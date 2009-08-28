Игорь Колиушко: «Надеюсь, «третьего тура» в Украине не будет уже никогда»

Обсуждение и референдум – это совершенно разные вещи. Сейчас идет речь об обращении Президента Украины ко всем гражданам о его проекте конституционных изменений, чтобы граждане адресовали свои предложения в Институт стратегических исследований. Я так понимаю, на основе этих предложений Институт должен как-то совершенствовать предлагаемый проект. Никаких непосредственных правовых последствий обсуждение не влечет.Если же говорить о референдуме, то следует исходить из действующего законодательства. Просто так вынести проект Конституции на референдум не может даже Президент – для этого существует прописанная процедура.Да. И я не только думаю, что провести такой референдум нереально – я также думаю, что в этом нет никакой необходимости. Хотя это мое мнение, а о мнении Президента, думаю, нежно спросить у него самого.На мой же взгляд, в таком виде, как это предлагается, данное обсуждение сегодня совсем не своевременно. Возможно, его стоило бы организовать раньше. Прежде всего, по моему мнению, есть необходимость в проведении профессионального диалога – то есть диалога находящихся при власти, при участии ученых и общественных деятелей, знающих вопросы конституционного права. Вот если бы такой диалог состоялся, это дало бы огромную пользу.Президент мог бы призвать к такому диалогу с три десятка специалистов. Но, снова-таки, не тех, кого он хочет слышать, а тех, кто проявляет в этих вещах активность. В этом случае, возможно, и не удалось бы сразу разработать консенсусный конституционный проект, но подобные наработки стали бы прекрасной базой для дальнейшего прогресса в этой области.К сожалению, вместо этого каждый у нас пишет свой авторский любительский проект Конституции. И никакой пользы это никому не приносит.Поэтому есть большой риск, что вся эта суетабудет продолжаться до конца избирательной кампании, а потом все об этом сразу забудут.Не то что не приглашали – меня туда просто не допустили. Потом мне рассказывали, что вопрос о моем участии в роботе НКС поднимался дважды. Но руководство Секретариата Президента было категорически против моего присутствия там.А всего совет собрался всего один или два раза. И не последняя причина этого в том, что там было буквально три-четыре профессионала или представителя общественности. А все остальные - должностные лица. У такого совета и не было шансов на достижение результата.Я думаю, там немало проблем. Но, к сожалению, из-за отпуска я не успел ознакомиться с окончательно принятым вариантом закона. Возможно, какие-то проблемы исправили.Я думаю, есть логика в таком комментарии.Вот тут уж сложно что-то сказать…Я не понимаю, на каких основаниях можно говорить об отмене закона в целом. Основанием могут служить только нарушения процедуры при принятии закона, но мне неизвестны какие-то факты подобных нарушений во время голосования. А вот сто касается содержания, то, конечно, Конституционный суд вполне может рассмотреть все положения закона на предмет соответствия Конституции, и если он установит несоответствие каких-то из них, он их отменит.Технически это вполне возможно.Тут сложно что-то утверждать. Все зависит, в принципе, от конкретных норм закона, которые будут отменены, – если будут.В принципе, изменение избирательного закона в ходе избирательной кампании – это аномальная ситуация. Но я не припоминаю ни одного законодательного запрета КС рассматривать любые законы в какой-либо период избирательной кампании. То есть теоретически может случиться и так, что закон будут менять прямо во время избирательной гонки.Но я думаю, что вероятность этого все же очень невелика. Я сомневаюсь, что в данном законе есть какие-то уж чересчур серьезные нарушения Конституции.Для этой ситуации нет правового рецепта решения. Поскольку она возникла в результате целого ряда нарушений закона. И теперь никакой закон не в силах подсказать, что делать.Во-первых, у Президента были очень сомнительные основания увольнять судью Станик. Во-вторых, когда началось рассмотрение ее увольнения в судах общей юрисдикции, судьям следовало вынести решение об обеспечении иска. То есть – о запрете назначать на место Станик нового конституционного судью до тех пор, пока дело не будет решено по сути. Это не было сделано.Поэтому сегодня правового варианта выхода из этой коллизии нет.Для принятие решения в КС необходимо десять голосов, но для кворума – две трети, то есть тринадцать. Следовательно, если в КС будет менее тринадцати судей, паралич этого органа возможен. Но я думаю, что это мало реально.Этой возможности на самом деле никогда и не было. Ведь президентские и парламентские выборы проводятся по разным законам, там совсем разные процедуры подготовки, разные принципы формирования избирательных комиссий, много других отличий... Их чисто технически невозможно провести в одно и то же время.Думаю, вероятность этого существует. Однако все зависит от результатов выборов. Если новый президент будет иметь поддержку в парламенте, необходимость в досрочных выборах снизится – по крайней мере, отодвинется.Я все же думаю, что ничего подобного не случится, потому что надеюсь, что таких фальсификаций, как в 2004 году, в Украине не будет уже никогда.