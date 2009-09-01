Пророссийский кандидат

На этой неделе, после празднования Украиной Дня независимости, целесообразно подискутировать о том, кто действительно является пророссийским кандидатом в президенты на выборах в январе 2010 года.

Западные и украинские медиа регулярно используют термины «пророссийский» и «прозападный», когда пишут об украинских политиках. Но если эту фразу используют как западные, так и украинские медиа, то все извращается и запутывается.



Примером подобной путаницы служит Леонид Кучма, пришедший к власти на базе пророссийской и прозападной платформ в 1994 и 1999 годах соответственно. Кучма на протяжении 10 лет своего пребывания при власти изображался и как прозападный, и как пророссийский. Придя к власти в 1994 году как пророссийский, он за время своей первой каденции стал прозападным после налаживания тесного сотрудничества с НАТО. Кучма был переизбран на второй срок на прозападной платформе, и стал пророссийским во время второй каденции после начала кризиса “кучмагейта”.

Был Кучма прозападным или провосточным, или же был, как я уже писал ранее, просто прокучмовским?

Лидер Партии регионов Виктор Янукович всегда характеризовался как пророссийский, а Президент Виктор Ющенко – как прозападный. Эти два характерных признака остаются и на сегодняшний день. Но действительно ли это так?

Что касается премьер-министра Юлии Тимошенко, то произошел переход от ее характеристики как прозападного политика ко все более частым обвинениям со стороны Президента Ющенко в «пророссийскости», «предательстве» и переговорах о создании «прокремлевской коалиции». Но это просто смешные обвинения и, как установила Генпрокуратура, не было никаких доказательств «возможной измены» Тимошенко, о которой заявлял президентский Секретариат в августе 2008 года.

То, как грубо президент Медведев обошелся в этом месяце с Украиной, показывает, что Россия не усвоила урок после своего жесткого вмешательства в украинские выборы 2004 года. Российский журналист Евгений Киселев рассказал 11 июля в «Financial Times», что «идея пророссийского курса в украинской политике миф – сейчас она вся проукраинская».

Итак, кого же мы можем назвать «пророссийским» политиком в Украине?

В конце концов, все это может иметь совсем иное значение для Киева по сравнению с тем, какое значение придает этому Москва. И во-вторых, последние пять лет показали, что, судя по политике в сфере энергетики, наиболее «пророссийскими» политиками являются именно Ющенко и Янукович, но не Тимошенко.

Россия доказала свою неспособность строить политическое и стратегическое содружество, потратив десятилетие на усилия и попытки сделать это с наиболее пророссийским лидером в мире – президентом Беларуси Аляксандром Лукашенко. Белорусско-российский проект мертвый, и Лукашенко сейчас выглядит даже менее пророссийским, чем Янукович. Лукашенко не позволил Беларуси признать «независимость» Южной Осетии и Абхазии, в то время как Партия регионов поддержала их независимость в украинском и крымском парламентах (наряду с палестинской террористической организацией Хамаз).

Ни один из украинских политиков не согласится стать «маленьким российским губернатором», за исключением Януковича. Но политика Ющенко и Януковича в сфере энергетики привела к «русификации» украинской зарубежной политики. Как неофициально признают западные правительства, компромата, который насобирали на украинских политиков Россия и «РосУкрЭнерго», очень много, и он всегда будет компрометировать их попытки при поисках действительно прозападной политики.



Россия пыталась найти пророссийских лидеров в Беларуси и Армении через идеологию и геополитику, а в Украине – через коррупцию в энергетике, охватившую Ющенко, президентский Секретариат, отдельных депутатов из «Нашей Украины - Народной самообороны» и газового лобби из Партии регионов. Партия регионов также через духовные и культурные связи продемонстрировала свою «мало российскость» во время визита Патриарха Кирилла в Украину и через поддержку унизительного осуждения Украины президентом Медведевым.

Российская истерия, возникшая в марте после подписания премьер-министром Тимошенко обновленного договора о трубопроводе, свидетельствует об отсутствии в России понимания мотивации украинских политиков. Россия просто неспособна представить, что у главы украинского правительства – премьер-министра Тимошенко - наивысший приоритет – это украинские национальные интересы, а не уступки в пользу интересов России.

Вопрос о том, кто поддерживает и кто получит выгоду от коррумпированного посредничества «РосУкрЭнерго» в газовой сфере, - тоже показатель того, кто действительно пророссийский в Украине. Премьер-министр Тимошенко вывела коррумпированного газового посредника «РосУкрЭнерго» из Украины, и в 2009 году Украина впервые с момента обретения независимости стала государством, не имеющим посредников в сфере украинско-российских газовых отношений.

Президент Ющенко и его правительство во главе с Ехануровым включили «РосУкрЭнерго» в украинский договор о газопоставках в 2006 году. Руководитель «Нефтегаза» на момент подписания этого договора был также председателем антироссийского (или все же пророссийского?) Конгресса украинских националистов (КУН) - одной из шести политических партий прозападного блока «Наша Украина», которая была избрана в парламент на выборах в марте 2006 года. Более подходящим названием для КУНа было бы «Комитет Управления Нефтегазом».

В феврале 2007 года премьер-министр Тимошенко мобилизовала парламентариев на голосование против приватизации украинского трубопровода, и за это проголосовало большинство в парламенте - 430 из 450 народных депутатов. Премьер Тимошенко сумела противостоять энергетическому давлению со стороны России, готовясь к нынешнему газовому кризису и накопив четырехмесячный запас газа. За три года до этого у правительства Еханурова не было газового запаса, и 4 января 2006 года оно быстро уступило давлению со стороны России, несмотря на поддержку Украины со стороны ЕС.

Более того, допуск «РосУкрЭнерго» в украинские газовые отношения согласно газовому договору от января 2006 года позволил этой компании, как отмечал совладелец «РосУкрЭнерго» Дмитрий Фирташ, контролировать три четверти продаж газа за пределы Украины. Бывший министр обороны и руководитель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Гриценко убежден, что это было непосредственное вмешательство в украинскую национальную безопасность.

Этими действиями Президент причинил ущерб украинской национальной безопасности, согласившись на коррупционные газовые сделки. Газовые контракты принесли коррупционные выгоды Партии регионов, президентскому Секретариату, кумовьям и членам семьи, таким как Петр Ющенко.

Присутствие «РосУкрЭнерго» на украинском энергетическом рынке при прямом благословении Президента коррумпировало украинский парламент и окружение Президента, и взяло под контроль Партию регионов. Как писал Андре Вильсон, старший научный сотрудник Европейского Совета по внешним связям, «коррупция в газовой сфере является фактором, на котором лежит больше всего ответственности за отход от пути революции» (Wall Street Journal, 28 января). Издание “The Economist» ( от 20 августа) пишет: «Национальная идея была дискредитирована циничностью и коррумпированностью политиков, которые находятся при власти и которые запятнаны непрозрачными газовыми сделками с Россией».

Исследователь-аналитик президентского аналитического центра, который печатается под псевдо Петр Бусленко, написал для Ukraine Analyst («Украинский аналитик»), что «Виктор Балога как руководитель президентской администрации наладил тесные отношения с двумя конкурирующими группами внутри Партии регионов – старой донецкой гвардией во главе с Борисом Колесниковым, тесно связанной с олигархом Ринатом Ахметовым, и с газовым лобби, возглавляемым совладельцем «РосУкрЭнерго» Дмитрием Фирташем».

Петр Бусленко отметил, что «если в августе 2007 года Балога открыто критиковал схемы «РосУкрЭнерго» в украинском газовом секторе как коррупционные и угрожающие украинской национальной безопасности, то с января 2008 года он стал одним из самых ярых защитников интересов РУЭ в конфликте с премьер-министром Тимошенко». В марте 2009 года этому автору сотрудник главной службы информационной политики президентского Секретариата сказал, что «Фирташ остается олигархом только для того, чтобы выплачивать «бонусы» - даже самым низшим по рангу чиновникам Секретариата».

«РосУкрЭнерго» коррумпировало президентский Секретариат в 2006 году, когда высшее руководство Секретариата извлекло чрезвычайно большую финансовую выгоду. Движение Украины к рыночным ценам за газ поддерживалось премьер-министром и встретило сопротивление Президента. Украина может проводить независимую внешнюю политику только в том случае, если она в дальнейшем не будет получать субсидируемый газ от России. Украина будет продолжать проводить свою внешнюю политику до тех пор, пока Россия будет давать Украине субсидируемый газ и поддерживать коррупционные газовые взаимоотношения с украинской властной элитой.

Энергетическая политика премьер-министра Тимошенко защищает национальные интересы Украины, защищая украинский газопровод от контроля со стороны России. Это укрепляет суверенитет Украины и выводит энергетический сектор из-под российского влияния. А подписание договоров с ЕС будет выгодно украинской энергетической системе.

Украинские лидеры, поддерживавшие коррумпированное «РосУкрЭнерго» и извлекавшие их него финансовую выгоду, – Ющенко, Янукович и Яценюк - благодаря своей готовности к тому, чтобы стать коррумпированными газовыми посредниками, показали, кто действительно пророссийские кандидаты на президентских выборах. Газовые субсидии и массовая коррумпированность украинского энергетического сектора на протяжении 2005-2008 годов нанесли вред Украине в отношении способности осуществлять независимую внешнюю политику и обеспечили то, что украинская политика в направлении евроатлантической интеграции стала просто пустой болтовней.

С 2010 года украинская внешняя политика будет свободной от газовых посредников и газовых субсидий и, таким образом, два главных кандидата – Тимошенко и Янукович – впервые в украинской истории получат возможность использовать эту полную независимость с пользой для внешней политики государства. В случае избрания президентом, Тимошенко, скорее всего, использует эту полную независимость во внешней политике для поддержки украинской интеграции в Европу. Если следующим президентом будет избран Янукович, то он не использует эту новую независимость в украинской внешней политике.

Украинские евроатлантисты из всего этого должны сделать правильные выводы и голосовать соответственно.