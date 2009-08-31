Вадим Карасев: Три «Б», скальп Стельмаха и бюджет как средство личного обогащения

31 августа 2009, 18:07

Страна «вползает» в полосу испытаний и вызовов. Начинайте бояться

Завтра начинается политическая осень, плавно переходящая в «политическо-избирательную» зиму. О том, «кто, кого, с кем, против кого и за что» на пресс-конференции в «Главреде» рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Украинский «совковый» парламентаризм заваливается

Вадим Карасев рассказал, что нынешний политический сезон носит в себе признаки «кризиса в кризисе». Посудите сами: президентская избирательная кампания, накладывающаяся на финансово-экономический кризис, накладывающийся на падение доверия к постсоветскому парламентаризму и «парламентско-партийной системы вообще».
По мнению политолога, сегодня мы стали свидетелями «заваливания» системы представительства, всего политического здания Украины, всей политической архитектуры страны.
Высший законодательный орган оказался в состоянии дефолта, - считает Вадим Карасев. Почему? «Потому что Верховная Рада не может отдать долги, которые взяла у избирателей. Они взяли кредит доверия у народа? Взяли. Отдали этот кредит? Нет. Наоборот, фактически, «замораторили» выдачу этого политического долга избирателям».
Вадим Карасев убежден, что «совковый парламентаризм» не выдержит испытания кризисами и пойдет ко дну. Поэтому политолог предлагает не просто поменять состав Верховной Рады (такая возможность, по его словам, представится украинцам после президентских выборов), но и поменять «модель парламента в целом».

Пятая сессия Рады: три «Б», скальп Стельмаха и бюджет как средство личного обогащения

А пока несовершенный парламент собирается поработать. Чем будут заняты народные избранники? На текущий момент Вадим Карасев с уверенностью может сказать только одно: гимн Веревки будут петь, во время чего некоторые нардепы «будут бережно прижимать свою правую руку к левому сердцу».
Будет также тройное «Б»: борьба, блокада, бутафория.
Что касается непосредственных обязанностей депутатов Верховной Рады – законотворчества, - то на это, по словам Вадима Карасева, особенно рассчитывать не стоит. Какие могут быть законы, если в состоянии кризиса вся партийная система, включая депутатов и Верховную Раду?
Кроме того, близятся президентские выборы, и тут уж не до судьбы страны. Главное – не давать ни единого шанса конкуренту. «Что, Партия регионов даст Юлии Тимошенко провести Закон «О бюджете» на 2010 год? Не даст. А парламентского большинства у Юлии Тимошенко для того, чтобы принять этот закон, нет. Что, Юлия Тимошенко пойдет на то, чтобы принять ультимативные условия Партии регионов на повышение социальных стандартов? Не примет. Единственное, в чем они могут сойтись, это в Законе, который уже принят в первом чтении - об ограничении акций протеста, для того, чтобы не создавать какие-то законодательные условия для каких то новых майданов и отрегулировать законодательно этот процесс». Вот и всё.
В повестке дня осенней сессии будут «попытки разобраться с курсом национальной валюты и найти виноватых». При этом валюта будет продолжать падать. «Наша, а не их». Но «скальп Стельмаха» Юлии Тимошенко не отдадут, «потому что это буде означать, что Юлия Тимошенко полностью права». Кроме того, голосование за нового главу Нацбанка неизбежно повлечет за собой новые конфликты, которых и так предостаточно.
Бюджет-2010 – это особая тема. Вадим Карасев уверен, что главный финансовый документ неизбежно станет камнем преткновения и до конца 2009 года точно не будет принят. Причина банальная: «бюджет – это единственное место, где есть деньги сегодня в условиях кризиса». Отсюда и вытекающие последствия: народные депутаты, они же бизнесмены, они же кандидаты в президенты будут вести «лоббистскую игру» вокруг «каждой строки» государственного бюджета, - считает политолог.
Тем не менее, доводить парламент «до окончательного и полного дефолта» основные политические силы не заинтересованы. Но после президентских выборов снова станет вопрос: «что делать с этим «счастьем» – Верховной Радой Украины, - и с этими депутатами?»

Страна «вползает» в полосу испытаний и вызовов

Сегодняшняя Верховная Рада, по словам политолога, представляет собой «сердце хаоса». Но хаос имеет и другие органы. «Осенняя сессия Верховной Рады формально открывает этот политический сезон, но отрывать политический сезон не значит его определять. Определять его будут другие процессы и события», - сказал Вадим Карасев. Далее – о них.
Стартовавший политический сезон Вадим Карасев условно разделил на «треки», «беговые дорожки» и «запараллелельные процессы», которые могут привести к короткому замыканию и поломкам в «политическом механизме страны», а также к «психологической ломке» политиков, избирателей, экспертов и наблюдателей.
«Это будет сложный кризисный сезон», - прогнозирует политолог. По его словам, сегодня «страна вползает в полосу не столько препятствий, сколько в полосу испытаний и вызовов для элит, политических институтов, государства и государственности в целом».
Более того, Вадим Карасев не исключает, что между первым и вторым туром президентских выборов (с 17 января до 7 февраля 2010 года) «мы можем очутиться в другой стране» - «изменится внутренний контент, внешние контексты».
«Все это вместе - и разные треки, и ситуация в парламенте, вокруг парламента с выборами, - будут создавать кризисные резонансы, и весь политический сезон станет сезоном столкновения кризисных резонансов. Выборы - на парламент, парламент - на выборы. А еще, если сюда добавить другие контексты нынешнего сезона - прокурорский, судебный, внешнеполитический, - то вы представляете, с каким клубком, комплексом вызовов мы встречаем начало политического сезона».

Выборы президента: иллюзион без иллюзий

«Выборы - это всегда кризис, даже штатные», - сказал Вадим Карасев. Поэтому выборы в условиях кризиса – двойной кризис, - считает он.
Политолог заметил, что, если в начале неформально стартовавшей предвыборной кампании можно было говорить о так называемой «маркетинговой» стороне выборов, то сегодня она приобретает черты политической и идеологической. Так, еще совсем недавно кто-то из кандидатов на пост Президента «продавал свой возраст», кто-то – свою спортивность, кто-то – косу. Сегодня ситуация начинает меняться. «Обратите внимание на новые акцентировки предвыборной кампании, характерные для Юлии Тимошенко. Поездка во Львов, заявления о даче Януковича… Все это говорит о том, что кампания начинает приобретать более фронтальный политическо-идеологический характер, а не размытый маркетинговый», - говорит Вадим Карасев.
Политолог не питает иллюзий относительно наличия политических иллюзий у украинцев. «В 2004 году были иллюзии, что придут новые политики и они нам, как фокусники, дадут новую, красивую, счастливую европейскую жизнь. Таких иллюзий сегодня нет». Украинцы больше не верят политикам. Но на иллюзионы могут «клюнуть». «Разве это не иллюзион – «вона працює, всі інші байдикують»? Или другие ролики цвета хаки или какие-то еще понты, приколы, навороты и заморочки».
Вадим Карасев рассказал о трех «треках» кампании 2010 года. Первый – прокурорский. «Не забывайте, что дело Пукача-Гонгадзе может выстрелить, кого-то может зацепить осколком. Понятно, что это не система «Град», но осколки могут кого-то даже завалить, если не поранить».
Далее – «судейско-комиссионный» трек. «Не забывайте - есть Конституционный Суд, в который могут подать Закон «О выборах», на который вето уже преодолено. И в комиссиях еще есть запал, потому что при определенных условиях между первым и вторым туром можно сделать так, чтобы вывести своих людей из комиссии и заблокировать подведение итогов выборов между первым и вторым туром».
Есть и «внешнеполитический» трек. «Прежде всего, это кризис отношений между Украиной и Россией. Здесь тоже могут быть новые сводки с «украинских фронтов» Российской Федерации».

Нас ожидает тревожная финализация. Начинайте бояться

Вадим Карасев предупредил: в результате «вползания в новое состояние» мы можем получить другую Украину. «Не обязательно новую, а ту, которую мы пока не только мало знаем, но о которой даже не подозреваем».
«Конец 2009 года – во многом подготовительный и пороговый, потому что он задаст динамику, ритмику, русло с плотинами и дамбами, которые будут постоянно рваться к 2010 году. Мы вползаем в какое-то новое, непонятное, тревожное, опасное и опасливое государственное состояние. Я бы сказал, что в конце политического сезона нас ожидает какая-то тревожная финализация. Все это будет результатом кризиса элит, запутавшихся в своих комбинаторных играх и результатом усталости от таких элит и таких политиков».


Стенограмму пресс-конференции читайте здесь

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