Рада заглохнет на старте?

31 августа 2009, 18:59

1 сентября начинается последняя полноценная сессия парламента перед выборами президента Украины.

Но полноценной в исчерпывающем смысле этого слова она не станет. Согласно календарному плану работы пятой сессии парламента, первую осеннюю неделю депутаты должны были работать в комитетах. Но на согласительном совете в понедельник утром несколько фракций высказались за пересмотр графика. Как заявил глава фракции БЮТ Иван Кириленко, его политическая сила намерена инициировать внеочередное заседание парламента уже в ближайшую пятницу. Необходимые для этого 150 подписей депутатов БЮТ в ближайшее время передаст в аппарат ВР. На внеочередном заседании бютовцы предлагают рассмотреть пакет из 41 законопроекта, направленный на поддержку органов местного самоуправления. В целом речь идет о предоставлении местным советам большей автономности в формировании своих бюджетов. В преддверии выборов Юлия Тимошенко попыталась обрадовать местную власть, установив прямые трансфертные отношения с госбюджетом для всех украинских городов и сел (около 11 тысяч). Для этого по инициативе БЮТ 23 июня были приняты соответствующие изменения в Бюджетный кодекс – но их ветировал Президент. Первый вице-премьер Александр Турчинов на согласительном совете лидеров депутатских групп и фракций парламента не скрывал, что именно этот вопрос является главной причиной инициируемого внеочередного заседания. «Мы надеемся на преодоление вето», - сказал он. Бютовцам надо спешить: сегодня Тимошенко пообещала подать проект бюджета-2010 в ВР вовремя, до 15 сентября. Сорвать депутатам планомерную работу может и Партия регионов. На брифинге в понедельник Виктор Янукович прозрачно намекнул на возможность очередного блокирования его фракцией трибуны ВР, если вопрос о повышении социальных выплат не будет рассмотрен в первую очередь. Напомним, что именно борьба вокруг инициатив ПР летом уже приводила к многократным остановкам работы парламента. Тогда экономисты из БЮТ и Кабмина затеяли с «регионалами» настоящую «войну цифр». Экономисты из ПР утверждали, что предлагаемое повышение прожиточного минимума, зарплат и пенсий потребует дополнительных доходов бюджета на сумму в 16,5 млрд. грн., бютовцы же настаивали, что придется прибегнуть к эмиссии в 48 млрд, что обвалит экономику страны. К общему знаменателю стороны в итоге так и не пришли, и вопрос был перенесен на осень. Сегодня «регионалы» еще повысили планку своих требований, озвучив желаемые цифры минимальных зарплаты и пенсии – 1500 грн. и 1300 грн. соответственно. На вопрос, откуда брать средства для такого повышения, Виктор Янукович ответил оригинально: «Власть ведь не платила до сих пор повышенных зарплат – значит, она наэкономила достаточно!». При этом на прямой вопрос о том, будут ли «регионалы» блокировать трибуну, если их инициативу не внесут в повестку первого же дня новой сессии, лидер ПР сказал: «Как говорится, угадайте с одного раза… Второй раз вам не понадобится». Кроме повышения доходов населения, «регионалы» будут также требовать открытого отчета Кабмина в ВР по расходованию бюджетных средств и траншей МВФ. Со своей стороны, предложение БЮТ по внеочередному заседанию поддержала и «Наша Украина» - но со своим акцентом. По словам нардепа от НУНС Бориса Тарасюка, его фракция будет требовать от парламента все-таки дать ответ на скандальное августовское видеообращение президента России Дмитрия Медведева. Столкновение интересов крупнейших фракций застопорило нормальную работу Рады еще до ее начала. Инициативу БЮТ по проведению внеочередного заседания спикер парламента Владимир Литвин назвал «странноватой» и предложил депутатам не прибегать к столь резкой мере, «чтобы не переводить все в политическую плоскость», а просто принять изменения в календарный план работы и провести пленарное заседание еще на этой неделе. Это предложение особых возражений ни у кого не вызвало, но не так просто оказалось удовлетворить оппозицию: упорство «регионалов» вынудило спикера созвать еще один согласительный совет, чтобы не допустить завтрашнего блокирования трибуны. Только в конце рабочего дня стороны пришли к некоему компромиссу. Об этом, в частности, сообщил «Главреду» народный депутат от Партии регионов Александр Ефремов. «Мы договорились, что после завтрашних выступлений от депутатских фракций будет рассматриваться законопроект о повышении прожиточного минимума, предложенный нами», - сказал депутат. Однако это отнюдь не означает, что компромисс появится и в сессионном зале. «Свою дальнейшую тактику мы будем выстраивать в зависимости от того, как будет проголосован этот законопроект», - спрогнозировал Ефремов. То есть от мысли, в случае чего блокировать работу парламента, оппозиция не отказывается. А этот случай, очевидно, подвернется. Повышение социальных выплат совершенно не нужно правительству (тот же Турчинов сегодня назвал эту инициативу «демонстративным популизмом»). Между тем, за свое возможное непротиводействие БЮТ не получит совершенно ничего: как сообщил господин Ефремов, преодоление вето Президента на изменения в Бюджетный кодекс «регионалы» голосовать не будут. Более того – и саму инициативу БЮТ о проведении внеочередного заседания депутат назвал «смешной». Таким образом, для успешного голосования «регионалам» понадобится уверенная помощь фракций КПУ и Блока Литвина. Без них повод для блокирования Рады будет поднесен оппозиционерам «на блюдечке». Но даже в случае успешного голосования спокойствия парламенту ждать не придется – ведь тогда против выступит уже БЮТ, а там умеют блокировать работу ВР как минимум не хуже «регионалов».

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