Богдан Губский: «Все полномочия исполнительной власти должен иметь либо Президент, либо правительство, но кто-то один!»

Богдан Губский, наряду с Александром Турчиновым и Александром Абдуллиным, считается одной из самых приближенных к Юлии Тимошенко особ.

«Главред» беседовал с Богданом Владимировичем еще до поездки Тимошенко в Москву на подписание газовых соглашений с Россией, внеочередной парламентской сессии и разговоров об импичменте и президентских выборах, которые зазвучали с новой силой. Но в связи с тем, что интервью долго согласовывалось, оно во многом потеряло. И самое главное – свою остроту...



-- «Если бы за законы, которые в этой ситуации подает правительство, голосовали все 450 депутатов, было бы вообще прекрасно!»



Богдан Владимирович, насколько устойчиво объединение НУНС, БЮТ и Блока Литвина в коалицию? Ведь со стороны Партии регионов постоянно звучат реплики о том, что без коммунистов эта коалиция недееспособна, поскольку часть фракции НУНС принципиально не голосует по многим вопросам. И это, по мнению многих, «подвешивает» правительство...



Вспомните, со стороны оппонентов премьер-министра Юлии Тимошенко звучало очень много упреков о том, что эта коалиция нелегитимная, созданная незаконно, недееспособная и так далее. Все эти замечания были совершенно абсурдны, потому что по Конституции коалиция в Верховной Раде создается фракциями, в которых в целом насчитывается более 226 человек.



Нынешняя коалиция базируется на четких решениях фракций БЮТ, НУНС и Блока Литвина о ее создании: все три фракции большинством голосов приняли такое решение. Есть соответствующие письма руководителей этих фракций на имя председателя Верховной Рады Владимира Литвина, которые были озвучены на сессионном заседании. Если бы возник какой-либо вопрос по поводу легитимности коалиции, думаю, субъекты-противники уже давно обратились бы в Конституционный Суд... Если такого представления нет, значит, они понимают, каким будет ответ...



Но согласитесь, де-факто 226 стабильных голосов в коалиции нет! Отсюда и упреки в ее дееспособности и собственно реального, а не «бумажного» существования как со стороны ПР, так и со стороны Банковой...



226 голосов де-факто в коалиции есть: НСНУ – 74, БЮТ – 156 и Блок Литвина – 20. Это 250!



Хотя бы один раз на голосованиях эти 250 голосов были? Группа Кириленко не голосует, «Единый центр» тоже, ну и еще несколько депутатов, имеющих особое мнение...



Многие законы в последнюю рабочую неделю прошлой сессии голосовались очень четко, и никакой проблемы в этом не было. Дееспособность коалиции подтверждается внутренним голосованием: нет ни одного антикризисного закона, предложенного правительством, который бы не был проголосован.



Более того, даже закон о бюджете, имевший стольких оппонентов, которые говорили, что он плохой и не пройдет, был принят. Как раз это голосование и подтвердило эффективность работы коалиции и то, что коалиция действительно хочет дать правительству экономические рычаги, чтобы оно могло преодолеть кризис. Ведь на сегодняшний день основная проблема – это социальные программы, и нужно сделать так, чтобы в этой кризисной ситуации людям жилось не хуже...



Что касается бюджета, то и Президент, подписавший его, и те, кто, наступив себе на горло, голосовали за бюджет, не говоря уже о тех, кто за него не голосовал, говорили, что изменения в бюджет будут вноситься обязательно уже по результатам первого квартала. Вот тогда и посмотрим, какой будет коалиция, как будут голосовать коммунисты, и как на все это будет реагировать Банковая...



Я только за поправки в бюджет! Вот вы говорите, что за те или иные законы, которые вносит правительство, голосует не только коалиция. Так это же хорошо! Я считаю, что если бы за законы, которые в этой ситуации подает правительство, голосовали все 450 депутатов, было бы вообще прекрасно! Правительственная коалиция и правительство – это власть, а функция оппозиции – контроль над этой властью: на то и щука, чтобы карась не дремал... Оппозиция – это же не враги украинского народа! Это такие же депутаты, как остальные – просто у них несколько иное видение социально-экономического развития Украины. Поэтому не нужно ставить вопрос, что если за правительственный закон голосуют депутаты-оппозиционеры, это плохо. Напротив, это значит, что законы правительства объединяют депутатов...



Ну, допустим, не столько законы сами по себе, сколько определенные интересы небесполезного характера – в данном случае я имею в виду коммунистов... А вот Партия регионов, как антиправительственная оппозиция, говорят, готова сложить мандаты, повторив прецедент 2007 года, приведший к досрочным выборам парламента...



Я думаю, это вопрос не ко мне, а к Партии регионов....



Как вы оцениваете вероятность такого развития ситуации – что Партия регионов все же спровоцирует досрочные выборы весной?



Мне неизвестна политическая позиция Партии регионов: если они хотят слагать мандаты – это их дело. Если они это сделают и будет пройдена соответствующая процедура согласно Конституции, тогда, конечно, Верховная Рада станет нелегитимной...



Допускаете ли вы распад коалиции НУНС-БЮТ-БЛ и формирование большинства в другом формате – например, при участии БЮТ и Партии регионов, которое будет иметь 300 голосов?



Коалиция НУНС-БЮТ-БЛ не распадается, и распадаться не собирается – этого не дождутся. Ведь если она распадется и не станет правительства, наступит хаос, и все это понимают.



Что касается сотрудничества с Партией регионов, то в целом я считаю, что был бы идеальный вариант, если бы сегодня в антикризисную коалицию вошли и фракция Партии регионов, и другие фракции Верховной Рады. Вы же помните, как в ноябре прошлого года премьер-министр Юлия Тимошенко в телеобращении к украинскому народу предложила очень простой выход из кризиса: не делиться сегодня на власть и оппозицию, а создать единую коалицию из всех пяти фракций в Верховной Раде, делегировать в правительство лучших специалистов по энергетике, экономике, социальной политике...



Такого рода коалиции в истории создавались, когда во время Второй мировой войны Черчилль стал премьер-министром Великобритании, именно он предложил создать широкую коалицию, в которую вошли бы представители всех партий, присутствующих в парламенте. Эта коалиция была создана на период войны. Поэтому прием создания антикризисных коалиций, в которые входили бы представители всех избранных народом партий, абсолютно не новый и, как показало время, имеет позитивный опыт...



Так почему БЮТ и Юлия Тимошенко не реализовали эту идею, а пошли на форсированное создание и объявление именно коалиции? Дабы сохранить правительство?



Ну, если кто-то чего-то не хочет, нельзя ведь его тянуть силком, правильно? Юлия Владимировна предложила объединиться всем фракциям, и фракции, изъявившие желание идти в коалицию, подписали соответствующее соглашение. Почему другие фракции этого не сделали, я не знаю, об этом нужно спросить у них, хотя это, подчеркиваю, был бы самый целесообразный вариант. Каждая из политических сил представляет те или иные социальные слои и регионы, и в условиях экономического кризиса нужно было отбросить всякие политические амбиции и скандалы, объединиться, вывести страну из кризиса, и после этого уже реализовывать свои политические задачи...



Кстати, Президент говорил почти то же самое: мол, формальная коалиция поляризует парламент, поэтому нужно продвигаться к формированию стойкого неформального большинства, способного принимать законы... Известно ведь, что он абсолютно не в восторге от нынешней коалиции...



В Конституции четко написано, каким образом формируются органы государственной власти: в парламенте создается коалиция, которая избирает правительство. Все, что сформировано не по закону, недействительное и не правовое.



-- «Импичмент – это, может, 10% закона о временных следственных комиссиях ВР!»



Какими могут быть последствия принятия закона о временных следственных комиссиях Верховной Рады, который называют «законом об импичменте»?



Это слишком узкое понимание роли ВСК, их функция – контроль над институтами власти в целом. Мы же прекрасно знаем, что слишком часто Верховная Рада принимает законы, а исполнительная власть их просто не выполняет. Иностранцы удивляются, как это так: у нас такие замечательные законы, так почему же мы так плохо живем? Очень просто: законы нужно выполнять, а чиновники у нас к этому не привыкли.



Так вот, для того чтобы законы выполнялись, Верховная Рада, и это прописано в Конституции, должна иметь возможность контролировать работу чиновников. До принятия закона о ВСК такой возможности не было: можно было сколько угодно посылать депутатские запросы и ждать ответа годами!



Если внимательно почитать данный закон, то становится очевидно, что временные следственные комиссии парламента приобретают определенные права по контролю над выполнением законов: данный закон регламентирует деятельность ВСК и ответственность чиновников. Теперь если чиновник не предоставит необходимую информацию или не придет на заседание комиссии, наступает ответственность. Это дает возможность, в частности, детально изучать ситуацию с коррупцией в органах государственной власти – ВСК имеют теперь контрольные функции с точки зрения выполнения того или иного закона. Поэтому я оцениваю данный закон максимально положительно.



А как с упрощением процедуры импичмента? Потому что представляется, что именно такой была цель принятия данного закона - по крайней мере, чтобы напугать Банковую...



Импичмент – это, может, 10% данного закона! Основная там процедура работы следственных комиссий. Следственные комиссии могут заниматься многим, в том числе и импичментом. Но это никак не является законом об импичменте, и его принятие никоим образом не свидетельствует о том, что завтра начнется импичмент Президента. Это просто кто-то такую глупость запустил...



Ну, об этой «глупости» вслух говорят и представители Партии регионов, и коммунисты. И в БЮТ такие настроения тоже есть. Вы допускаете, что может быть найден общий язык по этому вопросу?



БЮТ вопрос импичмента не ставит. Сегодня самое главное - вопрос социальной защиты населения от кризиса.



Официальная президентская кампания начинается за полгода до голосования, то есть летом. С этого момента Президент не сможет распустить парламент, да и импичмент ему объявлять уже нет смысла. Могут ли еще до лета объявить какие-то досрочные выборы – парламентские или президентские?



БЮТ не инициирует досрочные выборы – ни президентские, ни парламентские, потому что мы считаем, что сегодня любые досрочные выборы несвоевременны. Такие выборы, во-первых, трата средств из государственного бюджета – а это миллиарды гривен, которые можно направить на поддержку мало защищенных слоев населения!



Во-вторых, мы ведь знаем: любые выборы – это как минимум полгода: кампания, собственно выборы, суды-кривотолки, инаугурации, коалиции и так далее. Поэтому мы сегодня против каких бы то ни было досрочных выборов...



-- «Я абсолютно уверен, что вопрос недоверия правительству не наберет большинства голосов»



А если Партия регионов все же добьется отчета правительства и, как следствие, его отставки?



Я абсолютно уверен, что вопрос недоверия правительству не наберет большинства голосов. Эта уверенность основана прежде всего на том, что правительство Тимошенко работоспособно, действует с точки зрения защиты интересов людей и имеет поддержку большинства в Верховной Раде.



С другой стороны, такая ситуация фактически невозможна: согласно Конституции, даже если наберется 226 голосов (а я уверен, что этого не будет!), правительство Тимошенко будет исполнять обязанности до назначения нового правительства. Отставка правительства и приобретение им статусу и.о. – это дестабилизация и хаос в стране, потому что и.о. министра ограничен в некоторых правах. То есть те, кто сегодня борются за отставку правительства, провоцируют хаос!



Тимошенко неоднократно говорила – мол, уважаемые друзья, если вы создадите новую коалицию, в которой будет 226 голосов, формируйте и правительство! Но на сегодняшний день нет такой коалиции, и отставка правительства – это популизм!



Более того, с точки зрения собственных политических интересов Юлии Тимошенко было бы выгодно уйти сегодня в отставку – даже не сегодня, а несколько месяцев назад, начиная с сентября! Она бы перешла в оппозицию, мы бы все были в оппозиции, критиковали бы действующую власть и на этой волне зарабатывали бы себе рейтинг, а Тимошенко набирала бы баллы. Но Тимошенко болеет сегодня не за свой политический рейтинг – она болеет сегодня за судьбу страны, поэтому и остается премьером. Она целиком осознает, и везде это подчеркивает, что сегодняшний кризис и ее пребывание в кресле премьера – это ухудшение рейтинга, но не побоялась взять на себя ответственность за ситуацию в государстве в самый трудный момент, когда Украине перекрыли газ...



Это действительно очень хорошо и все такое, но как политик вы можете объяснить смысл подобной позиции Тимошенко? Она же не романтик, а очень хороший политический игрок. Зачем ей это? Политически правильно уйти в отставку – хотя бы весной. У нее ведь уже рейтинг пополз вниз, причем существенно – ниже 17%...



Объективно рейтинг сегодня у всех пополз вниз, но 17% - это заказная социология, я вас умоляю! Рейтинг у нас положительный и намного выше. БЮТ ведь все время занижали рейтинги – вспомните хотя бы последние выборы в ВР в 2007-м: нам давали 19%, а мы набрали 31%!



Почему-то когда задают вопрос, зачем все это Тимошенко, всегда имеют в виду, какие дивиденды она с этого будет иметь? Да никаких! Она прекрасно понимает, что если уйдет в отставку, все обвалится, будет развал в стране! А она не хочет этого, и рискует своим рейтингом ради страны и людей! Почему вас это удивляет? Она чувствует ответственность за жизнь и судьбу людей в Украине, и не может их бросить в трудное время. Знаете, когда идут в разведку и кого-то ранит, есть два варианта: бросить раненого и сбежать, или же тащить этого раненого и постараться выжить всем. Так вот, Юлия Тимошенко тащит раненную страну на себе, не бросает ее!



Тимошенко может отказаться от участия в президентских выборах?



Официальной позиции БЮТ по этому вопросу еще нет, и она будет сформирована в установленные законом сроки.



А вам известно, что думает по этому поводу сама Тимошенко? Потому что идут разговоры, что вполне может быть, что она захочет быть премьером и дальше, а на президентских выборах поддержит, к примеру, Литвина...



Решение будет принято на съезде БЮТ, когда начнется избирательная кампания. Сейчас не до выборов: БЮТ не занимается сейчас никакими выборами - ни президентскими, ни парламентскими. В настоящий момент вопрос один – спасти страну...



Произойдет ли ротация в правительстве Юлии Тимошенко? Говорят, что пост вице-премьера по энергетическим вопросам для Виталия Гайдука она уже выбила стопроцентно. Каких министров, в частности по квоте НУНС, попросят написать заявления об увольнении?



Думаю, это вопрос скорее к премьер-министру, а не ко мне...



-- «Нужно менять Конституцию и делать единую вертикаль власти»



Как вы оцениваете достигнутые договоренности по газу между Юлией Тимошенко и Владимиром Путиным?



Юлия Тимошенко провела очень непростые, но успешные переговоры, результаты которых позволят теперь на паритетных началах строить наше последующее сотрудничество с Российской Федерацией. 228,8 доллара за тысячу кубометров газа в 2009 году – это справедливая цена, особенно учитывая градус политических эмоций, кипевших вокруг этого вопроса. Те, кто рассчитывал, что газовая проблема 2009 года станет для правительства Тимошенко смертельной ловушкой, ошиблись. Проблема решена: украинцы в ближайшие десять лет будут с теплом...



Вопрос к вам как к члену парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования: это правда, что Украине, возможно, вообще не нужен российский газ, и собственных месторождений для своих нужд нам вполне хватит?



Своего газа нам не хватит. Своего газа нам хватит для населения и ЖКХ, то есть на тепло. Но для того чтобы работали предприятия, своих запасов нам недостаточно.



Я абсолютно уверен, что проблема газа заключается еще и в том, что у нас отсутствует вертикаль власти. Сегодня в стране есть несколько центров власти: это и Президент, и правительство, и обладминистрации... По закону каждый из них имеет свои права.



Мне кажется, что нужно проводить политическую и конституционную реформу, которая все-таки сконцентрировала бы исполнительную власть в одних руках - либо у президента, который возглавляет правительство, как в США, либо у премьера, как в Великобритании. Потому что это абсурд, когда министры подчиняются премьеру, а губернаторы – президенту. К тому же губернаторы часто ведут еще и самостоятельную, независимую политику!..



Нужно, чтобы руководили в одном месте, а не в десяти! Ведь по газу мы уже увидели, что руководителей у «Нефтегаза» и в газовой сфере в целом очень много, а у семи нянек дитя без глаза. Поэтому моя точка зрения, и я это еще раз подчеркиваю, что нужно менять Конституцию и делать единую вертикаль власти. Но политическая реформа, которую мы провели в 2004-м и которая в последние три года действует в Украине, показала свою недееспособность...



Когда, на ваш взгляд, могут провести новую политреформу? Потому что нынешняя активность в отношении изменений к Конституции со стороны разных политических сил определяется текущим политическим моментом, политической целесообразностью и торгами – собственно, как это было и в 2004-м...



Я думаю, что до президентских выборов это нереально. Ведь по Конституции, чтобы внести изменения в Основной Закон, необходимо несколько сессий, решения КС... Мы просто не успеем, и это и не ко времени сейчас, есть более важные вопросы. Но я абсолютно уверен, что после выборов президента нужно создать постоянно действующую юридическую команду, которая разработает новые изменения к Конституции, в которой была бы четко обеспечена единая вертикаль исполнительной власти...



Поять-таки: наполнение этих изменений будет зависеть от того, кто станет президентом. К тому же практически у всех политических сил уже есть какие-то свои проекты изменений к Конституции...



Я думаю, кто бы ни стал президентом, он будет заинтересован в том, чтобы Украина процветала. А для этого должна быть работоспособная команда! Возьмите любое промышленное предприятие: там ведь нет двух руководителей, руководитель там всегда один. В Украине должен быть один центр исполнительной власти. Ведь есть только один Верховный Суд и только одна Верховная Рада!



Есть четкое традиционное распределение власти в демократических государствах: законодательная власть, судебная и исполнительная. Кто у нас сегодня является исполнительной властью? Президент? Нет! Премьер? Нет! Правительство? Нет! Губернаторы? Нет! То есть у нас в стране на сегодняшний день исполнительной власти нет! Как мы хотим жить лучше, если в стране нет руководства? Поэтому и нужно сделать, чтобы была исполнительная ветвь власти – это демократический принцип...



В Украине должен быть сильный президент или сильный премьер?



Кто-то один! Все полномочия исполнительной власти должен иметь либо президент, либо правительство, но кто-то один! Какая именно это будет должность, на мой взгляд, не имеет принципиального значения...



А вспомните, что говорили в 2004 году, в том числе и вы, по поводу того, что просто необходимо провести политреформу, чтобы достичь равновесия властных институтов – президента и правительства...



Есть ряд позитивных моментов в той политреформе, но она не доведена до конца...



Ну, да, и все понимали, зачем и почему часть властных полномочий так стремились передать правительству. На чем зиждется ваша уверенность, что после президентских выборов будет принято что-то стоящее в плане изменений к Конституции?



Я и не говорю, что я уверен, я говорю, что это было бы целесообразно. Кто станет инициатором этого процесса – президент, правительство или парламент, я не знаю, но это было бы целесообразно...



А что может собрать конституционное большинство в парламенте под такие изменения к Конституции?



Прежде всего, должна быть политическая воля создать единый центр исполнительной власти в нашей стране... Будет ли она, я не знаю...



Верховная Рада проголосовала за недоверие главе НБУ Владимиру Стельмаху, но Президент отказался прислушиваться к этим рекомендациям ВР. В конце концов, Президент имеет на это право и не обязан увольнять его. Правительство имеет какие-то рычаги влияния на валютно-кредитную политику Нацбанка?



Давайте поговорим о причинах того, что случилось с валютным курсом. Мы знаем, что на протяжении прошлого года наблюдались большие колебания курса: весной доллар стоил где-то 5,15 гривни, потом 5,05, потом летом сделали 4,65, и это сразу уменьшило возможности экспорта. В конце 2008-го доллар довели почти до десяти гривен! Теперь около 8 гривен, то есть все видят, и это уже очевидно, что НБУ не руководит ситуацией.



Исходя из этой ситуации, Верховная Рада создала специальную комиссию, которая выяснила бы, что происходит в Нацбанке. Так вот: эта следственная комиссия изучила ситуацию и что она увидела? Очень многое в работе Национального банка вызывает массу вопросов. Вот смотрите: раздают банкам деньги. Почему одному дали миллиард или два, а другому – 50 миллионов, никто объяснить не может. Что делают банки с этими деньгами? Покупают валюту и тут же ее продают! Более того, еще и два курса действует: первый – официальный, 7,7, по которому никто валюту не продает, и второй – фактический, 8,5. То есть, как говорится, на разнице, на этих «двух процентах», банки и зарабатывают.



От этих манипуляций с валютными курсами пострадала и цена на газ. Потому что газ – это импорт, мы платим за него в долларах: чем выше курс, тем выше гривневая цена – газ сегодня по импорту подорожал фактически вдвое, на 90%. Это значит, что если цену на газ для населения поднять вдвое, оно не сможет платить, потому что зарплаты ведь не выросли. И разницу в цене будет доплачивать государство из бюджета, будут потери бюджета...



Когда комиссия все это изучила и увидела, этот вопрос был вынесен на заседание Верховной Рады – отправить в отставку главу Нацбанка Стельмаха. И Рада за это проголосовала. Но мы не можем снять главу Нацбанка, мы можем только рекомендовать: представление на увольнение и назначение главы Нацбанка подает Президент Украины.



Мы сняли с себя политическую ответственность за работу НБУ...



-- «Если бы на прошлых выборах мэра Киева было два тура, Турчинов выиграл бы!»



Вы были одним из руководителей избирательного штаба БЮТ и кандидата в мэры Александра Турчинова на досрочных выборах в Киеве в прошлом году. Юлия Тимошенко в середине декабря заявила, что снова могут состояться досрочные выборы киевского городского головы...



Видите, прошло совсем немного времени, и киевляне в полной мере ощутили радость оттого, что вторично избрали себе «космического мэра», - ну, он сам себя так недавно назвал... Результаты работы этой команды мы видим: это отключение электроэнергии, теплой воды, отопления в конце года... Это же все в Киеве происходит, в Черкассах ведь не отключали теплую воду, правда? Конечно, они стали рассказывать, что кто-то там им газ не дает. Люди заплатили мэрии за газ, а мэрия НАК «Нефтегазу» - нет. Вопрос: куда девались деньги?



Когда в 2008-м БЮТ выступал за то, чтобы отстранить мэра и его команду путем досрочных выборов, мы были абсолютно правы, потому что видели всю негативную деятельность этой команды. Мэр и его команда выиграли эти выборы только благодаря, во-первых, фальсификациям, и во-вторых, потому что было много демократических кандидатов, сознательно отбиравших голоса у БЮТ и Турчинова. Я думаю, что в дальнейшем киевляне сами должны для себя решить, устраивает ли их такая команда, и принимать решение о выборах...



Может ли повториться ситуация 2008 года, когда Верховная Рада проголосовала за недоверие мэру и Киевсовету?



В нашей стране возможно все. То, что сегодня происходит в Киеве, БЮТ прогнозировал. Все это «счастье» городской жизни в Киеве мы предвидели почти до мелочей...



Многие, и глава комитета по вопросам государственного строительства Александр Омельченко, у которого свои счеты с Черновецким, считают, что для того чтобы победить Черновецкого с его электоральным ядром из бабушек, на выборах мэра должно быть два тура, или же должен идти только один кандидат, а не два, как это было в прошлом году – Турчинов и Кличко...



Ну, мы же не можем ограничивать никакого человека в его праве избираться... Поэтому, чтобы были объективные выборы, всегда должно быть два тура, как на президентских выборах. Я считаю, что и на выборах мэра Киева тоже должны быть два тура. Потому что если есть только один тур, можно просто выставить десяток кандидатов, которые оттянут голоса у реального соперника. Я абсолютно уверен, что если бы на прошлых выборах мэра Киева было два тура, Турчинов выиграл бы! Если мы просуммируем голоса выставленных против него демократических кандидатов, то он набрал около 51%. Поэтому два тура - и тогда воля киевлян будет очевидной...



В конце прошлого года в ваш адрес, в том числе из уст Президента, прозвучали обвинения в земельном рейдерстве в Киевской области: мол, ряд депутатов БЮТ через подставные фирмы отняли у крестьян землю. И во главе этих депутатов стоите вы. Также использовалось слово «земельная мафия»...



Все это исключительно политический заказ, направленный на дискредитацию БЮТ. Мы прекрасно знаем, что по Земельному кодексу землеотводами занимаются исключительно райгосадминистрации: их председатели и чиновники соответствующих управлений РГА: ни премьер, ни Президент, ни министры землю не выделяют...



Для того чтобы определить, кто занимается махинациями с землей в Киевской области, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления ВР о создании временной следственной комиссии по вопросу изучения злоупотреблений с землей должностными лицами государственных администраций в Киевской области. Я думаю, что после изучения и работы этой комиссии мы будем четко знать, кто и сколько земель отвел в Киевской области. Потому что есть разговоры, а есть факты.



Поэтому наша позиция такова: нужно изучить ситуацию, выявить факты, а не руководствоваться слухами и политическими заказами...



Ну, согласитесь, что глава какой-то администрации не просто так проводит эти махинации с землей: на него можно влиять, его можно коррумпировать, надавить в конце концов. То есть в данном случае накажут «шестерок», а не тех, кто стоит за земельными схемами...



Может, вы скажете, что БЮТ кого-то назначил в Киевской области главой администрации? Вот покажите мне, кого? Всех глав администраций назначает Секретариат Президента – всех до единого!..