Игорь Колиушко: «Надеюсь, «третьего тура» в Украине не будет уже никогда»

О перспективах конституционной игры Президента, вариантах срыва выборов и стратегии противодействия этим планам «Главред» поговорил с директором Центра политико-правовых реформ Игорем Колиушко – знатоком конституционного права, депутатом 2 и 3 созывов Верховной Рады и советником Виктора Ющенко в 2005-2006 годах.
После выступления Виктора Ющенко в День Независимости, в котором он объявил о намерении вынести свой проект Конституции на рассмотрение народа, многие заговорили о возможности конституционного референдума. Но Президент ограничился лишь указом о «всенародном обсуждении» законопроекта. Какой в подобном обсуждении юридический смысл?
Обсуждение и референдум – это совершенно разные вещи. Сейчас идет речь об обращении Президента Украины ко всем гражданам о его проекте конституционных изменений, чтобы граждане адресовали свои предложения в Институт стратегических исследований. Я так понимаю, на основе этих предложений Институт должен как-то совершенствовать предлагаемый проект. Никаких непосредственных правовых последствий обсуждение не влечет.
Если же говорить о референдуме, то следует исходить из действующего законодательства. Просто так вынести проект Конституции на референдум не может даже Президент – для этого существует прописанная процедура.
Новий закон о референдуме ветирован Президентом, по старому же для проведения подобного референдума необходимо собрать от трех миллионов подписей, а процесс подготовки должен длиться не менее трех месяцев. Значит ли это, что до президентских выборов о конституционном референдуме можно забыть?
Да. И я не только думаю, что провести такой референдум нереально – я также думаю, что в этом нет никакой необходимости. Хотя это мое мнение, а о мнении Президента, думаю, нежно спросить у него самого.
На мой же взгляд, в таком виде, как это предлагается, данное обсуждение сегодня совсем не своевременно. Возможно, его стоило бы организовать раньше. Прежде всего, по моему мнению, есть необходимость в проведении профессионального диалога – то есть диалога находящихся при власти, при участии ученых и общественных деятелей, знающих вопросы конституционного права. Вот если бы такой диалог состоялся, это дало бы огромную пользу.
Президент мог бы призвать к такому диалогу с три десятка специалистов. Но, снова-таки, не тех, кого он хочет слышать, а тех, кто проявляет в этих вещах активность. В этом случае, возможно, и не удалось бы сразу разработать консенсусный конституционный проект, но подобные наработки стали бы прекрасной базой для дальнейшего прогресса в этой области.
К сожалению, вместо этого каждый у нас пишет свой авторский любительский проект Конституции. И никакой пользы это никому не приносит. Поэтому есть большой риск, что вся эта суета будет продолжаться до конца избирательной кампании, а потом все об этом сразу забудут.
Президент Ющенко, как известно, еще в прошлом году создавал именно с этой целью Национальный конституционный совет. Вас туда, кстати, приглашали?
Не то что не приглашали – меня туда просто не допустили. Потом мне рассказывали, что вопрос о моем участии в роботе НКС поднимался дважды. Но руководство Секретариата Президента было категорически против моего присутствия там.
А всего совет собрался всего один или два раза. И не последняя причина этого в том, что там было буквально три-четыре профессионала или представителя общественности. А все остальные - должностные лица. У такого совета и не было шансов на достижение результата.
Рада преодолела вето Виктора Ющенко на закон о выборах президента. Вы разделяете какие-то упреки в адрес этого закона, которые раздавались и раздаются с Банковой?
Я думаю, там немало проблем. Но, к сожалению, из-за отпуска я не успел ознакомиться с окончательно принятым вариантом закона. Возможно, какие-то проблемы исправили.
Можно ли расценивать данный закон как своеобразный «пакт о ненападении» между Тимошенко и Януковичем?
Я думаю, есть логика в таком комментарии.
А вы верите, что они будут соблюдать джентльменские правила во время выборов?
Вот тут уж сложно что-то сказать…
Между тем на Банковой сразу стали готовить обращение в Конституционный суд по поводу отмены если не закона в целом, то, по крайней мере, ряда его полномочий.
Я не понимаю, на каких основаниях можно говорить об отмене закона в целом. Основанием могут служить только нарушения процедуры при принятии закона, но мне неизвестны какие-то факты подобных нарушений во время голосования. А вот сто касается содержания, то, конечно, Конституционный суд вполне может рассмотреть все положения закона на предмет соответствия Конституции, и если он установит несоответствие каких-то из них, он их отменит.
В таком случае парламент должен будет принять изменения к закону. Но Президент сможет снова наложить на них вето, которое придется преодолевать...
Технически это вполне возможно.
Але если этот процесс затянется, как опасаются некоторые депутаты, его можно будет использовать для срыва выборов. Или для их обжалования после подсчета голосов.
Тут сложно что-то утверждать. Все зависит, в принципе, от конкретных норм закона, которые будут отменены, – если будут.
В принципе, изменение избирательного закона в ходе избирательной кампании – это аномальная ситуация. Но я не припоминаю ни одного законодательного запрета КС рассматривать любые законы в какой-либо период избирательной кампании. То есть теоретически может случиться и так, что закон будут менять прямо во время избирательной гонки.
Но я думаю, что вероятность этого все же очень невелика. Я сомневаюсь, что в данном законе есть какие-то уж чересчур серьезные нарушения Конституции.
Тем не менее, ведущие политические игроки ищут возможность нейтрализовать КС. Так, некоторые представители БЮТ заявляют, что КС недееспособен уже сегодня, ссылаясь на «казус Станик» (судья КС Сюзанна Станик, дважды уволенная Виктором Ющенко из КС, восстановилась на работе через суд, когда ее место уже было занято новым судьей. – Авт.). Что в этой ситуации делать тем, кто хотел бы, чтобы КС во время выборов работал нормально?
Для этой ситуации нет правового рецепта решения. Поскольку она возникла в результате целого ряда нарушений закона. И теперь никакой закон не в силах подсказать, что делать.
Во-первых, у Президента были очень сомнительные основания увольнять судью Станик. Во-вторых, когда началось рассмотрение ее увольнения в судах общей юрисдикции, судьям следовало вынести решение об обеспечении иска. То есть – о запрете назначать на место Станик нового конституционного судью до тех пор, пока дело не будет решено по сути. Это не было сделано.
Поэтому сегодня правового варианта выхода из этой коллизии нет.
Между тем источники в «Регионах» намекают, что конституционные судьи, связанные с ПР и БЮТ, могут просто подать в отставку, тем самым парализовав КС…
Для принятие решения в КС необходимо десять голосов, но для кворума – две трети, то есть тринадцать. Следовательно, если в КС будет менее тринадцати судей, паралич этого органа возможен. Но я думаю, что это мало реально.
Еще недавно многие обсуждали возможность одновременного проведения выборов президента и парламента. Но в последних полгода полномочий главы государства Верховную Раду распускать нельзя. Значит ли это, что теперь эта возможность утрачена?
Этой возможности на самом деле никогда и не было. Ведь президентские и парламентские выборы проводятся по разным законам, там совсем разные процедуры подготовки, разные принципы формирования избирательных комиссий, много других отличий... Их чисто технически невозможно провести в одно и то же время.
Зато возможно провести перевыборы парламента после инаугурации нового президента. Например, из-за отсутствия коалиции.
Думаю, вероятность этого существует. Однако все зависит от результатов выборов. Если новый президент будет иметь поддержку в парламенте, необходимость в досрочных выборах снизится – по крайней мере, отодвинется.
Существует ли угроза повторения выборов 2004 года – в том смысле, что при приблизительном равенстве кандидатов по итогам второго тура одна из сторон добьется судебного решения о невозможности установить подлинные результаты выборов?
Я все же думаю, что ничего подобного не случится, потому что надеюсь, что таких фальсификаций, как в 2004 году, в Украине не будет уже никогда.
Обсуждение и референдум – это совершенно разные вещи. Сейчас идет речь об обращении Президента Украины ко всем гражданам о его проекте конституционных изменений, чтобы граждане адресовали свои предложения в Институт стратегических исследований. Я так понимаю, на основе этих предложений Институт должен как-то совершенствовать предлагаемый проект. Никаких непосредственных правовых последствий обсуждение не влечет.
Если же говорить о референдуме, то следует исходить из действующего законодательства. Просто так вынести проект Конституции на референдум не может даже Президент – для этого существует прописанная процедура.
Новий закон о референдуме ветирован Президентом, по старому же для проведения подобного референдума необходимо собрать от трех миллионов подписей, а процесс подготовки должен длиться не менее трех месяцев. Значит ли это, что до президентских выборов о конституционном референдуме можно забыть?
Да. И я не только думаю, что провести такой референдум нереально – я также думаю, что в этом нет никакой необходимости. Хотя это мое мнение, а о мнении Президента, думаю, нежно спросить у него самого.
На мой же взгляд, в таком виде, как это предлагается, данное обсуждение сегодня совсем не своевременно. Возможно, его стоило бы организовать раньше. Прежде всего, по моему мнению, есть необходимость в проведении профессионального диалога – то есть диалога находящихся при власти, при участии ученых и общественных деятелей, знающих вопросы конституционного права. Вот если бы такой диалог состоялся, это дало бы огромную пользу.
Президент мог бы призвать к такому диалогу с три десятка специалистов. Но, снова-таки, не тех, кого он хочет слышать, а тех, кто проявляет в этих вещах активность. В этом случае, возможно, и не удалось бы сразу разработать консенсусный конституционный проект, но подобные наработки стали бы прекрасной базой для дальнейшего прогресса в этой области.
К сожалению, вместо этого каждый у нас пишет свой авторский любительский проект Конституции. И никакой пользы это никому не приносит. Поэтому есть большой риск, что вся эта суета будет продолжаться до конца избирательной кампании, а потом все об этом сразу забудут.
Президент Ющенко, как известно, еще в прошлом году создавал именно с этой целью Национальный конституционный совет. Вас туда, кстати, приглашали?
Не то что не приглашали – меня туда просто не допустили. Потом мне рассказывали, что вопрос о моем участии в роботе НКС поднимался дважды. Но руководство Секретариата Президента было категорически против моего присутствия там.
А всего совет собрался всего один или два раза. И не последняя причина этого в том, что там было буквально три-четыре профессионала или представителя общественности. А все остальные - должностные лица. У такого совета и не было шансов на достижение результата.
Рада преодолела вето Виктора Ющенко на закон о выборах президента. Вы разделяете какие-то упреки в адрес этого закона, которые раздавались и раздаются с Банковой?
Я думаю, там немало проблем. Но, к сожалению, из-за отпуска я не успел ознакомиться с окончательно принятым вариантом закона. Возможно, какие-то проблемы исправили.
Можно ли расценивать данный закон как своеобразный «пакт о ненападении» между Тимошенко и Януковичем?
Я думаю, есть логика в таком комментарии.
А вы верите, что они будут соблюдать джентльменские правила во время выборов?
Вот тут уж сложно что-то сказать…
Между тем на Банковой сразу стали готовить обращение в Конституционный суд по поводу отмены если не закона в целом, то, по крайней мере, ряда его полномочий.
Я не понимаю, на каких основаниях можно говорить об отмене закона в целом. Основанием могут служить только нарушения процедуры при принятии закона, но мне неизвестны какие-то факты подобных нарушений во время голосования. А вот сто касается содержания, то, конечно, Конституционный суд вполне может рассмотреть все положения закона на предмет соответствия Конституции, и если он установит несоответствие каких-то из них, он их отменит.
В таком случае парламент должен будет принять изменения к закону. Но Президент сможет снова наложить на них вето, которое придется преодолевать...
Технически это вполне возможно.
Але если этот процесс затянется, как опасаются некоторые депутаты, его можно будет использовать для срыва выборов. Или для их обжалования после подсчета голосов.
Тут сложно что-то утверждать. Все зависит, в принципе, от конкретных норм закона, которые будут отменены, – если будут.
В принципе, изменение избирательного закона в ходе избирательной кампании – это аномальная ситуация. Но я не припоминаю ни одного законодательного запрета КС рассматривать любые законы в какой-либо период избирательной кампании. То есть теоретически может случиться и так, что закон будут менять прямо во время избирательной гонки.
Но я думаю, что вероятность этого все же очень невелика. Я сомневаюсь, что в данном законе есть какие-то уж чересчур серьезные нарушения Конституции.
Тем не менее, ведущие политические игроки ищут возможность нейтрализовать КС. Так, некоторые представители БЮТ заявляют, что КС недееспособен уже сегодня, ссылаясь на «казус Станик» (судья КС Сюзанна Станик, дважды уволенная Виктором Ющенко из КС, восстановилась на работе через суд, когда ее место уже было занято новым судьей. – Авт.). Что в этой ситуации делать тем, кто хотел бы, чтобы КС во время выборов работал нормально?
Для этой ситуации нет правового рецепта решения. Поскольку она возникла в результате целого ряда нарушений закона. И теперь никакой закон не в силах подсказать, что делать.
Во-первых, у Президента были очень сомнительные основания увольнять судью Станик. Во-вторых, когда началось рассмотрение ее увольнения в судах общей юрисдикции, судьям следовало вынести решение об обеспечении иска. То есть – о запрете назначать на место Станик нового конституционного судью до тех пор, пока дело не будет решено по сути. Это не было сделано.
Поэтому сегодня правового варианта выхода из этой коллизии нет.
Между тем источники в «Регионах» намекают, что конституционные судьи, связанные с ПР и БЮТ, могут просто подать в отставку, тем самым парализовав КС…
Для принятие решения в КС необходимо десять голосов, но для кворума – две трети, то есть тринадцать. Следовательно, если в КС будет менее тринадцати судей, паралич этого органа возможен. Но я думаю, что это мало реально.
Еще недавно многие обсуждали возможность одновременного проведения выборов президента и парламента. Но в последних полгода полномочий главы государства Верховную Раду распускать нельзя. Значит ли это, что теперь эта возможность утрачена?
Этой возможности на самом деле никогда и не было. Ведь президентские и парламентские выборы проводятся по разным законам, там совсем разные процедуры подготовки, разные принципы формирования избирательных комиссий, много других отличий... Их чисто технически невозможно провести в одно и то же время.
Зато возможно провести перевыборы парламента после инаугурации нового президента. Например, из-за отсутствия коалиции.
Думаю, вероятность этого существует. Однако все зависит от результатов выборов. Если новый президент будет иметь поддержку в парламенте, необходимость в досрочных выборах снизится – по крайней мере, отодвинется.
Существует ли угроза повторения выборов 2004 года – в том смысле, что при приблизительном равенстве кандидатов по итогам второго тура одна из сторон добьется судебного решения о невозможности установить подлинные результаты выборов?
Я все же думаю, что ничего подобного не случится, потому что надеюсь, что таких фальсификаций, как в 2004 году, в Украине не будет уже никогда.