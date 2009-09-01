Грузия: Пластика для правительственного лица. Поможет ли?

И снова летят портфели грузинских министров. На этот раз поста лишился министр обороны.

Правда, бывшему министру, а в более далеком прошлом послу Грузии в США, президент уготовил место своего советника по вопросам внешней политики. Не опять, а снова повторяется процедура омоложения грузинского правительства.

Экономим на ботексе. Берем молодых

Грузинское правительство выглядит все лучше и лучше. 27 августа на пост министра обороны Грузии был назначен 29-летний Бачо Алахая, ранее возглавлявший Департамент исполнения наказаний. Для Грузии такие молодые чиновники уже не новость. На пальцах не счесть, сколько молодых лиц пришло в политику вместе с Михаилом Саакашвили и сколько менялось на еще более молодых. И такая тенденция характерна не только для ведомств, но и для местных властей. Например, печально известным регионом Шида Картли, в который входит г.Гори, руководит совсем молодой губернатор, 28 лет от роду, Владимир Вардзалашвили. На его юные плечи легло бремя войны в полном его объеме: это и разминирование территорий, и строительство домов для беженцев, и восстановление разрушенных домов жителей региона и, конечно же, строительство дорог.

А, например, кабинет министров Грузии возглавляет 34-летний Ника Гилаури. На прошлой неделе премьер-министр Грузии разгневался на 35-летнего подчиненного Лашу Жванию и уволил его с поста министра экономического развития Грузии.

Нынешние кадровые перестановки в грузинском правительстве почти повторяют ротацию министров в конце 2008 года. Своих портфелей тогда лишились министр иностранных дел и министр обороны, а СНБО остался без главы. А теперь дежавю. И вполне вероятно, что увольнения, уже имеющие место, - только начало большой зачистки в правительстве и в других государственных структурах.

Объяснить такие действия Михаила Саакашвили еще в прошлом году пыталась оппозиция. Мол, Саакашвили ведет себя, как Шеварднадзе перед «революцией роз» и, чувствуя неотвратимое поражение, в истерике меняет людей вокруг себя. Аналитики же в конце 2008 г. утверждали, что перестановки в правительстве на тот момент нужны были для отвлечения внимания от отставки постпреда Грузии в ООН Ираклия Аласании, теперь возглавившего оппозицию.

Бекграунд. Для тех, кому не скучны цифры

Если говорить в целом об омоложении правительства Грузии, учитывая и совсем недавние отставки, нельзя забывать о целом комплексе внешних и внутренних факторов, способствующих этому.

В августе 2008 года Грузия находилась в состоянии войны с Южной Осетией. Как следствие - сильнейший удар по экономике Грузии как посредством материальных убытков, нанесенных боевыми действиями, так и через отдаление перспективы развития и получения инвестиций. Общий материальный ущерб был оценен в 1 млрд долларов, а это почти 8% внутреннего валового продукта Грузии. Главным образом пострадали военные объекты. Даже Тбилиси получил удар, как говорится, не в бровь, а в глаз. Столичный завод военной авиации бомбили в несколько этапов. Также много хлопот возникло и после взрыва железнодорожного моста в 40 километрах от Тбилиси – ведь это сооружение было важным не только для Грузии, но и для соседних стран.

Особенно пострадал регион Шида Картли, куда входят города Гори, Хашури, Карели, Каспи. Как известно, здесь бомбили не только военные части, но и дома мирных жителей.

Война принесла огромный ущерб размером в 1 млрд долларов маленькой 4-миллионной Грузии. Поэтому для того, чтобы решить все эти проблемы, у руля должна быть команда профессионалов. Средства, которые выделил Вашингтон (1,06 млрд долларов), Евросоюз ( 500 млн), МВФ ( 750 млн), должны быть направлены в правильное русло и использованы максимально рационально.

8 августа 2009 года в г. Гори, в своем выступлении к годовщине войны Михаил Саакашвили заявил о том, что мирным путем и при поддержке мирового сообщества достигнет объединения Грузии. По словам президента, именно экономическое возрождение Грузии является одной из составляющих этой мирной борьбы за возвращение утраченных земель.

То есть для того, чтобы вернуть «блудных детей» своих, Грузия должна стать экономически наиболее привлекательной страной в Кавказском регионе. Конкуренцию в этом ей пока еще составляет только одна страна - Россия.

Сделав много выводов из войны, нынешнее грузинское руководство понимает, что лишь долларом, а не порохом приманит к себе Абхазию и Южную Осетию. Страна, которая станет инвестиционно привлекательной, экономически стабильной и обороноспособной сможет конкурировать с Россией. Абхазы и осетины скорее захотят иметь паспорт маленькой, но процветающей Грузии, чем бескрайней, но беспорядочной России.

Воссоединенная Грузия, по состоянию на сегодняшний день, - это лишь сны, которые летают над президентским дворцом в Тбилиси. Тогда как там, внизу, на земле, летают министерские портфели. А где-то там, еще ниже, оппозиция уверенно повторяет, что увольнение одного министра ничего не изменит и для наведения в стране порядка нужны перевыборы в парламент.

Как бы то ни было, но на этом кадровые перестановки в правительстве не закончатся и можно смело прогнозировать свободный полет еще как минимум двух министерских портфелей.

Дисморфобия вместо эпилога

В Грузии теперь все молодое. И праздник молодого вина, и молодой президент, и молодые министры. К тому же в Грузии теперь все новое и красивое: новые гостиницы, дороги, аэропорт, дома, городки. Даже президентский дворец совсем новый. На всех парусах движется эта маленькая, но гордая кавказская страна на Запад. Нынешнее руководство Грузии никак не может остановиться - все прихорашивается и прихорашивается перед НАТО и ЕС. И все мало ей и мало. Такое впечатление, что страдает грузинская властная верхушка политической дисморфобией – патологическим недовольством собой и своей (политической) внешностью. Там подтяжечку, тут лифтинг, там силиконом подкачать, а где не поможет - и вовсе поменять на новое лицо. Чтобы хорошо выглядеть, Грузия готова прибегнуть к любым методам «политпластической хирургии». А, как известно, у людей, страдающих дисморфобией, пластическая хирургия вызывает зависимость. Неумение остановиться приводит таких людей к страшному концу – то, что раньше делало пациента красивым, в избытке в один прекрасный день превращает красавца в урода.

В гонке за «западной обложкой» Грузия может слишком увлечься, и очередная подтяжка испортит ту обложку, к которой шли много лет. Ведь очередная «политпластика» может быть уже не совсем уместной и удачной. Очередной министр может быть перспективным на первый взгляд, но на деле неопытным. А в пластической хирургии, как и в «политпластике», один лишний миллиметр может стать катастрофой. В строительстве нового могущественного государства грузинское правительство должно помнить, что чрезмерные улучшения не всегда к лучшему. И прислушаться к старинной пословице, которая гласит: «що занадто, то не здраво».