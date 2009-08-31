Вадим Карасев о новой сессии ВР: кто, кого, с кем, против кого?

31 августа в «Главреде» состоялась пресс-конференция директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева на тему: «Пятая сессия Верховной Рады: кто, кого, с кем, против кого, за что?»





Вадим Карасев: Не буду рассказывать про все позы этой «политической Камасутры». Я начну об особенностях этого политического сезона, поскольку осенняя сессия Верховной Рады формально открывает этот политический сезон, но отрывать политический сезон не значит его определять. Определять его будут другие процессы и события.

Если проанализировать политический сезон с точки зрения множественных линий, то я бы сказал, что в этом сезоне много отдельных треков, беговых дорожек, запараллеленных процессов, запараллеленность которых может генерировать и короткие замыкания, и аварийные поломки в политическом механизме страны, и психологическую ломку и политиков, и избирателей, и экспертов, и наблюдателей.

То есть, это будет сложный кризисный сезон. Страна вползает в полосу не столько препятствий, сколько в полосу испытаний и вызовов для элит, политических институтов, государства и государственности в целом.

Знаете, что на выходе из политического сезона - а это будет конец октября - начало февраля, - период между первым и вторым туром президентских выборов, мы можем очутиться в другой стране. И не только потому, что там могут прийти к власти другие политики. Просто изменится внутренний контент, внешние контексты, а они очень быстро меняются. Кто полмесяца назад подумал бы, что избирательная кампания в Украине может быть, я бы так сказал, с помощью извне изменять акценты, а может, и формат. О чем я буду говорить далее, и уже сейчас скажу, что это связано с позицией России по отношению к Украине, украинским выборам, украинским политикам.

Все-таки, первым треком этого политического сезона является Верховная Рада Украины, осенняя сессия, которая начинается не просто в условиях выборной кампании, кризиса, а в условиях падения доверия к постсоветскому парламентаризму, к нынешней модели олигархического и капиталоцентрического парламента, парламента крупного капитала. В условиях кризиса парламентско-партийной системы вообще. Что это за парламент, в которой две партии, точнее, лидеры двух партий могут полностью монополизировать парламентский конституционный процесс, и электорально-партийного режима в целом, когда все говорят, что необходимо уходить от закрытых списков, менять избирательную систему, то это не что иное, как приговор нынешнему электоральному механизму и электоральному механизму, который формирует именно нынешнюю систему представительства.

Проблема не только в том, что Верховная Рада Украины сегодня является «сердцем хаоса» в политике, но и в том, что эта система представительства не срабатывает, и все политическое здание Украины, которое держится во многом на парламенте, вся политическая архитектура заваливается, если уже не завалилась, а скоро обвалится. Мы живем в таком состоянии оседания, заваливания политической архитектуры страны, политического здания.

Все это вместе - и разные треки, и ситуация в парламенте, вокруг парламента с выборами, - будут создавать кризисные резонансы, и весь политический сезон станет сезоном столкновения кризисных резонансов. Выборы - на парламент, парламент - на выборы. А еще, если сюда добавить другие контексты нынешнего сезона - прокурорский, судебный, внешнеполитический, - то вы представляете, с каким клубком, комплексом вызовов мы встречаем начало политического сезона.

Тем более что в условиях кризисных столкновений, кризисных резонансов будет более настойчиво звучать требования Конституционного собрания, Конституционной ассамблеи, то есть новых учредительных органов, которые должны будут принять новую Конституцию, как бы переучредить не только политическую систему страны, а и всю страну в целом. Не сделает это нынешний Президент до выборов, это сделают другие президенты, новые, уже после выборов.

Поэтому вопрос состоит в том, что не просто надо менять состав Верховной Рады Украины, а и эту модель парламента в целом. Нынешняя модель парламентаризма постсоветского, «верховнорадовского» парламентаризма или парламентаризма «верховнорадовского» типа. Вдумайтесь, советский тип, постсоветский, тут не просто для красного словца. Верховная Рада – это то, что осталось даже от названия и по организационной архитектуре еще от советских времен. В кризисе она исчерпывает себя, если не исчерпала уже. Поэтому будут звучать призывы и формировать новую модель парламента в целом, и т.д. Это связано с треком, который будет связан уже с конституционным процессом, о котором я скажу дальше.

В связи с этим, чем будут Верховная Рада заниматься? Понятно, что она откроется, гимн Веревки обязательно будет, некоторые будут бережно прижимать свою правую руку к левому сердцу. Но, первым делом, Верховная Рада будет заниматься тремя «Б»: борьбой, блокадой и бутафорией. А законы - это так… потом. Какие могут быть законы, если в кризисе партийная система столкнула фракции, и внутри тоже.

И если основные политические силы, которые при определенных условиях могут собираться для того, чтобы преодолевать вето Президента, будут находиться в ситуации острой конкуренции на президентских выборах. Что, Партия регионов даст Юлии Тимошенко провести Закон «О бюджете» на 2010 год? Не даст. А парламентского большинства у Юлии Тимошенко для того, чтобы принять этот закон, нет.

Что, Юлия Тимошенко пойдет на то, чтобы принять ультимативные условия Партии регионов на повышение социальных стандартов? Не примет.

Единственное, в чем они могут сойтись, это в Законе, который уже принят в первом чтении - об ограничении акций протеста, для того, чтобы не создавать какие-то законодательные условия для каких то новых майданов и отрегулировать законодательно этот процесс. И все.

Хотя, нынешние основные политические силы в парламенте не заинтересованы, все-таки, чтобы довести нынешнюю Верховную Раду до окончательного и полного дефолта - технического или политического. В дефолте-то она находится, потому что она не может отдать долги, которые взяла у избирателей, когда избиралась. Они взяли кредит доверия у народа? Взяли. Отдали этот кредит? Нет. Наоборот, фактически, замораторили выдачу этого политического долга избирателям в течении работы этой Верховной Рады.

В самой работе Верховной Рады могут быть две линии, точнее, как бы, две стороны Луны: темная и светлая. Внешняя сторона: будут встречаться, будут блокировать, будут заниматься борьбой, кто-то будет дежурить возле спикерских мест, не допуская туда оппонентов.

Но есть еще другая, теневая сторона парламента. Это когда в таком полутеневом режиме полудипломатии доверенные лица двух лидеров будут встречаться и говорить о том, что хотелось бы все-таки, чтобы этот парламент еще был. Так что давайте бороться, но до определенного предела. Full Contact, но делать так, чтобы шоу, матч продолжался еще хотя бы несколько раундов, а так посмотрим, кто получит победу по очкам.

Поэтому сегодня и Партия регионов, и Блок Юлии Тимошенко не заинтересованы в полной политико-законодательной капитуляции Верховной Рады Украины. Тем более, чтобы принят эту капитуляцию Литвина, как в свое время принимал капитуляцию маршал Жуков у фельдмаршала Кейтеля 8 мая 1945 года. После выборов, после 7.02.2010 вопрос опять станет: что делать с этим «счастьем» – Верховной Радой Украины, с этими депутатами и с Верховной Радой Украины вообще?

Будут попытки разобраться с курсом национальной валюты и найти виноватых. Валюта, наверное, таки будет падать. Наша, а не их. Но отдадут ли Юлии Тимошенко скальп Стельмаха? Не отдадут. Потому что это значит признать, что Юлия Тимошенко полностью права. Не думаю, что Янукович пойдет на это. Тем более, если отдать скальп Стельмаха, то надо будет голосовать за голову НБУ. В условиях кризиса вы понимаете, чем это грозит и чем это чревато. Тем более что отдать Юлии Тищенко Национальный банк, добавить это к полному контролю ее же над бюджетом - это уже очень рискованно. Хватит нам, что бюджет полностью контролирован, с этим смирились, договариваются, стоят на коленях, причем, крупные олигархи.

Бюджет – это единственное место, где есть деньги сегодня в условиях кризиса. Еще и НБУ отдать? Это уже чревато полным контролем над монетарной ситуацией в стране со стороны одного человека, тем более, накануне выборов.

Второй трек - это выборы 2010 года. Я не буду подробно говорить о кандидатах, как они будут действовать. Понятно, что выборы есть выборы. Выборы - это всегда кризис, даже штатные, идущие в штатном режиме. Они всегда несут некое подвешивание реальности, ожидания, потому что неизвестно, кто выиграет, кто проиграет, что будет дальше. Понятно, что если выборы сами по себе есть кризис, а этот кризис сам по себе в условиях кризиса, то понятно, что удвоение кризиса ждет нас в политическом сезоне 2009 – начала 2010 года.

Пока выборная кампания находится в стадии переакцентиарования основных вопросов президентских выборов. Потому что выборы намечались как кастинг кандидатов, и повестка выборов вообще намечалась техническо-экономическая - кто лучше борется с кризисом, кто «працює», кто «байдикує», а кто в свое время лучше управлял экономикой. В таком техническом ключе, либо маркетинговом ключе, то есть продажа: кто-то продает свой возраст – «я молодой», кто-то продает свою спортивность – «я крутой», кто-то продает свои косы – Юлия Тимошенко и Инна Богословская: блондинистая коса и брюнетистая коса.

Кстати говоря, маркетинговые ходы – постоянно закручивать и распускать эти косы. По нечетным дням – с прямой косой, по нечетным – с караваем.

Такие маркетинговые выборы по поводу экономики все чаще начинают смещаться в выборы политические, идеологические. Во многом помог тут Дмитрий Анатольевич Медведев – спасибо ему. Еще пару таких видеоблогов… Тем не менее, факт остается фактом: после этих выборов выборы начинают приобретать все более идеологические черты. Обратите внимание на новые акцентировки предвыборной кампании, характерные для Юлии Тимошенко. Поездка во Львов, заявления о даче Януковича… Все это говорит о том, что кампания начинает приобретать более фронтальный политическо-идеологический характер, а не размытый маркетинговый.

Хотя я не исключаю, что до конца повестка выборов может и не измениться, а пройти в сценарном режиме – без иллюзий, но с иллюзионом. В 2004 году были иллюзии, что придут новые политики и они нам, как фокусники, дадут новую, красивую, счастливую европейскую жизнь. Таких иллюзий сегодня нет. Спросите у любого эксперта – по отношению ни к одному кандидату нет иллюзий. Все знают, что это за фрукты, что это за овощи и что это за кадры. Но вместо иллюзий нам предлагают иллюзион. Разве это не иллюзион – «вона працює, всі інші байдикують»? Или другие ролики цвета хаки или какие-то еще понты, приколы, навороты и заморочки.

Кампания находится на старте: либо неовыбора чего-то, курса, либо просто выборов – маркетинговых, с иллюзионами, с пиаром и т.д.

Следующий трек, который связан с выборами 2010 года, - это трек контекстов. Первый контекст – прокурорский. Не забывайте, что дело Пукача-Гонгадзе может выстрелить, кого-то может зацепить осколком. Понятно, что это не система «Град», но осколки могут кого-то даже завалить, если не поранить.

Дальше. Есть контекст судейстко-комиссионный. Не забывайте, есть Конституционный Суд, в который могут подать Закон «О выборах», на который вето уже преодолено. И в комиссиях еще есть запал, потому что при определенных условиях между первым и вторым туром можно сделать так, чтобы вывести своих людей из комиссии и заблокировать подведение итогов выборов между первым и вторым туром.

Дальше. Внешнеполитический контекст. Это кризис внешнеполитический. Прежде всего, кризис отношений между Украиной и Россией. Здесь тоже могут быть новые сводки с «украинских фронтов» Российской Федерации.

Хотелось бы подчеркнуть, что эти выборы могут быть пиковые, two-пиковые и в этом смысле тупиковые.

Какие здесь возможны пики и тупики? Неподведение итогов через отсутствие кворума в комиссиях. А дальше – переговоры, переговоры, терки, и все это на фоне общей тревоги, опасности, недоумения и неопределенности.

Кризис в Партии регионов, кризис в команде Януковича. И ряд групп будет просто принуждать Виктора Януковича к союзу с Юлией Тимошенко при определенных условиях. Именно на этих пиках и тупиках закончится календарный сезон.

Если начинать подводить итоги того, что мы можем прожить, можно говорить так: государство сползает в какое-то новое состояние, в итоге мы получим какую-то другую Украину. Не обязательно новую, а ту, которую мы пока не только мало знаем, но даже не подозреваем. Конец 2009 года – во многом подготовительный и пороговый, потому что он задаст динамику, ритмику, русло с плотинами и дамбами, которые будут постоянно рваться к 2010 году. Мы вползаем в какое-то новое, непонятное, тревожное, опасное и опасливое государственное состояние. Я бы сказал, что в конце политического сезона нас ожидает какая-то тревожная финализация. Все это будет результатом кризиса элит, запутавшихся в своих комбинаторных играх и результатом усталости от таких элит и таких политиков-«трикстеров», «фликов», шутов и прочих.



«Главред»: Кем и по какому поводу будет блокироваться трибуна Верховной Рады?



Первое: принятие закона по социальным стандартам - тема из прошлой жизни. Мы даже не подозреваем, какие нас ждут перемены.

Второе – бюджет. Можно и без поводов блокировать. Потому что блокировать, бороться – это хорошая картинка, в конце концов.

Блокада всегда когда-то заканчивается. Блокировка-розблокировка - технический циркулярный процесс. Блокирование-розблокирование, блокирование-розблокирование…



Вопрос из зала: Каким вы видите будущее?



Будущее не светлое и другое. Я думаю, что после президентских выборов начнется серьезная внутрипартийная диффузия, миграция и брожение. Вылупление новых партийных проектов.

Этот прогноз опирается не только на то, что выборы приведут к новому. В этой президентской кампании участвует ряд кандидатов, которые участвуют в ней, как лидеры будущих парламентских партий – Яценюк, Тигипко, Богословская, Гриценко. Это не просто технические кандидаты. Это реальные партийные политики фъючерских партий, кандидаты-фьючерсы, которые уже сейчас в ходе президентских выборов заключают фьючерскую сделку на будущее участие их и их партий в новой парламентской политике.