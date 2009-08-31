Восточный праймериз

В этот день Донбасс посетили и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, и спикер Верховной Рады Владимир Литвин, и лидер оппозиции Виктор Янукович, и экс-глава парламента, лидер организации «Фронт перемен» Арсений Яценюк… И даже Президент Украины Виктор Ющенко, до последнего не собиравшийся в Донбасс, в последний момент все-таки передумал и прибыл в регион с коротким «вечерним» визитом.

Дончане шутили: ведущие политики страны боялись, что пропадут билеты на церемонию открытия стадиона «Донбасс Арена», который был построен президентом ФК «Шахтер» Ринатом Ахметовым, поэтому любой ценой стремились попасть на праздник. Так что в итоге практически каждый высокий гость счел нужным проехаться по Донетчине с собственной политической программой и по собственному маршруту, завершающий пункт которого для всех был одинаковым – новый донецкий стадион.



Антикризисная Тимошенко

В программе премьера было три основных объекта: шахта им. В.М.Бажанова ГП «Макеевуголь»; Петровский завод угольного машиностроения, где премьеру провели экскурсию с демонстрацией образцов продукции, предназначенной для создания безопасных условий труда шахтеров; и Центральный штаб Государственной военизированной горноспасательной службы в угольной промышленности, где глава правительства побывала на выставке экспонатов горноспасательного оборудования для ликвидации аварий на шахтах, посетила тренировочных полигон, на котором увидела это оборудование в действии, и наградила лучших спасателей.

Ключевой темой для Юлии Владимировны в ходе этого визита стала тема «уходящего кризиса». Буквально на каждом из указанных объектов премьер обязательно находила повод для того, чтобы лишний раз донести дончанам: кризиса нет, а если и есть, то свет в конце тоннеля уже так ярок, что пора надевать защитные очки, чтобы не ослепнуть. «Самое главное, о чем сейчас нужно говорить, это о том, что достойно такой командой прошли кризис. Немного этого кризиса еще осталось, он так быстро не исчезает, но уже мы видим свет в конце тоннеля, уже все в порядке", - бодро заявила она на пресс-конференции. «Мы выдержали, мы видим, что мы понемножку из кризиса выходим», - это уже пассаж из выступления на шахте им. Бажанова. И, наконец, финальный аккорд: «Кризис идет к концу, начинает понемногу сворачиваться», - таков лейтмотив выступления Тимошенко перед сотрудниками Петровского завода.

Впрочем, нет, лейтмотивом были вовсе не проникновенные рассуждения о покидающем нас кризисе, а все-таки скромное напоминание о том, что его уход обеспечила именно команда премьера. Мол, советовали Юлии Владимировне нобелевские лауреаты на пару со всей мировой общественностью, как надо правильно выходить из кризис, но она не послушала, пошла «диаметрально противоположным путем» и кризис победила. А если и не победила, то непременно победит, дайте срок. Слова эти звучали настолько оптимистично, что им так и хотелось поверить, однако дончане сомневались упорно. «Она точно так же говорила, что кризиса у нас не будет, помнишь? – громким шепотом комментировала своему коллеге выступление премьера одна работница Петровского завода. - И что? А ничего – есть и тогда нечего было, и сейчас нечего».

Помимо пассажей о кризисе Юлия Владимировна принесла в Донецк и другие новости. Например, о том, что угольная отрасль тоже кризиса уже не знает, и скоро ей станет хорошо совсем: шахтеры-инвалиды получат автомобили, работники шахт получат деньги, сами шахты до середины следующего года получат систему безопасности УТАС, и одна только Россия ничего не получит, потому что премьер надеется в будущем полностью избавиться от российского газа на украинских ТЭС, заменив его углем. По ее данным, еще в 2007 году Украине нужно было 53 млрд. кубометров газа, в 2009 - уже только 33, а в 2010 понадобится и вовсе лишь 27 млрд. кубометров. Кроме того, глава Кабмина поведала, что не намерена увольнять нынешнего, «высокопрофессионального», по ее словам, министра угольной промышленности Виктора Полтавца, и о том, что следующий бюджет в Украине будет настолько украинским, насколько это вообще можно себе представить, однако это уже был скорее довесок к предыдущим высказываниям.

Сам Донецк тоже в долгу не остался, и в ряду других подарков подарил Тимошенко шахтерскую лампу. Подарок преподнес генеральный директор «Макеевугля» Станислав Толчин, который показал Юлии Владимировне, как включать лампу, и пояснил, что она ей пригодится, «когда выключат свет». Дополнение это планировалось, как удачная шутка, но в итоге вышло немножко с намеком – мол, кризиса, конечно, нет, но вот со светом все-таки может стать туго.

В целом же, визит Юлии Владимировны на Донетчину сами дончане расценили как целиком предвыборный. Премьер явно хотела понравиться региону – отсюда и ее заявления о том, что она «всегда любила приезжать в Донецк», и ее неожиданный финт на церемонии открытия «Донбасс Арены», когда глава Кабмина решительно отказалась от места в ВИП-ложе, и ушла смотреть торжества с обычной трибуны вместе с простым народом… Однако эти шаги, по большому счету, мало кто оценил – во-первых, в Донбассе все еще сильны воспоминания о других, нелицеприятных, высказываниях Тимошенко в адрес «донецких», во-вторых же, политические симпатии в шахтерском краю быстро не меняются, так что в регионе по-прежнему сильно расположение граждан совсем к другому политическому лагерю.



Поэтический Янукович

Олицетворение этого лагеря – Виктор Янукович в эту субботу, однако, на разъезды не разменивался, а посетил лишь торжества на «Донбасс Арене», вступив в конкурентную борьбу с певицей Бейонс не только за лучший гостиничный номер в Донецке, но и за овации на стадионе.

Видимо, овации эти в итоге сбили Виктора Федоровича с толку, и он в своей приветственной речи на «Донбасс Арене», снова перепутал поэтов, назвав Павла Беспощадного, Павлом Бессмертным.

Вообще-то, главный украинский оппозиционер посещал свою политическую вотчину за три дня до открытия «Донбасс Арены». Тогда повод для визита был печальным – авария на шахте им. Кирова в Макеевке, и лидер ПР прибыл, чтобы, по его же собственным словам, «стать плечом к плечу с шахтерами», а заодно и лишний раз высказать все, что он думает о происходящем в стране. Тогда глава оппозиции резко отозвался о способностях правительства руководить государством. По его мнению, «когда представители власти говорят об улучшении жизни, о подъеме экономики, о подъеме той или иной отрасли, создается впечатление, что они говорят о другой стране». На пресс-конференции по окончании торжеств на «Донбасс Арене» Виктор Федорович продолжил свою мысль, отметив, что «хорошо может быть сегодня в стране одному человеку, одной группе людей - тем, которые создали для себя условия. Если они об этом говорят, им нельзя не верить, тем более они говорят очень искренне», - подчеркнул Янукович. При этом он добавил, что Юлия Владимировна правильно поступила, не решившись выступить перед зрителями на открытии стадиона, хотя ее выступление было запланировано. «Юлия Владимировна решила таким образом побывать на этом празднике. В этом тоже что-то есть… Она как опытный политик оценила обстановку и приняла правильное решение», - пошутил Янукович.

Лидер оппозиции также вновь высказался о наболевшем – резиденции «Межигорье», которую у него намеревается отобрать Тимошенко. «Думаю, что вы это все понимаете, и, думаю, что понимают это все наши избиратели, что сейчас - начало избирательной кампании, и наши оппоненты будут искать методы, как с нами бороться. Один из методов - это черный пиар. Когда говорят, например, о моей резиденции. Ну какая резиденция, если это не резиденция, это обыкновенный дом? Можно 600 кв. метров общей площади назвать резиденцией? Тем более я его практически сам реконструировал. Никаких там признаков и близко резиденции нет. Назвали резиденцией - ну пусть будет», - подчеркнул Янукович.



Стратегический Яценюк

Еще один кандидат в президенты - Арсений Яценюк – тоже приурочил к посещению «Донбасс Арены» предвыборную поездку. Строго говоря, Арсений Петрович приехал в Донецк еще в пятницу, 28-го. В этот день он был для Донбасса ходячей презентацией: во-первых, он презентовал Донетчине свою местную организацию «Фронта перемен», во-вторых, презентовал свою предвыборную стратегию, и в-третьих, презентовал самого себя - именно в этот день в шахтерской столице наконец-то появился новый вариант билбордов от Арсения Петровича. Они выглядят более ярко: к «милитари»-фону добавилась красная или желтая голова Яценюка, призывающая то создать боеспособную армию, то направить на развитие Украины здоровых и образованных граждан.

На встрече со своим активом Арсений Петрович держался скромно, был очень пунктуален и крайне серьезен. Главные месседжи Яценюка в Донецке – к Новому году он намерен разжиться партией, в которой будут состоять только проверенные опытом и временем люди; мэр Ужгорода Сергей Ратушняк, который высказал много нелицеприятных слов в адрес Арсения Петровича, на самом деле нанят на работу БЮТ; а работа правительства в сфере экономики - это «чистый популистский фейерверк». Не обошлось и без курьезов. В ходе своей речи перед соратниками по «Фронту перемен» Арсений Петрович вдруг забылся и случайно дал всем понять, что уже считает себя ни много, ни мало национальным лидером. "Наша ключевая задача - говорить правду на Западе и говорить правду на Востоке. Я не езжу на Западную Украину и не рассказываю те месседжи, которые поднимают рейтинг на Западной Украине. И не делаю точно то же на Востоке. Потому что так национальные лидеры не поступают", - заявил он.

Однако после этих слов, Арсений Петрович тут же начал хвалить «донецких». Первым одобрения от Яценюка удостоился Виктор Янукович. «Несмотря на то, что он мой политический оппонент, я ему должен отдать должное в политическом чутье», - подчеркнул Яценюк, прокомментировав таким образом решение Януковича выйти из коалиционных переговоров с БЮТ. Вторым «молодцом» в его глазах оказался не кто иной, как Ринат Ахметов. "Я могу только поприветствовать Донецк и непосредственно людей, которые взяли на себя эту ношу по строительству "Донбасс Арены". Все, что я могу сказать: молодцы. Это пример работы национального капитала на свою страну", - подчеркнул лидер "Фронта перемен". Тогда же он признался, что у него уже припасен «в чемодане» билет на открытие «Донбасс Арены», поэтому субботу Арсений Петрович посвятил исключительно спорту. Вначале он принял непосредственное участие в Шестом международном легкоатлетическом пробеге "Встреча друзей" в городе Славянск Донецкой области, в рамках которого пробежал 3 километра и неожиданно для всех заявил, что этим пробегом он показал, как может изменить себя и всю страну. Ну а уже вечером Арсений Петрович вместе с другими ВИП-гостями любовался церемонией открытия стадиона в Донецке. Его выступление на этой церемонии запланировано не было.



Покинутый Литвин

Спикер Верховной Рады Владимир Литвин, наверное, более других чувствовал себя в Донбассе покинутым. Когда он прибыл в Донецкую область, все, кто мог уже уехали встречать Юлию Тимошенко, и на деловой прием, посвященный 140-летию Донецка, в котором принимал участие Литвин, пришел весьма ограниченный круг гостей. Еще меньше их оказалось в сопровождении у спикера в город Соледар, где он спускался в соляную шахту. Но зато, в г. Горловка, где Владимир Михайлович участвовал в торжествах, посвященных 230-летию города, сопровождающих оказалось немного побольше – их даже хватило на небольшой митинг.

Впрочем, все эти казусы с накладками визитов не помешали Владимиру Михайловичу тоже почувствовать себя в Донбассе национальным лидером, которым он, может быть, пока и не является, но непременно скоро станет, надеется Литвин. Еще ранее, отвечая на вопрос журналиста, какими будут его дальнейшие действия, если он станет президентом Украины, он ответил: «Почему «если»? Я им буду. Я если ставлю цели, я их решаю». Похоже, для самого спикера это намерение уже давно не сенсация, а вот Донбасс он этим заявлением весьма изумил. Правда, ненадолго. То, что предвыборная кампания в стране уже идет полным ходом, ни для кого не секрет, и сам Литвин это лишний раз подтвердил, подчеркнув, что предвыборной президентской кампанией можно заниматься в нерабочее время. Учитывая же то, что в субботу Владимир Михайлович трудился не по основному месту работы, становится явно заметно: он решил эту оказию использовать для предвыборного пиара.

На этот случай у Литвина был припасен целый арсенал похвал Донбассу и его жителям. Он рассказал и о том, что Донецк – европейский город, и что всем нужно только осознать «нашу силу, наше величие»; и о том, что люди труда – шахтеры, химики, машиностроители (а их особенно много именно на Донетчине) сегодня забыты властью, и Литвин от имени всех просит у них прощения; и о том, что ему ничего не остается, кроме как поблагодарить от всей души человека, который «сделал реальностью украинскую мечту», и которым является Ринат Ахметов. Все эти похвалы Литвина Донбасс в лице зрителей, присутствовавших на стадионе, принял сдержанно, поэтому Владимир Михайлович решил закрепить успех еще и на следующий день, опубликовав поздравление с 140-летием Донецка и Днем шахтера. В нем он сравнил Донбасс с США, и добавил, что Украина «будет прирастать Донбассом» за счет его людей, их интеллекта, опыта, знаний, толерантности. «Это то, что крайне необходимо все нам», - отметил он.



Непонятый Ющенко и «Донбасс Арена» как арбитр

О значении Донбасса для Украины в субботу говорил и Президент Украины Виктор Ющенко, визит которого в шахтерский край был самым коротким по сравнению с поездками других политиков. Примерно за час до открытия «Донбасс Арены» глава государства вместе с главой Секретариата Президента Верой Ульянченко принял участие в молебне в усыпальнице Святой Великомученицы Варвары в Донецке, таким образом почтив память шахтеров, погибших на производстве.

Вторым и последним пунктом программы был визит на «Донбасс Арену», который для Виктора Ющенко оказался вовсе не радостным. Как только ведущие объявили, что сейчас перед дончанами выступит глава Украинского государства, весь стадион ответил свистом и непристойными выкриками, хотя Виктор Ющенко затем достаточно тепло отозвался и о самом стадионе, и о дончанах, и о Донетчине в целом. В частности, Президент Украины назвал новый стадион ярким примером вклада бизнеса в развитие спорта и подарком всей Украине. Особую благодарность он выразил президенту ФК «Шахтер» Ринату Ахметову и подчеркнул, что ждет от его футбольного клуба новых успехов. «Убежден, что на этом стадионе Украина будет добывать великие победы», - отметил глава государства, но так и не вызвал своими словами отклика в сердцах дончан – они продолжали свистеть и почти не аплодировали. Было заметно, что Президент неприятно поражен таким приемом, однако речь свою он дочитал до конца и фактически сразу же после нее отбыл в Киев, так и не дождавшись завершения церемонии.

По сути дела, новый стадион в Донецке стал объединяющим звеном для политиков только с технической точки зрения – на его трибунах, может быть, впервые за всю историю Украины, удалось собрать сразу всех представителей противоборствующих политических лагерей. Так что в итоге «Донбасс Арена» оказалась не только тестом на готовность Украины к Евро-2012, как заметил Арсений Яценюк, но и своеобразным «восточным праймеризом» претендентов на пост президента, выборы которого уже не за горами.