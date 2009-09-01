Рада не допустила повышения соцстандартов (данные голосования)

Парламент отказался принять во втором чтении и утвердить в целом законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2009 год, предполагающий повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Инициатива Партии регионов по повышению минимальных зарплат, пенсий и прожиточного минимума, которую представители проправительственных сил называли откровенно популистской в условиях кризиса, летом уже приводила к остановкам в работе парламента. «Регионал» Николай Азаров упорно доказывал, что необходимые для этого деньги в бюджете найти вполне можно, а со стороны Кабмина и вторящих ему бютовцев слышались обвинения в предвыборном популизме и намерении развалить экономику страны. Договориться стороны так и не сумели, и определить судьбу изменений к госбюджету депутаты решили на осенней сессии. Вчера лишь со второй попытки «регионалы» смогли уговорить коллег внести этот вопрос первым пунктом в повестку дня новой сессии и выказывали осторожную уверенность, что он будет успешно проголосован и рассчитывали на поддержку со стороны Блока Литвина, коммунистов и «ряда других сознательных депутатов». Однако если коммунисты за повышение соцстандартов проголосовали в полном составе, то Блок Литвина не дал «регионалам» ни одного голоса, включая и голос лидера блока, председателя парламента и одного из претендентов на пост президента на предстоящих выборах Владимира Литвина. В итоге законопроект получил лишь 200 голосов «за». Не поддержали документ также и другие депутаты, заявившие о президентских амбициях: во время голосования в зале отсутствовали оба депутата-«нашеукраинца» Анатолий Гриценко и Арсений Яценюк. Последний, к слову, уже неоднократно заявлял, что считает работу в этом парламенте «бессмысленной». Единственным «нашеукраинцем», проголосовавшим за проект «регионалов», оказался Юрий Бут, чье имя было у всех на слуху прошлым летом. В июне 2008 года он, на пару с бютовцем Игорем Рыбаковым, заявил о выходе из коалиции демократических сил, что лишило ее большинства в парламенте и привело к очередному витку политического кризиса. «Регионалы», которые заблокировали трибуну сразу после неудачи голосования, не унывают. Уже к вечеру они обещают подготовить новый законопроект с теми же требованиями: минимальную зарплату поднять до 1500 грн, а минимальную пенсию – до 1300 грн. ПР обещает добиваться рассмотрения нового законопроекта на следующем пленарном заседании в первую очередь. А состояться это заседание может в ближайшую пятницу – БЮТ уже собрал нужное для этого количество подписей. Ниже приводятся данные поименного голосования за указанный законопроект.