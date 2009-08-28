Ющенко предложит другого кандидата на главу МИД?

28 августа 2009, 10:17

В окружении Президента Виктора Ющенко сейчас активно обсуждают возможность представления в Верховную Раду новой кандидатуры на пост министра иностранных дел.

По информации «Главреда», велика вероятность того, что вместо кандидатуры посла Украины в США Олега Шамшура, которого Президент предлагал на эту должность ранее, Виктор Ющенко предложит другую кандидатуру, а именно – нынешнего посла Украины в России Константина Грищенко.

Возможность замены кандидатуры, в частности, озвучил и вице-спикер Николай Томенко. Вчера он предположил, что Президент может внести на рассмотрение парламента другого кандидата на пост министра иностранных дел. Свое утверждение Томенко объяснил тем, что «в последний момент Виктор Ющенко попросил не выносить на обсуждение поданную им кандидатуру Олега Шамшура».

Что касается самого Константина Грищенко, то он сейчас в Киеве. Не исключено, что его нынешнее пребывание в Украине может быть напрямую связано с предстоящими кадровыми назначениями в правительстве.

На мысль о том, что Грищенко готов снова перебраться в Киев, наводят и его последние критические заявления в отношении России. Скажем, позавчера в эфире одного из телеканалов Грищенко сказал, что заявление Следственного комитета при прокуратуре РФ об участии украинцев в прошлогоднем грузинско-российском конфликте свидетельствует либо о непрофессионализме российских следователей, либо о заказном характере этого заявления. «Прокуратура должна апеллировать к фактам. А факты свидетельствуют совсем об обратном. Если они есть, то их нужно довести до нашей стороны», - отметил он. Кроме того, посол сказал, что подобные заявления не способствуют улучшению или сохранению в нормальном состоянии украинско-российских отношений.

Не окажется странным, если после этих заявлений Грищенко станет труднее контактировать с российскими коллегами, то есть выполнять свою будничную работу в качестве посла. И вряд ли столь опытный и осторожный кадровый дипломат, как Константин Иванович, этого не понимает. Более вероятной представляется версия о том, что эти заявления он озвучивал, уже зная о возможности маневра, и даже – ухода. А значит они могут быть очередным свидетельством того, что Грищенко возвращается на работу в Киев.

В связи с этой информацией «Главред» решил поинтересоваться мнением народных депутатов о перспективах утверждения Константина Грищенко на пост министра иностранных дел.

Сергей Ларин, Партия регионов
Во-первых, я считаю Константина Грищенко очень хорошим специалистом в своем деле. Он мог бы стать достойным министром иностранных дел. Он мог бы правильно направлять внешнюю политику Украины, не только, как наши некоторые бывшие главы МИД, ориентируясь лишь на запад, но и устанавливая более благоприятные и нормальные отношения с Россией. Во-вторых, считаю, что страна немало теряет из-за отсутствия в правительстве многих министров, в томе числе и министра иностранных дел. В-третьих, не могу утверждать, что фракция поддержит кандидатуру Грищенко или любую другую кандидатуру. В последнее время позиция нашей фракции заключалась в том, что мы не принимаем участия в формировании правительства, поскольку мы в оппозиции и не можем брать на себя ответственность за это. Я лично с большим удовольствием поддержал бы кандидатуру Константина Грищенко на пост министра иностранных дел, но тут я буду голосовать так, как решит фракция на своем заседании по этому вопросу.

Олег Зарубинский, Блок Литвина
{1-} Я слухами не оперирую. Вот когда я точно узнаю, что Ющенко предложит Грищенко на пост министра иностранных дел, тогда и буду это анализировать и комментировать. У нас такой информации нет, а я ведь человек серьезный, не сплетник, чтобы комментировать неподтвержденную информацию.

Игорь Грынив, БЮТ
{2-} Кандидатуру главы МИД должен вносить Президент. Мы будем встречаться и беседовать с кандидатом на пост министра иностранных дел. Да, мы встречались с Олегом Шамшуром на заседании комитета по иностранным делам и одобрили его кандидатуру. Я думаю, что пока нет никаких дополнительных оснований и информации, чтобы сейчас серьезно рассматривать другие кандидатуры на эту должность.

Если Президент воспользуется своим правом и внесет другую кандидатуру, мы в очередной раз удивимся, но помимо этого проведем полную процедуру встречи с новым кандидатом и обсуждения его кандидатуры. Кандидатура Грищенко, на самом деле, вызовет больше противоречий, чем кандидатура Шамшура. Тут я не склонен высказывать какие-то личные симпатии. Поддержка того или иного кандидата будет политическим решением. Оба они очень умные кадровые дипломаты, но назначение министра - это политический шаг. С точки зрения политического решения я, конечно, отдаю предпочтение Олегу Шамшуру.

Олесь Доний, НУНС
{3-} Прежде всего, этот вопрос должен обсуждаться на заседании депутатской группы «Народной самообороны», а потом уже на заседании фракции. Этого пока не было, поэтому ничего нового сказать не могу.

Константин Грищенко – профессионал. И то, что в последнее время он принадлежал к «регионалам», не умаляет его профессионализма. Я лично не вижу каких-то серьезных моментов для его неутверждения на пост министра иностранных дел. Мне кажется, у него достаточно качеств, чтобы возглавить это министерство. Безусловно, это политический вопрос, поэтому он будет обсуждаться на заседаниях группы «НС» и фракции НУНС.

Александр Голуб, КПУ
{4-} Мне сложно говорить от имени КПУ, поскольку мы кандидатуру Константина Грищенко не обсуждали на заседании фракции. Но в принципе, я хотел бы подчеркнуть, что у этой кандидатуры больше шансов на прохождение через парламент. Безусловно, это фигура компромиссная. Во-первых, Константин Грищенко высококлассный профессионал. Во-вторых, он ярко не заангажирован никаким из политических лагерей. И в-третьих, все его высказывания, в том числе об украинско-российских отношениях, и в комментариях по поводу внутриукраинской ситуации были очень дипломатичными, обдуманными и далекими от резких оценок. Поэтому в текущей ситуации он может стать компромиссной фигурой, которую поддержит парламент. На заседании фракции я предложу своим коллегам голосовать за назначение Константина Ивановича на пост главы МИД.

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