. «Ни одна оппозиционная партия не будет сейчас за этот бюджет голосовать», - сказал Янукович. Говоря о выборах, он не исключил своей победы в первом туре президентских выборов и выразил уверенность в своей победе даже в случае, если понадобится второй тур. «Мы верим в мудрость украинского народа. И мы победим. Вопрос только – в первом или во втором туре», - сказал лидер ПР. Янукович также неожиданно заявил, что выступает за сохранение Верховной Рады нынешнего созыва после президентских выборов. Правда, в том случае, если будет создано новое парламентское большинство. «Я не исключаю, что после выборов будут приниматься решения, которые позволят сформировать новое большинство в ныне действующем парламенте», - сказал главный «регионал». Это несколько резонирует с заявлениями его однопартийца и руководителя юридического направления штаба будущего кандидата в президенты Януковича, первого вице-спикера Верховной Рады Александра Лавриновича, который накануне в интервью «Главреду» назвал наиболее вероятным вариантом роспуск парламента после президентских выборов. Янукович также высказался и по наболевшей теме украинско-российских отношений, которые переживают не лучшие времена. Лидер ПР заявил о намерении в случае победы на президентских выборах способствовать установлению равноправных отношений между Украиной и РФ, а также не допустить повторения зим 2006-го и 2009 годов, которые ознаменовались «газовой» войной между Киевом и Москвой. Кроме того, лидер ПР высказался за пересмотр соглашения о базировании Черноморского флота России в Крыму, выразив уверенность, что пересмотренное соглашение будет отвечать национальным интересам Украины. Напоследок Виктор Янукович встал на защиту святого - своего дома. Вернее, дома, который считает своим, поскольку с ним согласны не все. Юлия Тимошенко ранее заявила о намерении вернуть резиденцию «Межигорье», в которой живет Янукович, в государственную собственность, поскольку эта резиденция, по ее словам, была отобрана у государства незаконно. В Партии регионов уже успели заявить, что заявление премьера не что иное, как месть Юлии Владимировны за отказ Януковича от идеи создания коалиции ПРиБЮТ. В свою очередь, Янукович заявил на пресс-конференции, что владеет «Межигорьем» лично, на законных основаниях, и правом своим поступаться не собирается. Закончилась встреча Януковича с журналистами фуршетом, на котором сам Виктор Фёдорович поприсутствовать не удосужился.