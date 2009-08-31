Путин написал письмо полякам

Совсем недавно в Украине разгорелся настоящий скандал из-за письма российского президента Дмитрия Медведева своему украинскому коллеге.

Сегодня в польской «Газете Выборчей» было напечатано письмо российского премьера Владимира Путина полякам. Это письмо несколько миролюбивее, чем обращение к Виктору Ющенко, но в Польше письмом вряд ли остались довольны.

Историческая конкуренция. Кто развалил коммунизм?

Нынешний год выдался в Польше богатым на праздники. Польские политики, как заученную мантру, повторяют, насколько знаменательными были нынешние празднования не только для самой Польши, но и для Европы в целом. Правда, годовщины не ограничиваются только приятными воспоминаниями, завтра в Польше чествуют память жертв Второй мировой войны – ровно 70 лет назад гитлеровская Германия напала на свою восточную соседку.

Основные мероприятия, посвященные 70-летию начала Второй мировой войны, состоятся завтра в Гданьске. Именно в этот польский город прибудут главы правительств 19 государств. В их числе – Юлия Тимошенко, Владимир Путин, немецкий канцлер Ангела Меркель.

Гданьск был избран не случайно. Семьдесят лет назад – а точнее в 4.40 утра 1 сентября 1939 года – немецкий корабль Шлезвиг-Голштейн начал обстрел военной базы, расположенной на полуострове Вестерплатте, неподалеку от Гданьска.

Впрочем, Гданьск известен не только по началу войны. Кроме этого, он уже давно стал символом борьбы за либеральные ценности, поскольку именно в этом городе зародилось организованное сопротивление коммунистическому порядку – независимый профсоюз, превратившийся потом в мощное движение «Солидарность». 31 августа 1980 года – 29 лет назад – забастовки на гданьской судоверфи завершились подписанием соглашения, которое и положило начало созданию упомянутого профессионального союза во главе с Лехом Валенсой. Десять лет спустя он станет президентом Польши.

Отмечать вовсе не круглую дату создания «Солидарности» и начала войны в Гданьске готовились тщательно. Немало пришлось поработать историкам, сумевшим связать в логическую цепь, казалось бы, несовместимое. Завтрашние «военные» мероприятия как бы увенчивают собой все годовщины, отмеченные Польшей в этом году: 20 лет со дня первых независимых выборов в Польше, 10 лет присоединения к НАТО, пятилетие вступления в Евросоюз.

Депутат Европарламента от Польши Ружа Тун вспоминает, что беды Польши начались семьдесят лет назад – когда с одной стороны на страну напали нацистские войска, а с другой – вошли в ее восточные районы советские солдаты. Страна таким образом попала под оккупацию двух тоталитарных режимов, причем коммунистическое правление в стране оказалось достаточно длительным. «Наверное, у каждой польской семьи есть родственники, пострадавшие и от нацистского, и от коммунистического режимов. Кто-то вам расскажет, как их дед с бабкой познакомились на принудительных работах в Германии, а кто-то поведает о дяде, побывавшем в сибирском лагере», - рассказывает госпожа Тун. «Польша находилась под долгой оккупацией, которая закончилась в 1989 году, когда в стране были проведены первые свободные выборы», - резюмирует она.

Поэтому цепь событий выглядит вполне логичной – нападение нацистов, контроль со стороны СССР, возникновение оппозиционного движения «Солидарность», установление демократии, проведение реформ, вступление в НАТО и ЕС. И как следствие – достаточно развитая и сильная страна. Поляки не упускают сейчас возможности поделиться своими нынешними достижениями на фоне глобального финансового кризиса: Польша – единственная страна в Европе, в которой растут экономические показатели. Финансисты при этом прогнозируют дальнейшее укрепление родной злотой по отношению к доллару и евро – украинцам очень легко понять «ненормальность» польской ситуации, ввиду непростых времен гривни.

Для поляков возникновение движения «Солидарность» - предмет особой гордости. Как раз вчера в Гданьске состоялся концерт Эннио Морриконе (хорошо знакомого украинцам по саундтреку к фильму «Спрут»), проведенный в рамках фестиваля «Солидарность». Место для концерта было выбрано не случайное – территория гданьской судоверфи, на которой и работал Лех Валенса. Открыл празднование, собственно, первый президент посткоммунистической Польши, который особо отметил: именно польский опыт борьбы с коммунистами был самым удачным, более того – именно поляки первыми среди стран соцлагеря восстали против коммунистического режима и сумели победить. Мол, и события в Будапеште 1956 года, и в Праге 1968 года закончились плачевно – введением танков; к тому же оппозиционные выступления в Венгрии и Чехословакии носили больше стихийный характер. Он же напомнил, что именно с независимых выборов в Польше – в июне 1989 года – следует начинать отсчет краха коммунистического доминирования в Европе, а не со времени падения Берлинской стены, произошедшего только в ноябре.

Кстати, очень скоро Германия отпразднует 20-летие разрушения стены, делившей нынешнюю столицу страны на две части, – западную демократическую (составную ФРГ) и восточную коммунистическую (ГДР). В Польше не могли не знать, что в Германии по меньшей мере последние два года готовились отмечать этот юбилей – выделялись значительные средства на открытие музеев, мемориалов. Однако Польша, похоже, решила составить немцам конкуренцию. Во-первых, мероприятия в этой стране проводятся на два месяца раньше, чем во ФРГ. А во-вторых, поляки подчеркивают, что отсчет начала конца коммунизма нужно вести с Гданьска, а не с Берлина.

История по-российски. С ног на голову?

Однако невидимая историческая конкуренция между Польшей и Германией – ничто по сравнению с тем, к каким трюкам прибегали в последние недели в России. Из Польши все выглядело так, как будто в России решили полностью пересмотреть историю и едва ли не всю вину за начало Второй мировой возложить на… Польшу.

Возмущению поляков не было предела, когда российский канал «Вести» две недели назад показал документальный фильм, смысл которого сводился к одному - именно Польша ответственна за разжигание Второй мировой войны. Якобы поляки создали союз с Германией против Советского Союза, а Иосиф Сталин вынужден был действовать на опережение, разделив Европу с Адольфом Гитлером. Довольно сомнительная интерпретация истории не могла остаться незамеченной в Польше, где действительно очень щепетильно относятся к истории – польская пресса переполнена публикациями на историческую тематику и в более спокойные времена, когда не отмечают никакие годовщины. Сейчас же событиям Второй мировой войны польские журналисты посвящают по несколько полос в газетах, журналы выпускают специальные дополнения.

Спикер польского Сейма Бронислав Коморовский сразу же призвал игнорировать российский фильм. По его словам, как бы ни пытались в России исказить историческую правду, факты говорят сами за себя. Основной из них, напоминает он, заключается в том, что Польша стала первой жертвой немецкого нападения при участии сталинского режима.

Напечатанное сегодня письмо российского премьер-министра Владимира Путина в польской «Газете Выборчей» только подтверждает, что фильм, показанный на канале «Вести», не обошелся без подсказок «сверху». Слишком уж похожая аргументация в обоих случаях.

«Сегодня нам ничтоже сумняшеся предлагают признать, что единственным «спусковым крючком» Второй мировой войны стал советско-немецкий пакт о ненападении от 23 августа 1939 года», - говорится в статье. Путин также напоминает о Версальском договоре, который стал унижением для Германии, о том, что европейские границы стали рушиться раньше 1 сентября 1939 года, а в 1938 году не только Германия, но и Венгрия, и Польша, по сути, «приняли участие в территориальном разделе Европы». «День в день после подписания мюнхенского заговора Польша направила Чехословакии свой ультиматум и одновременно с немецкими войсками ввела свою армию в Тишинскую и Фриштадскую область», - напоминает Путин. Именно после Мюнхенского заговора, по его мнению, Гитлер окончательно решил, что «все разрешено», а Франция и Англия «палец о палец» не ударят, чтобы защитить своих союзников. Оставим историкам право судить о справедливости путинских упреков. Бросается в глаза единственное: российский руководитель построил свое послание по старому советскому принципу «сам дурак». Путин справедливо критикует Мюнхенский заговор - и западные европейские страны, участвовавшие в нем. Но они по крайней мере не стараются оправдать свои былые действия – и в Англии, и во Франции прекрасно осознают вину за договоренности с нацистской Германией. В России избрали несколько другую тактику – переложить вину на других.

Извинения отменяются

В Польше ждали приезда Путина, ждали, что он извинится за расстрел польских офицеров в Катыни в 1940 году, за пакт Молотова-Риббентропа. По крайней мере последние соцопросы показывали, что 76% поляков рассчитывали именно на это. Однако российский премьер решил повести себя иначе, отправив письмо в одно из самых тиражных в Польше изданий. Похоже, в российской внешней политике все популярнее становится эпистолярный жанр в ведении диалога. Совсем недавно российский президент Дмитрий Медведев направил послание Президенту Виктору Ющенко. Сегодня российский премьер – всем полякам. Понятно, что в путинском письме нет никаких извинений.

Большая часть обращения посвящена сотрудничеству Варшавы с Москвой – по примеру Франции и Германии, которые после Второй мировой войны стали основателями Европейского Союза, а также Германии и России, хорошо сейчас сотрудничающих, несмотря на то, что были врагами в военные годы.

Однако в России должны быть готовы к тому, что добрые отношения с Польшей станут возможными только тогда, когда в Москве окончательно осудят преступления коммунистического режима. Поляки всерьез опасаются, что российское руководство, оправдывая преступления советских руководителей, само возьмет на вооружение «методы работы» своих предшественников. Письмо Путина может стать только очередным подтверждением страхов, существующих у поляков. В Польше, конечно, очень нервничали, когда в России на днях стали массово выходить антипольские статьи, проводиться круглые столы, на которых Польшу обвиняли в развязывании войны. Но умеренная часть польских экспертов успокаивала население: мол, вся антипольская кампания разворачивается маргинальными группами.

Профессор Ягеллонского университета Ян Ридель был как раз в числе тех, кто призывал спокойно воспринимать события в России, «Конечно, заявления в России сложно объяснить. Но было очевидно одно. С обвинениями в адрес Польши выступали малоизвестные историки, из так называемой второй лиги, и никто из известных и уважаемых специалистов», - отмечал он. Владимир Путин, конечно, тоже не историк первой лиги, но и не политик последнего эшелона.

Сегодня же польская газета «Жечпосполита» напечатала результаты довольно интересного соцопроса. По его итогам, 30% поляков считают ответственными за развязывание Второй мировой немцев, 4% - Советский Союз и аж 61% обвиняют во всем в равной мере и СССР, и Германию.