Патриарх Кирилл: соратники, враги, увлечения, компромат

Итак, Патриархом Московским и всея Руси избран Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл.
Вчера на Поместном соборе Русской православной церкви Митрополит Кирилл набрал 508 голосов, а руководитель делами Московского патриархата митрополит Калужский и Боровской Климент - 169.
Анкетные данные Патриарха
Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде, СССР.
Как сообщает KM. RU, в 1964 году Владимир Гундяев окончил среднюю школу и в 1965 году поступил в 1-й класс Ленинградской духовной семинарии, полный курс которой закончил в 1967 году. В том же году поступил на первый курс ЛДА. Уже в студенческие годы Владимир активно участвовал в общественной жизни Русской православной церкви. В марте-апреле 1968 года он — участник 3-го Всехристианского Мирного конгресса в Праге; в июле того же года — IV Ассамблеи Всемирного Совета Церквей в Упсале; участвует в ежегодных заседаниях Центрального комитета ВСЦ в качестве молодого советника, а также в заседаниях молодежной комиссии ХМК как ее вице-председатель. 3 апреля 1969 г. митрополитом Ленинградским Никодимом пострижен в монашество; 7 апреля того же года рукоположен во иеродиакона. 1 июня (в праздник Св. Троицы) рукоположен во иеромонаха. В этом же 1969 году он с отличием окончил Ленинградскую духовную академию. В июне 1970 года ему была присуждена степень кандидата богословия. После защиты диссертации был оставлен при академии профессорским стипендиатом, преподавателем догматического богословия и помощником инспектора ЛДА. 30 августа 1970 г. назначен личным секретарем митрополита Никодима. Совмещая деятельность преподавателя академии и секретаря митрополита, о. Кирилл продолжает много времени уделять участию во внешней деятельности Московского патриархата. В 1971 году представлял духовные школы Русской православной церкви на Генеральной Ассамблее всемирной православной молодежной организации «Синдесмос», где был избран членом исполкома этой организации. 12 сентября 1971 г. о. Кирилл возведен в сан архимандрита и назначен представителем Московского патриархата при ВСЦ в Женеве. Настоятель ставропигиального прихода Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве. В 1972 году о. Кирилл сопровождал патриарха Пимена в его поездке по странам Ближнего Востока, а также в Болгарию, Югославию, Грецию и Румынию. В этом же году избран членом правления фонда ВСЦ по примирению и реконструкции в Индокитае. 26 декабря 1974 г. назначен ректором Ленинградской духовной академии и семинарии. 7 июня 1975 г. назначен председателем епархиального совета Ленинградской митрополии. В том же году (декабрь) избран членом Центрального и Исполнительного комитетов ВСЦ. 14 марта 1976 г. в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры хиротонисан во епископа Выборгского, викария Ленинградской епархии. Хиротонию совершали: митрополиты: Ленинградский Никодим, Киевский Филарет, Тульский Ювеналий, архиепископ Дмитровский Владимир, епископы: Пензенский Мелхиседек, Тихвинский Мелитон, Курский Хризостом. 27-28 апреля 1976 года в составе делегации Московского патриархата участвовал в собеседованиях с представителями «Пакс Кристи Интернационалис»; 9 сентября 1976 г. утвержден постоянным представителем от РПЦ в пленарную комиссию ВСЦ. 18 ноября 1976 г. назначен заместителем Патриаршего Экзарха Западной Европы и с 21 по 28 ноября того же года участвовал на Первом Предсоборном Всеправославном совещании в Женеве. С 22 по 31 января 1977 г. возглавил делегацию от Ленинградской и Новгородской епархии на юбилее Патриарших общин в Финляндии. С 19 по 26 июля 1977 г. во главе делегации от духовных школ РПЦ присутствовал на IX Генеральной ассамблее Синдесмоса в Шамбези. 2 сентября 1977 г. возведен в сан архиепископа и 5 сентября награжден памятной панагией. С 12 по 19 октября 1977 г. совместно с патриархом Пименом с официальным визитом находился у патриарха Димитрия I (Константинопольский патриархат). С 23 ноября по 4 декабря 1977 г. во главе делегации РПЦ посетил Италию. 23-25 декабря 1977 г. с делегацией РПЦ во главе с патриархом Пименом участвовал в интронизации Католикоса-Патриарха всей Грузии Илии II. 22-27 июня 1978 г. присутствовал с делегацией РПЦ на Пятом Всехристианском Мирном Конгрессе в Праге; в октябре (6-20) участвовал в собеседованиях с представителями Римско-Католической церкви. 12 октября 1978 г. освобожден от должности заместителя Патриаршего Экзарха Западной Европы, ему поручено окормление патриарших приходов в Финляндии. С 27 по 29 марта 1979 г. участвовал в Консультации «Ответственность Церквей СССР и США за разоружение». С 12 по 24 июля того же года возглавил делегацию РПЦ на Всемирной конференции «Вера, наука и будущее» в Кембридже (США). С 9 по 24 ноября 1979 г. в составе делегации РПЦ по приглашению Французской Епископской Конференции посетил Францию. 16 ноября 1979 г. назначен членом Комиссии Св. Синода по вопросам христианского единства. С 28 по 31 января 1980 г. присутствовал в Будапеште на встрече представителей Церквей из социалистических стран Европы и руководящих деятелей ВСЦ. 29 мая 1980 г. участвовал от РПЦ на первой встрече Смешанной православно-римско-католической комиссии на о. Патмос и Родос. 14-22 августа 1980 г. — участник 32-го заседания Центрального комитета ВСЦ в Женеве. 22-25 августа — член делегации представителей Церквей в СССР и в США (Женева). 25-27 ноября 1980 г. в составе делегации РПЦ участвовал в Болгарии в праздновании 1300-летия основания Болгарского государства. С 30 ноября по 12 декабря того же года возглавил паломническую группу представителей и студентов ЛДА при поездке на Св. Землю. 23 декабря 1980 г. назначен членом Комиссии по организации празднования 1000-летия Крещения Руси. С 16 по 26 августа 1981 г. — участник 33-го заседания Центрального комитета ВСЦ в Дрездене. С 31 августа по 6 сентября 1981 г. совместно с патриархом Пименом посетил Финляндию. 30 октября-3 ноября 1981 г. в Университете Британской Колумбии (Ванкувер, Канада) принял участие в заседаниях Комитета по подготовке VI Ассамблеи ВСЦ. 5-7 ноября того же года участвовал в праздновании 30-летия со дня основания Национального Совета Церквей в США. 23-27 ноября в Амстердаме (Нидерланды) от христиан СССР входил в группу слушания по ядерному разоружению. 3-16 января 1982 г. в Лиме (Перу) участвовал в заседании Комиссии ВСЦ «Вера и церковное устройство». В том же году (19-28 июля) принял участие в 34-м заседании Центрального комитета ВСЦ в Женеве. С 28 сентября по 4 октября находился в Финляндии, а с 25 октября по 1 ноября — в Японии. С 24 июля по 10 августа 1983 г. — участник VI Ассамблеи ВСЦ в Ванкувере (Канада), на которой избран в новый состав Центрального комитета ВСЦ. 26-27 ноября того же года в составе делегации РПЦ участвовал в торжествах празднования 30-летия подворья Русской православной церкви в Софии. С 20 по 29 февраля 1984 г. принял участие в заседании Исполнительного комитета ВСЦ в Женеве. С 31 мая по 7 июня от Русской православной церкви участвовал в заседании Смешанной богословской комиссии между Римско-Католической церковью и Поместными православными церквами, проходившей на о. Крит. 9-18 июля 1984 г. — участник заседания Центрального комитета ВСЦ в Женеве. В составе советской общественной делегации участвовал в международной конференции ученых и религиозных деятелей с 19 по 23 ноября в Италии. 26 декабря 1984 г. назначен архиепископом Смоленским и Вяземским. Со 2 по 9 июня 1985 г. в составе делегации РПЦ находился на VI Всехристианском Мирном Конгрессе в Праге. 9 сентября 1986 г. награжден орденом Прп. Сергия Радонежского II степени в связи с 40-летием со дня рождения. 4 июля 1988 г. за активное участие в подготовке и проведении празднования 1000-летия Крещения Руси награжден именной панагией. Определением Св. Синода от 10-11 апреля 1989 г. изменен титул. Епархиальным архиереем впредь именоваться: «Смоленский и Калининградский». Определением Св. Синода от 14 ноября 1989 г. назначен председателем Отдела внешних церковных сношений и постоянным членом Св. Синода по должности. 25 февраля 1991 г. возведен в сан митрополита.
Сведения о родственниках
Родился в Ленинграде в семье священника. Благочестивые родители примером своей жизни и преданности Церкви воспитали в своем сыне желание послужить Церкви Божией в священном сане.
Личная жизнь
Безусловно, даже у церковнослужителя есть своя личная жизнь, о которой он, впрочем, не распространяется, предпочитая активно пропагандировать христианские семейные ценности широкому кругу верующих. Не так давно митрополит Смоленский и Калининградский побыл в Екатеринбурге по приглашению Владыки Викентия для участия в научно-практической конференции «Семья и будущее России». После доклада митрополита, стоит заметить, зал аплодировал ему стоя.
Увлечения
Известно, что митрополит очень любит читать. Он признался в одном из своих интервью, что с детства привык к чтению, читал и читает много. Однако главной книгой в своей жизни считает Библию: «Я прекрасно помню время атеистических гонений, помню последовательную политику по созданию вакуума вокруг вопросов жизни человеческого духа. Помню, какой редкостью была даже Библия в домах людей, не говоря уже о творениях Отцов Церкви и богословских сочинениях. Правда, мне, сыну священника, было проще: в нашем доме было большое собрание святоотеческих творений, трудов по богословию, истории, в том числе произведения русских философов и богословов, большинство из которых стали доступны широкому кругу читателей только в последние годы. А ведь многие люди были лишены такой возможности и черпали крупицы духовной мудрости из произведений русских классиков — Пушкина, Достоевского, Тургенева, Лескова, даже Льва Толстого, несмотря на то, что он в последние годы жизни отошел от Церкви. То есть классическая русская и европейская литература для многих, а в какой-то степени и для меня самого, стала поистине школой христианского мировоззрения. То же самое, кстати, можно сказать и об изобразительном искусстве, и об архитектуре, и о музыке. В этом, на мой взгляд, заключается великая миссия культуры — свидетельствовать человеку о его Небесном Отечестве, о его богоподобном достоинстве, пусть даже и сокрытом до времени под пеплом греха и несовершенства».
Враги
Врагов у митрополита Кирилла нет, однако он известен как последовательный противник разного рода сект, кроме этого, Кирилл часто спорит с разного рода деятелями, оспаривающими влияние православия на жизнь современных россиян. Так, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата не согласен с рядом ученых, отстаивающих эту точку зрения. Митрополит Кирилл, обратившись с проповедью к прихожанам московского храма Живоначальной Троицы в Хорошеве, заявил: «Сегодня пусть нас не пугают некоторые лжесоциологи своими «пигмейскими» процентами относительно присутствия православия в обществе. Мы, милостью Божией, православная страна и православный народ». По убеждению митрополита, пока такая ситуация будет сохраняться, Россия «будет поддерживать добро и давать отпор злу». Кирилл также выразил несогласие с утверждениями некоторых ученых о том, что русский народ не обладает мессианским пониманием своей роли в мировой истории. По мнению митрополита, «у нас нет мессианского понимания, но есть твердое понимание, что пока мы в Церкви, с нами Бог, и врата ада не одолеют ее — на этом и зиждется наше национальное самопонимание». Митрополит Кирилл считает, что последующие поколения русских людей, изучая трагический опыт своей страны, смогут сказать, что «свет во тьме светит, и тьма не объяла его».
Соратники
Митрополит Кирилл является верным соратником Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго. Наряду с неустанным внутрицерковным устройством, в котором патриарх постоянно призывает более активно и ответственно участвовать всех без исключения членов Церкви на подлинно соборных началах, Предстоятель Русской православной церкви уделяет большое внимание вопросам братского взаимодействия всех Православных церквей для совместного свидетельствования Истины Христовой миру. Сотрудничество между различными христианскими конфессиями ради нужд современного мира патриарх Алексий считает христианским долгом и путем к исполнению Христовой заповеди о единстве. Мир и согласие в обществе, к которым неустанно призывает патриарх Алексий, обязательно включают в себя благожелательное взаимопонимание и сотрудничество между приверженцами различных религий и мировоззрений. Наверное, руководствуясь именно этими соображениями, пост председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата занял митрополит Кирилл, с которым патриарх не только сотрудничает, но и дружит лично.
Слабости и недостатки
Как у любого человека, у митрополита есть свои слабости, а может быть, и недостатки. Однако вместо того, чтобы об этом публично распространяться, Кирилл предпочитает с этим бороться с Божьей помощью и по мере своих сил.
Сильные стороны
Митрополит очень последовательно отстаивает интересы Русской православной церкви, в тоже время внутренняя гибкость позволяет ему вести диалог с иерархами разных церквей, в том числе и с папой римским. Так, митрополиту удалось договориться с Бенедиктом XVI о том, что Русская православная и Римско-католическая церкви объединят свои усилия для защиты и утверждения института семьи и ценности человеческой жизни. Митрополит Кирилл считает, что «сейчас есть все предпосылки к тому, чтобы преодолеть те трудности, которые у нас возникли (между православной и католической церквями) в течение последних лет». По мнению Кирилла, российские католики должны перестать смотреть на православных «если не через прицел, то через очень плохой бинокль», по его мнению, это только оживит диалог Москвы и Ватикана.
Заслуги и провалы
Митрополит стоял у истоков создания Социальной концепции Русской православной церкви — первого церковного документа, в котором сформулирована позиция церкви по широкому кругу проблем. Концепция включает в себя, по словам митрополита Кирилла, «самые различные вопросы, касающиеся жизни христианина в светском обществе». Отношения церкви и государства определены позицией «взаимного невмешательства». Митрополит Кирилл является доктором богословия Богословской академии в Будапеште, автором около двухсот публикаций в отечественной и зарубежной прессе. Награжден орденами Русской православной церкви и десяти других Поместных церквей; Орденом «За заслуги перед Отечеством» (III степени); Орденом Дружбы народов, орденом Дружбы и медалями РФ. Неоднократно был удостоен звания «Человек года» в области религии. Помимо пастырской и церковно-административной работы является известным общественным деятелем. Митрополит — заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора и Земского движения, член Комиссии по государственным премиям в области литературы и искусства, почетный и действительный член ряда академий, автор и ведущий еженедельной программы ОРТ «Слово пастыря». Почетный член Санкт-Петербургской Духовной Академии, доктор «гонорис кауза» Реформатской богословской академии в Будапеште. В августе 1993 года митрополиту Кириллу была вручена международная Ловийская премия мира, присужденная Общественным Комитетом «Мирный форум Ловииса», возглавляемый госпожой Теллерво Койвисто, супругой президента Финляндии. Этой премией раз в три года награждается миротворческий деятель, внесший особо значимый вклад в это насущное для семьи народов служение.
Компромат
Недоброжелатели постоянно раздувают разного рода скандалы вокруг его имени, в частности, выдвигают обвинения в торговле алмазами, нефтью, табачными изделиями. Некоторые СМИ называют его «табачным митрополитом» и попрекают пристрастием к бизнесу.
Анкетные данные Патриарха
Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде, СССР.
Как сообщает KM. RU, в 1964 году Владимир Гундяев окончил среднюю школу и в 1965 году поступил в 1-й класс Ленинградской духовной семинарии, полный курс которой закончил в 1967 году. В том же году поступил на первый курс ЛДА. Уже в студенческие годы Владимир активно участвовал в общественной жизни Русской православной церкви. В марте-апреле 1968 года он — участник 3-го Всехристианского Мирного конгресса в Праге; в июле того же года — IV Ассамблеи Всемирного Совета Церквей в Упсале; участвует в ежегодных заседаниях Центрального комитета ВСЦ в качестве молодого советника, а также в заседаниях молодежной комиссии ХМК как ее вице-председатель. 3 апреля 1969 г. митрополитом Ленинградским Никодимом пострижен в монашество; 7 апреля того же года рукоположен во иеродиакона. 1 июня (в праздник Св. Троицы) рукоположен во иеромонаха. В этом же 1969 году он с отличием окончил Ленинградскую духовную академию. В июне 1970 года ему была присуждена степень кандидата богословия. После защиты диссертации был оставлен при академии профессорским стипендиатом, преподавателем догматического богословия и помощником инспектора ЛДА. 30 августа 1970 г. назначен личным секретарем митрополита Никодима. Совмещая деятельность преподавателя академии и секретаря митрополита, о. Кирилл продолжает много времени уделять участию во внешней деятельности Московского патриархата. В 1971 году представлял духовные школы Русской православной церкви на Генеральной Ассамблее всемирной православной молодежной организации «Синдесмос», где был избран членом исполкома этой организации. 12 сентября 1971 г. о. Кирилл возведен в сан архимандрита и назначен представителем Московского патриархата при ВСЦ в Женеве. Настоятель ставропигиального прихода Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве. В 1972 году о. Кирилл сопровождал патриарха Пимена в его поездке по странам Ближнего Востока, а также в Болгарию, Югославию, Грецию и Румынию. В этом же году избран членом правления фонда ВСЦ по примирению и реконструкции в Индокитае. 26 декабря 1974 г. назначен ректором Ленинградской духовной академии и семинарии. 7 июня 1975 г. назначен председателем епархиального совета Ленинградской митрополии. В том же году (декабрь) избран членом Центрального и Исполнительного комитетов ВСЦ. 14 марта 1976 г. в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры хиротонисан во епископа Выборгского, викария Ленинградской епархии. Хиротонию совершали: митрополиты: Ленинградский Никодим, Киевский Филарет, Тульский Ювеналий, архиепископ Дмитровский Владимир, епископы: Пензенский Мелхиседек, Тихвинский Мелитон, Курский Хризостом. 27-28 апреля 1976 года в составе делегации Московского патриархата участвовал в собеседованиях с представителями «Пакс Кристи Интернационалис»; 9 сентября 1976 г. утвержден постоянным представителем от РПЦ в пленарную комиссию ВСЦ. 18 ноября 1976 г. назначен заместителем Патриаршего Экзарха Западной Европы и с 21 по 28 ноября того же года участвовал на Первом Предсоборном Всеправославном совещании в Женеве. С 22 по 31 января 1977 г. возглавил делегацию от Ленинградской и Новгородской епархии на юбилее Патриарших общин в Финляндии. С 19 по 26 июля 1977 г. во главе делегации от духовных школ РПЦ присутствовал на IX Генеральной ассамблее Синдесмоса в Шамбези. 2 сентября 1977 г. возведен в сан архиепископа и 5 сентября награжден памятной панагией. С 12 по 19 октября 1977 г. совместно с патриархом Пименом с официальным визитом находился у патриарха Димитрия I (Константинопольский патриархат). С 23 ноября по 4 декабря 1977 г. во главе делегации РПЦ посетил Италию. 23-25 декабря 1977 г. с делегацией РПЦ во главе с патриархом Пименом участвовал в интронизации Католикоса-Патриарха всей Грузии Илии II. 22-27 июня 1978 г. присутствовал с делегацией РПЦ на Пятом Всехристианском Мирном Конгрессе в Праге; в октябре (6-20) участвовал в собеседованиях с представителями Римско-Католической церкви. 12 октября 1978 г. освобожден от должности заместителя Патриаршего Экзарха Западной Европы, ему поручено окормление патриарших приходов в Финляндии. С 27 по 29 марта 1979 г. участвовал в Консультации «Ответственность Церквей СССР и США за разоружение». С 12 по 24 июля того же года возглавил делегацию РПЦ на Всемирной конференции «Вера, наука и будущее» в Кембридже (США). С 9 по 24 ноября 1979 г. в составе делегации РПЦ по приглашению Французской Епископской Конференции посетил Францию. 16 ноября 1979 г. назначен членом Комиссии Св. Синода по вопросам христианского единства. С 28 по 31 января 1980 г. присутствовал в Будапеште на встрече представителей Церквей из социалистических стран Европы и руководящих деятелей ВСЦ. 29 мая 1980 г. участвовал от РПЦ на первой встрече Смешанной православно-римско-католической комиссии на о. Патмос и Родос. 14-22 августа 1980 г. — участник 32-го заседания Центрального комитета ВСЦ в Женеве. 22-25 августа — член делегации представителей Церквей в СССР и в США (Женева). 25-27 ноября 1980 г. в составе делегации РПЦ участвовал в Болгарии в праздновании 1300-летия основания Болгарского государства. С 30 ноября по 12 декабря того же года возглавил паломническую группу представителей и студентов ЛДА при поездке на Св. Землю. 23 декабря 1980 г. назначен членом Комиссии по организации празднования 1000-летия Крещения Руси. С 16 по 26 августа 1981 г. — участник 33-го заседания Центрального комитета ВСЦ в Дрездене. С 31 августа по 6 сентября 1981 г. совместно с патриархом Пименом посетил Финляндию. 30 октября-3 ноября 1981 г. в Университете Британской Колумбии (Ванкувер, Канада) принял участие в заседаниях Комитета по подготовке VI Ассамблеи ВСЦ. 5-7 ноября того же года участвовал в праздновании 30-летия со дня основания Национального Совета Церквей в США. 23-27 ноября в Амстердаме (Нидерланды) от христиан СССР входил в группу слушания по ядерному разоружению. 3-16 января 1982 г. в Лиме (Перу) участвовал в заседании Комиссии ВСЦ «Вера и церковное устройство». В том же году (19-28 июля) принял участие в 34-м заседании Центрального комитета ВСЦ в Женеве. С 28 сентября по 4 октября находился в Финляндии, а с 25 октября по 1 ноября — в Японии. С 24 июля по 10 августа 1983 г. — участник VI Ассамблеи ВСЦ в Ванкувере (Канада), на которой избран в новый состав Центрального комитета ВСЦ. 26-27 ноября того же года в составе делегации РПЦ участвовал в торжествах празднования 30-летия подворья Русской православной церкви в Софии. С 20 по 29 февраля 1984 г. принял участие в заседании Исполнительного комитета ВСЦ в Женеве. С 31 мая по 7 июня от Русской православной церкви участвовал в заседании Смешанной богословской комиссии между Римско-Католической церковью и Поместными православными церквами, проходившей на о. Крит. 9-18 июля 1984 г. — участник заседания Центрального комитета ВСЦ в Женеве. В составе советской общественной делегации участвовал в международной конференции ученых и религиозных деятелей с 19 по 23 ноября в Италии. 26 декабря 1984 г. назначен архиепископом Смоленским и Вяземским. Со 2 по 9 июня 1985 г. в составе делегации РПЦ находился на VI Всехристианском Мирном Конгрессе в Праге. 9 сентября 1986 г. награжден орденом Прп. Сергия Радонежского II степени в связи с 40-летием со дня рождения. 4 июля 1988 г. за активное участие в подготовке и проведении празднования 1000-летия Крещения Руси награжден именной панагией. Определением Св. Синода от 10-11 апреля 1989 г. изменен титул. Епархиальным архиереем впредь именоваться: «Смоленский и Калининградский». Определением Св. Синода от 14 ноября 1989 г. назначен председателем Отдела внешних церковных сношений и постоянным членом Св. Синода по должности. 25 февраля 1991 г. возведен в сан митрополита.
Сведения о родственниках
Родился в Ленинграде в семье священника. Благочестивые родители примером своей жизни и преданности Церкви воспитали в своем сыне желание послужить Церкви Божией в священном сане.
Личная жизнь
Безусловно, даже у церковнослужителя есть своя личная жизнь, о которой он, впрочем, не распространяется, предпочитая активно пропагандировать христианские семейные ценности широкому кругу верующих. Не так давно митрополит Смоленский и Калининградский побыл в Екатеринбурге по приглашению Владыки Викентия для участия в научно-практической конференции «Семья и будущее России». После доклада митрополита, стоит заметить, зал аплодировал ему стоя.
Увлечения
Известно, что митрополит очень любит читать. Он признался в одном из своих интервью, что с детства привык к чтению, читал и читает много. Однако главной книгой в своей жизни считает Библию: «Я прекрасно помню время атеистических гонений, помню последовательную политику по созданию вакуума вокруг вопросов жизни человеческого духа. Помню, какой редкостью была даже Библия в домах людей, не говоря уже о творениях Отцов Церкви и богословских сочинениях. Правда, мне, сыну священника, было проще: в нашем доме было большое собрание святоотеческих творений, трудов по богословию, истории, в том числе произведения русских философов и богословов, большинство из которых стали доступны широкому кругу читателей только в последние годы. А ведь многие люди были лишены такой возможности и черпали крупицы духовной мудрости из произведений русских классиков — Пушкина, Достоевского, Тургенева, Лескова, даже Льва Толстого, несмотря на то, что он в последние годы жизни отошел от Церкви. То есть классическая русская и европейская литература для многих, а в какой-то степени и для меня самого, стала поистине школой христианского мировоззрения. То же самое, кстати, можно сказать и об изобразительном искусстве, и об архитектуре, и о музыке. В этом, на мой взгляд, заключается великая миссия культуры — свидетельствовать человеку о его Небесном Отечестве, о его богоподобном достоинстве, пусть даже и сокрытом до времени под пеплом греха и несовершенства».
Враги
Врагов у митрополита Кирилла нет, однако он известен как последовательный противник разного рода сект, кроме этого, Кирилл часто спорит с разного рода деятелями, оспаривающими влияние православия на жизнь современных россиян. Так, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата не согласен с рядом ученых, отстаивающих эту точку зрения. Митрополит Кирилл, обратившись с проповедью к прихожанам московского храма Живоначальной Троицы в Хорошеве, заявил: «Сегодня пусть нас не пугают некоторые лжесоциологи своими «пигмейскими» процентами относительно присутствия православия в обществе. Мы, милостью Божией, православная страна и православный народ». По убеждению митрополита, пока такая ситуация будет сохраняться, Россия «будет поддерживать добро и давать отпор злу». Кирилл также выразил несогласие с утверждениями некоторых ученых о том, что русский народ не обладает мессианским пониманием своей роли в мировой истории. По мнению митрополита, «у нас нет мессианского понимания, но есть твердое понимание, что пока мы в Церкви, с нами Бог, и врата ада не одолеют ее — на этом и зиждется наше национальное самопонимание». Митрополит Кирилл считает, что последующие поколения русских людей, изучая трагический опыт своей страны, смогут сказать, что «свет во тьме светит, и тьма не объяла его».
Соратники
Митрополит Кирилл является верным соратником Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго. Наряду с неустанным внутрицерковным устройством, в котором патриарх постоянно призывает более активно и ответственно участвовать всех без исключения членов Церкви на подлинно соборных началах, Предстоятель Русской православной церкви уделяет большое внимание вопросам братского взаимодействия всех Православных церквей для совместного свидетельствования Истины Христовой миру. Сотрудничество между различными христианскими конфессиями ради нужд современного мира патриарх Алексий считает христианским долгом и путем к исполнению Христовой заповеди о единстве. Мир и согласие в обществе, к которым неустанно призывает патриарх Алексий, обязательно включают в себя благожелательное взаимопонимание и сотрудничество между приверженцами различных религий и мировоззрений. Наверное, руководствуясь именно этими соображениями, пост председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата занял митрополит Кирилл, с которым патриарх не только сотрудничает, но и дружит лично.
Слабости и недостатки
Как у любого человека, у митрополита есть свои слабости, а может быть, и недостатки. Однако вместо того, чтобы об этом публично распространяться, Кирилл предпочитает с этим бороться с Божьей помощью и по мере своих сил.
Сильные стороны
Митрополит очень последовательно отстаивает интересы Русской православной церкви, в тоже время внутренняя гибкость позволяет ему вести диалог с иерархами разных церквей, в том числе и с папой римским. Так, митрополиту удалось договориться с Бенедиктом XVI о том, что Русская православная и Римско-католическая церкви объединят свои усилия для защиты и утверждения института семьи и ценности человеческой жизни. Митрополит Кирилл считает, что «сейчас есть все предпосылки к тому, чтобы преодолеть те трудности, которые у нас возникли (между православной и католической церквями) в течение последних лет». По мнению Кирилла, российские католики должны перестать смотреть на православных «если не через прицел, то через очень плохой бинокль», по его мнению, это только оживит диалог Москвы и Ватикана.
Заслуги и провалы
Митрополит стоял у истоков создания Социальной концепции Русской православной церкви — первого церковного документа, в котором сформулирована позиция церкви по широкому кругу проблем. Концепция включает в себя, по словам митрополита Кирилла, «самые различные вопросы, касающиеся жизни христианина в светском обществе». Отношения церкви и государства определены позицией «взаимного невмешательства». Митрополит Кирилл является доктором богословия Богословской академии в Будапеште, автором около двухсот публикаций в отечественной и зарубежной прессе. Награжден орденами Русской православной церкви и десяти других Поместных церквей; Орденом «За заслуги перед Отечеством» (III степени); Орденом Дружбы народов, орденом Дружбы и медалями РФ. Неоднократно был удостоен звания «Человек года» в области религии. Помимо пастырской и церковно-административной работы является известным общественным деятелем. Митрополит — заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора и Земского движения, член Комиссии по государственным премиям в области литературы и искусства, почетный и действительный член ряда академий, автор и ведущий еженедельной программы ОРТ «Слово пастыря». Почетный член Санкт-Петербургской Духовной Академии, доктор «гонорис кауза» Реформатской богословской академии в Будапеште. В августе 1993 года митрополиту Кириллу была вручена международная Ловийская премия мира, присужденная Общественным Комитетом «Мирный форум Ловииса», возглавляемый госпожой Теллерво Койвисто, супругой президента Финляндии. Этой премией раз в три года награждается миротворческий деятель, внесший особо значимый вклад в это насущное для семьи народов служение.
Компромат
Недоброжелатели постоянно раздувают разного рода скандалы вокруг его имени, в частности, выдвигают обвинения в торговле алмазами, нефтью, табачными изделиями. Некоторые СМИ называют его «табачным митрополитом» и попрекают пристрастием к бизнесу.