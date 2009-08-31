«История одной мечты»

Еще лет тридцать назад несколько тысяч жителей Донецка могли наблюдать за игрой любимой команды с террикона, который находится неподалеку стадиона «Шахтер». Но времена этой импровизированной трибуны уже давно прошли, а в эту субботу вообще началась новая глава в истории донецкого футбола – болельщики края получили роскошный подарок – чудо-стадион «Донбасс Арену», стоимостью 400 миллионов долларов.Несколько дней город жил праздником. Только ленивый не знал, что в эту субботу в Донецке откроется один из лучших стадионов Европы, и этот 50-тысячник уже готов принимать финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы, ведь соответствует всем требованиям УЕФА. Днем болельщики (и даже местные женихи и невесты) бродили по парку вокруг стадиона, вечером – всех пустили в святая святых – на трибуны «Донбасс Арены».Кстати, если уж говорить о размахе, то надо начинать с парка. И хотя жители города, которые десятилетиями продолжают настаивать, что Донецк – город роз, были откровенно не готовы к таким дизайнерским решениям – некоторые разгуливали по недавно высаженной траве. Немецкая компания по ландшафтному дизайну постаралась подобрать растения так, чтобы уже осенью территория вокруг стадиона была окрашена в цвета, максимально напоминающие клубные цвета «Шахтера». 70 тысяч растений: каштаны, ивы, терны, сирень, жимолость, барбарисы и розы еще несколько месяцев назад имели немецкую прописку. Теперь всем им придется расти в Донецке и приучать глаз горняков к такой далекой для многих из них Европе. О ней же, старушке, сразу вспоминаешь, глядя на стеклянное чудо – новую спортивную площадку.Гранд-шоу намечено на 20.00. Уже за час до концерта свои места в оранжевых и черных креслах занимают болельщики. Некоторые одним глазком смотрят на поле, одновременно проверяя – что такое «безналичная система расчета». Рассчитывая купить колу или пиво (в Донецке понимают, что без последнего футбол невозможен) посредством специальной пластиковой карточки, даже не догадываются, что подобные многофункциональные RFID-карты уже несколько лет применяются на футбольных аренах Англии, Голландии и Германии.Стадион и в правду далек от украинских архитектурных «чудес». Что говорить про комфорт для обычных зрителей, если все продумано для людей с ограниченными возможностями. Инвалиды передвигаются по стадиону спокойно и без преград, называя все увиденное воплощением мечты о безбарьерном пространстве.В целом атмосфера стадиона комфортная и приятная. Она напоминает ту радостную, что витает в доме при рождении долгожданного первенца.Вип-ложу занимают всей стране знакомые лица. Одним из первых появился второй президент Украины Леонид Кучма. Ринат Ахметов - у дверей стадиона. Президент ФК «Шахтер» встречал гостей. Правда, болельщики клуба не подпускали его к нынешним и прошлым нардепам. Своего кумира они оцепили плотным кольцом и просили оставить автограф на памятных билетах и сфотографироваться. Ринат Леонидович не отказывал никому до тех пор, пока у «Донбасс Арены» не появился Президент Виктор Ющенко (он приятно удивил пунктуальностью) в окружении трех дам – супруги Катерины Михайловны, главы президентского секретариата Веры Ульянченко и секретаря СНБО Раисы Богатыревой. Отдельно Ахметов встретил и проводил к месту на трибуне премьера Тимошенко. Она села в окружении охранников и депутатов фракции БЮТ. Почти незаметно промелькнул Виктор Янукович.От искушения сфотографировать лидеров не удерживаются даже беркутовцы. А недалеко от вип-персон молодая женщина, обращаясь к своей, на вид десятилетней дочке, восклицает: «Смотри, Ющенко!». Девочка, подпрыгивая, всматривается в небольшую толпу, окруженную десятком охранников. «А то – Ахметов», - не унимается женщина. Девочка, уже не подпрыгивая, спрашивает: «Кто это?», в ответ звучит: «Долго объяснять. Тебе не понять». Пожалуй, это девчонка - единственная, кто не знал, кто такой Ахметов и в чем его заслуга.Шоу открывают полторы тысячи импровизированных шахтеров, трое из которых нам известны… Это не измазанные углем, а сверкающие Алена Винницкая, Светлана Лобода и Наталья Могилевская с песней «We will rock you». Далее все по сценарию. Шоу организовала итальянская компания, та самая, которая работала над церемониями открытия и закрытия Олимпиады в Турине, а также вела важные культурные проекты, такие как Венецианский Карнавал последних трех лет. Перед началом церемонии открытия президент компании K-Events Марко Балич сказал, что он не сомневается, что «Донбасс Арена» присоединится к таким именитым стадионам как миланский «Сан Сиро» и «Сантьяго Бернабеу» мадридского «Риала»«Это самая широкомасштабная презентация, которую я когда-либо видел, ¬- сказал Марко журналистам. – Но главные ее участники – 1500 волонтеров. Именно они – энергия шоу. Так же мы постарались органично соединить серьезные протокольные вещи, и постановочные. Главное событие – приезд певицы Бейонсе Ноулз». Сколько стоила поп-дива Ринату Ахметову сказать сложно. И Марко тоже ушел от ответа. «Я не уполномочен об этом говорить, - настаивал он. - Но ее гонорар в Украине ни коем образом не отличается от гонораров в любой другой стране мира, и в США, в частности. Единственное, что пришлось доплатить – перелет певицы из Японии в Украину и из Украины в Австралию, так как она сейчас находится в плотном концертном графике». По неофициальным данным выступление чернокожей красотки стоило Ринату Ахметову чуть менее полутора миллионов долларов. Тем временем итальянский специалист все же озвучил приблизительную стоимость организации гранд-шоу: «Десятки миллионов долларов стоит открытие и закрытие Олимпиад (в Пекине вообще зафиксировали рекорд – 180 миллионов), а шоу «U2» и «Rolling Stone» обходится примерно в три миллиона евро. Церемония открытия стадиона в Донецке - приблизительно столько же». Константин Киркарян, продюсер церемонии открытия, все время настаивал: деньги – не главное. «Перед компанией никогда не стояло задание - сделать самое дорогое шоу. У них была цель – сделать самое эмоциональное мероприятие для миллионов болельщиков».Итак, после выступления украинских певиц объявили присутствующих официальных лиц Украины, и прозвучал гимн страны. Далее - на «Донбасс Арене» состоялся первый футбольный матч: мастера фристайла в форме «Шахтер» против инопланетян, прибывших на НЛО. Понятное дело, у инопланетных пришельцев никаких шансов не было. Сценическая победа команды Ахметова позволила выйти на сцену ветеранам команды горняков, самому старшему их которых 84 года. После - волонтеры выстроили сорокаметровую фигуру игрока под 12-м номером. Его имя – Ромко, и он с легкостью отправляет гигантский девятиметровый мяч в сетку ворот. А на разогреве у Бейонсе Ноулз выступил Дима Билан.Приезжая из Львова или Киева в Донецк, попадаешь совсем в другую страну – тут, кажется, совсем другая власть и уж точно – совсем другие кумиры. Даже на языке другом говорят. В этот вечер украинский звучал исключительно из уст Президента Ющенко (даже ведущие общались по-русски, указатели на стадионе написаны на том же языке). Он начал речь, перекрикивая свист недовольных шахтерских фанатов. На словах «наилучший стадион в Европе», свист стал умолкать. Но одобрение трибун Ющенко нашел лишь при упоминании о выигрыше кубка УЕФА. А когда он заговорил о финале Евро-2012 и о благодарности лично Ринату Ахметову, Арена взорвалась аплодисментами. «Благодарю за большое и доброе дело президента клуба «Шахтер», – сказал Виктор Андреевич. Затем под радостные крики трибун выступил президент донецкого «Шахтера». Он в который раз рассказал о своей мечте, появившейся 27 марта 1999 года в Париже - построить один из лучших стадионов в мире для украинских болельщиков. И поздравив всех с Днем шахтера, добавил: «Здесь живут трудолюбивые и достойные люди. «Донбасс-Арена» построена благодаря вам. Она построена для вас».Действие продолжалось. Выступили Владимир Литвин и Виктор Янукович. Первый говорил пафосно и приторно про торжествующее сердце и поющую душу, последний дал биографическую справку о жизни президента ФК «Шахтер» и читал стихи, традиционно запутавшись в именах. На этот раз пострадал украинский советский поэт Павел Беспощадный. Именно его строчки «Донбасс никто не ставил на колени - и никому поставить не дано» прозвучали из уст лидера ПР. Не выступала только Юлия Тимошенко. Она только лично поздравила Ахметова с открытием стадиона, а свое решение не присутствовать в vip-ложе, где сидели первые лица государства, объяснила в эфире канала «Украина»: «Я более комфортно чувствую себя рядом со своей командой и соратниками».Ринат Ахметов, отвечая на вопрос, возможно ли примирение кандидатов в президенты, собравшихся на церемонии открытия, и о том, будет ли он этому способствовать, ответил: «Да, я приглашал всех высоких гостей. Я рад, если они помирятся. Я рад тому, что я всех приглашал и никто не отказал». Помнится, в 2006 году на 75-летие ФК «Шахтер» также приглашались все ключевые политики страны, но приехал только тогдашний премьер Янукович.Кубок УЕФА спустили на стадион на гелиевом шаре. Из него посыпался серпантин. После воздушного представления Кубок был передан в надежные руки Ахметова. Финалом первой части стало появление игроков команды горняков из огромного бриллианта и пиротехническое шоу.Апофеоз – концерт суперстар Бейонсе Ноулз (как «точно» назвала ее ведущая Снежана Егорова «яркого, молодого упругого тела»). Певица прилетела в Донецк потому, что Ринат Ахметов попросил выбрать топовую звезду. «А на сегодняшний день таковыми есть «U2», Мадонна и Бейонсе. У Мадонны концерт в Софии, «U2» - в Осло», - вот простое объяснение выбора исполнительницы от Марко Балича. Справедливости ради надо сказать, что не у всех зрителей хватило терпения дослушать Бейонсе до конца. Дончане, скорее всего, не были готовы принимать певицу такого уровня. Недаром же на сайтах «Шахтера» еще до начала шоу мелькали предложения пригласить какую-нибудь звезду шансона. Правда, Виктор Федорович оценил чернокожую жемчужину. «Скажу вам честно, я сегодня впервые услышал ее песни вживую. Я их слышал, но не догадывался, что их пела она», - после концерта признался лидер Регионов.Открытие стадиона состоялось. Теперь дело за малым – провести первый матч команды «Шахтер» на новой домашней арене.