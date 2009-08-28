Вечный вопрос

Это – из дневниковых записей великого полтавчанина Владимира Галактионовича Короленко. Всегда неудобного, прямоговорящего гражданина и человека. Позабытого нами Короленко. Сегодня у Полтавы другие герои, другие интересы. Как и у всей Украины. Кто знает, какое количество разнообразных жителей Малороссии примкнуло к штыкам революции 1917 года в результате инспирированного царским двором уголовного процесса против киевского мещанина Бейлиса… Кто может посчитать, какое число горячих голов, ведомое по жизни памятью о погромах, служило верой и правдой новой, «справедливой» диктатуре, утопившей в крови собственную страну… Совсем недавно перечитывал письма полтавского старика к «нежному большевику» Луначарскому. Страшные документы эпохи, где все, убивая себе подобных, говорили о справедливости. Впервые я увидел эти тексты в Самиздате в 1970 году. Их тогда преследовали, изымали. Дети и внуки Луначарского боялись памяти. Сегодня, в 2009 году, я прочитал эти письма иначе, совсем иначе. И я увидел: они и сейчас опасны, опасны своей обнаженной правдой. Раньше они свидетельствовали против тоталитарной мифологии, сегодня – против примитивного приглаживания истории современными школьными учебниками. Он, прежде проклятый активистами покровительствуемой самим царем «Черной сотни», прозванный «жидовствующим», записал и такое: «Коммуния» встречает всюду ненависть. Мелькание еврейских физиономий среди большевистских деятелей (особенно в чрезвычайке) разжигает традиционные и очень живучие юдофобские инстинкты». И еще: «Анархизм или остается утопией, или представлен такими элементами, как, например, махновцы, которых трудно отличить от бандитов». И такое: «Мне суждено стоять в оппозиции ко всем до сих пор сменявшим друг друга властям». Прекрасно понимаю: публичные разговоры на некоторые темы считаются нарушением правил политкорректности. Но они существуют, эти темы, и не обсуждаемые публично профессиональными историками, становятся удобной темой для спекуляций господ Тягнибока и Ратушняка. …Я вернулся в Киев из сибирской ссылки в 1982 году. Вокруг было душно и хмуро. По вечерам, после работы слесарем в заводском цеху, я ходил в академическую библиотеку за свежим воздухом ясной мысли и трезвых слов. Однажды, затребовав из хранилища сборник «Свобода и культура», изданный в Санкт-Петербурге в 1906 году, я прочитал в одной из статей такие поразившие меня тогда строки: «я уверен, что Маркс всего менее повинен в марксизме, что не будь его системы, мы притянули бы за волосы к эсхатологическим вожделениям какую-нибудь другую доктрину». И еще я нашел там, в сборнике короткую и абсолютную характеристику Владимира Ульянова образца 1906 года… По-видимому, этот сборник все десятилетия не был никем читаем, потому и не попал в закрытый «спецхран» для особо надежных читателей. Автор статьи, философ и публицист Владимир Шмидт прозрел будущее своей страны, управляемой бездарно и опасно. Царя низложили. Искренне и истово. Отбросив заодно и все институты страны, определявшие ее как протодемократическую. Вечный русский вопрос: кто виноват… Всякая власть действительно исходит от народа. Но далеко не всегда к нему возвращается. Очень важное знание для современной Украины в предвыборный период.